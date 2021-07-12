УКР
20 країн отримали права на трансляцію бою Берінчик-Лобов на голих кулаках

Змагання відбудеться в київському Палаці спорту в межах 6 сезону "Махача".

Глядачі 20 країн отримали можливість подивитися в прямому ефірі бій на голих кулаках між боксером Денисом Берінчиком та бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим, який відбудеться 24 липня в київському Палаці спорту.

Про це повідомляє український спортивний промоушн "Махач", що організує змагання.

Бій покажуть в ефірі України, Казахстану, Росії, Туркменістану, Таджикистану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Киргизстану, Узбекистану.

Але географія трансляції набагато ширша, ніж країни колишнього СРСР. Бій також дивитимуться в Англії, Ірландії, Канаді, США, Португалії, Франції, Туреччині та Італії.

Нагадаємо, бій на голих кулаках Берінчика і Лобова увінчає 6 сезон "Махача", який відбудеться 24 липня в Києві. Спочатку він мав відбутися 19 червня, але був відкладений через травму українського спортсмена.

Нині обидва бійці інтенсивно готуються і викладають в соцмережі фотографії та відео з тренувань.

Уродженець Краснодона (нині - Сорокине) Луганської області Денис Берінчик - професійний боксер. Він виступає в легкій і в першій напівсередній вагових категоріях у боксі. У 2011 році він став срібним призером чемпіонату світу, в 2012 році - завоював срібло на Олімпійських іграх у Лондоні. З 2018 року є чинним чемпіоном за версією WBO.

Артем Лобов - уродженець Нижнього Новгорода, але із 16 років проживає в Ірландії, де і почав спортивну кар'єру. Лобов боєць змішаних бойових мистецтв, виступав під егідою UFC у напівлегкій і легкій вагових категоріях. А також учасник турнірів з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Букмекери переважно схиляються на користь Дениса Берінчика. Коефіцієнти на його перемогу скромніші, ніж на перемогу Лобова. Однак експерти вважають, що підсумки бою не вирішені.

Квитки на змагання купуйте тут.

Новина публікується на правах реклами

