Зеленский: "Кластеры" по Донбассу поддержали все, кроме России

Все страны-участницы Нормандской четверки, кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи Украине контроля над границей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Германии на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Германию и Францию за поддержку Нормандского формата. И подчеркнул, что главной темой переговоров с Меркель будет мир на Донбассе.

Также он добавил, что рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники Нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.