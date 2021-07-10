Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер
Комітет Верховної Ради з питань енергетики заблокував ініціативу Міністерства енергетики щодо обмеження маніпуляцій посередників-спекулянтів на ринку електричної енергії.
Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Людмила Буймістер у фейсбуці.
"Минулого четверга міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що, з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, що обмежує спекуляції посередників на ринку електроенергії. І ось вчора комітет з енергетики мав розглядати такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус", - повідомила нардепка.
Вона зазначила, що коли питання торкнулося болючої для Андрія Геруса теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.
"Ця поправка передбачала тимчасову, тільки до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на "ринку на добу вперед" від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій", - пояснила Буймістер.
Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі коливання цін і дати генеруючим компаніям можливість підготуватися до опалювального сезону.
"Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю поправку, пославшись на абсолютно надумані і сміховинні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі", - підсумувала Буймістер.
ООО "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для Центрэнерго "заработало" 120 миллионов гривен, а еще 250 миллионов задолжало шахтам.
Журналисты напомнили, что в середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3257916..."
( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555
Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
Робота ОЕС за тиждень
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
Ага, почти так.
Кризис в энергоотрасли: впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС (график)
https://www.unian.net/economics/energetics/krizis-v-energootrasli-vpervye-v-istorii-ukrainy-v-vesenne-osenniy-period-tes-vyrabotali-bolshe-energii-chem-aes-grafik-novosti-segodnya-11014877.html
( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555
Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
недавно писали за эту Бурмистрову, которая на Ахметова работает, так что в переводе значит
Герус поставил выше интересов Ахметова интересы Коломойского ...
https://dnews.dn.ua/news/750132 38 млн грн сбережений, квартира в элитной новостройке и машина. Это задекларировал народный депутат Андрей Герус.
При том что каких-то шесть лет назад он был голодранец.
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - КучеренкоГолова НКРЕКП Валерій Тарасюк та його соратник народний депутат Андрій Герус відповідальні за завищені тарифи для населення на розподіл газу, дефіцит вугілля на ТЕС, імпорт російського струму і мільярдні зловживання на енергоринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у свої колонці для видання "Главком".
https://censor.net/ua/news/3245057/vsya_vyna_za_rozval_energorynku_ta_taryfnu_kryzu_lejyt_na_tarasyuku_ta_gerusu_kucherenko
