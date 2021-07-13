РУС
Бабий Яр нужно сделать местом памяти, а не местом забвения, - Зеленский

Современные поколения не могут изменить историю, но могут достойно почтить память всех погибших.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика".

Президент назвал важным совместное чествование памяти с другими народами. В частности, в этом году 29 сентября исполняется 80-я годовщина с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре, который является символом Холокоста и большой трагедии на украинской земле.

"Бабий Яр – это страшный символ Холокоста на нашей украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным чествованием памяти всех жертв, всех погибших. Вопрос исторической справедливости очень острый. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и всеми будущими поколениями за историческую справедливость", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что еще в конце прошлого года подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

В частности, продолжается развитие территории этого заповедника, созданы новые концептуально новые объекты, разосланы приглашения и ожидается много иностранных гостей на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

"Наш долг – сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения. Здесь не должно быть тира или еще какого-то комплекса. Мы как государство стремимся сделать это место достойным памяти более чем 100 тысяч жертв Холокоста. Очень важно, чтобы эти стремления разделяла наша общественность. Я уверен, что (их. – Ред.) разделяют все украинцы", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос

Бабий Яр (189) Зеленский Владимир (21697) память (1501)
+16
Название "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" не правильное. Там похоронены украинцы, русские, евреи, поляки и т.д. Правильно "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні".
13.07.2021 13:32 Ответить
+10
СИНАГОГА НА КОСТЯХ

Допанувалися православнії в Україні
До самого краю.....
13.07.2021 13:32 Ответить
+9
ЦІЦІРОН!!!
13.07.2021 13:30 Ответить
ЦІЦІРОН!!!
13.07.2021 13:30 Ответить
ЭФЕДРИН!!!
13.07.2021 13:38 Ответить
Та не, пацаны. Это кокаин!
13.07.2021 13:43 Ответить
цюцирон
13.07.2021 13:44 Ответить
Название "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" не правильное. Там похоронены украинцы, русские, евреи, поляки и т.д. Правильно "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні".
13.07.2021 13:32 Ответить
за маасковсає бабло на цьому проєкті давно точиться й "боротьба екранізацій"
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа

а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html

у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
13.07.2021 13:36 Ответить
як можна вовині подолякотексти взагалі оцінювати,
13.07.2021 13:53 Ответить
українців, циган, радянських військовополонених .... уже немає

СУКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.07.2021 13:37 Ответить
из 100 тысяч расстрелянных в Бабьем Яру 30 тысяч - евреи. Я ни разу не антисемит, но забывать обо всех остальных и говорить ТОЛЬКО о евреях - это плевок в погибших.

И, Зеля, я понял что ты такой же еврей как и украинец, с тебя станется. Но с чего ты взял что киевляне забыли про Бабий Яр? То, что ТЫ о нем узнал только после того как тебя Беня поджопниками послал возлагать туда цветы - это ТВОЯ проблема. ну и твоих родителей.

Я каждый год посещаю Бабий Яр, и кстати не люблю это делать в дни пафосных праздников. Место очень красивое, тихое, особенно где менора стоит. А жуткий совковый монумент вызывает содрогание, ну правда. к чему он там.
13.07.2021 14:16 Ответить
СИНАГОГА НА КОСТЯХ

Допанувалися православнії в Україні
До самого краю.....
13.07.2021 13:32 Ответить
там де запахне баблом- там відразу єврейство згадає про трагічну історію свою...бердічівське гето, львівське, луцьке, віницьке...нє інтєрєсно....
13.07.2021 13:34 Ответить
"можем победить достойным чествованием"

що воно несе???
13.07.2021 13:37 Ответить
Ти вже збудував свій університет майбутнього? Те ж саме буде і з Бабиним Яром. Піар понад усьо!
13.07.2021 13:40 Ответить
а ямок скыльки накопали під мульярд дерев? ))))
13.07.2021 13:50 Ответить
Как же задрало это клоунское ничтожество. Когда оно сдохнет от передоза! Слушать его ложь уже нет сил.
13.07.2021 13:42 Ответить
Тому, під час війни з кацапами, Вава підтримав проект фуйлових друзів.

"Цей проєкт називають "черговою спецоперацією гібридної війни" Росії проти України і вважають неприпустимою ситуацію, коли увічненням трагедії у Бабиному Яру опікуються люди, яких вони називають близькими до Володимира Путіна.
Серед тих, хто підписав звернення до Київради і мера Віталія Кличка із закликом не надавати земельні ділянки, - Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мустафа Джемілєв, В'ячеслав Брюховецький, Ярослав Грицак, Йосиф Зісельс, Юрій Андрухович, Оксана Забужко."

https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4 https://www.youtube.com/watch?v=JiLZiB87BP4
13.07.2021 13:44 Ответить
"Современные поколения не могут изменить историю" - а какіі пакалєнія могут ізмініть історію? Є такий Скотланд Ярд...хай приїжджають зі своїми приладами та копають...і мабуть таки до чогось докопаються і все ж прийдеться у цій історії, що написана "пабідітілямі", вже при цьому покоління щось ізмініть.
13.07.2021 14:02 Ответить
Ну так сделайте по нормальному,без выделения группы отдельной национальности и отдельного вероисповедания,все убитые там одинаковы,как люди.
13.07.2021 14:17 Ответить
ти, 73/43%зебіл, до кого апелюєш?
Ти ж галасавал!
13.07.2021 14:54 Ответить
А голодомори? А червоний терор? А знищення лемуів, бойків, кримських татар, кримчаків, караїмівта інших корінних народів? Ніхто не заперечує, що це велика трагедія, але голодомори не менша, а ще навіть і більша.
13.07.2021 14:21 Ответить
А при чому тут забуття, це що він, тіпа, сам собі.
13.07.2021 14:45 Ответить
"Зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Я вважаю, що це дуже важливо звучить "національні спільноти", оскільки жодна національність у нашій державі не має почуватися меншиною, не має почуватися менш важливою, або менш захищеною, або менш щасливою", - цитує Зеленського агенція "Українські новини".
13.07.2021 14:45 Ответить
Да задолбали вы уже с Бабьим Яром.

Бабий Ярр куда-то уезжает? Его украли темной ночью? Он анигилировался и исчез?

Он был, есть и будет на своем месте, независимо от того, какой мишурой его обвешивают кацапы и местные наркоманы.
И все, что необходимо для того, чтобы желающие могли почтить память жертв там уже есть много лет.
13.07.2021 15:05 Ответить
А также нужно помнить что в яру убивали не только евреев но и украинцев, и других киевлян. Но зегуано об этом не помнит, потому что никогда не знал.
13.07.2021 15:29 Ответить
Це ще треба з'ясувати хто, кого й коли вбивав.
13.07.2021 15:39 Ответить
Все досить детально задокументовано.
13.07.2021 17:23 Ответить
Смотрел видео где в Умани хасиды шалят, лучше бы там навёл порядок, женщину вынуждали продать дом который граничит с их гетто, за отказ стреляли несколько раз по дому.
13.07.2021 18:44 Ответить
 
 