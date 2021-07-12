УКР
Зеленський: "Кластери" по Донбасу підтримали всі, крім Росії

Зеленський:

Всі країни-учасниці Нормандської четвірки, крім Росії, підтримали "Ключові кластери щодо реалізації мінських угод". У рамках їх реалізації вибори на Донбасі можуть пройти ще до передачі Україні контролю над кордоном.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Німеччині на спільному брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Я вважаю, що це прекрасний проєкт, який готувала німецька і французька сторони - "Ключові кластери щодо реалізації мінських угод". Україна підтримала цей проєкт. Він перебуває в Російській Федерації, і тільки Росія на сьогодні не акцентувала кроки щодо завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський.

Президент України подякував Німеччині і Франції за підтримку Нормандського формату. І підкреслив, що головною темою переговорів із Меркель буде мир на Донбасі.

Читайте також: Зеленський хоче, щоб США допомогли з врегулюванням ситуації на Донбасі: Це може бути і новий формат

Також він додав, що розраховує на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій. Якщо учасники Нормандського формату будуть "за", а Україна точно підтримує, або ж це буде в іншому форматі - це вже питання переговорів і з Меркель. Я також буду на зустрічі з президентом США Джо Байденом і теж буду порушувати це питання", - сказав Зеленський.

Німеччина (7667) Зеленський Володимир (25217) Меркель Ангела (1140) Донбас (22362) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526)
Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Источник: https://censor.net/ru/n3276642

Вовчик, а Китай - стратегический противник США. А ты, как актриса из немецких фильмов для взрослых, хочешь принимать со всех сторон в любых позах. Но жизнь, Вовочка, - не порно, в жизни так не получается.
12.07.2021 21:03 Відповісти
Зеленский: Главная тема переговоров с Меркель - мир на Донбассе - Цензор.НЕТ 2844
12.07.2021 21:00 Відповісти
Не буде миру на Донбасі. Ніколи. Сім років окупації. Діти, народжені там після війни, вже пішли в школу. Вони не знають і не бачать нічого українського. Україна для них - чужа. Їх виховують в дусі ненависті до нас. Що з них може вирости? Через десять років вони з автоматами поповнять ряди "ополченців" і будуть гарчати: - Ета наша зємля, ми сдесь раділісь. Не буде миру на Донбасі. Ніколи.
12.07.2021 21:20 Відповісти
ПОЗОР! этот клоун не говорит о том, что оккупанты долджны обеспечивать даунбас с лугандонией... оно говорит -
Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.
"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.
Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.
"Тут очень просто - если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - добавил президент. членоигратель на пианине - он не президент Украины... он позор страны... его вообще нельзя выпускать на переговоры... тем более с ермаком...
Единственное пожелание народу Украины - плесень надо убрать полностью, иначе плесень уберет Украину.
13.07.2021 13:19 Відповісти
Зелена гидота губить Україну.
13.07.2021 13:29 Відповісти
Какие могут быть кластеры? Именно кластеры и являюся предательством интересов Украины.
13.07.2021 13:49 Відповісти
Кластеры -предательство интересов Украины и это прекрасно знают и Меркель и Макрон. Но им надо довести дело до конца. А клоуну всё ποχερ.
13.07.2021 13:54 Відповісти
