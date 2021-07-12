Зеленський: "Кластери" по Донбасу підтримали всі, крім Росії

Всі країни-учасниці Нормандської четвірки, крім Росії, підтримали "Ключові кластери щодо реалізації мінських угод". У рамках їх реалізації вибори на Донбасі можуть пройти ще до передачі Україні контролю над кордоном.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Німеччині на спільному брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Я вважаю, що це прекрасний проєкт, який готувала німецька і французька сторони - "Ключові кластери щодо реалізації мінських угод". Україна підтримала цей проєкт. Він перебуває в Російській Федерації, і тільки Росія на сьогодні не акцентувала кроки щодо завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський.

Президент України подякував Німеччині і Франції за підтримку Нормандського формату. І підкреслив, що головною темою переговорів із Меркель буде мир на Донбасі.

Також він додав, що розраховує на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій. Якщо учасники Нормандського формату будуть "за", а Україна точно підтримує, або ж це буде в іншому форматі - це вже питання переговорів і з Меркель. Я також буду на зустрічі з президентом США Джо Байденом і теж буду порушувати це питання", - сказав Зеленський.