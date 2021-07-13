Бабий Яр нужно сделать местом памяти, а не местом забвения, - Зеленский

Современные поколения не могут изменить историю, но могут достойно почтить память всех погибших.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика".

Президент назвал важным совместное чествование памяти с другими народами. В частности, в этом году 29 сентября исполняется 80-я годовщина с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре, который является символом Холокоста и большой трагедии на украинской земле.

"Бабий Яр – это страшный символ Холокоста на нашей украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным чествованием памяти всех жертв, всех погибших. Вопрос исторической справедливости очень острый. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и всеми будущими поколениями за историческую справедливость", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что еще в конце прошлого года подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

В частности, продолжается развитие территории этого заповедника, созданы новые концептуально новые объекты, разосланы приглашения и ожидается много иностранных гостей на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

"Наш долг – сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения. Здесь не должно быть тира или еще какого-то комплекса. Мы как государство стремимся сделать это место достойным памяти более чем 100 тысяч жертв Холокоста. Очень важно, чтобы эти стремления разделяла наша общественность. Я уверен, что (их. – Ред.) разделяют все украинцы", - подчеркнул он.

