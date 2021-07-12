Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що Україна "створювалася за рахунок історичної Росії", а під час проголошення незалежності мала повернутися в межі, в яких вступала до складу СРСР.

Про це лідер держави-агресора пише в статті, опублікованій на сайті Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ. Цікаво, що стаття опублікована російською та українською мовами.

"Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу", - вважає Путін.

Він процитував слова першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, помічником якого був на початку своєї кар'єри, про те, що республіки-засновники СРСР після виходу зі складу Союзу мають повернутися в ті ж кордони, в яких вступали в об'єднання.

"Іншими словами - йдіть із тим, із чим прийшли. З такою логікою важко сперечатися", - пише Путін.

При цьому Росія, за його словами, не тільки "визнала нові геополітичні реалії", а й "багато зробила, щоб Україна відбулася як незалежна країна", маючи на увазі нібито низькі ціни на газ для нашої країни до 2013 року.