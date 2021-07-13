УКР
Бабин Яр треба зробити місцем пам'яті, а не місцем забуття, - Зеленський

Бабин Яр треба зробити місцем пам'яті, а не місцем забуття, - Зеленський

Сучасні покоління не можуть змінити історію, але можуть гідно вшанувати пам'ять усіх загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент заявив в під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

Президент також назвав важливим спільне вшанування пам’яті з іншими народами. Зокрема, цьогоріч 29 вересня виповнюються 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру, який є символом Голокосту й великої трагедії на українській землі.

"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту на нашій українській землі. Ми не можемо позбутись його, але можемо перемогти гідним ушануванням пам’яті всіх жертв, усіх загиблих. Питання історичної справедливості дуже гостре. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими і всіма майбутніми поколіннями за історичну справедливість", – наголосив Зеленський.

Читайте також: Ініціативна група передала до Київради підписи за проведення громадських слухань щодо проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Зісельс

Глава держави нагадав, що ще наприкінці минулого року підписав Указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Зокрема, триває розбудова території цього заповідника, вже створені нові концептуально нові об’єкти, розіслані запрошення й очікується багато іноземних гостей на заходи з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

"Наш обов’язок – зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття. Тут не повинно бути тиру чи будь-якого ще комплексу. Ми як держава прагнемо зробити це місце гідним пам’яті більш ніж 100 тисяч жертв Голокосту. Дуже важливо, щоб ці прагнення поділяла наша спільнота. Я впевнений, що (їх - ред.) поділяють всі українці", – зазначив він.

Топ коментарі
+16
Название "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" не правильное. Там похоронены украинцы, русские, евреи, поляки и т.д. Правильно "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні".
13.07.2021 13:32 Відповісти
+10
СИНАГОГА НА КОСТЯХ

Допанувалися православнії в Україні
До самого краю.....
13.07.2021 13:32 Відповісти
+9
ЦІЦІРОН!!!
13.07.2021 13:30 Відповісти
ЦІЦІРОН!!!
13.07.2021 13:30 Відповісти
ЭФЕДРИН!!!
13.07.2021 13:38 Відповісти
Та не, пацаны. Это кокаин!
13.07.2021 13:43 Відповісти
цюцирон
13.07.2021 13:44 Відповісти
Название "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" не правильное. Там похоронены украинцы, русские, евреи, поляки и т.д. Правильно "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні".
13.07.2021 13:32 Відповісти
за маасковсає бабло на цьому проєкті давно точиться й "боротьба екранізацій"
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа

а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html

у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
13.07.2021 13:36 Відповісти
як можна вовині подолякотексти взагалі оцінювати,
показати весь коментар
українців, циган, радянських військовополонених .... уже немає

СУКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.07.2021 13:37 Відповісти
из 100 тысяч расстрелянных в Бабьем Яру 30 тысяч - евреи. Я ни разу не антисемит, но забывать обо всех остальных и говорить ТОЛЬКО о евреях - это плевок в погибших.

И, Зеля, я понял что ты такой же еврей как и украинец, с тебя станется. Но с чего ты взял что киевляне забыли про Бабий Яр? То, что ТЫ о нем узнал только после того как тебя Беня поджопниками послал возлагать туда цветы - это ТВОЯ проблема. ну и твоих родителей.

Я каждый год посещаю Бабий Яр, и кстати не люблю это делать в дни пафосных праздников. Место очень красивое, тихое, особенно где менора стоит. А жуткий совковый монумент вызывает содрогание, ну правда. к чему он там.
13.07.2021 14:16 Відповісти
СИНАГОГА НА КОСТЯХ

Допанувалися православнії в Україні
До самого краю.....
13.07.2021 13:32 Відповісти
там де запахне баблом- там відразу єврейство згадає про трагічну історію свою...бердічівське гето, львівське, луцьке, віницьке...нє інтєрєсно....
показати весь коментар
"можем победить достойным чествованием"

що воно несе???
показати весь коментар
Ти вже збудував свій університет майбутнього? Те ж саме буде і з Бабиним Яром. Піар понад усьо!
показати весь коментар
а ямок скыльки накопали під мульярд дерев? ))))
показати весь коментар
Как же задрало это клоунское ничтожество. Когда оно сдохнет от передоза! Слушать его ложь уже нет сил.
показати весь коментар
Тому, під час війни з кацапами, Вава підтримав проект фуйлових друзів.

"Цей проєкт називають "черговою спецоперацією гібридної війни" Росії проти України і вважають неприпустимою ситуацію, коли увічненням трагедії у Бабиному Яру опікуються люди, яких вони називають близькими до Володимира Путіна.
Серед тих, хто підписав звернення до Київради і мера Віталія Кличка із закликом не надавати земельні ділянки, - Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мустафа Джемілєв, В'ячеслав Брюховецький, Ярослав Грицак, Йосиф Зісельс, Юрій Андрухович, Оксана Забужко."

https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4 https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4
13.07.2021 13:44 Відповісти
"Современные поколения не могут изменить историю" - а какіі пакалєнія могут ізмініть історію? Є такий Скотланд Ярд...хай приїжджають зі своїми приладами та копають...і мабуть таки до чогось докопаються і все ж прийдеться у цій історії, що написана "пабідітілямі", вже при цьому покоління щось ізмініть.
13.07.2021 14:02 Відповісти
Ну так сделайте по нормальному,без выделения группы отдельной национальности и отдельного вероисповедания,все убитые там одинаковы,как люди.
показати весь коментар
ти, 73/43%зебіл, до кого апелюєш?
Ти ж галасавал!
показати весь коментар
А голодомори? А червоний терор? А знищення лемуів, бойків, кримських татар, кримчаків, караїмівта інших корінних народів? Ніхто не заперечує, що це велика трагедія, але голодомори не менша, а ще навіть і більша.
показати весь коментар
А при чому тут забуття, це що він, тіпа, сам собі.
показати весь коментар
"Зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Я вважаю, що це дуже важливо звучить "національні спільноти", оскільки жодна національність у нашій державі не має почуватися меншиною, не має почуватися менш важливою, або менш захищеною, або менш щасливою", - цитує Зеленського агенція "Українські новини".
показати весь коментар
Да задолбали вы уже с Бабьим Яром.

Бабий Ярр куда-то уезжает? Его украли темной ночью? Он анигилировался и исчез?

Он был, есть и будет на своем месте, независимо от того, какой мишурой его обвешивают кацапы и местные наркоманы.
И все, что необходимо для того, чтобы желающие могли почтить память жертв там уже есть много лет.
13.07.2021 15:05 Відповісти
А также нужно помнить что в яру убивали не только евреев но и украинцев, и других киевлян. Но зегуано об этом не помнит, потому что никогда не знал.
показати весь коментар
Це ще треба з'ясувати хто, кого й коли вбивав.
показати весь коментар
Все досить детально задокументовано.
показати весь коментар
Смотрел видео где в Умани хасиды шалят, лучше бы там навёл порядок, женщину вынуждали продать дом который граничит с их гетто, за отказ стреляли несколько раз по дому.
показати весь коментар
