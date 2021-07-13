Бабий Яр нужно сделать местом памяти, а не местом забвения, - Зеленский
Современные поколения не могут изменить историю, но могут достойно почтить память всех погибших.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика".
Президент назвал важным совместное чествование памяти с другими народами. В частности, в этом году 29 сентября исполняется 80-я годовщина с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре, который является символом Холокоста и большой трагедии на украинской земле.
"Бабий Яр – это страшный символ Холокоста на нашей украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным чествованием памяти всех жертв, всех погибших. Вопрос исторической справедливости очень острый. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и всеми будущими поколениями за историческую справедливость", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства напомнил, что еще в конце прошлого года подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
В частности, продолжается развитие территории этого заповедника, созданы новые концептуально новые объекты, разосланы приглашения и ожидается много иностранных гостей на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
"Наш долг – сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения. Здесь не должно быть тира или еще какого-то комплекса. Мы как государство стремимся сделать это место достойным памяти более чем 100 тысяч жертв Холокоста. Очень важно, чтобы эти стремления разделяла наша общественность. Я уверен, что (их. – Ред.) разделяют все украинцы", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
СУКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И, Зеля, я понял что ты такой же еврей как и украинец, с тебя станется. Но с чего ты взял что киевляне забыли про Бабий Яр? То, что ТЫ о нем узнал только после того как тебя Беня поджопниками послал возлагать туда цветы - это ТВОЯ проблема. ну и твоих родителей.
Я каждый год посещаю Бабий Яр, и кстати не люблю это делать в дни пафосных праздников. Место очень красивое, тихое, особенно где менора стоит. А жуткий совковый монумент вызывает содрогание, ну правда. к чему он там.
Допанувалися православнії в Україні
До самого краю.....
що воно несе???
"Цей проєкт називають "черговою спецоперацією гібридної війни" Росії проти України і вважають неприпустимою ситуацію, коли увічненням трагедії у Бабиному Яру опікуються люди, яких вони називають близькими до Володимира Путіна.
Серед тих, хто підписав звернення до Київради і мера Віталія Кличка із закликом не надавати земельні ділянки, - Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мустафа Джемілєв, В'ячеслав Брюховецький, Ярослав Грицак, Йосиф Зісельс, Юрій Андрухович, Оксана Забужко."
https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4 https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4
Ти ж галасавал!
Бабий Ярр куда-то уезжает? Его украли темной ночью? Он анигилировался и исчез?
Он был, есть и будет на своем месте, независимо от того, какой мишурой его обвешивают кацапы и местные наркоманы.
И все, что необходимо для того, чтобы желающие могли почтить память жертв там уже есть много лет.