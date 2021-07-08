Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів

Глядачів не пустять на трибуни на Олімпійських іграх в Токіо і трьох сусідніх префектурах: Тіба, Канагава і Сайтама.

Це рішення було прийнято 8 липня на онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету і міської влади Токіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Рішення пов'язане з введенням надзвичайної ситуації в Токіо через зростання випадків зараження коронавірусом.

Раніше було прийнято рішення про те, що іноземні глядачі не зможуть відвідати Олімпіаду. Тепер же була введена заборона і для місцевих уболівальників.

Також раніше стало відомо, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.

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Олімпіада в Токіо почнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".