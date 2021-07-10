Герус заблокировал инициативу Минэнерго прекратить манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп "Слуги народа" Буймистер
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики заблокировал инициативу Министерства энергетики по ограничению манипуляций посредников-спекулянтов на рынке электрической энергии.
Об этом сообщила народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер в социальной сети "Фейсбук".
"В минувший четверг министр энергетики Герман Галущенко сообщил журналистам, что, учитывая бездействие НКРЕКП, уже в ближайшее время будут предложены изменения в закон, ограничивающий спекуляции посредников на рынке электроэнергии. И вот вчера комитет по энергетике должен был рассматривать такие изменения. И эти изменения, по словам коллег-депутатов, демонстративно и с особым цинизмом заблокировал господин Герус", - сообщила нардеп.
Она отметила, что когда вопрос коснулся болезненной для Андрея Геруса темы посредников-спекулянтов, он открыто выступил против инициатив министра энергетики.
"Эта поправка предусматривала временную, только до 1 ноября этого года, возможность ограничить предложение на "рынке на сутки вперед" от недобросовестных компаний-посредников. Это позволило снизить объем спекулятивных, ничем не подкрепленных заявок, которые сейчас превышают 50% от всех торговых операций", - пояснила Буймистер.
Она добавила, что эта поправка, как и анонсировал министр Галущенко, позволила бы стабилизировать ценовую ситуацию, остановить резкие скачки цен и дать генерирующим компаниям возможность подготовиться к отопительному сезону.
"Однако, повторюсь, господин Герус не допустил эту поправку, сославшись на абсолютно надуманные и смехотворные причины. К сожалению, свои личные интересы и интересы спекулянтов-посредников на рынке электроэнергии, Герус поставил выше интересов страны и всей энергетической отрасли", - подытожила Буймистер.
".... 20 из 23 энергоблоков ТЭС госкомпании "Центрэнерго" отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию, по состоянию на утро 9 июля.
ООО "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для Центрэнерго "заработало" 120 миллионов гривен, а еще 250 миллионов задолжало шахтам.
Журналисты напомнили, что в середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3257916..."
( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555
Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
Робота ОЕС за тиждень
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
Кризис в энергоотрасли: впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС (график)
https://www.unian.net/economics/energetics/krizis-v-energootrasli-vpervye-v-istorii-ukrainy-v-vesenne-osenniy-period-tes-vyrabotali-bolshe-energii-chem-aes-grafik-novosti-segodnya-11014877.html
( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555
Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date, https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/458/sortby/date. Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
недавно писали за эту Бурмистрову, которая на Ахметова работает, так что в переводе значит
Герус поставил выше интересов Ахметова интересы Коломойского ...
https://dnews.dn.ua/news/750132 38 млн грн сбережений, квартира в элитной новостройке и машина. Это задекларировал народный депутат Андрей Герус.
При том что каких-то шесть лет назад он был голодранец.
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - КучеренкоГолова НКРЕКП Валерій Тарасюк та його соратник народний депутат Андрій Герус відповідальні за завищені тарифи для населення на розподіл газу, дефіцит вугілля на ТЕС, імпорт російського струму і мільярдні зловживання на енергоринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у свої колонці для видання "Главком".
https://censor.net/ua/news/3245057/vsya_vyna_za_rozval_energorynku_ta_taryfnu_kryzu_lejyt_na_tarasyuku_ta_gerusu_kucherenko
Стратегическое соглашение Зеленского с Китаем / Афганистан / соловьиный "генерал СВР" / Видео № 15
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel
https://www.youtube.com/watch?v=gaj77Gs9vpA