Олимпиада в Токио пройдет без зрителей
Зрителей не пустят на трибуны на Олимпийских играх в Токио и трех соседних префектурах: Тиба, Канагава и Сайтама.
Данное решение было принято 8 июля на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей Токио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Решение связано с введением чрезвычайной ситуации в Токио из-за роста случаев заражения коронавирусом.
Ранее было принято решение о том, что иностранные зрители не смогут посетить Олимпиаду. Теперь же был введен запрет и для местных болельщиков.
Также ранее стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.
Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
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