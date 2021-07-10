УКР
Новини
Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер

Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка

Комітет Верховної Ради з питань енергетики заблокував ініціативу Міністерства енергетики щодо обмеження маніпуляцій посередників-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Людмила Буймістер у фейсбуці.

"Минулого четверга міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що, з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, що обмежує спекуляції посередників на ринку електроенергії. І ось вчора комітет з енергетики мав розглядати такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус", - повідомила нардепка.

Вона зазначила, що коли питання торкнулося болючої для Андрія Геруса теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.

"Ця поправка передбачала тимчасову, тільки до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на "ринку на добу вперед" від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій", - пояснила Буймістер.

Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі коливання цін і дати генеруючим компаніям можливість підготуватися до опалювального сезону.

"Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю поправку, пославшись на абсолютно надумані і сміховинні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі", - підсумувала Буймістер.

Герус Андрій (447) Електрика (2046) Слуга народу (2842) Буймістер Людмила (65) Міненерго (1443)
+19
10.07.2021 17:51
+18
преступная организованная группа в лице ублюдков Зеленского, Ермака, Каломойского, Геруса, Министра энергетики (не знаю его фамилии) и других лиц, убивает энергетику страны и грабит украинский народ..
10.07.2021 17:45
+18
"Моя борьба с олигархами" (С) Бубочка

Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6608
10.07.2021 17:47
"Слуга народу" це набір таких інгредієетів: морква, цибуля, картопля, лимон, сіль, цукор, поношенні шкарпетки і дві лопати гівна. Все це гарно перемішати і їжте на здоров'я та що приготували!
10.07.2021 17:43
Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 7530
10.07.2021 17:43
А лохам рассказывают, что во всем виновата "зеленка"

Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6499
10.07.2021 17:45
Розповідають ті, яким беня за це платить.
10.07.2021 18:49
Так это же олигархам продают с такими знижками, а зелёную по какой цене продают производители?
10.07.2021 20:22
А Ахметка по какой цене продает со своих ТЭС? По той, что и покупает или по в разы меньшей? А Беня уголек по какой цене продает уголек на ТЭС?
10.07.2021 22:54
Про беню не имею понятия откуда у него шахты. А вот ахметка интересно по какой цене продает со своих тес, неужели вы думаете что по цене большей чем со своих зеленых станций?
10.07.2021 23:02
Ага, почти так.

".... 20 из 23 энергоблоков ТЭС госкомпании "Центрэнерго" отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию, по состоянию на утро 9 июля.
Об этом свидетельствуют https://ua.energy/blocks/ данные национальной компании "Укрэнерго". К сети подключены только 3 блока - по одному на каждой из ТЭС:Трипольской, Углегорской и Змиевской. Два блока на Трипольской ТЭС (Киевская область) не работают из-за отсутствия топлива . Еще 12 энергоблоков "Центрэнерго" находятся в резерве. Также по данным НЭК "Укрэнерго", полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго", которая 6 июля получила статус "дефолтный" из-за неспособности оплатить услуги системного оператора передачи. Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива. Всего по состоянию на утро пятницы, в работе находилось только две третьих блоков ТЭС - 26 из 78. Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час, что в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час). "Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 дол./т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", - https://de.com.ua/news/nocategory/view/*********************************************************************%c2%abdefoltnyj%c2%bb_energogenerirujuschej_kompanii_s_90-letnej_istoriej%20 пояснили в компании "Донбассэнерго" . Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке Источник: https://censor.net/ru/n3276064..."
11.07.2021 22:49
"... Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ. ВИДЕО
ООО "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для Центрэнерго "заработало" 120 миллионов гривен, а еще 250 миллионов задолжало шахтам.
Журналисты напомнили, что в середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3257916..."
11.07.2021 22:54
Ну на беню вы сьехали с зелёной элэн, ладно можно понять обязательная программа. Но не понятно почему вы так радостно рассказываете об остановленных тес с себестоимостью 1.6 не упоминая о зелёных станциях с обязательной закупкой у них по 5? И те и другие принадлежат Ахметову почему вы так радостно рекламирует этот его грабеж?
12.07.2021 08:46
Вранье. Средняя ценя закупаемой энергии с ВЭС - 3.6 грн. А средняя ценя закупаемой у Ахметнки на ТЭС - 2.2 грн. Только ВЭС дает 6%, а Ахметкины ТЭС и ТЭЦ около 40%. Так кого мы больше субсидируем -- зеленку или уголь? Так кто врет и съезжает тут?
12.07.2021 10:35
Хорош петлять, не надоело вам гений вы наш? Пусть даже вы не учитываете его сэс на которых тариф закупки выше более чем в полтора раза, но как вас понять если тес остановлены, на которых закупался по 2.2, как вы сами приводили, а закупается у него по 3.6 вес и еще дороже на сес? Так что мы субсидируем: его остановленные теплостанции станции или в два раза дорогущую его же зеленую энергию? И к чему бы это он арендованные шахты вернул, а свои решил продать?
12.07.2021 13:01
Средняя цена закупки с возобновляемых ЭС выходит сейчас 3.6 грн\квт. Средняя цена закупки с ахметовских ТЭС и ТЭЦ выходит 2.2 грн\квт.. Что еще не понятно? Упростим немного для понимания. Какая из частей этой формулы добавляет большую часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии?
( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555
12.07.2021 13:14
Для солнечных цена: 0163 евро за квт, ветровые 0.104 за квт курс евро 32.34 если вы уже так хотите с точностью до цента это сейчас оплачивается. Что платят за не произведенную на тес энергию?
12.07.2021 13:25
Еще раз, если не дошло - по данным ОЭС средняя цена за произведенную на возобновляемых ЭС выходит сейчас 3.6 грн\квт. Средняя цена закупки с ахметовских ТЭС и ТЭЦ выходит 2.2 грн\квт.. Что еще не понятно?

( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555

Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
12.07.2021 13:38
На бис:солнечных цена: 0163 евро за квт, ветровые 0.104 за квт курс евро 32.34. Сколько платят за не произведенную на тес элэнергию?
12.07.2021 13:40
Это вранье и тупое петлчние. Сколько цена энергии ветровых\солнечных семилетней постройки, сколько годичной? Какова доля энергии ВИЭ семилетней постройки, какова годичной? Сколько выходит средняя цена кВт. всех ВИЭ?
12.07.2021 13:47
На бис::солнечных цена: 0163 евро за квт, ветровые 0.104 за квт курс евро 32.34. Сколько платят за не произведенную на тес элэнергию? Вы можете хотябы дать однозначный ответ на этот вопрос а не петлять в дебрях цены на зеленую энергетику? Там еще есть и повышающие коэффициенты за использование отечественного оборудования и тд., в этом ещё по петляйте.
12.07.2021 13:58
Не я полез в дебри.. Я привел официальные цены и примерные доли на рынке в формуле. Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? Вот тут и лежит весь простой ответ.
12.07.2021 14:02
Если вы стесняетесь сказать то что колет глаза, то скажу это за вас. То о чем идет в статье речь это и есть афера с зеленой энергией, которая в разы дороже нами оплачивается чем из других источников. Поэтому сейчас и останавливают свои дешевые производители энергии пока спрос низкий и втюхивают именно солнечную, пока производительность таких станций максимальная.
12.07.2021 14:21
Вранье.
Робота ОЕС за тиждень

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
12.07.2021 14:27
Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 475 https://censor.net/ru/user/427783
Ага, почти так.

".... 20 из 23 энергоблоков ТЭС госкомпании "Центрэнерго" отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию, по состоянию на утро 9 июля.
Об этом свидетельствуют https://ua.energy/blocks/ данные национальной компании "Укрэнерго". К сети подключены только 3 блока - по одному на каждой из ТЭС:Трипольской, Углегорской и Змиевской. Два блока на Трипольской ТЭС (Киевская область) не работают из-за отсутствия топлива . Еще 12 энергоблоков "Центрэнерго" находятся в резерве. Также по данным НЭК "Укрэнерго", полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго", которая 6 июля получила статус "дефолтный" из-за неспособности оплатить услуги системного оператора передачи. Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива. Всего по состоянию на утро пятницы, в работе находилось только две третьих блоков ТЭС - 26 из 78. Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час, что в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час). "Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 дол./т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", - https://de.com.ua/news/nocategory/view/*********************************************************************%c2%abdefoltnyj%c2%bb_energogenerirujuschej_kompanii_s_90-letnej_istoriej%20 пояснили в компании "Донбассэнерго" . Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке Источник: https://censor.net/ru/n3276064..."Так вы где врете уточните?
12.07.2021 14:31
А что не так? Что государственные блоки стоят в угоду Ахметке и Бене? Я про это и говорю. Поясните этот график начала кризиса в ОЭС?

Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 8201
12.07.2021 14:41
Не просто в угоду, а в угоду зелёной энергии, которая частная, останавливаются и государственные блоки и не государственные.
12.07.2021 15:00
Вранье. Кривая какой выработки росла на графике? И сколько сейчас вырабатывает зеленка?

Робота ОЕС за тиждень

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
12.07.2021 15:03
Ну это хоть график нормальный скинули, хоть видно что то. И так для вас если вы сами не можете пользоваться графиком: січень28 вде 4.51 тес и тец 40.02, 12липня вде 11.63 тес и тец 30.52. Сможете самостоятельно ответить на вопрос у кого выросло а у кого упало? Или этот график враньё?
12.07.2021 15:30
Без проблем. Зеленка ка вырабатывала около 4%, так и вырабатывает. Зимой вообще около 2.5% А вот это и есть основная причина треша в энергетике. А не ваша лапша для лохов про зеленую энергетику.

Кризис в энергоотрасли: впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС (график)
https://www.unian.net/economics/energetics/krizis-v-energootrasli-vpervye-v-istorii-ukrainy-v-vesenne-osenniy-period-tes-vyrabotali-bolshe-energii-chem-aes-grafik-novosti-segodnya-11014877.html
12.07.2021 16:25
Ну вы гений! У вас опять ваша каждая предыдущая ваша же ссылка враньё?ссылка враньё? Дайте пожалуйста тот фонарь с которого вы взяли эти числа, график укрэгерго вами же приведенный говорит совсем другие цифры, напоминаю: на данный момент уже составляет около 11.63%, зимой 4.51%. даты приведены выше. Давайте определимся верить укрэгерго или нет.
12.07.2021 16:55
Вы бы еще по ссылкам внимательно читали на даты на графиках внимательно смотрели. Меньше бы вопросов возникало.
12.07.2021 17:14
Ага вы так и сделайте. А то ссылаетесь на сегодняшние данные укрэнерго, но они опровергают ваши заявы. Тогда вы с потолка придумываете цифры, и приводите прошлогоднюю статью о позапрошлогодних реалях. На бис: с какого фонаря вы берете данные? И вы определились верить данным укрэнерго?
12.07.2021 19:08
Еще раз -- не мои проблемы что вы не смотрите и не читаете, а разговариваете сами с собой.
12.07.2021 19:17
Все слились? Теперь даже увиливать цифрами с фоноря не будете?
12.07.2021 19:38
Без проблем Тогда вернемся к нашим баранам.

( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555

Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
12.07.2021 20:23
А вы свои бараны по подробней а не с потолка цифры. И тогда тот же вопрос на который вы так тщательно избегаете ответа: Сколько платят за не произведенную на тес элэнергию?
12.07.2021 20:36
Цифры не с потолка, а с официального ресурса ОЭС. Ну и? Выдавите из себя правду или так и будете врать и петлять. Или с математикой очень туго?
12.07.2021 22:59
Я вам привел те официальные цифры с датами, а вы все данными с потолка оперирует или какими-то доисторическими. Вернитесь в реальность зелёная неуклонно растет опустошая карманы наши в пользу олегархов, а более дешёвые источники отключают.
13.07.2021 06:56
Да неужели? Тогда простой контрольный вопрос. Почему у нас весной 2020 г. впервые за все время уровень генерации угольных ТЭС и ТЭЦ превысил уровень генерации АЭС? И при этом по данным регуляторов суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины при этом являются самыми большими в Европе.
13.07.2021 09:16
Ну на туповатые вопросы вы конечно мастер, но в вашей ссылке идёт речь о сезоне с осени до весны о чем говориться в 2020 г в мае. Те за 2019г и эта энергия обходилась нам по цене в 2 р меньшей от зеленой, слава богу что зелёной тогда было мало. Теперь же эта зелёная, которая полностью в руках олигархов, со своими ценами грабительскими ценами,катастрофа сегодняшних реалий. В угоду ей останавливаются и гос тес и свои тес олигархи останавливают, выгода от грабительского зелёного тарифа гораздо прибыльней. На данный момент доля зелёной уже приближается к12 %, что войдёт в тарифы уже в ближайшее время.
13.07.2021 11:07
Да неужели? Обширный кризис в энергетике начался как-раз в зимой-весной 2020 года.года в угоду Ахметкиным ТЭС и ТЕЦ были остановлены государственные энергоблоки. Как и сейчас, кстати.

Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 7430
13.07.2021 13:43
Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 1199
13.07.2021 13:45
Слушайте ну вы просто глупо выглядите обсасывая данные годичной и более давности совершенно игнорируя сегодняшнее. Если вы решили сбрасывать картинками то на них все равно видна дата. А вот сегодняшние остановки ТЕС всех форм собственности в угоду зеленой энергии олигархов вы глупо игнорируете. https://censor.net/ru/news/3276539/kajdaya_tretya_tes_rabotaet_na_minimalnoyi_moschnosti_ukrenergo. Может не стоит вам так глупить а просто принять реальность какая она есть, тем более ваша глупость ни как её не изменит при всем вашем желании.
13.07.2021 15:03
Да неужели? Вы бы еще и читать внимательно научились, может быть и не выглядели бы таким недалеким. Т.е это не начало обширного кризиса в энергосистеме Украины, которая до этого работала сбалансированно?
13.07.2021 17:57
Ну если вы не умеете читать, то не все такие. Я вам в черти какой раз толкую, что отказ от дешёвой энергии в пользу грабительской так вами прославляемой олигархической зелёной это уже кризис, а не начало.
13.07.2021 19:31
А я вам толкую, что виноватая зеленка --это лапша для лохов. Если Беня с Ахметкой через своих холуев в кабмине, НКРЕ и Минэнерго получают энергию дешевле всех на рынке и дешевле на 40% уровня себестоимости "ночной" энергии, и ради Ахметки останавливают гос. энергоблоки и покупают дорогую энергию Ахметкиных ТЭС, а уголь для них втридорога поставляет тот-же Беня, которому отдали на откуп "Центрэнерго" -- то кризис не может не быть. То, что сегодня происходит на "рынке", абсолютно нельзя назвать рынком и является следствием прихода в энергетику Бениных и Ахметкиных холуев, которых вы и привели к власти. Вот и вся "се-ля-ви".
13.07.2021 20:50
Да то что рынка не существует это гарантируется уже установленой грабительской ценой за зеленую энергию, что ни как не регулируется рынком. И в ваше вранье уже много раз носом тыкали что на данный момент остановлены и тес центроэнерго и ахметовские тес, ради их зеленых станций, что без затрат по тарифам в 2 раза больше чем тепловая грабят страну. И сейчас такова селява. И да это ни как не отменяет их химичинье в позапрошлом отопительном сезоне, когда их зеленые мощности зимой слабоватую давали прибыль и они добирали её с тес. Но с тех пор они наростили зелень и сейчас лето и им выгодно грабить зеленой энергией.
13.07.2021 21:39
Тупое вранье, все нормально регулировалось до осени -зимы 2019-2020. Пока вы не привели к власти Бениных и Ахметкиных холуев. Вот и вся причина кризиса.

Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 5644
13.07.2021 21:57
Ваш идиотизм уже надоело обсуждать. Грабят нас сейчас именно зеленой энергией которая в руках у олигархов, нет ни одной госзеленки., то что коломойский грабит тес как этому мешает?
13.07.2021 22:07
А тут на графике четко видно, что уровень зеленой генерации практически не менялся, а дешевая энергия АЭС замещалась дорогой энергией Ахметкиных ТЭС по прямому указанию Минэнерго.

Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 3587
13.07.2021 22:03
Вы идиот? сегодня какое число?
13.07.2021 22:09
Вы дебил и не умеете мыслить. Вот подробно для дебилов как Беня с Ахметкой делали и делают деньги из воздуха. Кстати осенью-весной 2019-2020 накопили долгов перед "Укрэнерго" более 23 млрд.

https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date, https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/458/sortby/date. Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
13.07.2021 22:22
Да не просто из воздуха но и из зеленой энергии. 2 гда назад в это же время 11 липня производство её 3.29 а сейчас 11.31. Они грабят везде, а именно сейчас в зеленой.
13.07.2021 22:31
Дебилл не умеет читать и понимать смысл написанного? Там четко и подробно расписана вся схема, как Беня с Ахметкой раздевали энергетику с осени 2019 по весну 2021. И продолжают раздевать. И зеленка не имеет к этому никакого отношения. Вы просто тупо врете. Эту мантру про зеленку Бенины и Ахметкины шлюхи поют с весны 2020 года. Но это для тупых лохов вроде вас. А Юнайтед Энерджи, Синтез Ойл и Д.Трейдинг как спекулировали, так и продолжают барыхить на рынке энергии, раздевая государство. Эли вам это не доходит -- это не мои проблемы.
13.07.2021 22:43
То что вы не умеете читать и так ясно по вашим же ссылкам которые прочесть не можете. Ну а особую вашу гениальность видно по логике. Если в прошлом останавливали дешёвые станции в угоду повышения прибылей олигархов это плохо, остановка гос аэс в пользу более дорогих тес частных, то сейчас то же самое, остановка более дешевых тес разных форм собственности в угоду 100% олигархическим зеленым. для повышения прибыли олигархов, это у вас хорошо. И да это ваша проблема, еще и какая.
14.07.2021 13:43
Еще раз -- Дебилл не умеет читать и понимать смысл написанного? Это не мои проблемы.
14.07.2021 13:53
Ну то что вы не умеете читать меньшая ваша проблема, чем раздвоенность сознания: олигархи грабят это плохо, олигархи грабят это хорошо. Вам нужно серьёзное вмешательство психиатров, а читать потом научитесь когда вылечитесь.
14.07.2021 14:05
Не выдавайте свои дебильные фантазии за истину, биполярный шизик. Ваши тупые фантазии здесь никому не интересны. Еще раз -- Дебилл не умеет читать и понимать смысл написанного? Это не мои проблемы.
14.07.2021 14:43
Ладно, не мучайтесь. Простой контрольный вопрос. Почему у нас весной 2020 г. впервые за все время уровень генерации угольных ТЭС и ТЭЦ превысил уровень генерации АЭС? И при этом по данным регуляторов суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины при этом являются самыми большими в Европе.
12.07.2021 14:19
Частка зеленої енергетики складає всього 3,6%... А атомної?
11.07.2021 15:54
Про частку у вас устаревшие сведения, но и речь не о ней а о цене которую платят за произведённую эл энергию. Так вот за эту небольшую часть произведенной Эл энергии производителям зелёной платят пожалуй больше чем всем остальным, а тем более атомным.
11.07.2021 17:48
преступная организованная группа в лице ублюдков Зеленского, Ермака, Каломойского, Геруса, Министра энергетики (не знаю его фамилии) и других лиц, убивает энергетику страны и грабит украинский народ..
10.07.2021 17:45
"Во всем виновата "зеленая" энергетика и папередники" (С) Беня и холуи
10.07.2021 17:48
До речі, ота Буймістер там теж не чужа.
10.07.2021 19:08
A на следующих выборах 80% возьмёт ОПЗЖ. Которая побещает киловатт по две копейки, метро по пять копеек и мороженое по 9 копеек.
10.07.2021 17:47
точно,лохторату в 73 % не объяснишь же,что таких цен уже нет даже в параше за которую топит жопоблок.
10.07.2021 17:50
А який вихід якщо живеш серед ідіотів?
10.07.2021 19:33
Когда к власти приходят идиоты, в итоге это заканчивается какой-то войной или жесточайшим кризисом. Готовься к войне. Продукты, патроны, медикаменты.
11.07.2021 02:05
"Моя борьба с олигархами" (С) Бубочка

Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6608
10.07.2021 17:47
Как они умеют интересно прикрываться интересами страны, если деньги пошли мимо кармана хозяина-олигарха
недавно писали за эту Бурмистрову, которая на Ахметова работает, так что в переводе значит
Герус поставил выше интересов Ахметова интересы Коломойского ...
10.07.2021 17:51
Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 7223
10.07.2021 17:51
от " простых парней из Народа " вроде наполеончика , адольфа случалась не только головная боль , но и миллионы , десятки миллионов трупов , а у нас в Украине все ИДЕТ к ЭТОМУ , если не разобрать рельсы !!!
11.07.2021 16:27
косому на один глаз герусу, нужно выбить другой, чтоб окосел полностью
10.07.2021 17:55
Вот что забавно - и Герус, и эта дама (СЮРПРИЗ) из одной фракции "слуг". И у меня есть оценочное мнение, что она ему просто завидует. Наворовать столько и продолжать этим заниматься - это же талантище!
https://dnews.dn.ua/news/750132 38 млн грн сбережений, квартира в элитной новостройке и машина. Это задекларировал народный депутат Андрей Герус.

При том что каких-то шесть лет назад он был голодранец.
10.07.2021 17:56
У геруса из жопы торчит рука каломойши. Глупо полагать, что квартальный дурачек посадит вассала его хозяина. Поэтому нужно сажать самого клоуна, чтобы прекратился весь этот цирк.
10.07.2021 17:59
Одружилися жаба з гадюкою ....
10.07.2021 18:08
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко

Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - КучеренкоГолова НКРЕКП Валерій Тарасюк та його соратник народний депутат Андрій Герус відповідальні за завищені тарифи для населення на розподіл газу, дефіцит вугілля на ТЕС, імпорт російського струму і мільярдні зловживання на енергоринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у свої колонці для видання "Главком".

https://censor.net/ua/news/3245057/vsya_vyna_za_rozval_energorynku_ta_taryfnu_kryzu_lejyt_na_tarasyuku_ta_gerusu_kucherenko
10.07.2021 18:12
Немає Ляшка, він би "заблокував" би цього Геруса.
10.07.2021 18:30
Гєрус заблокував Бурмістер потоки бабла, а від ворожих куль загинув Яськів-ось і вся Україна сьогодні.
10.07.2021 18:36
Швец бьет тревогу о тайном соглашении зеЕрмаковщины с Китаем , как СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ -почему молчит оппозиция , вова уходит от стратегического партнерства с НАТО - ВРАГА КИТАЯ
Стратегическое соглашение Зеленского с Китаем / Афганистан / соловьиный "генерал СВР" / Видео № 15
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel
10.07.2021 18:41
Россия ликует! Новинский обанкротил украинский завод в Николаеве
https://www.youtube.com/watch?v=gaj77Gs9vpA
10.07.2021 18:55
опзж, як і мертвечука чекає захарченко, кобзон та інші прокацапчені мерзоти, падли, ублюдки!
10.07.2021 23:47
шобло пиляє гроши
10.07.2021 22:21
73% падлюк (читай хохлів і малоросів) вибрали наркоманську вЛаду. ....
10.07.2021 22:40
Герус своей смертью не умрет. Зелені мерзоти - довго не жиють!!
10.07.2021 23:46
Не згідний з вами. Ворони можуть і 300 років прожити і більше.
11.07.2021 02:58
Заколоть тварь. Это ватное животное работает на олигархов и себя с Россией! Убить пи до ра са!!
11.07.2021 09:52
Где справедливость? Меня за почти те же слова забанили в Фейсбуке. Да и писал я не столь категорично,хотя идея верна.
11.07.2021 14:43
и еще подкинут порцию страшных сказок об зеленом тарифе, чтобы мудрому нариду было что обсуждать, пока Коломойский с миньенами миллиарды выводит через схематозы
11.07.2021 10:25
Все, ВСЕ, що б не зробила ЗЕ-срань, намазуйте на хліб. Смачного!
11.07.2021 11:25
В Гаите президента перед убийством катували! А у нас какой то Герус всей стране цены диктует! Мы хуже негров
11.07.2021 13:22
виноваты не 73% , а те 31 % или около того , кто "нанюхался или ширнулся " дешевкой от 95 квартала на Первом круге голосования и ВЫБРАЛ ХУДШЕЕ , а были кандидаты : А.Гриценко , О. Кривонос , И.Смешко - всех ПОХЕРИЛИ !!! до сих пор "стадо " хочет обманываться ..... изменения в Украине возможны только через народом избранного президента , нужна Личность и серьезная финансовая поддержка , иначе олигархи снова нагнут на 5 лет и это будет не гуд бай , а про " ср - ср - Али" Украину !!!!
11.07.2021 16:21
Надо попросить Ляшко снова начистить ипальник этому херусу.
11.07.2021 17:39
 
 