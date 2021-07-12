20 країн отримали права на трансляцію бою Берінчик-Лобов на голих кулаках

Змагання відбудеться в київському Палаці спорту в межах 6 сезону "Махача".

Глядачі 20 країн отримали можливість подивитися в прямому ефірі бій на голих кулаках між боксером Денисом Берінчиком та бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим, який відбудеться 24 липня в київському Палаці спорту.

Про це повідомляє український спортивний промоушн "Махач", що організує змагання.

Бій покажуть в ефірі України, Казахстану, Росії, Туркменістану, Таджикистану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Киргизстану, Узбекистану.

Але географія трансляції набагато ширша, ніж країни колишнього СРСР. Бій також дивитимуться в Англії, Ірландії, Канаді, США, Португалії, Франції, Туреччині та Італії.

Нагадаємо, бій на голих кулаках Берінчика і Лобова увінчає 6 сезон "Махача", який відбудеться 24 липня в Києві. Спочатку він мав відбутися 19 червня, але був відкладений через травму українського спортсмена.

Нині обидва бійці інтенсивно готуються і викладають в соцмережі фотографії та відео з тренувань.

Уродженець Краснодона (нині - Сорокине) Луганської області Денис Берінчик - професійний боксер. Він виступає в легкій і в першій напівсередній вагових категоріях у боксі. У 2011 році він став срібним призером чемпіонату світу, в 2012 році - завоював срібло на Олімпійських іграх у Лондоні. З 2018 року є чинним чемпіоном за версією WBO.

Артем Лобов - уродженець Нижнього Новгорода, але із 16 років проживає в Ірландії, де і почав спортивну кар'єру. Лобов боєць змішаних бойових мистецтв, виступав під егідою UFC у напівлегкій і легкій вагових категоріях. А також учасник турнірів з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Букмекери переважно схиляються на користь Дениса Берінчика. Коефіцієнти на його перемогу скромніші, ніж на перемогу Лобова. Однак експерти вважають, що підсумки бою не вирішені.

