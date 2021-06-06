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Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества отдать в аренду проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища, которое является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбуке сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.

"ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОР! Как стало только что известно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества Украины отдать в аренду частному российскому проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища, которое является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра", - написал он.

Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду частному российскому проекту реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс 01

В свою очередь веб-ресурс "Киев-Власть" опубликовал протокол заседания оргкомитета по вопросам развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" от 29 апреля 2021 № 1. О передаче здания по ул. Юрия Илленко, 44 сказано в 5-м пункте протокола.

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Этот дом - единственная уцелевшая постройка второго еврейского кладбища, возведенный по проекту архитектора Владимира Николаева в 1892 году. Здесь находился главный вход, и начиналась центральная аллея кладбища (открыта в 1894 г.), которая упиралась в отрог Кирилловского Яра.

Во время немецкой оккупации в доме находилась казарма команды 1005, которой было поручено сожжение трупов в августе-сентябре 1943 года. В советское время, после разрушения (в конце 1950-х) и официального закрытия еврейского кладбища (в 1962-м), в здании устроили общежитие для хоккейной команды "Сокол". В 2010-х, когда "Сокол" прекратил свои выступления в профессиональном хоккее, дом перешел в введение Киевского городского совета профсоюзов. Новый владелец по договору ипотеки передал сооружение частной фирме, тем самым превысив свои полномочия.

Только в 2016 году по иску прокуратуры и по решению суда здание было возвращено государству и, согласно постановлению Кабинета министров от декабря 2015 года, отдано Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр" для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии.

Дом был отреставрирован на государственные средства и средства частных спонсоров. Всего в реставрацию уже вложено более 30 млн грн и выделено еще 60 млн грн на 2021, но пока дополнительные 60 млн грн остаются на государственном счете.

Ранее 2 июня Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Ассоциации еврейских организаций и общин Украины к Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации.

Среди требований иска - обязать Киевсовет и КГГА выполнить требования Распоряжение Кабинета Министров Украины "О дополнительных мерах по сохранению мест захоронений в населенных пунктах Украины", а именно - не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, находящихся в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.

Истец также просит суд признать противоправными действия ответчика относительно невыполнения указанного Распоряжение Правительства по сохранению мест захоронений в населенных пунктах Украины.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декабря", выступающая против МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
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Топ комментарии
+33
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 1379
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06.06.2021 18:58
+32
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9123
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06.06.2021 18:54
+31
Формально, эти люди - граждане Украины.
По факту, они коллаборанты, сотрудничающие с рашкой и предающие интересы Украины.
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06.06.2021 18:54
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Это нормально... -- ...главно, шо Германию недопобедили...*)
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06.06.2021 18:51 Ответить
В Украине, у власти настоящие хохлы.
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06.06.2021 18:51 Ответить
Нет, не хохлы даже, а иностранные захватчики.
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06.06.2021 18:52 Ответить
Формально, эти люди - граждане Украины.
По факту, они коллаборанты, сотрудничающие с рашкой и предающие интересы Украины.
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06.06.2021 18:54 Ответить
Хохлы это те, которые выбрали во власть не украинцев, а кацапов и семитов.
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07.06.2021 11:48 Ответить
Шмыгаль - это кто? Он гражданин Украины или какой страны? Мне кажется он к украинцам не имеет никакого отношения. Я вообще не могу понять какое отношение к Украине имеет нынешняя власть. Снабжают врага титаном, благодаря котором РФ строит свое вооружение и убивает украинцев, торгуют, сдают в аренду. Землю скоро разбазарят. Что происходит?
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06.06.2021 18:52 Ответить
он жид
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06.06.2021 18:53 Ответить
Національністьукраїнець - Вікіпедія
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06.06.2021 19:11 Ответить
Человек говорящий на русском и не знающий иврита не может быть (укр.) "жидом", только евреем. Это не шутка.
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06.06.2021 20:27 Ответить
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9123
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06.06.2021 18:54 Ответить
так там все шмыгали, начиная с зеленского
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06.06.2021 20:59 Ответить
Они клонированием размножаются.
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07.06.2021 23:01 Ответить
Шмыгаль человек ахметова, поэтому ничего удивительного, что все в угоду раше...
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07.06.2021 00:02 Ответить
Вовка дал указание, чтобы путин не напал?
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06.06.2021 18:52 Ответить
Вовка Вовке глаза не выклюет...
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06.06.2021 18:56 Ответить
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9007 Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 7799
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06.06.2021 18:56 Ответить
В палате, оказалась целая страна.
А врачами - клоуны, парикмахеры и шлюхи.
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06.06.2021 19:05 Ответить
Ми там з 1991р і керують ті ж самі,тільки тоді кравчук продавав крим і флот а тепер всю Україну.
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06.06.2021 19:10 Ответить
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 2012
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06.06.2021 18:56 Ответить
Кажется, что за "частным российским проектом" торчат ушки Зеленского или его жены.
Иначе Шмыгаль уже давно получил бы от президента по "лицу"
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06.06.2021 18:56 Ответить
Президент на широку
ногу. Як Зеленський шикує за державні кошти: розслідування

https://newsua.one/news-video/prezident-na-shiroku-nogu_-yak-zelenskii-49601.html
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06.06.2021 18:57 Ответить
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 1379
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06.06.2021 18:58 Ответить
Странно видеть что евреи не могут договориться. Особенно в таком вопросе.
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06.06.2021 19:02 Ответить
Пана Зісельса кацапи називають бандеріцем.
Про ВАЗеленського лавров сказав, що він за 5 місяців зробив те, що вони 5 років не могли змусити зробити Порошенка.
Різнуцю відчуваєте?
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06.06.2021 19:05 Ответить
Замешаны очень большие деньги. Боюсь пан Зисельс обречен на поражение.
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06.06.2021 19:12 Ответить
При ВАЗеленському, відсотків на 90%. "Миролюбний" вже про все добазарився з друзами фуйла.
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06.06.2021 19:17 Ответить
Да Шмыгалю наплевать, его только свой карман интересует. Меня только удивляет, как эта банда не дотянулась до старого еврейского кладбища в Берковцах, а там ещё есть довоенные могилы с сохранившимися надписями на памятниках. Иосиф Зисельс мог бы сходить и посетить могилы свохх предков, пока еще Рабинович из Москвы до них не дотянулся. А место там хорошее, не тронутое рашистской рукой.
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06.06.2021 19:06 Ответить
Україна сплачує,кацапи користуються. Ні чо так тема.
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06.06.2021 19:06 Ответить
Погань пліснява. Продають країну фуйлу. "Ничего личного, только бизнес".
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06.06.2021 19:09 Ответить
дали на лапу Шмигалю - от і віддав. Не своє - не жалко.
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06.06.2021 19:09 Ответить
Уже Крым , Донбасс отдали зелёные твари московитам ...... Теперь что проклятые Иуды ( слуги кремля) Уже порешали слить Киев ( казино, отели ....) и его предместья...
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06.06.2021 19:09 Ответить
Однозначно шмыгаль выподняет приказ зе, шутки в сторону, надо готовиться выносить шлему, причем сразу на нары.
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06.06.2021 19:19 Ответить
Зачем нары? кормить его макаронами до конца жизни? он вообще-то молой еще очень, расходов дофига будет. Я против.
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06.06.2021 20:29 Ответить
Добрий Шубін Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану на державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 2729 @pawlushkaserj
Повернувся в Україну іпоновився на службі ексначальник міліції Донецька Кіріндясов, який у 2014 році кинув тисячі своїх підлеглих.

@ZelenskyyUa, у нас там акція якась? Типу, повернись і приведи друга?
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06.06.2021 19:26 Ответить
А с каких пор это Шмаргаль и зеленский это украинцы ??!! По моему еврей-это далеко не украинцы!!
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06.06.2021 19:30 Ответить
Стоимость аренды 33 серебренников?
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06.06.2021 19:32 Ответить
а почему 33?
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06.06.2021 19:38 Ответить
Инфляция. Цены выросли с тех времён
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06.06.2021 20:25 Ответить
Если точнее то ссудный процент, он и есть причина инфляции.
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06.06.2021 20:31 Ответить
Тож не сам шмигаль, а зеленський віддав москалям.
Буде ховати свою тушку від гніву українців під боротьбою з антисемітизмом.
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06.06.2021 21:26 Ответить
А давайте,друзі,шмигалів,єрмаків і іже із ними передамо в аренду козломордії, так би мовити, в найми.
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06.06.2021 21:36 Ответить
Жиди слягались з москалями...
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06.06.2021 21:38 Ответить
Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану на державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 1464
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06.06.2021 22:11 Ответить
пайщики проекта - банкіри фюрера. зараз шушукаються з Клінтоном,Керрі щоб вплинули на байдена і "необіжав Путіна" Єрмак це горський єврей і обтяпали "по бистрячку". Гундосого це не цікавить-на одній пресці він буквально сказав про Бабий яр- передайте привіт всім хто там лежить. А Нуворишам воно порібно для того, щоб набити собі ціну на берегах потомаку. Бачите-ми все контролюємо і ми заказуємо музику, бо ми платимо.
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07.06.2021 02:07 Ответить
В отставку Шмыгаля!

Т.е мне, чтоб взять что-то в аренду, приходится волосы на себе рвать, заходить на Апартила https://apartila.com и искать а кому-то на халяву имущество отдают Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану за державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 2142
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28.06.2021 08:04 Ответить
 
 