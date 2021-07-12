Зеленський: "Кластери" по Донбасу підтримали всі, крім Росії
Всі країни-учасниці Нормандської четвірки, крім Росії, підтримали "Ключові кластери щодо реалізації мінських угод". У рамках їх реалізації вибори на Донбасі можуть пройти ще до передачі Україні контролю над кордоном.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Німеччині на спільному брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Я вважаю, що це прекрасний проєкт, який готувала німецька і французька сторони - "Ключові кластери щодо реалізації мінських угод". Україна підтримала цей проєкт. Він перебуває в Російській Федерації, і тільки Росія на сьогодні не акцентувала кроки щодо завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський.
Президент України подякував Німеччині і Франції за підтримку Нормандського формату. І підкреслив, що головною темою переговорів із Меркель буде мир на Донбасі.
Також він додав, що розраховує на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі.
"Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій. Якщо учасники Нормандського формату будуть "за", а Україна точно підтримує, або ж це буде в іншому форматі - це вже питання переговорів і з Меркель. Я також буду на зустрічі з президентом США Джо Байденом і теж буду порушувати це питання", - сказав Зеленський.
Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.
"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.
Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.
"Тут очень просто - если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - добавил президент.
