УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4251 відвідувач онлайн
Новини
8 180 2

Маршрутка перекинулася на трасі під Києвом - постраждало 8 осіб. ВIДЕО

На Гостомельській трасі поблизу Києва в неділю вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинулася маршрутка із пасажирами

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.

"Серйозна ДТП з перекиданням у Києві на Гостомельській трасі: перекинулася маршрутка з людьми, на місці рятувальники і кілька швидких", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Як повідомляє телеканал "Україна-24, в результаті ДТП постраждало 8 осіб, при цьому в одного чоловіка перелом ноги. Усіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.

Уточнюється, що маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з Пісківки (Київська обл.).

Відео - Київ Оперативний

Автор: 

ДТП (4530) Київська область (4191) маршрутки (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну как... Днем. На сухой, ровной дороге... Это шо треба виконувать, шоб уложить маршрутку на бок ? В Лондоне, чтоб стать водителем кэба, нужно пройти четырех!летние курсы и сдать сложнейший экзамен. А у нас, сдается, по всей стране выискивают отбитых кретинов с ампутированным мозгом, усаживают за руль и затем устраивают тотализатор о судьбе пассажиров. Не пора ли обнулить эту схему ?
показати весь коментар
11.07.2021 12:11 Відповісти
Бажаю швидкого одужання всім постраждалим.
показати весь коментар
11.07.2021 12:19 Відповісти
 
 