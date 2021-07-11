РУС
Маршрутка перевернулась на трассе под Киевом - пострадало 8 человек. ВИДЕО

На Гостомельской трассе вблизи Киева в воскресенье утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Гостомельской трассе: опрокинулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Как сообщает телеканал "Украина-24, в результате ДТП пострадало 8 человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Всех пострадавших отправили в больницу города Буча.

Уточняется, что маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из Песковки (Киевская обл.).

Видео - Киев Оперативный

Ну как... Днем. На сухой, ровной дороге... Это шо треба виконувать, шоб уложить маршрутку на бок ? В Лондоне, чтоб стать водителем кэба, нужно пройти четырех!летние курсы и сдать сложнейший экзамен. А у нас, сдается, по всей стране выискивают отбитых кретинов с ампутированным мозгом, усаживают за руль и затем устраивают тотализатор о судьбе пассажиров. Не пора ли обнулить эту схему ?
11.07.2021 12:11 Ответить
Бажаю швидкого одужання всім постраждалим.
11.07.2021 12:19 Ответить
 
 