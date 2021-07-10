Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские пограничники на Airbus Helicopter Н125 начали летать над Карпатами. Продолжается горная подготовка экипажей, которая сочетается с мониторингом границы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов Н125 в горах пограничники знакомятся под руковоством Уильяма Пасху, французского инструктора, представителя завода-производителя "AIRBUS".
На днях участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины - гору Говерлу. Стоит отметить, что именно Airbus Н125 установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году вертолет приземлился на высоте 8848 метров на самой вершине земного шара - горе Эверест. Поэтому наши Карпаты для этого вертолета абсолютно комфортные, ведь Н125 сохраняют высокие эксплуатационные характеристики в различных экстремальных условиях, в частности, в жару и на высокогорье", - говорится в сообщении.
"Вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях", - отметил начальник штаба Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Сергей Самиленко.
Сейчас пограничники уже используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину ранее. Скоро из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк украинских пограничников. И для этих машин уже готовы экипажи, которые смогут эффективно выполнять задачи по воздушному мониторингу границы, как на равнинных, так и на горных участках.
В пресс-службе подчеркнули: "Имеющиеся в Госпогранслужбе Н125 за полтора года подтвердили свою эффективность и экономичность. Они уже налетали более 700 часов и потребляют значительно меньше топлива.
В настоящее время в Госпогранслужбе Украины продолжается активная подготовка специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также механиков, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации".
Также до конца этого года наше пограничное ведомство ожидает получить еще до десяти вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины прибудут уже с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и побережья пограничных водоемов.
"В рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине (ратифицирована Законом Украины от 07.06.2018 №2452-VIII) Государственная пограничная служба Украины в целом должен получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.
Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - резюмируется в сообщении.
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Прямо как открытие, как прорыв, преподносится простой облёт.
Ты не поверишь, но это чуть сложнее езды на велосипеде. Добавь ещё обучение пилотированию на новом типе ЛА, умножь на минимум четыре экипажа, ну и изредка больших боссов на охоту вывезти.
А модификация этого вертолета, даже садилась на Эверест.
Так что возможность полета над Карпатами, мало кого удивит.
Но то такое...
і це лише на правобережжі
Л-Логіка