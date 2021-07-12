"Слуга народа" Забуранная предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА

Киевская ячейка "Слуги народа" представила стратегию развития Киева как столицы европейского государства, культурного и образовательного центра, а также привлекательного и комфортного города.

Об этом шла речь на пресс-конференции 12 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Спикеры обсуждали проблемы, которые накапливались в столице за последние семь лет. По мнению руководительницы киевского отделения политической партии "Слуга народа" Леси Забуранной, проблемы Киева поможет решить только разделение должностей мэра и главы КГГА.

"Самое главное, в чем нуждаются киевляне сегодня - это реальные шаги и действия, а также наглядное видение того, как улучшается их жизнь. В существующей системе, с узурпацией всех полномочий - этого не произойдет очень долго. Только разделение должностей, предложение четких стратегических шагов, их имплементация и определенные кадровые изменения смогут сделать процесс децентрализации быстрым, а главное - заметным для киевлян", - отметила Забуранная.

Спикеры уверены, что действующая киевская власть и глава КГГА не способны справиться с коррупцией и хищениями бюджетных средств. Яркие примеры которых - застройка, отсутствие генерального плана и достройка станций метрополитена.

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын заявил, что ему ежедневно угрожают, так как он пытается противостоять сложившейся неэффективной системе управления.

Руководительница киевской ячейки "СН" в свою очередь подчеркнула, что в партии есть достойные кандидатуры для замещения должности главы КГГА.

Также читайте: Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру

На пресс-конференции также представили стратегию развития Киева, которая включает ряд приоритетных задач:

- Столица европейского государства с возможностями присутствия международных офисов, проведения международных форумов, культурных и спортивных мероприятий;

- Культурный и образовательный центр с развитием образовательных и культурных объектов, мест культурного общения, сети учебных заведений и учреждений внешкольного воспитания с акцентом на инклюзивность;

- Привлекательный и комфортный город с целью решения проблем благоустройства, размещения МАФов, стихийной торговли, а также создания безбарьерной среды и другие.

Читайте также: Кличко: Городские службы начали демонтировать забор на скандальном строительстве в Пуще-Водице