Київський фунікулер закривають на плановий ремонт до 20 серпня

С 12 липня до 20 серпня фунікулер закриють на плановий щорічний ремонт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП "Київпастранс".

Нагадаємо, що технічний огляд і ремонтні роботи проводяться щороку в один і той же період.

Після всіх робіт будуть проведені статичні і динамічні випробування обладнання під навантаженням.

Київський фунікулер - фунікулерна система, що з'єднує історичне Верхнє місто і Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.

Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 р. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з'єднував верхню терасу Володимирської гірки і вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер було реконструйовано, лінію продовжено ще на тридцять вісім метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

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