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Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские пограничники на Airbus Helicopter Н125 начали летать над Карпатами. Продолжается горная подготовка экипажей, которая сочетается с мониторингом границы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов Н125 в горах пограничники знакомятся под руковоством Уильяма Пасху, французского инструктора, представителя завода-производителя "AIRBUS".

На днях участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины - гору Говерлу. Стоит отметить, что именно Airbus Н125 установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году вертолет приземлился на высоте 8848 метров на самой вершине земного шара - горе Эверест. Поэтому наши Карпаты для этого вертолета абсолютно комфортные, ведь Н125 сохраняют высокие эксплуатационные характеристики в различных экстремальных условиях, в частности, в жару и на высокогорье", - говорится в сообщении.

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"Вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях", - отметил начальник штаба Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Сергей Самиленко.

Сейчас пограничники уже используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину ранее. Скоро из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк украинских пограничников. И для этих машин уже готовы экипажи, которые смогут эффективно выполнять задачи по воздушному мониторингу границы, как на равнинных, так и на горных участках.

В пресс-службе подчеркнули: "Имеющиеся в Госпогранслужбе Н125 за полтора года подтвердили свою эффективность и экономичность. Они уже налетали более 700 часов и потребляют значительно меньше топлива.

В настоящее время в Госпогранслужбе Украины продолжается активная подготовка специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также механиков, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации".

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Также до конца этого года наше пограничное ведомство ожидает получить еще до десяти вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины прибудут уже с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и побережья пограничных водоемов.

"В рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине (ратифицирована Законом Украины от 07.06.2018 №2452-VIII) Государственная пограничная служба Украины в целом должен получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - резюмируется в сообщении.

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Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами 01
Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами 02
Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами 03
Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами 04
Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами 05

Госпогранслужба (6484) граница (5275) Карпаты (305) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+16
Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. Опытным путём выяснили, что сигарет вмещается в три раза больше чем в ВАЗ 2104
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10.07.2021 11:26
+8
Конечно же у нас самая важная граница с Западом поетому все силы и всю новейшую технику туда направлять.
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10.07.2021 11:40
+5
в стране 7-й год война, армия до сих пор вывозит раненных на полуразваленных ми8, посторойки 70-х годов. Но погранцам и мусорам обязательно нужно было закупать дорогущие ейрбасы, ведь в Украине и мире нет ниодного производителя легких и недорогих вертолетов, а министр мвд совсем не барыга наживающаяся на заведомо невыгодных для страны тендерах!
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10.07.2021 11:55
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Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. Опытным путём выяснили, что сигарет вмещается в три раза больше чем в ВАЗ 2104
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10.07.2021 11:26 Ответить
Мне так понравилось:"испытали")))
Прямо как открытие, как прорыв, преподносится простой облёт.
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10.07.2021 11:29 Ответить
А де могли налітати 700 годин на двох гелікоптерах? Хто і куди на них літав? Покажіть роздруківку польотів, з якою метою і куди за півтора року налітали половину моторесурса?
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10.07.2021 12:28 Ответить
700 это "пыль", летчик постоянно должен летать для поддержания навыков. В разных метко, в том числе.
Ты не поверишь, но это чуть сложнее езды на велосипеде. Добавь ещё обучение пилотированию на новом типе ЛА, умножь на минимум четыре экипажа, ну и изредка больших боссов на охоту вывезти.
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10.07.2021 12:53 Ответить
Я хочу бачити перелік всіх вильотів, маршрути польотів та склад екіпажу та перелік пасажирів! 700 годин для двох гелікоптерів це надзвичайно багато, такого нальоту немає навіть в бойових підрозділах ЗСУ! Це кожен з двох гелікоптерів піднімався в небо кожен день, а такого просто не може бути, бо потрібен час на необхідне регламентне обслуговування та перевірку систем! Видно що гелікоптери експлуатуються на ізнос в будь яку погоду без дотримання льотних правил та нормативних документів!
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10.07.2021 18:07 Ответить
Учись, устройся работать в УВД и будешь видеть маршруты
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10.07.2021 18:21 Ответить
Наверное потому, что полиция в Украине, это самое настоящее быдло.
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10.07.2021 11:43 Ответить
Конечно же у нас самая важная граница с Западом поетому все силы и всю новейшую технику туда направлять.
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10.07.2021 11:40 Ответить
да нет, просто рюкзаков любит часто на дачу лететь...шашлык-машлык, секретарша...понимаш
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10.07.2021 14:40 Ответить
Вроде как эта модель уже испытана, сертифицирована и даже используется в горноспасательных службах нескольких стран (в Альпах и Пиренеях).
А модификация этого вертолета, даже садилась на Эверест.
Так что возможность полета над Карпатами, мало кого удивит.
Но то такое...
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10.07.2021 11:42 Ответить
Отличные машины спору нет. Погранцам будет полегче.
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10.07.2021 11:54 Ответить
в стране 7-й год война, армия до сих пор вывозит раненных на полуразваленных ми8, посторойки 70-х годов. Но погранцам и мусорам обязательно нужно было закупать дорогущие ейрбасы, ведь в Украине и мире нет ниодного производителя легких и недорогих вертолетов, а министр мвд совсем не барыга наживающаяся на заведомо невыгодных для страны тендерах!
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10.07.2021 11:55 Ответить
Вчиться як треба проводити диверсії, щоб ніхто не міг дорікнути
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10.07.2021 16:32 Ответить
Журналіст , який недолугий. Купляли не знали і тут його вирішили випробувати. Текст і заголовок не товаришують з логікою.
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10.07.2021 11:57 Ответить
це серіал: зараз випробовуть над горами, а ще є степи, лісостепи, ліси, море, міста і агломерації...над всіма ними треба випробувати....
і це лише на правобережжі
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10.07.2021 15:32 Ответить
"EXIT Выход" - це точно українські гвинтокрили?
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10.07.2021 12:14 Ответить
Аэродром базирования Підгір"я, возле Ивано-Франковска, судя из увиденного. Это там, где проводят фестиваль Андерхилл.
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10.07.2021 12:28 Ответить
коптер призначений для польотів у горах але постачають його у Одесу та Харків
Л-Логіка
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10.07.2021 14:09 Ответить
Чудово. Нарешті і в Україні запровадили те, що в інших країнах світу працює вже десятки років. Ці вертушки не тільки контрабандистам і нелегальним мігрантам стануть поперек горла, а і багато життів врятують заблукалих і травмованих в горах. Якщо вертолітна служба запрацює в Україні у повній мірі, то частину гнилих рюкзаків авакову варто буде пробачити.
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10.07.2021 14:15 Ответить
Да вы батенька мечтатель, если думаете, что эти борты поднимутся без мзды Авакову
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10.07.2021 16:01 Ответить
Надходження в бюджет выросли!))
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10.07.2021 16:38 Ответить
Почему такая заметная раскраска?
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10.07.2021 16:56 Ответить
Ліворуч від пілота, 1:44, напис "EXIT ВЫХОД", і це державне замовлення, яке хтось навіть прийняв та підписав.
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10.07.2021 23:24 Ответить
 
 