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Новини
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Українські прикордонники випробували вертольоти Airbus над Карпатами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські прикордонники на Airbus Helicopter Н125 почали літати над Карпатами. Триває гірська підготовка екіпажів, яка поєднується з моніторингом кордону

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

"Тренувальні польоти льотного складу Харківської та Одеської окремих авіаційних ескадрилей Держприкордонслужби проходять у Карпатах. Зі специфікою застосування нових гвинтокрилів Н125 у горах прикордонники знайомляться за наставництва Вільяма Паску, французького інструктора, представника заводу-виробника "AIRBUS".

Днями учасники тренувань здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли найвищу вершину України – гору Говерлу. Варто наголосити, що саме Airbus Н125 встановив світовий рекорд приземлення та злету. У 2005 році вертоліт приземлився на висоті 8 848 метрів на найвищій вершині земної кулі – горі Еверест. Тож наші Карпати для цього гелікоптера абсолютно комфортні, адже Н125 зберігають високі експлуатаційні характеристики в різних екстремальних умовах, зокрема, у спеку та на високогір’ї", - говориться в повідомленні.

"Вертоліт Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів, зокрема, у гірській місцевості. Він дуже потужний, дуже маневрений та дозволяє виконувати посадки в найскладніших умовах", - зазначив начальник штабу Харківської окремої авіаційної ескадрильї Сергій Саміленко.

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Наразі прикордонники використовують два гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули до України у січні 2020 року. Уже найближчим часом з Франції мають надійти нові вертольоти Airbus Н125, які поповнять авіапарк українських прикордонників. І для цих гвинтокрилих машин уже готові екіпажі, які зможуть ефективно виконувати завдання з повітряного моніторингу кордону, як на рівнинних, так і на гірських ділянках.

У прес-службі підкреслили: "Наявні у Держприкордонслужбі Н125 за півтора року підтвердили свою ефективність та економічність. Вони вже налітали понад 700 годин та споживають значно менше палива.

На даний час в Держприкордонслужбі України продовжується активна підготовка фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації".

Також до кінця цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще до десяти гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини прибудуть вже з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та узбережжя прикордонних водойм.

"У рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні (ратифікована Законом України від 07.06.2018 №2452-VIII) Державна прикордонна служба України загалом має отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.

Зважаючи на перспективу розширення авіапарку, Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах", - резюмується в повідомленні.

Українські прикордонники випробували вертольоти Airbus над Карпатами 01
Українські прикордонники випробували вертольоти Airbus над Карпатами 02
Українські прикордонники випробували вертольоти Airbus над Карпатами 03
Українські прикордонники випробували вертольоти Airbus над Карпатами 04
Українські прикордонники випробували вертольоти Airbus над Карпатами 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) кордон (4777) Карпати (262) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+16
Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. Опытным путём выяснили, что сигарет вмещается в три раза больше чем в ВАЗ 2104
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10.07.2021 11:26
+8
Конечно же у нас самая важная граница с Западом поетому все силы и всю новейшую технику туда направлять.
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10.07.2021 11:40
+5
в стране 7-й год война, армия до сих пор вывозит раненных на полуразваленных ми8, посторойки 70-х годов. Но погранцам и мусорам обязательно нужно было закупать дорогущие ейрбасы, ведь в Украине и мире нет ниодного производителя легких и недорогих вертолетов, а министр мвд совсем не барыга наживающаяся на заведомо невыгодных для страны тендерах!
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10.07.2021 11:55
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Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. Опытным путём выяснили, что сигарет вмещается в три раза больше чем в ВАЗ 2104
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10.07.2021 11:26 Відповісти
Мне так понравилось:"испытали")))
Прямо как открытие, как прорыв, преподносится простой облёт.
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10.07.2021 11:29 Відповісти
А де могли налітати 700 годин на двох гелікоптерах? Хто і куди на них літав? Покажіть роздруківку польотів, з якою метою і куди за півтора року налітали половину моторесурса?
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10.07.2021 12:28 Відповісти
700 это "пыль", летчик постоянно должен летать для поддержания навыков. В разных метко, в том числе.
Ты не поверишь, но это чуть сложнее езды на велосипеде. Добавь ещё обучение пилотированию на новом типе ЛА, умножь на минимум четыре экипажа, ну и изредка больших боссов на охоту вывезти.
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10.07.2021 12:53 Відповісти
Я хочу бачити перелік всіх вильотів, маршрути польотів та склад екіпажу та перелік пасажирів! 700 годин для двох гелікоптерів це надзвичайно багато, такого нальоту немає навіть в бойових підрозділах ЗСУ! Це кожен з двох гелікоптерів піднімався в небо кожен день, а такого просто не може бути, бо потрібен час на необхідне регламентне обслуговування та перевірку систем! Видно що гелікоптери експлуатуються на ізнос в будь яку погоду без дотримання льотних правил та нормативних документів!
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10.07.2021 18:07 Відповісти
Учись, устройся работать в УВД и будешь видеть маршруты
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10.07.2021 18:21 Відповісти
Наверное потому, что полиция в Украине, это самое настоящее быдло.
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10.07.2021 11:43 Відповісти
Конечно же у нас самая важная граница с Западом поетому все силы и всю новейшую технику туда направлять.
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10.07.2021 11:40 Відповісти
да нет, просто рюкзаков любит часто на дачу лететь...шашлык-машлык, секретарша...понимаш
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10.07.2021 14:40 Відповісти
Вроде как эта модель уже испытана, сертифицирована и даже используется в горноспасательных службах нескольких стран (в Альпах и Пиренеях).
А модификация этого вертолета, даже садилась на Эверест.
Так что возможность полета над Карпатами, мало кого удивит.
Но то такое...
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10.07.2021 11:42 Відповісти
Отличные машины спору нет. Погранцам будет полегче.
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10.07.2021 11:54 Відповісти
в стране 7-й год война, армия до сих пор вывозит раненных на полуразваленных ми8, посторойки 70-х годов. Но погранцам и мусорам обязательно нужно было закупать дорогущие ейрбасы, ведь в Украине и мире нет ниодного производителя легких и недорогих вертолетов, а министр мвд совсем не барыга наживающаяся на заведомо невыгодных для страны тендерах!
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10.07.2021 11:55 Відповісти
Вчиться як треба проводити диверсії, щоб ніхто не міг дорікнути
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10.07.2021 16:32 Відповісти
Журналіст , який недолугий. Купляли не знали і тут його вирішили випробувати. Текст і заголовок не товаришують з логікою.
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10.07.2021 11:57 Відповісти
це серіал: зараз випробовуть над горами, а ще є степи, лісостепи, ліси, море, міста і агломерації...над всіма ними треба випробувати....
і це лише на правобережжі
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10.07.2021 15:32 Відповісти
"EXIT Выход" - це точно українські гвинтокрили?
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10.07.2021 12:14 Відповісти
Аэродром базирования Підгір"я, возле Ивано-Франковска, судя из увиденного. Это там, где проводят фестиваль Андерхилл.
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10.07.2021 12:28 Відповісти
коптер призначений для польотів у горах але постачають його у Одесу та Харків
Л-Логіка
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10.07.2021 14:09 Відповісти
Чудово. Нарешті і в Україні запровадили те, що в інших країнах світу працює вже десятки років. Ці вертушки не тільки контрабандистам і нелегальним мігрантам стануть поперек горла, а і багато життів врятують заблукалих і травмованих в горах. Якщо вертолітна служба запрацює в Україні у повній мірі, то частину гнилих рюкзаків авакову варто буде пробачити.
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10.07.2021 14:15 Відповісти
Да вы батенька мечтатель, если думаете, что эти борты поднимутся без мзды Авакову
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10.07.2021 16:01 Відповісти
Надходження в бюджет выросли!))
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10.07.2021 16:38 Відповісти
Почему такая заметная раскраска?
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10.07.2021 16:56 Відповісти
Ліворуч від пілота, 1:44, напис "EXIT ВЫХОД", і це державне замовлення, яке хтось навіть прийняв та підписав.
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10.07.2021 23:24 Відповісти
 
 