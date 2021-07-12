Зеленский: "Кластеры" по Донбассу поддержали все, кроме России
Все страны-участницы Нормандской четверки, кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи Украине контроля над границей.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Германии на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Германию и Францию за поддержку Нормандского формата. И подчеркнул, что главной темой переговоров с Меркель будет мир на Донбассе.
Также он добавил, что рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе.
"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники Нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.
Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.
"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.
Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.
"Тут очень просто - если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - добавил президент.
Единственное пожелание народу Украины - плесень надо убрать полностью, иначе плесень уберет Украину.