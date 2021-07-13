Бабин Яр треба зробити місцем пам'яті, а не місцем забуття, - Зеленський

Сучасні покоління не можуть змінити історію, але можуть гідно вшанувати пам'ять усіх загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент заявив в під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

Президент також назвав важливим спільне вшанування пам’яті з іншими народами. Зокрема, цьогоріч 29 вересня виповнюються 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру, який є символом Голокосту й великої трагедії на українській землі.

"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту на нашій українській землі. Ми не можемо позбутись його, але можемо перемогти гідним ушануванням пам’яті всіх жертв, усіх загиблих. Питання історичної справедливості дуже гостре. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими і всіма майбутніми поколіннями за історичну справедливість", – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що ще наприкінці минулого року підписав Указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Зокрема, триває розбудова території цього заповідника, вже створені нові концептуально нові об’єкти, розіслані запрошення й очікується багато іноземних гостей на заходи з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

"Наш обов’язок – зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття. Тут не повинно бути тиру чи будь-якого ще комплексу. Ми як держава прагнемо зробити це місце гідним пам’яті більш ніж 100 тисяч жертв Голокосту. Дуже важливо, щоб ці прагнення поділяла наша спільнота. Я впевнений, що (їх - ред.) поділяють всі українці", – зазначив він.