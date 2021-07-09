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Новости Общество
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Бабий Яр (124) опрос (2423)

76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос

76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 9 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

11% опрошенных назвали это вопросом местного уровня, 4% – вопросом узкой группы людей. Еще 5% респондентов эта тема безразлична.

О том, что форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима на территории Украины должен определять Украинский институт национальной памяти, заявили 48% украинцев. 39% опрошенных думают, что этим должна заниматься Верховная Рада Украины, 34,5% – президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициативная группа передала в Киевсовет подписи за проведение общественных слушаний о проекте мемориализации Бабьего Яра, - Зисельс

Помимо этого, 39% респондентов считают, что государство вместе с частными меценатами из разных стран должны финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру. По мнению 22% опрошенных, средства на это должны поступать исключительно из государственного бюджета Украины. 13,5% склоняются к мысли, что финансирование должно поступать из бюджета и от меценатов, которые являются гражданами Украины. Финансирование исключительно частными меценатами – украинцами поддерживают 6% опрошенных, только меценатами – гражданами других стран – 4%.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.

Также читайте: Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс
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Топ комментарии
+19
А чтят ли в Израиле память о жертвах Голодомора? Сомневаюсь. Ведь в Израиле Голодомор не считают геноцидом украинцев.
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09.07.2021 19:38
+17
Відверта брехня.
76 % навіть не знають що і з ким відбувалось в Бабиному Яру .
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09.07.2021 19:22
+14
Про ту війну давно всі забули. Це вже було століття тому. Який сенс споруджувати там капища ? Наразі є нові виклики і нові фашисти - на росії очолюваною пюррером.
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09.07.2021 19:28
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Правила форума Совет форумчан
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Я думаю что нет потому что ни советы не вермахт особо не считали своих.. за Вермахт воевали многие немцы и австрийцы которые тогда были в составе Германии а после ВМ Германию этих территорий лишили ну а СССР особо своих и не считал.. вроде бы 12 млн погибших солдат по последним данным.
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09.07.2021 21:02 Ответить
Как раз немцы очень считали своих солдат и командир на любом уровне, командовал так, что бы потерь как было меньше, потмоу что людской ресурс был в Германии ограничен, это говорит за себя тактика вермахта, и командир после боя обязан был всех своих павших бойцов собрать с поля боя и похоронил, поэтому немецкий командир включал мозг, за это спрашивали строго, это в красной армии мало кто считался с потерями, разве что у Рокоссовского было с этим нормально.
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09.07.2021 21:11 Ответить
Я имел ввиду статистику а не тактику.. согласен что немцы воевали лучше и потеряли меньше но думаю не на много если добавить к ним еще многие сотни тысяч погибших итальянцев, венгров, румын, австрийцев, японцев( после мая 1945го) и тд .. кто воевал в их составе на восточном фронте.
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09.07.2021 21:17 Ответить
Ну так статистика потерь и говорит, кто как воевал, кто военное искусство применял а кто на пулемёты массы советских солдат отправлял, об этом один только Ржев скажет.
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09.07.2021 21:24 Ответить
Точной статистики нет или она неизвестна - вы кажется сами об этом выше писали.
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09.07.2021 21:33 Ответить
Точной нет до одного солдата, есть общая статистика которая даёт представление об общих потерях, точную цифры никто и никогда не назовёт, у немцев в плане статистики до самого конца войны был с этим порядок, и архивы открыты и кому надо тот может узнать, общие потери это 12 млн советской стороны и 3 4 млн немецкой, это военные потери, и плюс минус там могут быть цыфры до ста тысяч, но этих данных хавтет что бы понять общее соотношение 1:3 и даже четырём, если вы в курсе весь 1941 первый год был одни сплошные котлы,киевский 650.000 уманский вроде 230.000.
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09.07.2021 21:41 Ответить
Ну вот загуглил из любопытства и уже другая цифра.. СССР 8.6 млн солдат, немцы ( без учета союзников 5.3 млн) то кому верить? Потери это скользкая тема так как сказано уже давно- нет больше вранья чем перед выборами, во время войны и после охоты.
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09.07.2021 22:44 Ответить
Я взял данные одной книги, там глава была посвящена потерям, один товарищь много лет занимался этим и а него получились такие цифры, работал с немецкими архивами, точно уже не помню, лет 10 назад, факт тот, что у советов потерь было быльше в разы, и опять повторяю, вина не солдат, вина командиров неспособных грамотно командовать, и зная что такое вермахт, один существенный фактор в иазличии, это инициатива немецких командиров, свобода действий, немецкому командиру ставилась общая задача, а там уже на месте согласно оперативной обстановки, немец решал как осуществить боевую задачу, у советов, как правило, план действий командир получал чуть ли не расписанный в деталях из штабов, и за то время пока дойдёт до него донесение, обстановка на фронте может пять раз поментяся, но командир боялся отступить от плана, вдруг что не так что, трибунал,пр такой системе лишние потери, и ряд факторов не в пользу советов, то там так, то там, и лишние потери, которых набежит за пять лет войны, очень много.
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10.07.2021 08:25 Ответить
Пили вони шнапс....
Грабували німців. Гвалтували жінок.
Німці себе по іншому у нас поводили. Вони купували їжу.
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09.07.2021 21:07 Ответить
То немцы не делали тоже самое с украинками?
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09.07.2021 21:12 Ответить
У вас є докази ?
Я чула інше
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09.07.2021 21:15 Ответить
Сравните потери мирного населения Германии и СССР.. вы будете удивлены.
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09.07.2021 21:13 Ответить
Лише у Запоріжжі , після того як чекісти взірвали дамбу, загинуло від 100 до 200 тисяч осіб
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09.07.2021 21:17 Ответить
німці не нищили своїх людей
Не нищили і простих українців. Поки партизани їх не підставляли під розстріли.
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09.07.2021 21:18 Ответить
Отдельные части своего населения очень даже уничтожали кто не разделял их нацискую идеологию ну а остальных гнали в другие страны уничтожать других людей ( в том числе украинцев) во славу великого Рейха ну и конечно же умирать за него поскольку и сами не бессмертные в чем им кстати Георгий Константинович Жуков очень помогал.
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09.07.2021 21:23 Ответить
Ви вже схибгулись на тому рейхові.
І на "звитягах" жукова, якого мали б стратити за недбальство.
На росії є ціле поле на якому полягло сто тисяч армійців. Це м'ясник і тупень жуков їх туди послав. Марно вмерли. А може й ні. Чим менше кацапів, тим для нас краще.
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09.07.2021 21:31 Ответить
Очень много погибло солдат советской армии с этим никто не спорит но и противнику здорово досталось.. в той же России есть город Волгоград раньше называвшийся Сталинградом.. там погибло до миллиона солдат Вермахта.
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09.07.2021 21:36 Ответить
Скоріш за все там трупи двох сторін, а не лише німців. Співвідношення по трупах назвете ?
Скільки червоноармійців приходилось на 1 німця?
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09.07.2021 21:41 Ответить
Точные потери неизвестны.. по советскими мобилизовано было 30 с чем то миллионов в армию и погибло по разным данным около 12 млн из них.. в Германии мобилизовали 20 млн сколько погибло неизвестно потому что многие территории Германии были оторваны от нее после 1945го года.. так же на Восточном фронте погибло много их союзников - итальянцев, венгров, румын, австрияков.. потом еще миллионную японскую Квантунскую армию громили в Манчурии.. Неизвестны точные потери.. скользкая тема на которой многие спекулируют.. советских солдат погибло больше.. но извините меня армия Вермахта это одна из лучших армий в истории за два года поставившая на колени всю Европу.
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09.07.2021 21:50 Ответить
А ви спробуйте пошукати. У інших джерелах. Не лише російських.
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09.07.2021 21:54 Ответить
Кровью 8 млн человек и колоннами к Вечному Огню каждый год 9 мая.. И даже сейчас 80 лет спустя не смотря на то что этот праздник запрещают люди все равно возлагают цветы к Вечному Огню в память о погибших.
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09.07.2021 20:43 Ответить
Ця кров на совісті сталіна і жукова.
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09.07.2021 21:04 Ответить
А Жуков в чем виноват? он вообще был армейский маршал а не чекист которому пришлось возглавить армию в трудное время и он как смог вытянул в пользу своей страны эту войну.
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09.07.2021 21:07 Ответить
А хіба не жуков завалив німців трупами?
Ви хоч історію почитайте , щоб тут не ганьбитись.
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09.07.2021 21:16 Ответить
Ксения это большая и огромная трагедия что вы не жили во времена Второй Мировой Войны в чине маршала.. вот вы бы я уверен точно раскатали бы тот *несчастный* Вермахт за считанные дни а то и часы с минимальными потерями.
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09.07.2021 21:20 Ответить
Прикро, що людина яка розпинається про жертви столітньої давнини, не хоче навіть помічати, що війна йде і сьогодні. З тим самим загарбником. І чи не щодня гине український воїн.
Це не трагедія???
Вашу ж мать !
Путінососи грьобані..совки недобиті..
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09.07.2021 21:27 Ответить
Почему? Вижу .. но вижу так же и торговлю на многие миллиарды долларов с этим самым агрессором и не разорванные с ним дипломатические отношения при открытой границе через которую сотни тысяч украинцев ездят туда на заработки а так же попытки сохранить транзит российского газа в Европу что есть такими вопиющими двойными стандартами что не снились Гитлеру и Сталину.. эти двое реально, честно и по настоящему воевали между собой.
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09.07.2021 21:43 Ответить
Економіка нині диктує свої умови. ********* на росіянах не грішно.
Грішно зраджувати свої державу. Як ви робите.
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09.07.2021 21:53 Ответить
Иными словами - красивыми словами можно оправдать что угодно 76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос - Цензор.НЕТ 5090 россияне зарабатывают на украинцах так же само, торговля то взаимовыгодна.. логика вообще отпад у вас)) спать с врагом за деньги наше все 76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос - Цензор.НЕТ 5735
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09.07.2021 22:01 Ответить
Собственно из этих двойных стандартов которые вы оправдываете без стеснение у меня и есть скептическое отношение к разного рода идеологиям.
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09.07.2021 22:08 Ответить
Собствєнно ви самі є представником ідеології цапського міру. І не заперечуйте.
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09.07.2021 22:45 Ответить
Какой идеологии? Вы только что своим комментарием оправдывали продажную без идейность. Дипломатические, финансовые, трудовые и прочие отношения с тем кого вы называете агрессором.. то есть я так понимаю если вы встретите на улице россиянина и он предложит вам 500 долларов за час уединения с ним в комнате с кроватью вы без стеснения согласитесь и будете радоваться что похерили бюджет России на 500 баксов в пользу Украины?
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09.07.2021 22:58 Ответить
А, то ви просто її пропагуєте за кілька сот лапотних баксів.
І такі індивідууми трапляються.
Ми з вами говорили про статус війни в очах звичайного українця. Ви так і не довели отеє вов.
Ви також не змогли надати причин, з яких українцям хотілось би воювати за сталіна проти гітлера. То що ви тут возвеличуєте ? Забуваючи реальний вклад американців у перемогу, одноосібно вкрадену совком.
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10.07.2021 08:57 Ответить
Маршал Монтгомері катав той Вермахт зі значно меншими втратами... Як і генерал Ейзенхауер!
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09.07.2021 21:29 Ответить
Вермахт раскатал англо-французские войска за 40 дней с минимальными потерями в 1940м и оккупировал Францию после чего союзники вернулись в Европу лишь в 1944м году открыв второй фронт когда лучшие части Вермахта уже были перемолоты на восточном фронте и в бой гнали уже 15 летних пацанов из гитлер-югента.
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09.07.2021 21:39 Ответить
І згадайте вклад американців. Якби не вони, совок не спромігся би перемогти.
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09.07.2021 21:55 Ответить
Конечно! Война то была мировая.. СССР, США и Великобритания и т.д воевали против Германии, Италии и Японии и тд.. но самый тяжелый фронт где все и решилось был Восточный. союзники после разгрома Франции в 1940м вернулись в Европу только лишь в 1944м.. а в Африке то был куда меньший масштаб.
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09.07.2021 22:04 Ответить
Без американсько-британського Ленд-Лізу совок би впав максимум до літа 42 року, фішка ще в тому, що америка з британією все рівно би розгромилиби Гітлера і ми після тієї перемоги були б вільними, а не чекалиб 91 року... і знову війна з кацапами... і навіщо був потрібен той Ленд-Ліз...
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09.07.2021 22:12 Ответить
Ленд-Лиз это сильно распиаренная штука.. однако СССР в одиночку не дожил бы и до 1942го.. Япония бы просто ударила на ДВ и сибирские дивизии Москву бы не спасли.. все остальное в вашем комментарии фантастика уровня Герберта Уэллса.
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09.07.2021 22:38 Ответить
все що не сталось звичайно фантастика... але в даному випадку вона грунтується на реальній аналітиці. З приводу Ленд-Лізу, ця штука не що не розпіарена, а замовчена і забута совком, щоб не показувати свою нікчемність в так званій "перемозі".
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09.07.2021 23:06 Ответить
Были бы союзники такими могущественными что одним ленд-лизом могли что то решить они не сдали бы Гитлеру за полтора года всю Европу так что оставалась однин остров Великобритания в изоляции.
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09.07.2021 23:08 Ответить
они Европу и не защищали, пока не поняли опастность гитлеризма.
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09.07.2021 23:24 Ответить
То разве не они объявляли первыми войну Гитлеру еще в первых числах сентября 1939го года? И не англо-французские войска были за 40 дней разгромлены с полной сдачей самой Франции?
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09.07.2021 23:28 Ответить
Кстати меня тут обвиняют в идеологии *руцкого мира* но как то странно что я в данной теме поддерживаю ту сторону на стороне которой воевали миллионы украинцев в том числе мой прадед а вы как можете поливаете их всех грязью в пользу Великобритании и США к которым вы не имеете никакого отношения от слова совсем.
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09.07.2021 23:11 Ответить
твой прадед воевал, а моих два деда воевало... один воевал и в финскую и оккупировал польшу... когда немцы пошли оказался в плену... убежал, дошел благополучно домой и в 44 снова был мобилихзован полевым военкоматом... кстати сам лично поймал немца- наводчика огня и до конца войны за него получал бабло... второй дед-артиллерист, стоял с батареей противотанковых гармат на трухановом острове, когда танки немцев поехали по Набережно-Крещатской и можно было стрелять прямой наводкой, командир-капитан - кацап усрался и не дал команды стрелять.... через три дня приплыли немцы и всех в сырецкий концлагерь... потом, когда начался голод и людоедство украинцев отпускали по-домам... и деда немцы отпустили...
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09.07.2021 23:34 Ответить
Навіть гудзики на формі були американські.
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09.07.2021 22:45 Ответить
нічого свого не було... все американське.... не тільки гудзики, а й шенелі, ботінки, валянки... і спасательна тушонка..
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09.07.2021 23:47 Ответить
Та да..
А потім совок оголосив штати ворогами.
Люди покопались в історії і виявили, що практично все совкове надбання, тригери, які збуджують всю ватяну популяцію, як то морозиво, ковбаса лікарська, столовки, тощо, привезене зі штатів !!!. Як невдобно ж получилось... 76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос - Цензор.НЕТ 970
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10.07.2021 13:14 Ответить
то "отечестово" которое перекрасилось в новоявленных фашистов - кацапия
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09.07.2021 20:33 Ответить
імєні Молотого-Ріббєнтропа
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09.07.2021 20:42 Ответить
*Молотого-Ріббєнтропа*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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09.07.2021 20:55 Ответить
МолотОВА-Риббентропа от фамилии Молотов который был в СССР на должности народного комиссара иностранных дел) вы пишите в теме в которой не понимаете ничего))
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09.07.2021 20:59 Ответить
А бачили колони німців на параді в москві?
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09.07.2021 21:05 Ответить
По разному бывало до 1941го года.. было такое что вместе маршировали и в дружбе клялись а было такое что и друг в друга стреляли как 1936-1938м в Испании когда советские военные спецы помогали республике а немцы генералу Франко.
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09.07.2021 21:11 Ответить
советы в Испании хотели инвазировать заразу коммунизма... спасибо немцам, дали советам там по зубам и коммунизм утопили...
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09.07.2021 23:55 Ответить
опрос евреи составляли, а на самом деле все наоборот! не верьте еврейской прессе и опросам их!
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09.07.2021 20:04 Ответить
я против, чтобы тут евреи шастали стадами и хасиды, я их вообще ненавижу! нихера не нужно там делать никаких алтерей! стоит семисвечник и памятник и все, большего не разрешаю! я тут местный и мне решать! а Евреи со своими фейковыми лживыми опросами идите нахер - засуньте их себе в жопу и подпалите и летите на Израиль!
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09.07.2021 20:08 Ответить
самая гнусна особь- это жид
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09.07.2021 20:12 Ответить
Ну вообще то должна быть какая то веская причина, ненависти немцев, я не верю что не мцы просто так от нечего делать устроили репрессии против евреев, тем более антисемитизм в Германии в начале 20 века возник, когда нацистов и в природе не было.
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09.07.2021 20:38 Ответить
еше и Гитлер был полукровкой....
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09.07.2021 20:42 Ответить
Да Гитлер ладно, там и инцест вроде как был, другой вопрос почему немцы начали уничтожать евреев, нация прагматичная, тем более мероприятия дорого стоящее для бюджета, и просто так такие вещи не происходят, но молчат.
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09.07.2021 20:45 Ответить
Насправді Холокост - це не лише жорстоко, але й дуже непрагматично... Бо без Холокосту війна для Німеччини могла закінчитися краще. Без Холокосту Вермахт мав би десь додатково мільйон солдатів єврейської національності, не тратилися б величезні гроші на всі ці концтабори, ну і там тисячі солдатів у охороні були, а вони теж могли б піти на фронт.
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09.07.2021 21:38 Ответить
Ну вот поэтому, если вы задаёте такие вопросы, а они есть, получается что немцы, для которых Холокост в плане экономики был ни как не выгоден, но они его устроили, значит были для этого причины, которые не говорят мировой общественности, и они привлекали сателлитов, для карательных функций, что бы своих солдат высвободить для фронта, а дивизия СС Тотенкопф, которая в иерархии Ваффен СС имела третью позицию, вообще преимущественно состояла из охранников концлагерей, и которая потом очень успешно драьась, на первом этапе несла потери огромные, потмоу научились, и если верить одному списку, где количество военнопленных немецкой стороны, по национальному признаку, было взять в плен 10.000 солдат еврейской национальности, в форме вермахта, тогда сколько евреев на самом деле воевали в вермахте, и что то там не чисто, а концлагеря, а труд заключённых, узрики по большей части работали на немецкие промышленные группы.
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09.07.2021 21:50 Ответить
причина Голокоста та же, что и причина изгнагния евреев из Испании в среднние века.... кровососы. ростовщики, эксплутаторы, дестабилизаторы общества.... кто из нормальных с этим может мириться????
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09.07.2021 22:03 Ответить
Согласен,в одной книге про гестапо, описывали как богатых евреев, тащили в подвалы и предлагали по хорошему отдать "добро",считалось что это награблено у немецкого народа нечесным путем.
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09.07.2021 22:10 Ответить
Самое главное не допустить того, чтобы всякая шваль обвиняла в этом украинцев. Но шваль именно к этому и стремится. Нужно поступить как Польша. В Польше кто обвинит поляков в пособничестве фашистам сразу заедет на пару лет в места не столь отдаленные. Но в Польше нация, а у нас четверть хохлоросов манкуртов, четверть приезжих кацапов, четверть по.истов, и четверть патриотов украинцев. Во время войны 73% биомассы это доказали, поэтому скорее всего будет плохой вариант.
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09.07.2021 20:17 Ответить
Їоча б тоиу що поряд з євреями в ярук лежить чи не менше етнічних українців.
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09.07.2021 20:52 Ответить
Дуже і довго добиваюся, щоб тут, врешті не гризлися, а дотяпали, що найбільшою трагедією ХХ (та і не тільки...) сторіччя була поразка Німеччини у II світовій війні. Зараз світ не стояв би на межі ядерної, екологічної, кліматичної, бактеріологічної ... загибелі, до чого довели Людство т.з. "пабєдітєлі" (янкі, кацапи, інглізи і примазавші до них жиди...). Німці такого гадюшника не допустили би навіть у страшному сні.
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09.07.2021 21:36 Ответить
Це все що потрібно знати про інші результати цього "КМІС"а
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09.07.2021 21:54 Ответить
Так давно пора,с 2014 года.Я уже не знаю в какой стране живу,в Израиле или в Украине.Но в Израиле,богомизбранные живут лучше,их правительство не грабит,как грабят тут ,те,которым тут не жить,чья страна не их.Да,все таки я живу в Украине,в колонии Израиля,а народ мой - рабы-гои.

В Израиле,интересно,о голодоморе слышали?
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09.07.2021 22:40 Ответить
В Израиле об Украине не слышали. Когда пытаешься объясняешь, что ты не из россии, говорят "а… понятно, из союза"
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09.07.2021 23:45 Ответить
ну, тогда в Украине могут забыть о Холокосте
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10.07.2021 00:35 Ответить
Да что вы бл... носитесь с чужой памятью? Какие на ... 76 %? А наша память где?
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10.07.2021 09:06 Ответить
Бред собачий. Есть там памятник - и хватит.
Или вы хотите переплюнуть пирамиду Хеопса?
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10.07.2021 10:41 Ответить
а опрос проводился в синагоге 76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос - Цензор.НЕТ 5951
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10.07.2021 17:43 Ответить
За могилами ,надо ухаживать государству. !!!!!Дороги делали с плит , снятых с жидовских памятников в 50 -60 годах . Кстати ,если человек ухаживает за памятниками у бабьих яров , то ему ,это возвращается сторицей , везёт в бизнесе и т п…короче прёт🟦🟨🍀
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10.07.2021 19:13 Ответить
Не лише з жидівських. В часи десталінізації за кілька діб було організовано і ліквідовано десятки тис. пам"ятників Сталіну по всьому СРСР. Зняті таблички і перейменовано сотні тисяч вулиць, скверів, заводів, колгоспів, населених пунуктів, парків, шкіл, вузів...Весь "матеріал з пам"ятників" використано для "технічних цілей".
Доречі, пам"ятаю - у нас перед школою стояли два пам"ятники - Лєніну і Сталіну. А зранку бачимо - Лєнін стоїть, а замість Сталіна - велика фанерна ракета з фотографіями космонавтів... досі перед очами.
Коли паскуди ватники, комуняки, жиди зараз скавчать про "вандалізм" до "пам"ятників і пам"яті" - хай згадають що вони витворяли зі Сталіном в 60-ті роки...
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11.07.2021 12:43 Ответить
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