Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"

Путин:

Президент государства-агрессора, оккупировавшего Крым и часть Донбасса, пишет о "страшных, невосполнимых потерях" в результате войны.

Войну на Донбассе Путин упомянул в своей статье о единстве русского и украинского народов, опубликованной на украинском и русском языках на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Путин повторяет свой старый нарратив о том, как "миллионы жителей Украины" якобы "отвергли проект анти-Россия".

"Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", – пишет он об оккупации полуострова и агрессии России на Донбассе.

"Число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери", – сумел написать правитель государства-агрессора.

Читайте: Путин решил, что "Киеву Донбасс просто не нужен" и обвинил Украину в "кровавых провокациях"

Путин утверждает, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". И настаивает, что Минские соглашения "не имеют альтернативы".

+76
Падлюка
показать весь комментарий
12.07.2021 20:32 Ответить
+60
"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия..
эта формула, сама собой сложилась у меня в голове весной 2014 года в Харькове..
и с тех пор не утратила актуальности..
показать весь комментарий
12.07.2021 20:33 Ответить
+53
Весь этот понос из пасти ***** предназначен исключительно для тупого стада русни на просторах страны-помойки. Для чего цензор публикует эти извержения?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:34 Ответить
Здохни, вбивця!!!! Кат московський!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 21:17 Ответить
Циничная мразь.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:18 Ответить
"А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію." - Путін . Джерело: https://censor.net/ua/n3276632 НАГЛА БРЕХНЯ !!!! 13 березня 14 р. в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Чернявського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .ДОБРОБАТИ БУЛИ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДДЮ НА ЦІ ЗЛОЧИНИ .
показать весь комментарий
12.07.2021 21:18 Ответить
Х#йло сделало все чтоб война с мокшанским быдлом в Украине длилась как можно дольше...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:22 Ответить
Путін - ***** і виродок, а кацапи - не люди.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:26 Ответить
Путін стверджує, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство". Джерело: https://censor.net/ua/n3276632 https://www.dialog.ua/war/232674_1626016052
показать весь комментарий
12.07.2021 21:27 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 2766
показать весь комментарий
12.07.2021 21:28 Ответить
Насылаем общее проклятие на шаломова:



Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою; да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.
Псалом 68
показать весь комментарий
12.07.2021 21:29 Ответить
ээээ, брат, а почэму бурятов не упомянул ? !
показать весь комментарий
12.07.2021 21:30 Ответить
Когда заполыхает в рашке Украина точно также сделает всё чтобы "остановить" братоубийственную войну между кацапами,татарами и бурятами.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:30 Ответить
Путин так "остановил братоубийство", что только с украинской стороны теперь 15000 убитых.
(По другим оценкам - 18-20).
Со стороны Московии 200-х ещё больше - данные старательно замалчиваются.
Это значит, нас разделяют теперь не менее 50 000 убитых.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:30 Ответить
Путин утверждает, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". И настаивает, что Минские соглашения "не имеют альтернативы". Источник: https://censor.net/ru/n3276632

КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
показать весь комментарий
12.07.2021 21:32 Ответить
Він ще мусить щось вкрасти бо без браги не засне.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:36 Ответить
Я думаю даже у модеров цензора не подымится рука удалить комент, что путин это настоящий тухллый ******* в плохом смысле этого слова.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:33 Ответить
Во всех смыслах.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:47 Ответить
Почитал оригинал статьи на сайте Кремля . . .
Сложно даже эпитет путину дать - мерзавец, подонок, лжец, ублюдок, мразь, убийца, слуга сатаны - это всё недостаточно.

Пожалуй, самое меткое определение - придуманное футбольными ультрас. Ёмкое, в нём все смыслы и все оттенки.

Гореть ему в аду, суке.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:34 Ответить
Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство" - Д. Оруэлл с его "Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила." вертится в гробу.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:36 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 4208
показать весь комментарий
12.07.2021 21:36 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 2744
показать весь комментарий
12.07.2021 21:38 Ответить
В Украине появится национальный праздник - Путин сдох. (скорее бы уже)
показать весь комментарий
12.07.2021 21:40 Ответить
вовік пукін деградував безповоротно......на кого цей параноїк розраховує.....чи вік бере чи манія це нездорова особа.......Історія для рашки гірше атомної війни бо доведе федерашку до розпаду неминучого......кукін впарив свій народ в дерьмо від якого не відмитися
показать весь комментарий
12.07.2021 21:42 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 85
показать весь комментарий
12.07.2021 21:42 Ответить
Україні потрібно відповісти "добром" на "добро" і починати "зупиняти" в кацапстане братовбивство. (Добре, що там таких точок вистачає).
показать весь комментарий
12.07.2021 21:42 Ответить
Просто подохни, ублюдок. Это будет "страшная, невосполнимая потеря" для современного фашизма и терроризма.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:43 Ответить
Осознал свою многоходовочность.
Украина уже не нужна в составе РФ, но хотя-бы не антироссийская.
7 лет думал. А что будет через еще через 7 лет?
показать весь комментарий
12.07.2021 21:46 Ответить
что такое "в Донбассе"?
это страна такая?

тварь которая все устроила еще и статьи типа пишет
интересно кто за него этот бред строчит, еще интересно кто там на украинский перевел его
потому что максимум что это существо может просто указать какие тезисы должны быть там
если он думает что все массво умом тронулись, то он сильно ошибается
больше вреда нанести "братству" украинцев и россиян просто невозможно было
никакое мифическое нато и рядом не стояло

когда чеченцы вышли из состава ссср как отдельная республика, ты тварюга че не дал им спокойно жить?
сначала алканавт ельцин войну устроил, потом ты и твои подельники
весь народ записали в террористы, чеченцев по все рашке могли спокойно посадить подкинув наркотики или еще что
показать весь комментарий
12.07.2021 21:52 Ответить
Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"... Довбане *****, краще б ви її не починали!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 21:53 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 805
показать весь комментарий
12.07.2021 21:54 Ответить
Уйобі...е!!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:00 Ответить
Когда наш МИД официально отреагирует на этот высер кремлевского уе.ка?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:06 Ответить
от когда будет у нас действительно НАШ МИД тогда и отреагирует как положено.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:11 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 1129
показать весь комментарий
12.07.2021 22:07 Ответить
а как же гражданская война?))
показать весь комментарий
12.07.2021 22:12 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 2455
показать весь комментарий
12.07.2021 22:14 Ответить
Гидота...
показать весь комментарий
12.07.2021 22:15 Ответить
Какой подонок и мразь!
На тебеь кровь украинцев и твоих же свинособак, которые приехали в Донецкую и Луганскую область убивать украинцев.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:16 Ответить
Ну так, дійсно, якщо почати вбивати українців, то до їм вже буде зовсім не до внутрішніх чвар.
Може пуйло врятує такимо ж чином своїх москотостанців - гахне пару-трійку атомних бомб під моськвою?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:17 Ответить
Когда уже сдохнет плешивое *****! Висеть ему на телеграфном столбе
показать весь комментарий
12.07.2021 22:21 Ответить
Як можна зупинити братовбивчу війну, якщо її не було? Кацапи ніяк не можуть бути нам братами тому що вони навіть не люди.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:22 Ответить
Чтобы
выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!

Никакой пощады твари!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:34 Ответить
Тю, а слабо пожизненно и позорно на львовской киче закончить свою жистю?
показать весь комментарий
13.07.2021 01:54 Ответить
Амператор совсем крышей съехал.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:42 Ответить
http://www.radikal.ru Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 7845
показать весь комментарий
12.07.2021 22:44 Ответить
"...Число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери", - сумел написать правитель государства-агрессора..."

Яка "країна-агресор"? Ворог номер 1!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:47 Ответить
С-у-ка!Просто...с-у-******! Щоб ти здохла потвора!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:48 Ответить
Первое впечатление от того, шо несет этот бред неадекват, но это не так, на самом деле вся кажущаяся бредятина приготовлена для внутреннего пользования, для своего быдла, возможная подготовка для сдачи оккупированных территорий.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:52 Ответить
Владімір Владіміравіч Пупін. Вєлікій мислітель современності.
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 7343
показать весь комментарий
12.07.2021 23:08 Ответить
Коли на місті масковії залишиться глибока яма,заповнена гноєм,де потонуть усі фєдєрасти, тоді буде «всьо»...
показать весь комментарий
12.07.2021 23:15 Ответить
тамбовский глист тебе брат, даже волков и крыс не сметь трогать.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:38 Ответить
"...люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", - как только муйло через бутафорный референдум, бо в Украине не предусмотрен был в то время местечковый референдум, оттяпало Крым, в нарабсее началась движуха народов через референдум выйти из состава федерации. Муйлуша , наложив в штаны, потому шо дал дурной пример с Крымом своим же оркам, еле успел протянуть через госдуру закон о запрете референдумов на местах ( по отторжению территорий - выход нац округов из федерации)... Тогда он блеял обратное, мол, объявить в ягелеядии референдумщиков террористами-сепаратистами вне закона.
показать весь комментарий
13.07.2021 00:53 Ответить
Фюрермурза ***** (етнічний вепс,погонич оленів) впять у брати треться. Кожен українець добре знає,шо він русич. Яким боком до Руси збирачі ягід,напівдике стадо мордвипойобаноїмоголами - касабе звіряток ,- мокша,меря,бурята,чукча????? Смерть сараймокшванському улусу хана Джучі!!!! Сараймокшва - ворог людства і цівілізації.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:49 Ответить
И вот с этим лживым подонком Меркель и Байден собрались сотрудничать
показать весь комментарий
13.07.2021 01:57 Ответить
Экой *******...
показать весь комментарий
13.07.2021 02:13 Ответить
Словяни ніколи нежили на Сараймокшванії. Русь - середньовічна держава русичів,******** українців і мовили ,розмовляли русичі полтавською мовою. Кремль і Крим - одне слово «Крыымлы».В тюркських мовах - фортеця на пагорбі.Шо чурки(тюрки,)шо чухонці (фіноугри)- споконвічиі вороги Руси(України.)
показать весь комментарий
13.07.2021 02:19 Ответить
Что бы сдох поскорее ***** со своей помойкой-недоимперией
показать весь комментарий
13.07.2021 05:16 Ответить
Старая мразь. Сдохни,падло.
показать весь комментарий
13.07.2021 05:47 Ответить
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 9833
показать весь комментарий
13.07.2021 07:00 Ответить
пора Членина выкидывать ......
показать весь комментарий
13.07.2021 07:33 Ответить
русские свиньи ! ПНХ !
показать весь комментарий
13.07.2021 07:32 Ответить
з точністю до навпаки...
показать весь комментарий
13.07.2021 08:41 Ответить
шоб ты здох от трипера головы как ульянов ленин 13000раз
показать весь комментарий
13.07.2021 11:05 Ответить
Скотиняка...
показать весь комментарий
13.07.2021 11:43 Ответить
з братами ми самі розберемося. а от непроханих цапів будемо знищувати.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:32 Ответить
И как после такого наглого вранья этот пуйло -***** ешё может жить на этом свете!! Поdонок , убийца и террорист №1 в мире!! Неdоумок российский!!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:05 Ответить
А что тут нового.Этот мужик болтается 8 лет по русскому телевизору и рассказывает один и тот же анекдот.Причем, у него ни одна буква не меняется.Задолбал уже.Геббельс,хоть и говорил,что многократно повтореная ложь становится правдой,но на деле был более ярким и изобретательным негодяем.А это моль в шкафу истории ,возомнившая себя историком.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:43 Ответить
