Маршрутка перевернулась на трассе под Киевом - пострадало 8 человек. ВИДЕО
На Гостомельской трассе вблизи Киева в воскресенье утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Гостомельской трассе: опрокинулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.
Как сообщает телеканал "Украина-24, в результате ДТП пострадало 8 человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Всех пострадавших отправили в больницу города Буча.
Уточняется, что маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из Песковки (Киевская обл.).
Видео - Киев Оперативный
