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Новини Олімпіада-2020
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Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів

Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів

Глядачів не пустять на трибуни на Олімпійських іграх в Токіо і трьох сусідніх префектурах: Тіба, Канагава і Сайтама.

Це рішення було прийнято 8 липня на онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету і міської влади Токіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Рішення пов'язане з введенням надзвичайної ситуації в Токіо через зростання випадків зараження коронавірусом.

Раніше було прийнято рішення про те, що іноземні глядачі не зможуть відвідати Олімпіаду. Тепер же була введена заборона і для місцевих уболівальників.

Також раніше стало відомо, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.

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Олімпіада в Токіо почнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1621) Токіо (61) Японія (1205)


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Топ коментарі
+7
Виртуальная Олимпиада без зрителей, без церемонии открытия, без прямых трансляций в адекватное для просмотра время, шквал отказов ведущих спортсменов в участии, разочарование остальных спортсменов. Провал МОК, продолжающееся падение интереса участников и зрителей к некогда главному событию в мире спорта.
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08.07.2021 17:33
+4
То это уже и не Олимпиада, а какие то искуственные роды...
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08.07.2021 17:10
+3
Печально. Олімпіада - це змагання для спортсменів і видовище для глядачів. Відсутсність вболівальників на трибунах не додасть стимулів спортсменам.
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08.07.2021 17:09
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Печально. Олімпіада - це змагання для спортсменів і видовище для глядачів. Відсутсність вболівальників на трибунах не додасть стимулів спортсменам.
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08.07.2021 17:09 Відповісти
То это уже и не Олимпиада, а какие то искуственные роды...
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08.07.2021 17:10 Відповісти
скоро и без спортсменов будут проводить...
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08.07.2021 17:10 Відповісти
Японцы могут выпуститьспортсменов- андроидов если захотят...
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08.07.2021 17:33 Відповісти
І на фіга тоді така олімпіада?
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08.07.2021 21:36 Відповісти
Дивитись в інтернеті і коментувати.
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09.07.2021 01:20 Відповісти
Молодцы японцы,хоть у кого то с головой всё норм.
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08.07.2021 17:11 Відповісти
Виртуальная Олимпиада без зрителей, без церемонии открытия, без прямых трансляций в адекватное для просмотра время, шквал отказов ведущих спортсменов в участии, разочарование остальных спортсменов. Провал МОК, продолжающееся падение интереса участников и зрителей к некогда главному событию в мире спорта.
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08.07.2021 17:33 Відповісти
Имбецилы из МОК. Такие же как негодяи из УЭФА слепившие все Евро2020 под Англию
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08.07.2021 18:44 Відповісти
А вода в бассейне будет ?
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09.07.2021 01:19 Відповісти
 
 