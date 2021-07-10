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Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт до 20 августа

Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт до 20 августа

С 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевпастранс".

Напомним, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 г. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.

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ремонт (1181) фуникулер (33)


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А когда же ещё его закрывать - конечно, летом, когда туристов больше всего.
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10.07.2021 14:50 Ответить
У нас все так
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10.07.2021 15:05 Ответить
Это же надо, закрыть на плановый ремонт в пик наплыва туристов и гостей города!!!
Кличко, кто у тебя такие планы составляет? А потом ноете, что в бюджете города мало средств.
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10.07.2021 15:01 Ответить
Що його постійно ремонтують? Він що, з гівна й палок зроблений?
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10.07.2021 15:08 Ответить
Фунікулер - це ж як Формула-1.
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10.07.2021 15:47 Ответить
Недавний случай в Канаде вроде предупредил
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10.07.2021 15:18 Ответить
ИДИОТЫ !!! ЗИМОЙ НАДО РЕМОНТ ДЕЛАТЬ !!!
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10.07.2021 17:50 Ответить
зимой этого нельзя было сделать ???
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10.07.2021 20:17 Ответить
 
 