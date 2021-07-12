Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство"

Президент держави-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, пише про "страшні, непоправні втрати" внаслідок війни.

Війну на Донбасі Путін згадав у своїй статті про єдність російського й українського народів, опублікованій українською і російською мовами на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Путін повторює свій старий наратив про те, як "мільйони жителів України" нібито "відкинули проєкт анти-Росія".

"Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір. А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Але їх всіх, включно з дітьми, записали в сепаратисти і терористи", - пише він про окупацію півострова й агресію Росії на Донбасі.

"Кількість жертв, пов'язаних із конфліктом на Донбасі, перевищила 13 тисяч осіб. Серед них люди похилого віку, діти. Страшні, непоправні втрати", - зумів написати правитель держави-агресора.

Путін стверджує, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство". І наполягає, що мінські угоди "не мають альтернативи".

