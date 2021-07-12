УКР
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство"

Путін:

Президент держави-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, пише про "страшні, непоправні втрати" внаслідок війни.

Війну на Донбасі Путін згадав у своїй статті про єдність російського й українського народів, опублікованій українською і російською мовами на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Путін повторює свій старий наратив про те, як "мільйони жителів України" нібито "відкинули проєкт анти-Росія".

"Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір. А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Але їх всіх, включно з дітьми, записали в сепаратисти і терористи", - пише він про окупацію півострова й агресію Росії на Донбасі.

"Кількість жертв, пов'язаних із конфліктом на Донбасі, перевищила 13 тисяч осіб. Серед них люди похилого віку, діти. Страшні, непоправні втрати", - зумів написати правитель держави-агресора.

Путін стверджує, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство". І наполягає, що мінські угоди "не мають альтернативи".

Читайте також: Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

Крим (14222) путін володимир (24655) росія (67301) Донбас (22362)
+76
Падлюка
12.07.2021 20:32 Відповісти
+60
"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия..
эта формула, сама собой сложилась у меня в голове весной 2014 года в Харькове..
и с тех пор не утратила актуальности..
12.07.2021 20:33 Відповісти
+53
Весь этот понос из пасти ***** предназначен исключительно для тупого стада русни на просторах страны-помойки. Для чего цензор публикует эти извержения?
12.07.2021 20:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Здохни, вбивця!!!! Кат московський!!!
12.07.2021 21:17 Відповісти
Циничная мразь.
12.07.2021 21:18 Відповісти
"А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію." - Путін . Джерело: https://censor.net/ua/n3276632 НАГЛА БРЕХНЯ !!!! 13 березня 14 р. в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Чернявського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .ДОБРОБАТИ БУЛИ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДДЮ НА ЦІ ЗЛОЧИНИ .
12.07.2021 21:18 Відповісти
Х#йло сделало все чтоб война с мокшанским быдлом в Украине длилась как можно дольше...
12.07.2021 21:22 Відповісти
Путін - ***** і виродок, а кацапи - не люди.
12.07.2021 21:26 Відповісти
Путін стверджує, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство". Джерело: https://censor.net/ua/n3276632 https://www.dialog.ua/war/232674_1626016052
12.07.2021 21:27 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 2766
12.07.2021 21:28 Відповісти
Насылаем общее проклятие на шаломова:



Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою; да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.
Псалом 68
12.07.2021 21:29 Відповісти
ээээ, брат, а почэму бурятов не упомянул ? !
12.07.2021 21:30 Відповісти
Когда заполыхает в рашке Украина точно также сделает всё чтобы "остановить" братоубийственную войну между кацапами,татарами и бурятами.
12.07.2021 21:30 Відповісти
Путин так "остановил братоубийство", что только с украинской стороны теперь 15000 убитых.
(По другим оценкам - 18-20).
Со стороны Московии 200-х ещё больше - данные старательно замалчиваются.
Это значит, нас разделяют теперь не менее 50 000 убитых.
12.07.2021 21:30 Відповісти
Путин утверждает, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". И настаивает, что Минские соглашения "не имеют альтернативы". Источник: https://censor.net/ru/n3276632

КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
12.07.2021 21:32 Відповісти
Він ще мусить щось вкрасти бо без браги не засне.
13.07.2021 19:36 Відповісти
Я думаю даже у модеров цензора не подымится рука удалить комент, что путин это настоящий тухллый ******* в плохом смысле этого слова.
12.07.2021 21:33 Відповісти
Во всех смыслах.
12.07.2021 21:47 Відповісти
Почитал оригинал статьи на сайте Кремля . . .
Сложно даже эпитет путину дать - мерзавец, подонок, лжец, ублюдок, мразь, убийца, слуга сатаны - это всё недостаточно.

Пожалуй, самое меткое определение - придуманное футбольными ультрас. Ёмкое, в нём все смыслы и все оттенки.

Гореть ему в аду, суке.
12.07.2021 21:34 Відповісти
Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство" - Д. Оруэлл с его "Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила." вертится в гробу.
12.07.2021 21:36 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 4208
12.07.2021 21:36 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 2744
12.07.2021 21:38 Відповісти
В Украине появится национальный праздник - Путин сдох. (скорее бы уже)
12.07.2021 21:40 Відповісти
вовік пукін деградував безповоротно......на кого цей параноїк розраховує.....чи вік бере чи манія це нездорова особа.......Історія для рашки гірше атомної війни бо доведе федерашку до розпаду неминучого......кукін впарив свій народ в дерьмо від якого не відмитися
12.07.2021 21:42 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 85
12.07.2021 21:42 Відповісти
Україні потрібно відповісти "добром" на "добро" і починати "зупиняти" в кацапстане братовбивство. (Добре, що там таких точок вистачає).
12.07.2021 21:42 Відповісти
Просто подохни, ублюдок. Это будет "страшная, невосполнимая потеря" для современного фашизма и терроризма.
12.07.2021 21:43 Відповісти
Осознал свою многоходовочность.
Украина уже не нужна в составе РФ, но хотя-бы не антироссийская.
7 лет думал. А что будет через еще через 7 лет?
12.07.2021 21:46 Відповісти
что такое "в Донбассе"?
это страна такая?

тварь которая все устроила еще и статьи типа пишет
интересно кто за него этот бред строчит, еще интересно кто там на украинский перевел его
потому что максимум что это существо может просто указать какие тезисы должны быть там
если он думает что все массво умом тронулись, то он сильно ошибается
больше вреда нанести "братству" украинцев и россиян просто невозможно было
никакое мифическое нато и рядом не стояло

когда чеченцы вышли из состава ссср как отдельная республика, ты тварюга че не дал им спокойно жить?
сначала алканавт ельцин войну устроил, потом ты и твои подельники
весь народ записали в террористы, чеченцев по все рашке могли спокойно посадить подкинув наркотики или еще что
12.07.2021 21:52 Відповісти
Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"... Довбане *****, краще б ви її не починали!!!
12.07.2021 21:53 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 805
12.07.2021 21:54 Відповісти
Уйобі...е!!!!
12.07.2021 22:00 Відповісти
Когда наш МИД официально отреагирует на этот высер кремлевского уе.ка?
12.07.2021 22:06 Відповісти
от когда будет у нас действительно НАШ МИД тогда и отреагирует как положено.
12.07.2021 22:11 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 1129
12.07.2021 22:07 Відповісти
а как же гражданская война?))
12.07.2021 22:12 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 2455
12.07.2021 22:14 Відповісти
Гидота...
12.07.2021 22:15 Відповісти
Какой подонок и мразь!
На тебеь кровь украинцев и твоих же свинособак, которые приехали в Донецкую и Луганскую область убивать украинцев.
12.07.2021 22:16 Відповісти
Ну так, дійсно, якщо почати вбивати українців, то до їм вже буде зовсім не до внутрішніх чвар.
Може пуйло врятує такимо ж чином своїх москотостанців - гахне пару-трійку атомних бомб під моськвою?
12.07.2021 22:17 Відповісти
Когда уже сдохнет плешивое *****! Висеть ему на телеграфном столбе
12.07.2021 22:21 Відповісти
Як можна зупинити братовбивчу війну, якщо її не було? Кацапи ніяк не можуть бути нам братами тому що вони навіть не люди.
12.07.2021 22:22 Відповісти
Чтобы
выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!

Никакой пощады твари!
12.07.2021 22:34 Відповісти
Тю, а слабо пожизненно и позорно на львовской киче закончить свою жистю?
13.07.2021 01:54 Відповісти
Амператор совсем крышей съехал.
12.07.2021 22:42 Відповісти
http://www.radikal.ru Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 7845
12.07.2021 22:44 Відповісти
"...Число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери", - сумел написать правитель государства-агрессора..."

Яка "країна-агресор"? Ворог номер 1!!!
12.07.2021 22:47 Відповісти
С-у-ка!Просто...с-у-******! Щоб ти здохла потвора!
12.07.2021 22:48 Відповісти
Первое впечатление от того, шо несет этот бред неадекват, но это не так, на самом деле вся кажущаяся бредятина приготовлена для внутреннего пользования, для своего быдла, возможная подготовка для сдачи оккупированных территорий.
12.07.2021 22:52 Відповісти
Владімір Владіміравіч Пупін. Вєлікій мислітель современності.
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 7343
12.07.2021 23:08 Відповісти
Коли на місті масковії залишиться глибока яма,заповнена гноєм,де потонуть усі фєдєрасти, тоді буде «всьо»...
12.07.2021 23:15 Відповісти
тамбовский глист тебе брат, даже волков и крыс не сметь трогать.
12.07.2021 23:38 Відповісти
"...люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", - как только муйло через бутафорный референдум, бо в Украине не предусмотрен был в то время местечковый референдум, оттяпало Крым, в нарабсее началась движуха народов через референдум выйти из состава федерации. Муйлуша , наложив в штаны, потому шо дал дурной пример с Крымом своим же оркам, еле успел протянуть через госдуру закон о запрете референдумов на местах ( по отторжению территорий - выход нац округов из федерации)... Тогда он блеял обратное, мол, объявить в ягелеядии референдумщиков террористами-сепаратистами вне закона.
13.07.2021 00:53 Відповісти
Фюрермурза ***** (етнічний вепс,погонич оленів) впять у брати треться. Кожен українець добре знає,шо він русич. Яким боком до Руси збирачі ягід,напівдике стадо мордвипойобаноїмоголами - касабе звіряток ,- мокша,меря,бурята,чукча????? Смерть сараймокшванському улусу хана Джучі!!!! Сараймокшва - ворог людства і цівілізації.
13.07.2021 01:49 Відповісти
И вот с этим лживым подонком Меркель и Байден собрались сотрудничать
13.07.2021 01:57 Відповісти
Экой *******...
13.07.2021 02:13 Відповісти
Словяни ніколи нежили на Сараймокшванії. Русь - середньовічна держава русичів,******** українців і мовили ,розмовляли русичі полтавською мовою. Кремль і Крим - одне слово «Крыымлы».В тюркських мовах - фортеця на пагорбі.Шо чурки(тюрки,)шо чухонці (фіноугри)- споконвічиі вороги Руси(України.)
13.07.2021 02:19 Відповісти
Что бы сдох поскорее ***** со своей помойкой-недоимперией
13.07.2021 05:16 Відповісти
Старая мразь. Сдохни,падло.
13.07.2021 05:47 Відповісти
Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство" - Цензор.НЕТ 9833
13.07.2021 07:00 Відповісти
пора Членина выкидывать ......
13.07.2021 07:33 Відповісти
русские свиньи ! ПНХ !
13.07.2021 07:32 Відповісти
з точністю до навпаки...
13.07.2021 08:41 Відповісти
шоб ты здох от трипера головы как ульянов ленин 13000раз
13.07.2021 11:05 Відповісти
Скотиняка...
13.07.2021 11:43 Відповісти
з братами ми самі розберемося. а от непроханих цапів будемо знищувати.
13.07.2021 12:32 Відповісти
И как после такого наглого вранья этот пуйло -***** ешё может жить на этом свете!! Поdонок , убийца и террорист №1 в мире!! Неdоумок российский!!
13.07.2021 13:05 Відповісти
А что тут нового.Этот мужик болтается 8 лет по русскому телевизору и рассказывает один и тот же анекдот.Причем, у него ни одна буква не меняется.Задолбал уже.Геббельс,хоть и говорил,что многократно повтореная ложь становится правдой,но на деле был более ярким и изобретательным негодяем.А это моль в шкафу истории ,возомнившая себя историком.
13.07.2021 17:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 