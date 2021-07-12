Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"
Президент государства-агрессора, оккупировавшего Крым и часть Донбасса, пишет о "страшных, невосполнимых потерях" в результате войны.
Войну на Донбассе Путин упомянул в своей статье о единстве русского и украинского народов, опубликованной на украинском и русском языках на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
Путин повторяет свой старый нарратив о том, как "миллионы жителей Украины" якобы "отвергли проект анти-Россия".
"Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", – пишет он об оккупации полуострова и агрессии России на Донбассе.
"Число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери", – сумел написать правитель государства-агрессора.
Путин утверждает, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". И настаивает, что Минские соглашения "не имеют альтернативы".
Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою; да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.
Псалом 68
(По другим оценкам - 18-20).
Со стороны Московии 200-х ещё больше - данные старательно замалчиваются.
Это значит, нас разделяют теперь не менее 50 000 убитых.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Сложно даже эпитет путину дать - мерзавец, подонок, лжец, ублюдок, мразь, убийца, слуга сатаны - это всё недостаточно.
Пожалуй, самое меткое определение - придуманное футбольными ультрас. Ёмкое, в нём все смыслы и все оттенки.
Гореть ему в аду, суке.
Украина уже не нужна в составе РФ, но хотя-бы не антироссийская.
7 лет думал. А что будет через еще через 7 лет?
это страна такая?
тварь которая все устроила еще и статьи типа пишет
интересно кто за него этот бред строчит, еще интересно кто там на украинский перевел его
потому что максимум что это существо может просто указать какие тезисы должны быть там
если он думает что все массво умом тронулись, то он сильно ошибается
больше вреда нанести "братству" украинцев и россиян просто невозможно было
никакое мифическое нато и рядом не стояло
когда чеченцы вышли из состава ссср как отдельная республика, ты тварюга че не дал им спокойно жить?
сначала алканавт ельцин войну устроил, потом ты и твои подельники
весь народ записали в террористы, чеченцев по все рашке могли спокойно посадить подкинув наркотики или еще что
На тебеь кровь украинцев и твоих же свинособак, которые приехали в Донецкую и Луганскую область убивать украинцев.
Може пуйло врятує такимо ж чином своїх москотостанців - гахне пару-трійку атомних бомб під моськвою?
выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Яка "країна-агресор"? Ворог номер 1!!!