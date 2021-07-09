76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос
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76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 9 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
11% опрошенных назвали это вопросом местного уровня, 4% – вопросом узкой группы людей. Еще 5% респондентов эта тема безразлична.
О том, что форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима на территории Украины должен определять Украинский институт национальной памяти, заявили 48% украинцев. 39% опрошенных думают, что этим должна заниматься Верховная Рада Украины, 34,5% – президент Украины.
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Помимо этого, 39% респондентов считают, что государство вместе с частными меценатами из разных стран должны финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру. По мнению 22% опрошенных, средства на это должны поступать исключительно из государственного бюджета Украины. 13,5% склоняются к мысли, что финансирование должно поступать из бюджета и от меценатов, которые являются гражданами Украины. Финансирование исключительно частными меценатами – украинцами поддерживают 6% опрошенных, только меценатами – гражданами других стран – 4%.
Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.
Пожалуйста, подождите...
Грабували німців. Гвалтували жінок.
Німці себе по іншому у нас поводили. Вони купували їжу.
Я чула інше
Не нищили і простих українців. Поки партизани їх не підставляли під розстріли.
І на "звитягах" жукова, якого мали б стратити за недбальство.
На росії є ціле поле на якому полягло сто тисяч армійців. Це м'ясник і тупень жуков їх туди послав. Марно вмерли. А може й ні. Чим менше кацапів, тим для нас краще.
Скільки червоноармійців приходилось на 1 німця?
Ви хоч історію почитайте , щоб тут не ганьбитись.
Це не трагедія???
Вашу ж мать !
Путінососи грьобані..совки недобиті..
Грішно зраджувати свої державу. Як ви робите.
І такі індивідууми трапляються.
Ми з вами говорили про статус війни в очах звичайного українця. Ви так і не довели отеє вов.
Ви також не змогли надати причин, з яких українцям хотілось би воювати за сталіна проти гітлера. То що ви тут возвеличуєте ? Забуваючи реальний вклад американців у перемогу, одноосібно вкрадену совком.
А потім совок оголосив штати ворогами.
Люди покопались в історії і виявили, що практично все совкове надбання, тригери, які збуджують всю ватяну популяцію, як то морозиво, ковбаса лікарська, столовки, тощо, привезене зі штатів !!!. Як невдобно ж получилось...
В Израиле,интересно,о голодоморе слышали?
Или вы хотите переплюнуть пирамиду Хеопса?
Доречі, пам"ятаю - у нас перед школою стояли два пам"ятники - Лєніну і Сталіну. А зранку бачимо - Лєнін стоїть, а замість Сталіна - велика фанерна ракета з фотографіями космонавтів... досі перед очами.
Коли паскуди ватники, комуняки, жиди зараз скавчать про "вандалізм" до "пам"ятників і пам"яті" - хай згадають що вони витворяли зі Сталіном в 60-ті роки...