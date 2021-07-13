Бабин Яр треба зробити місцем пам'яті, а не місцем забуття, - Зеленський
Сучасні покоління не можуть змінити історію, але можуть гідно вшанувати пам'ять усіх загиблих.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент заявив в під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".
Президент також назвав важливим спільне вшанування пам’яті з іншими народами. Зокрема, цьогоріч 29 вересня виповнюються 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру, який є символом Голокосту й великої трагедії на українській землі.
"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту на нашій українській землі. Ми не можемо позбутись його, але можемо перемогти гідним ушануванням пам’яті всіх жертв, усіх загиблих. Питання історичної справедливості дуже гостре. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими і всіма майбутніми поколіннями за історичну справедливість", – наголосив Зеленський.
Глава держави нагадав, що ще наприкінці минулого року підписав Указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Зокрема, триває розбудова території цього заповідника, вже створені нові концептуально нові об’єкти, розіслані запрошення й очікується багато іноземних гостей на заходи з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
"Наш обов’язок – зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття. Тут не повинно бути тиру чи будь-якого ще комплексу. Ми як держава прагнемо зробити це місце гідним пам’яті більш ніж 100 тисяч жертв Голокосту. Дуже важливо, щоб ці прагнення поділяла наша спільнота. Я впевнений, що (їх - ред.) поділяють всі українці", – зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
СУКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И, Зеля, я понял что ты такой же еврей как и украинец, с тебя станется. Но с чего ты взял что киевляне забыли про Бабий Яр? То, что ТЫ о нем узнал только после того как тебя Беня поджопниками послал возлагать туда цветы - это ТВОЯ проблема. ну и твоих родителей.
Я каждый год посещаю Бабий Яр, и кстати не люблю это делать в дни пафосных праздников. Место очень красивое, тихое, особенно где менора стоит. А жуткий совковый монумент вызывает содрогание, ну правда. к чему он там.
Допанувалися православнії в Україні
До самого краю.....
що воно несе???
"Цей проєкт називають "черговою спецоперацією гібридної війни" Росії проти України і вважають неприпустимою ситуацію, коли увічненням трагедії у Бабиному Яру опікуються люди, яких вони називають близькими до Володимира Путіна.
Серед тих, хто підписав звернення до Київради і мера Віталія Кличка із закликом не надавати земельні ділянки, - Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мустафа Джемілєв, В'ячеслав Брюховецький, Ярослав Грицак, Йосиф Зісельс, Юрій Андрухович, Оксана Забужко."
https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4 https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4
Ти ж галасавал!
Бабий Ярр куда-то уезжает? Его украли темной ночью? Он анигилировался и исчез?
Он был, есть и будет на своем месте, независимо от того, какой мишурой его обвешивают кацапы и местные наркоманы.
И все, что необходимо для того, чтобы желающие могли почтить память жертв там уже есть много лет.