Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские пограничники на Airbus Helicopter Н125 начали летать над Карпатами. Продолжается горная подготовка экипажей, которая сочетается с мониторингом границы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов Н125 в горах пограничники знакомятся под руковоством Уильяма Пасху, французского инструктора, представителя завода-производителя "AIRBUS".

На днях участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины - гору Говерлу. Стоит отметить, что именно Airbus Н125 установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году вертолет приземлился на высоте 8848 метров на самой вершине земного шара - горе Эверест. Поэтому наши Карпаты для этого вертолета абсолютно комфортные, ведь Н125 сохраняют высокие эксплуатационные характеристики в различных экстремальных условиях, в частности, в жару и на высокогорье", - говорится в сообщении.

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"Вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях", - отметил начальник штаба Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Сергей Самиленко.

Сейчас пограничники уже используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину ранее. Скоро из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк украинских пограничников. И для этих машин уже готовы экипажи, которые смогут эффективно выполнять задачи по воздушному мониторингу границы, как на равнинных, так и на горных участках.

В пресс-службе подчеркнули: "Имеющиеся в Госпогранслужбе Н125 за полтора года подтвердили свою эффективность и экономичность. Они уже налетали более 700 часов и потребляют значительно меньше топлива.

В настоящее время в Госпогранслужбе Украины продолжается активная подготовка специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также механиков, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации".

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Также до конца этого года наше пограничное ведомство ожидает получить еще до десяти вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины прибудут уже с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и побережья пограничных водоемов.

"В рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине (ратифицирована Законом Украины от 07.06.2018 №2452-VIII) Государственная пограничная служба Украины в целом должен получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - резюмируется в сообщении.

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