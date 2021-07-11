Маршрутка перекинулася на трасі під Києвом - постраждало 8 осіб. ВIДЕО
На Гостомельській трасі поблизу Києва в неділю вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинулася маршрутка із пасажирами
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.
"Серйозна ДТП з перекиданням у Києві на Гостомельській трасі: перекинулася маршрутка з людьми, на місці рятувальники і кілька швидких", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.
Як повідомляє телеканал "Україна-24, в результаті ДТП постраждало 8 осіб, при цьому в одного чоловіка перелом ноги. Усіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.
Уточнюється, що маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з Пісківки (Київська обл.).
Відео - Київ Оперативний
иван гонта #468716
Коваленко Ольга
