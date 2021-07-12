Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"

Президент государства-агрессора, оккупировавшего Крым и часть Донбасса, пишет о "страшных, невосполнимых потерях" в результате войны.

Войну на Донбассе Путин упомянул в своей статье о единстве русского и украинского народов, опубликованной на украинском и русском языках на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Путин повторяет свой старый нарратив о том, как "миллионы жителей Украины" якобы "отвергли проект анти-Россия".

"Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", – пишет он об оккупации полуострова и агрессии России на Донбассе.

"Число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери", – сумел написать правитель государства-агрессора.

Путин утверждает, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". И настаивает, что Минские соглашения "не имеют альтернативы".