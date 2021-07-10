Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт до 20 августа

С 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевпастранс".

Напомним, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 г. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.

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