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Новости Олимпиада-2020
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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Зрителей не пустят на трибуны на Олимпийских играх в Токио и трех соседних префектурах: Тиба, Канагава и Сайтама.

Данное решение было принято 8 июля на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей Токио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Решение связано с введением чрезвычайной ситуации в Токио из-за роста случаев заражения коронавирусом.

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Ранее было принято решение о том, что иностранные зрители не смогут посетить Олимпиаду. Теперь же был введен запрет и для местных болельщиков.

Также ранее стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2429) Токио (63) Япония (1310)


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Топ комментарии
+7
Виртуальная Олимпиада без зрителей, без церемонии открытия, без прямых трансляций в адекватное для просмотра время, шквал отказов ведущих спортсменов в участии, разочарование остальных спортсменов. Провал МОК, продолжающееся падение интереса участников и зрителей к некогда главному событию в мире спорта.
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08.07.2021 17:33
+4
То это уже и не Олимпиада, а какие то искуственные роды...
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08.07.2021 17:10
+3
Печально. Олімпіада - це змагання для спортсменів і видовище для глядачів. Відсутсність вболівальників на трибунах не додасть стимулів спортсменам.
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08.07.2021 17:09
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Печально. Олімпіада - це змагання для спортсменів і видовище для глядачів. Відсутсність вболівальників на трибунах не додасть стимулів спортсменам.
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08.07.2021 17:09 Ответить
То это уже и не Олимпиада, а какие то искуственные роды...
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08.07.2021 17:10 Ответить
скоро и без спортсменов будут проводить...
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08.07.2021 17:10 Ответить
Японцы могут выпуститьспортсменов- андроидов если захотят...
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08.07.2021 17:33 Ответить
І на фіга тоді така олімпіада?
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08.07.2021 21:36 Ответить
Дивитись в інтернеті і коментувати.
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09.07.2021 01:20 Ответить
Молодцы японцы,хоть у кого то с головой всё норм.
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08.07.2021 17:11 Ответить
Виртуальная Олимпиада без зрителей, без церемонии открытия, без прямых трансляций в адекватное для просмотра время, шквал отказов ведущих спортсменов в участии, разочарование остальных спортсменов. Провал МОК, продолжающееся падение интереса участников и зрителей к некогда главному событию в мире спорта.
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08.07.2021 17:33 Ответить
Имбецилы из МОК. Такие же как негодяи из УЭФА слепившие все Евро2020 под Англию
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08.07.2021 18:44 Ответить
А вода в бассейне будет ?
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09.07.2021 01:19 Ответить
 
 