Путин: "Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи"

Президент России Владимир Путин утверждает, что Украина "создавалась за счёт исторической России", а во время провозглашения независимости должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав СССР.

Об этом лидер государства-агрессора пишет в статье, опубликованной на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ. Примечательно, что статья опубликована на русском и украинском языках.

"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - считает Путин.

Он процитировал слова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, помощником которого был в начале своей карьеры, о том, что республики-учредители СССР после выхода из состава Союза должны вернуться в те же границы, в которых вступали в объединение.

"Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", – пишет Путин.

При этом Россия, по его словам, не только "признала новые геополитические реалии", но и "многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна", имея ввиду якобы низкие цены на газ для нашей страны до 2013 года.

