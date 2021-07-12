Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство"
Президент держави-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, пише про "страшні, непоправні втрати" внаслідок війни.
Війну на Донбасі Путін згадав у своїй статті про єдність російського й українського народів, опублікованій українською і російською мовами на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
Путін повторює свій старий наратив про те, як "мільйони жителів України" нібито "відкинули проєкт анти-Росія".
"Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір. А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Але їх всіх, включно з дітьми, записали в сепаратисти і терористи", - пише він про окупацію півострова й агресію Росії на Донбасі.
"Кількість жертв, пов'язаних із конфліктом на Донбасі, перевищила 13 тисяч осіб. Серед них люди похилого віку, діти. Страшні, непоправні втрати", - зумів написати правитель держави-агресора.
Путін стверджує, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство". І наполягає, що мінські угоди "не мають альтернативи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою; да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.
Псалом 68
(По другим оценкам - 18-20).
Со стороны Московии 200-х ещё больше - данные старательно замалчиваются.
Это значит, нас разделяют теперь не менее 50 000 убитых.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Сложно даже эпитет путину дать - мерзавец, подонок, лжец, ублюдок, мразь, убийца, слуга сатаны - это всё недостаточно.
Пожалуй, самое меткое определение - придуманное футбольными ультрас. Ёмкое, в нём все смыслы и все оттенки.
Гореть ему в аду, суке.
Украина уже не нужна в составе РФ, но хотя-бы не антироссийская.
7 лет думал. А что будет через еще через 7 лет?
это страна такая?
тварь которая все устроила еще и статьи типа пишет
интересно кто за него этот бред строчит, еще интересно кто там на украинский перевел его
потому что максимум что это существо может просто указать какие тезисы должны быть там
если он думает что все массво умом тронулись, то он сильно ошибается
больше вреда нанести "братству" украинцев и россиян просто невозможно было
никакое мифическое нато и рядом не стояло
когда чеченцы вышли из состава ссср как отдельная республика, ты тварюга че не дал им спокойно жить?
сначала алканавт ельцин войну устроил, потом ты и твои подельники
весь народ записали в террористы, чеченцев по все рашке могли спокойно посадить подкинув наркотики или еще что
На тебеь кровь украинцев и твоих же свинособак, которые приехали в Донецкую и Луганскую область убивать украинцев.
Може пуйло врятує такимо ж чином своїх москотостанців - гахне пару-трійку атомних бомб під моськвою?
выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Яка "країна-агресор"? Ворог номер 1!!!