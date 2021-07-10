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Київський фунікулер закривають на плановий ремонт до 20 серпня

Київський фунікулер закривають на плановий ремонт до 20 серпня

С 12 липня до 20 серпня фунікулер закриють на плановий щорічний ремонт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП "Київпастранс".

Нагадаємо, що технічний огляд і ремонтні роботи проводяться щороку в один і той же період.

Після всіх робіт будуть проведені статичні і динамічні випробування обладнання під навантаженням.

Київський фунікулер - фунікулерна система, що з'єднує історичне Верхнє місто і Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.

Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 р. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з'єднував верхню терасу Володимирської гірки і вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер було реконструйовано, лінію продовжено ще на тридцять вісім метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

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А когда же ещё его закрывать - конечно, летом, когда туристов больше всего.
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10.07.2021 14:50 Відповісти
У нас все так
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10.07.2021 15:05 Відповісти
Это же надо, закрыть на плановый ремонт в пик наплыва туристов и гостей города!!!
Кличко, кто у тебя такие планы составляет? А потом ноете, что в бюджете города мало средств.
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10.07.2021 15:01 Відповісти
Що його постійно ремонтують? Він що, з гівна й палок зроблений?
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10.07.2021 15:08 Відповісти
Фунікулер - це ж як Формула-1.
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10.07.2021 15:47 Відповісти
Недавний случай в Канаде вроде предупредил
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10.07.2021 15:18 Відповісти
ИДИОТЫ !!! ЗИМОЙ НАДО РЕМОНТ ДЕЛАТЬ !!!
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10.07.2021 17:50 Відповісти
зимой этого нельзя было сделать ???
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10.07.2021 20:17 Відповісти
 
 