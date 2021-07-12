УКР
Новини
2 939 42

"Слуга народу" Забуранна пропонує розділити посади мера Києва та голови КМДА

Київський осередок "Слуги народу" представив стратегію розвитку Києва як столиці європейської держави, культурного та освітнього центру, а також привабливого і комфортного міста.

Про це йшлося на пресконференції 12 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Спікери обговорювали проблеми, які накопичувалися в столиці за останні сім років. На думку керівниці київського осередку політичної партії "Слуга народу" Лесі Забуранної, проблеми Києва допоможе вирішити тільки поділ посад мера і голови КМДА.

"Найголовніше, чого потребують кияни сьогодні - це реальні кроки і дії, а також наочне бачення того, як поліпшується їхнє життя. В існуючій системі, з узурпацією всіх повноважень - цього не станеться дуже довго. Тільки поділ посад, пропозиція чітких стратегічних кроків, їх імплементація і певні кадрові зміни зможуть зробити процес децентралізації швидким, а головне - помітним для киян", - зазначила Забуранна.

Спікери впевнені, що діюча київська влада і голова КМДА не здатні впоратися з корупцією і розкраданням бюджетних коштів. Яскраві приклади яких - забудова, відсутність генерального плану і добудова станцій метрополітену.

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин заявив, що йому щодня погрожують, оскільки він намагається протистояти сформованій неефективній системі управління.

Читайте також: Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Керівниця київського осередку "СН" зі свого боку підкреслила, що в партії є гідні кандидатури для заміщення посади голови КМДА.

На пресконференції також представили стратегію розвитку Києва, яка включає низку пріоритетних завдань:

- Столиця європейської держави з можливостями присутності міжнародних офісів, проведення міжнародних форумів, культурних і спортивних заходів;

- Культурний і освітній центр із розвитком освітніх і культурних об'єктів, місць культурного спілкування, мережі навчальних закладів і установ позашкільного виховання з акцентом на інклюзивність;

- Привабливе і комфортне місто з метою вирішення проблем благоустрою, розміщення МАФів, стихійної торгівлі, а також створення безбар'єрного середовища тощо.

Автор: 

Київ (20043) Кличко Віталій (3553) Слуга народу (2846)
Топ коментарі
+10
лимита пошла в наступление на педалика)
показати весь коментар
12.07.2021 20:19 Відповісти
+10
Янукович уже это делал. Ростов не резиновый.
показати весь коментар
12.07.2021 20:26 Відповісти
+9
За зелену мері жопінс проголосували раз в 10 менше, тому точно не зеленим вирішувати, якою має бути влада в Києві...
показати весь коментар
12.07.2021 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лимита пошла в наступление на педалика)
показати весь коментар
12.07.2021 20:19 Відповісти
та нехай пропонують.
Зе ще не отримував по морді від Віталіка. І навіть від Володі-також не отримував...
показати весь коментар
12.07.2021 20:19 Відповісти
Ну нехай спробує!
показати весь коментар
12.07.2021 20:57 Відповісти
Надо проще - зэбаранов отделить от людей
показати весь коментар
12.07.2021 20:20 Відповісти
Як казав Кучма "То це ж було вже".
показати весь коментар
12.07.2021 20:23 Відповісти
бене нужен Киев.
показати весь коментар
12.07.2021 20:24 Відповісти
Янукович уже это делал. Ростов не резиновый.
показати весь коментар
12.07.2021 20:26 Відповісти
Зелені йдуть у сраку!
показати весь коментар
12.07.2021 20:27 Відповісти
Педалика избрали 15 % киевлян, и то небось пенсы
показати весь коментар
12.07.2021 20:32 Відповісти
За зелену мері жопінс проголосували раз в 10 менше, тому точно не зеленим вирішувати, якою має бути влада в Києві...
показати весь коментар
12.07.2021 20:38 Відповісти
Пенси вибрали? То ходіть на вибори, а не на диванах валяйтеся.
показати весь коментар
12.07.2021 20:39 Відповісти
Так може то вас небуло?
показати весь коментар
12.07.2021 20:43 Відповісти
"Не" з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Не знаєте елементарних правил правопису, а вже рветеся повчати інших тута!
показати весь коментар
12.07.2021 20:46 Відповісти
кто бы говорил...
показати весь коментар
12.07.2021 20:57 Відповісти
Я, принаймні, намагаюся писати грамотно...
показати весь коментар
12.07.2021 21:08 Відповісти
Чувачек, ты темой ошибся, запишись в клуб грамотеев!.. а здесь форум и люди ошибаются!
показати весь коментар
12.07.2021 21:29 Відповісти
да, клован ошибка
показати весь коментар
12.07.2021 23:36 Відповісти
Тільки чомусь коли з'являється чергова новина з Києва про підвищення проїзду або побудови ще однієї висотки чи ТРЦ на місці якоїсь історичної будівлі - у цьому все одно винні зельониє.
показати весь коментар
12.07.2021 20:46 Відповісти
Про підвищення проїзду можу розповісти цікаву історію... При Омелі у Києва забирали менший % податків до держбюджету, аніж зараз. Тому у міста були кошти на дотації транспортникам, що дозволяло і постійно нові станції метро будувати, і 8 (!) років тримати вартість проїзду в 50 коп!

Я не є прям палким прихильником Віталі, але не треба забирати у киян їхні гроші!
показати весь коментар
12.07.2021 21:12 Відповісти
Только когда напоминаешь, что тарифы на энергоресурсы устанавливают зебилы, маунты сливаются
показати весь коментар
12.07.2021 22:06 Відповісти
Вообще не понятно, зачем эти две должности объединили
показати весь коментар
12.07.2021 20:29 Відповісти
Ні, неясно, нафіга взагалі в Києві КМДА, якщо є мерія... В Харкові, Одесі чи Львові міськдержадміністрацій нема!
показати весь коментар
12.07.2021 20:34 Відповісти
атсасси
показати весь коментар
12.07.2021 20:31 Відповісти
головне не обісріться
показати весь коментар
12.07.2021 20:35 Відповісти
Базарники втратили спокій через цю "проблему"? Дуже їм хочеться дорватися до повної влади.
показати весь коментар
12.07.2021 20:38 Відповісти
Ой, как хочется Киев прибрать... Эх, ручонки шаловливые
показати весь коментар
12.07.2021 20:42 Відповісти
ГУБЕНИ РАСКАТАЛА
показати весь коментар
12.07.2021 20:50 Відповісти
Декларация о доходах отсутствует, но судя по хлеборезке мадам не бедствует
показати весь коментар
12.07.2021 20:53 Відповісти
Як колись казав Кличко Довгому :
"Олесь Станіславович, Ви такий маленький, Ви такий нахабний, що Ви просто не уявляєте!"
показати весь коментар
12.07.2021 20:57 Відповісти
Называется "Паделитесь бюджетом, изверги" - зелёным всё мало
показати весь коментар
12.07.2021 21:06 Відповісти
Вони і так з Києва забирають більший % у держбюджет, ніж з інших обласних центрів! Не захищаю Віталю, але через це буксують і будівництво метро, і міст через Дніпро.

Коли при Омелі Київ не грабували так, то по 1-2 станції метро на рік здавали і нові транспортні розв'язки!
показати весь коментар
12.07.2021 21:13 Відповісти
Відвали, плісняво.
показати весь коментар
12.07.2021 21:15 Відповісти
Давно пора!
показати весь коментар
12.07.2021 21:42 Відповісти
Не знаю какое первое слово написать!!! Су... Бл...ин, Уроды!!!!! Вас ещё там не хватает! Что ещё вы хотите поломать!!!
Заберите у детей спички!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 22:05 Відповісти
Предлагаю в этот раз, решить вопрос на ринге. Кто за?
показати весь коментар
12.07.2021 22:08 Відповісти
штадивон так штадивон ?
или зегнидной плесени и сказать нехер ?
показати весь коментар
12.07.2021 23:38 Відповісти
А я пропоную розділити навпіл забурьоную служку коломойши... - з неї якраз дві дівчинки вийде...
показати весь коментар
12.07.2021 23:47 Відповісти
Все ЗЕлядям не ймется. Выборы мэра Киева просрали так хоть что-то урвать хотят.
показати весь коментар
13.07.2021 02:03 Відповісти
это же какая шобла управленцев сразу примется на работу на недетские зарплаты... где на них столько наркоты набрать
показати весь коментар
13.07.2021 07:12 Відповісти
 
 