Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт до 20 августа
С 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевпастранс".
Напомним, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.
Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 г. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кличко, кто у тебя такие планы составляет? А потом ноете, что в бюджете города мало средств.