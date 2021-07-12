Путин: "Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи"
Президент России Владимир Путин утверждает, что Украина "создавалась за счёт исторической России", а во время провозглашения независимости должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав СССР.
Об этом лидер государства-агрессора пишет в статье, опубликованной на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ. Примечательно, что статья опубликована на русском и украинском языках.
"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - считает Путин.
Он процитировал слова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, помощником которого был в начале своей карьеры, о том, что республики-учредители СССР после выхода из состава Союза должны вернуться в те же границы, в которых вступали в объединение.
"Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", – пишет Путин.
При этом Россия, по его словам, не только "признала новые геополитические реалии", но и "многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна", имея ввиду якобы низкие цены на газ для нашей страны до 2013 года.
АРХІВ. Після 1920 р. суверенна незалежна держава Україна (УНР) втратила свою державність, і стало колонією урср в жахливій бандитсько - більшовицькій расейскій *********. А оскільки вся частина Донбасу входила до складу української держави УНР, то і Донецька губернія, стала складовою частиною вже окупованої держави колонії урср. Саме в цих кордонах урср як як колонія увійшла до складу кривавої в'язниці народів срср. Але в 1922р. територія України в районі Донбасу була набагато більшою, ніж зараз, вона включала величезні Таганрозький і Шахтинський округи, які потім були окуповані і анексовані жахливою бандитською - більшовицькою ррфср. У 1924 р. українська сторона справедливо зажадала приєднати до урср окупованої УНР більшу частину своїх етнічних українських частин Гомельської та Курської, Бєлгородської, Воронезької губерній захоплених жахливою личаковою ррфср, загальною чисельністю в 2 050 956 жителів, 70 % яких становили слов'яни українці. Але домогтися приєднання своїх населених українцями територій цих губерній так і не вдалося. І навіть навпаки, Український Крим, Кубань, Шахтинський, і Таганрозький округа були силовим шляхом окуповані і приєднані до бандитської комуно - фашистської паРаші, а їх українське населення пізніше було знищено, штучним голодомором, депортаціями і геноцидом. в результаті такої злочинної анексії українських територій і кордонів, яка відбулася відразу після того як УНР стала колонією, ми втратили свої рідні і просто величезні за розміром українські території. Можемо вратить ще більше і зараз вже при продажній владі ЗЕбілів капітулянтів.-
У 1919 році на мирну конференцію в Парижі делегація Української держави приїхала з офіційною картою, на якій територія нашоъ країни була в 1,6 рази більше нинішньої. Це настінна карта, де відображені всі УКРАЇНСЬКІ етнічні землі, які в входили до складу держави УНР (Україна). Як інформує «Радіо« Свобода ».
Тоді до складу України входили: Кубань, Ставропілля, Черноморщіна, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині окуповані проклятої ворожої паРашей (срср); Берестейщина і Гомельщина (Білорусь); Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина (Польща); Південна Лемківщина (Словаччина) ; Мармарощина, Південна Буковина (Румунія). Але собий акцент в тому, що на початку ХХ століття Крим також був українським входив в УНР. І це однозначно ставить крапку в дискусії навколо того, що в 1954 році комуняка Хрущов нібито «подарував» півострів Україні . Так як Крим був звільнений від кацапських большевицьких орд кремля і за указом гетьмана Скоропадського навесні 1918 року по всьому Криму була відновлена українська влада. А 29 квітня на всіх кораблях вже українського Чорноморського флоту а було їх тоді 400 були підняті державні синьо-жовті прапори а їх екіпажі прийняли присягу на вірність Українській державі і народу. Є архівні матеріали які достовірно підтверджують це.-
Новгород был вечевой республикой с выборными властями, посадником и тысяцким. Великий князь Иван III встревожился по поводу намечающегося новгородско-литовского союза, обвинил новгородцев в предательстве и в 1471 году объявил поход на Новгород. Московские войска встретились с новгородским ополчением на реке Шелони и нанесли новгородцам поражение.
В 1478 году Иван III послал на Новгород свои войска. Город сдался Великому князю Московскому, который навязал ему отказ от вечевой формы управления и ликвидацию должности посадника. Новгородские бояре были частью казнены, частью вывезены в другие области как рядовые «служилые люди»; на новгородских же землях были испомещены служилые люди из центральных областей Московского княжества[12]. В знак покорности из Новгорода был вывезен вечевой колокол.
Особенно показательны и красноречивы вот эти слова : "Новгородские бояре были частью казнены, частью вывезены в другие области как рядовые «служилые люди»; на новгородских же землях были испомещены служилые люди из центральных областей Московского княжества."
Вот так , незатейливо и просто произрастали земли Московии, названной позже, Российкой империей, Советским Союзом , РФ. Так же , просто, решались проблемы с расширением земель , населенных русскими... И они уже , оказывается , везде . А , потому , и везде их земли !!?? Можете ли себе представить , сколько же " русских" развезли , расселили по просторам , если это началось , как минимум , с 15 века ????
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.
Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".
https://echo.msk.ru/users/com30/ com30
zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))