Зеленский: "Кластеры" по Донбассу поддержали все, кроме России

Зеленский:

Все страны-участницы Нормандской четверки, кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи Украине контроля над границей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Германии на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Германию и Францию за поддержку Нормандского формата. И подчеркнул, что главной темой переговоров с Меркель будет мир на Донбассе.

Также он добавил, что рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники Нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.

Германия (7226) Зеленский Владимир (21680) Меркель Ангела (2126) Донбасс (26962) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)
+47
Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Источник: https://censor.net/ru/n3276642

Вовчик, а Китай - стратегический противник США. А ты, как актриса из немецких фильмов для взрослых, хочешь принимать со всех сторон в любых позах. Но жизнь, Вовочка, - не порно, в жизни так не получается.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:03 Ответить
+31
Зеленский: Главная тема переговоров с Меркель - мир на Донбассе - Цензор.НЕТ 2844
показать весь комментарий
12.07.2021 21:00 Ответить
+23
Не буде миру на Донбасі. Ніколи. Сім років окупації. Діти, народжені там після війни, вже пішли в школу. Вони не знають і не бачать нічого українського. Україна для них - чужа. Їх виховують в дусі ненависті до нас. Що з них може вирости? Через десять років вони з автоматами поповнять ряди "ополченців" і будуть гарчати: - Ета наша зємля, ми сдесь раділісь. Не буде миру на Донбасі. Ніколи.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:20 Ответить
ПОЗОР! этот клоун не говорит о том, что оккупанты долджны обеспечивать даунбас с лугандонией... оно говорит -
Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.
"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.
Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.
"Тут очень просто - если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - добавил президент. членоигратель на пианине - он не президент Украины... он позор страны... его вообще нельзя выпускать на переговоры... тем более с ермаком...
Единственное пожелание народу Украины - плесень надо убрать полностью, иначе плесень уберет Украину.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:19 Ответить
Зелена гидота губить Україну.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:29 Ответить
Какие могут быть кластеры? Именно кластеры и являюся предательством интересов Украины.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:49 Ответить
Кластеры -предательство интересов Украины и это прекрасно знают и Меркель и Макрон. Но им надо довести дело до конца. А клоуну всё ποχερ.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 