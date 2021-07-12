РУС
Новости
2 939 42

"Слуга народа" Забуранная предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА

Киевская ячейка "Слуги народа" представила стратегию развития Киева как столицы европейского государства, культурного и образовательного центра, а также привлекательного и комфортного города.

Об этом шла речь на пресс-конференции 12 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Спикеры обсуждали проблемы, которые накапливались в столице за последние семь лет. По мнению руководительницы киевского отделения политической партии "Слуга народа" Леси Забуранной, проблемы Киева поможет решить только разделение должностей мэра и главы КГГА.

"Самое главное, в чем нуждаются киевляне сегодня - это реальные шаги и действия, а также наглядное видение того, как улучшается их жизнь. В существующей системе, с узурпацией всех полномочий - этого не произойдет очень долго. Только разделение должностей, предложение четких стратегических шагов, их имплементация и определенные кадровые изменения смогут сделать процесс децентрализации быстрым, а главное - заметным для киевлян", - отметила Забуранная.

Спикеры уверены, что действующая киевская власть и глава КГГА не способны справиться с коррупцией и хищениями бюджетных средств. Яркие примеры которых - застройка, отсутствие генерального плана и достройка станций метрополитена.

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын заявил, что ему ежедневно угрожают, так как он пытается противостоять сложившейся неэффективной системе управления.

Руководительница киевской ячейки "СН" в свою очередь подчеркнула, что в партии есть достойные кандидатуры для замещения должности главы КГГА.

Также читайте: Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру

На пресс-конференции также представили стратегию развития Киева, которая включает ряд приоритетных задач:

- Столица европейского государства с возможностями присутствия международных офисов, проведения международных форумов, культурных и спортивных мероприятий;

- Культурный и образовательный центр с развитием образовательных и культурных объектов, мест культурного общения, сети учебных заведений и учреждений внешкольного воспитания с акцентом на инклюзивность;

- Привлекательный и комфортный город с целью решения проблем благоустройства, размещения МАФов, стихийной торговли, а также создания безбарьерной среды и другие.

Читайте также: Кличко: Городские службы начали демонтировать забор на скандальном строительстве в Пуще-Водице

Автор: 

Киев (26010) Кличко Виталий (4676) Слуга народа (2658)
Топ комментарии
+10
лимита пошла в наступление на педалика)
12.07.2021 20:19 Ответить
12.07.2021 20:19 Ответить
+10
Янукович уже это делал. Ростов не резиновый.
12.07.2021 20:26 Ответить
12.07.2021 20:26 Ответить
+9
За зелену мері жопінс проголосували раз в 10 менше, тому точно не зеленим вирішувати, якою має бути влада в Києві...
12.07.2021 20:38 Ответить
12.07.2021 20:38 Ответить
лимита пошла в наступление на педалика)
12.07.2021 20:19 Ответить
12.07.2021 20:19 Ответить
та нехай пропонують.
Зе ще не отримував по морді від Віталіка. І навіть від Володі-також не отримував...
12.07.2021 20:19 Ответить
12.07.2021 20:19 Ответить
Ну нехай спробує!
12.07.2021 20:57 Ответить
12.07.2021 20:57 Ответить
Надо проще - зэбаранов отделить от людей
12.07.2021 20:20 Ответить
12.07.2021 20:20 Ответить
Як казав Кучма "То це ж було вже".
12.07.2021 20:23 Ответить
12.07.2021 20:23 Ответить
бене нужен Киев.
12.07.2021 20:24 Ответить
12.07.2021 20:24 Ответить
Янукович уже это делал. Ростов не резиновый.
12.07.2021 20:26 Ответить
12.07.2021 20:26 Ответить
Зелені йдуть у сраку!
12.07.2021 20:27 Ответить
12.07.2021 20:27 Ответить
Педалика избрали 15 % киевлян, и то небось пенсы
12.07.2021 20:32 Ответить
12.07.2021 20:32 Ответить
За зелену мері жопінс проголосували раз в 10 менше, тому точно не зеленим вирішувати, якою має бути влада в Києві...
12.07.2021 20:38 Ответить
12.07.2021 20:38 Ответить
Пенси вибрали? То ходіть на вибори, а не на диванах валяйтеся.
12.07.2021 20:39 Ответить
12.07.2021 20:39 Ответить
Так може то вас небуло?
12.07.2021 20:43 Ответить
12.07.2021 20:43 Ответить
"Не" з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Не знаєте елементарних правил правопису, а вже рветеся повчати інших тута!
12.07.2021 20:46 Ответить
12.07.2021 20:46 Ответить
кто бы говорил...
12.07.2021 20:57 Ответить
12.07.2021 20:57 Ответить
Я, принаймні, намагаюся писати грамотно...
12.07.2021 21:08 Ответить
12.07.2021 21:08 Ответить
Чувачек, ты темой ошибся, запишись в клуб грамотеев!.. а здесь форум и люди ошибаются!
12.07.2021 21:29 Ответить
12.07.2021 21:29 Ответить
да, клован ошибка
12.07.2021 23:36 Ответить
12.07.2021 23:36 Ответить
Тільки чомусь коли з'являється чергова новина з Києва про підвищення проїзду або побудови ще однієї висотки чи ТРЦ на місці якоїсь історичної будівлі - у цьому все одно винні зельониє.
12.07.2021 20:46 Ответить
12.07.2021 20:46 Ответить
Про підвищення проїзду можу розповісти цікаву історію... При Омелі у Києва забирали менший % податків до держбюджету, аніж зараз. Тому у міста були кошти на дотації транспортникам, що дозволяло і постійно нові станції метро будувати, і 8 (!) років тримати вартість проїзду в 50 коп!

Я не є прям палким прихильником Віталі, але не треба забирати у киян їхні гроші!
12.07.2021 21:12 Ответить
12.07.2021 21:12 Ответить
Только когда напоминаешь, что тарифы на энергоресурсы устанавливают зебилы, маунты сливаются
12.07.2021 22:06 Ответить
12.07.2021 22:06 Ответить
Вообще не понятно, зачем эти две должности объединили
12.07.2021 20:29 Ответить
12.07.2021 20:29 Ответить
Ні, неясно, нафіга взагалі в Києві КМДА, якщо є мерія... В Харкові, Одесі чи Львові міськдержадміністрацій нема!
12.07.2021 20:34 Ответить
12.07.2021 20:34 Ответить
атсасси
12.07.2021 20:31 Ответить
12.07.2021 20:31 Ответить
головне не обісріться
12.07.2021 20:35 Ответить
12.07.2021 20:35 Ответить
Базарники втратили спокій через цю "проблему"? Дуже їм хочеться дорватися до повної влади.
12.07.2021 20:38 Ответить
12.07.2021 20:38 Ответить
Ой, как хочется Киев прибрать... Эх, ручонки шаловливые
12.07.2021 20:42 Ответить
12.07.2021 20:42 Ответить
ГУБЕНИ РАСКАТАЛА
12.07.2021 20:50 Ответить
12.07.2021 20:50 Ответить
Декларация о доходах отсутствует, но судя по хлеборезке мадам не бедствует
12.07.2021 20:53 Ответить
12.07.2021 20:53 Ответить
Як колись казав Кличко Довгому :
"Олесь Станіславович, Ви такий маленький, Ви такий нахабний, що Ви просто не уявляєте!"
12.07.2021 20:57 Ответить
12.07.2021 20:57 Ответить
Называется "Паделитесь бюджетом, изверги" - зелёным всё мало
12.07.2021 21:06 Ответить
12.07.2021 21:06 Ответить
Вони і так з Києва забирають більший % у держбюджет, ніж з інших обласних центрів! Не захищаю Віталю, але через це буксують і будівництво метро, і міст через Дніпро.

Коли при Омелі Київ не грабували так, то по 1-2 станції метро на рік здавали і нові транспортні розв'язки!
12.07.2021 21:13 Ответить
12.07.2021 21:13 Ответить
Відвали, плісняво.
12.07.2021 21:15 Ответить
12.07.2021 21:15 Ответить
Давно пора!
12.07.2021 21:42 Ответить
12.07.2021 21:42 Ответить
Не знаю какое первое слово написать!!! Су... Бл...ин, Уроды!!!!! Вас ещё там не хватает! Что ещё вы хотите поломать!!!
Заберите у детей спички!!!!
12.07.2021 22:05 Ответить
12.07.2021 22:05 Ответить
Предлагаю в этот раз, решить вопрос на ринге. Кто за?
12.07.2021 22:08 Ответить
12.07.2021 22:08 Ответить
штадивон так штадивон ?
или зегнидной плесени и сказать нехер ?
12.07.2021 23:38 Ответить
12.07.2021 23:38 Ответить
А я пропоную розділити навпіл забурьоную служку коломойши... - з неї якраз дві дівчинки вийде...
12.07.2021 23:47 Ответить
12.07.2021 23:47 Ответить
Все ЗЕлядям не ймется. Выборы мэра Киева просрали так хоть что-то урвать хотят.
13.07.2021 02:03 Ответить
13.07.2021 02:03 Ответить
это же какая шобла управленцев сразу примется на работу на недетские зарплаты... где на них столько наркоты набрать
13.07.2021 07:12 Ответить
13.07.2021 07:12 Ответить
 
 