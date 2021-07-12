"Слуга народу" Забуранна пропонує розділити посади мера Києва та голови КМДА
Київський осередок "Слуги народу" представив стратегію розвитку Києва як столиці європейської держави, культурного та освітнього центру, а також привабливого і комфортного міста.
Про це йшлося на пресконференції 12 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Спікери обговорювали проблеми, які накопичувалися в столиці за останні сім років. На думку керівниці київського осередку політичної партії "Слуга народу" Лесі Забуранної, проблеми Києва допоможе вирішити тільки поділ посад мера і голови КМДА.
"Найголовніше, чого потребують кияни сьогодні - це реальні кроки і дії, а також наочне бачення того, як поліпшується їхнє життя. В існуючій системі, з узурпацією всіх повноважень - цього не станеться дуже довго. Тільки поділ посад, пропозиція чітких стратегічних кроків, їх імплементація і певні кадрові зміни зможуть зробити процес децентралізації швидким, а головне - помітним для киян", - зазначила Забуранна.
Спікери впевнені, що діюча київська влада і голова КМДА не здатні впоратися з корупцією і розкраданням бюджетних коштів. Яскраві приклади яких - забудова, відсутність генерального плану і добудова станцій метрополітену.
Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин заявив, що йому щодня погрожують, оскільки він намагається протистояти сформованій неефективній системі управління.
Керівниця київського осередку "СН" зі свого боку підкреслила, що в партії є гідні кандидатури для заміщення посади голови КМДА.
На пресконференції також представили стратегію розвитку Києва, яка включає низку пріоритетних завдань:
- Столиця європейської держави з можливостями присутності міжнародних офісів, проведення міжнародних форумів, культурних і спортивних заходів;
- Культурний і освітній центр із розвитком освітніх і культурних об'єктів, місць культурного спілкування, мережі навчальних закладів і установ позашкільного виховання з акцентом на інклюзивність;
- Привабливе і комфортне місто з метою вирішення проблем благоустрою, розміщення МАФів, стихійної торгівлі, а також створення безбар'єрного середовища тощо.
