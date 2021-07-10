Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики заблокировал инициативу Министерства энергетики по ограничению манипуляций посредников-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер в социальной сети "Фейсбук".

"В минувший четверг министр энергетики Герман Галущенко сообщил журналистам, что, учитывая бездействие НКРЕКП, уже в ближайшее время будут предложены изменения в закон, ограничивающий спекуляции посредников на рынке электроэнергии. И вот вчера комитет по энергетике должен был рассматривать такие изменения. И эти изменения, по словам коллег-депутатов, демонстративно и с особым цинизмом заблокировал господин Герус", - сообщила нардеп.

Она отметила, что когда вопрос коснулся болезненной для Андрея Геруса темы посредников-спекулянтов, он открыто выступил против инициатив министра энергетики.

"Эта поправка предусматривала временную, только до 1 ноября этого года, возможность ограничить предложение на "рынке на сутки вперед" от недобросовестных компаний-посредников. Это позволило снизить объем спекулятивных, ничем не подкрепленных заявок, которые сейчас превышают 50% от всех торговых операций", - пояснила Буймистер.

Она добавила, что эта поправка, как и анонсировал министр Галущенко, позволила бы стабилизировать ценовую ситуацию, остановить резкие скачки цен и дать генерирующим компаниям возможность подготовиться к отопительному сезону.

"Однако, повторюсь, господин Герус не допустил эту поправку, сославшись на абсолютно надуманные и смехотворные причины. К сожалению, свои личные интересы и интересы спекулянтов-посредников на рынке электроэнергии, Герус поставил выше интересов страны и всей энергетической отрасли", - подытожила Буймистер.