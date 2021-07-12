РУС
20 стран получили права на трансляцию боя Беринчик-Лобов на голых кулаках

Состязание состоится в киевском Дворце спорта в рамках 6 сезона "Махача"

Зрители 20 стран получили возможность посмотреть в прямом эфире бой на голых кулаках между боксером Денисом Беринчиком и бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым, который состоится 24 июля в киевском Дворце спорта.

Об этом сообщает украинский спортивный промоушн "Махач", организующий состязание.

Бой покажут в эфире Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Грузии Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана.

Но география трансляции намного шире, чем страны бывшего СССР. Бой также будут смотреть в Англии, Ирландии, Канаде, США, Португалии, Франции, Турции и Италии.

Напомним, бой на голых кулаках Беринчика и Лобова увенчает 6 сезон "Махача", который состоится 24 июля в Киеве. Первоначально он должен был состояться 19 июня, но был отложен из-за травмы украинского спортсмена.

Сейчас оба бойца интенсивно готовятся и выкладывают в соцсети фотографии и видео с тренировок.

Уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик – профессиональный боксер. Он выступает в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO.

Артем Лобов – уроженец Нижнего Новгорода, но с 16 лет проживает в Ирландии, где и начал спортивную карьеру. Лобов боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. А также участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Букмекеры в основном склоняются в пользу Дениса Беринчика. Коэффициенты на его победу более скромные, чем на победу Лобова. Однако эксперты считают, что итоги боя не предрешены.

+3
Животные, когда рогами биться будут?
12.07.2021 11:21 Ответить
+2
тьху....козломорді забави
12.07.2021 11:11 Ответить
+2
н-да...развивать мозг на этой планете моветон... а вот морду бить,это самое то...
12.07.2021 11:13 Ответить
Есть такое дело! Если бой исключительно кулаками (стратегия дальняя дистанция), то весьма прогнозируема победа именно боксера. Для бойца смешанных единоборств, удары кулаками - вспомогательная техника, цель которой выход на ближнюю дистанцию и перевод ее в борьбу (основная техника)
показать весь комментарий
12.07.2021 11:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/464817 "тьху....козломорді забави"

Ці "забави" не належать лише тільки - козломордії, ці "забави" були поширені в різних країнах (у тому числі віками в Україні - майже до 80-х - 90-х у селах і навіть у містах билися стінка на стінку, район на район и т.п.).
показать весь комментарий
12.07.2021 12:03 Ответить
У меня в Кривбассе в конце 80-х, начале 90-х были так называемые "бегуны", которые ходили район на район, стенка на стенку.

Сугубо совковая тема, ничего украинского в этом совковом явлении не было.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:41 Ответить
Перепрошую але можливо Вам просто варто припустити, що Ви необізнані щодо цього питання?
Цитую: "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%97 Кулачні бої - народна ритуалізована розвага, відома з дохристиянських часів. На Лівобережній Україні ця традиція існувала аж до https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття."

Ось вам ще - https://archive.org/details/sa182608/page/n70/mode/1up?view=theater 1826 рік, читайте :
20 країн отримали права на трансляцію бою Берінчик-Лобов на голих кулаках - Цензор.НЕТ 3599
показать весь комментарий
12.07.2021 16:45 Ответить
на голых кулаках. -Занятие не для пианистов-четыреждыуклонистов.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:20 Ответить
да, для еще более тупьіх.
для тех, у кого рисковать в пустом черепе нечем
показать весь комментарий
12.07.2021 11:23 Ответить
Народ ценит смелость, мастерство, честность. Боксеры заработали на 2019 г., млн долл. Ломаченко- 10 , Виталий Кличко- 65, Владимир Кличко- 120 .
показать весь комментарий
12.07.2021 12:09 Ответить
И страны-то какие уважаемые уважают скотский вид спорта
показать весь комментарий
12.07.2021 11:39 Ответить
Бой также будут смотреть в Англии, Ирландии, Канаде, США, Португалии, Франции, Турции и Италии.Источник: https://censor.net/ru/n3276466
показать весь комментарий
12.07.2021 11:57 Ответить
по одному бару на страну будут транслировать в лучшем случае)
показать весь комментарий
12.07.2021 12:43 Ответить
У вас є підстави це стверджувати? Людям подобаються такі розваги. Існує купа бойових мистецтв, на ютубі навіть по кілька млн переглядів кожного бою, ось наприклад - https://www.youtube.com/results?search_query=Buakaw+Banchamek чемпіон тайського боксу Buakaw Banchamek
показать весь комментарий
12.07.2021 17:02 Ответить
В таких боях решает антропометрия.У кого длинее руки и рост тот в 90% случаев побеждает.Так что у Беринчика могут быть проблемы в этом бою.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:08 Ответить
Бокс уже не не актуален, не цепляет. Остался для олимпиад и джентльменов. А теперь побольше крови! Разрешите им отращивать ногти и подтачивать зубы, а то скоро и это перестанет привлекать
показать весь комментарий
12.07.2021 16:25 Ответить
дурь, незрелищно, много травм.
бокс интересней.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:13 Ответить
А мне вот бокс не нравится, долгое время пытался заинтересоваться, но даже футбол импонирует больше. Хотя настоящая любовь у меня с кс, любимая игра на протяжении уже не одного года. А вы как к кс относитесь? Смотрите топ мира кс го https://esportsresults.net/cs-go/teams турниры?
показать весь комментарий
15.07.2021 14:56 Ответить
 
 