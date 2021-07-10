Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку електроенергії, - нардепка "Слуги народу" Буймістер

Комітет Верховної Ради з питань енергетики заблокував ініціативу Міністерства енергетики щодо обмеження маніпуляцій посередників-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Людмила Буймістер у фейсбуці.

"Минулого четверга міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що, з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, що обмежує спекуляції посередників на ринку електроенергії. І ось вчора комітет з енергетики мав розглядати такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус", - повідомила нардепка.

Вона зазначила, що коли питання торкнулося болючої для Андрія Геруса теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.

"Ця поправка передбачала тимчасову, тільки до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на "ринку на добу вперед" від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій", - пояснила Буймістер.

Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі коливання цін і дати генеруючим компаніям можливість підготуватися до опалювального сезону.

"Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю поправку, пославшись на абсолютно надумані і сміховинні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі", - підсумувала Буймістер.