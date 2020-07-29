РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10711 посетитель онлайн
Новости
2 636 48

Зеленский поддержал строительство мемориала "Бабий Яр" в столице

Зеленский поддержал строительство мемориала

Президент Владимир Зеленский поддержал строительство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. Он отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В пресс-службе мемориала изданию сообщили, что на этом глава государства акцентировал внимание во время видеоконференции с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр".

"Многие украинцы носят высокое звание "Праведник народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в период Холокоста. Создание мемориала является очень важным для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим последующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко

Автор: 

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20849)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет!» © В. Зеленский.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:06 Ответить
+7
Для жителей удаленных хуторов поясняю.
С одной стороны - Бродский, Медведчук, Шуфрич и др.
С Другой стороны - Пинчук, Фукс и др.

Теперь поясните, какой из проектов кацапский.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:16 Ответить
+7
Зеля тільки про Україну собі такий гумор дозволяє... в бік "історичної батьківщини" він і пукнути боїться. Це вам не вівцей.б Кадиров, тут можуть так відповісти, що і мама Рімма не допоможе...
показать весь комментарий
29.07.2020 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет!» © В. Зеленский.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:06 Ответить
Отличная шутка в духе 95-го переулка.В Израиле небось всем кнессетом хохотали.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:21 Ответить
Зеля тільки про Україну собі такий гумор дозволяє... в бік "історичної батьківщини" він і пукнути боїться. Це вам не вівцей.б Кадиров, тут можуть так відповісти, що і мама Рімма не допоможе...
показать весь комментарий
29.07.2020 11:24 Ответить
это он за проект кацапского архитектора ратует??
показать весь комментарий
29.07.2020 11:07 Ответить
Для жителей удаленных хуторов поясняю.
С одной стороны - Бродский, Медведчук, Шуфрич и др.
С Другой стороны - Пинчук, Фукс и др.

Теперь поясните, какой из проектов кацапский.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:16 Ответить
https://censor.net/news/3161515/***************************************************************************************************
показать весь комментарий
29.07.2020 11:43 Ответить
Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Источник: https://censor.net/n3161515
показать весь комментарий
29.07.2020 11:45 Ответить
Я ж тебе пояснил, что Зиселс=Бродский и др.
Кроме того, эта группа хитрозадых, если ты заметил, рассчитывает на дерибан госбюджета, тогда, как вторая - построить на уже украденные деньги.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:54 Ответить
Когда не нет видения будущего, ищут выход в истории! По примеру *****!
показать весь комментарий
29.07.2020 11:14 Ответить
То есть вам не нужна память об украинских Праведниках?!

Согласно данным на 1 января 2017, на Украине 2 573 человек, удостоились звания Праведников народов мира. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине
показать весь комментарий
30.07.2020 04:00 Ответить
Давай, начинай строить, к концу президентского срока как раз расширишь на всю Украину.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:22 Ответить
некуда денеХ девать...
на себя, иуды тратят...
показать весь комментарий
29.07.2020 11:22 Ответить
Просветитесь для начала "на себя"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине
показать весь комментарий
30.07.2020 04:03 Ответить
вам того же..
показать весь комментарий
30.07.2020 08:31 Ответить
Иу́да - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианстве один из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2 двенадцати апостолов , учеников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Иисуса Христа ; единственный выходец из провинции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Иудея среди апостолов, остальные были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F галилеяне . Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Евангелию от Иоанна , был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9 казначеем их общины: ему был вверен ящик, в который опускались приношения. По словам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Иоанна , пользуясь должностью, Иуда подворовывал
показать весь комментарий
30.07.2020 08:32 Ответить
Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена. Зато:в 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов .К ранее построенному в Днепре крупнейшему в мире мемориальному комплексу «Память еврейского народа и Холокост в Украине».
показать весь комментарий
29.07.2020 11:24 Ответить
В Днепре памятник Праведникам есть?! Надеюсь вы в курсе кто это.

Сколько из этих 100М будет государственных, сколько от негосударственных фондов, частных лиц, иностранных благотворительных организаций, фондов и частных лиц?
показать весь комментарий
30.07.2020 04:07 Ответить
В Днепре памятник Праведникам есть?! .- В Днепре крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память украинского народа и Голодомор в Украине» есть?/ Сколько из этих 100М будет...? / Закон Ньютона сохранения массы денег: если у евреев денег больше то у украинцев денег меньше вам известен?
показать весь комментарий
30.07.2020 08:24 Ответить
Хорошее дело!Только не понятно почему евреи всего мира давно не скинулись и построили это святое сооружение?!Ждали денег с укр.госбюджета?!
показать весь комментарий
29.07.2020 11:26 Ответить
Враньё, раскручиваемое в Мире антисемитами.
показать весь комментарий
30.07.2020 04:09 Ответить
Именно поэтому нужно привлечь деньги со всего Мира и создать что-то грандиозное, соответственно привлечь толпы туристов, благодаря которым и создание памятника окупится, да и государство ещё заработает для других памятников, музеев, культурных сооружений в целом.
показать весь комментарий
30.07.2020 04:34 Ответить
Это не только евреям, но и Праведникам. В курсе кто это?
показать весь комментарий
30.07.2020 04:16 Ответить
Підтримав проект кремля.
А чьо ???
показать весь комментарий
29.07.2020 11:28 Ответить
В Украине есть памятник Праведникам?
показать весь комментарий
30.07.2020 04:17 Ответить
100% этот мемориал нужен для того, чтобы рассказывать, что евреев расстреливали не немцы, а украинцы.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:39 Ответить
Чушь! Наоборот, там расскажут об украинских Праведниках (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине )
показать весь комментарий
30.07.2020 04:19 Ответить
Клоун, у моей матери пенсия 1 830 грн.

Иди ты в *опу со своими мемориалами и стройками.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:44 Ответить
Во-первых, это разные бюджетные статьи, а во-вторых, неизвестно кто и в каком количестве будет финансировать этот проект. Можно привлечь деньги со всего Мира.
показать весь комментарий
30.07.2020 04:14 Ответить
Во первых, надо поднимать уровень жизни незащищенных слоев населения.
А во вторых, пиар зеленой стаи, который прикрывает откровенное мародерство, уже достал
показать весь комментарий
30.07.2020 10:02 Ответить
Да там вся земля вікуплена. Хозяин - Рабинович.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:47 Ответить
Мне вот про памятники такое вспомнилось... Когда развенчали культ личности сталина, его скульптуры и бюсты поснимали, а чтобы пьятдесталы не пустовали, на них бюсты Шевченка поставили...Тогда ходил такой стышок,- "Ой діти мої діти, що ж ви наробили, на грузинську голу сраку верхи посадили..."
показать весь комментарий
29.07.2020 11:56 Ответить
В Бабьем Яру погибли нищие евреи и те, кто не сумел уехать.
Вся номенклатура -- партийная и хозяйственная удрала ещё в августе 1941года.

А в конце 1943 хозяева Киева вернулись , и....
( Дневник Нины Герасимовой)

7 мая 1944год.
В ночь с 5-го на 6-е опять бомбили Дарницу в течение полутора часов.
В Киеве вся торговля в руках евреев. Они воюют на трудовом фронте! Недовольство ими страшное .
: https://gordonua.com/specprojects/nina-gerasimova-2.html#photo
показать весь комментарий
29.07.2020 11:59 Ответить
А когда будет

построен М Е М О Р И А Л убитым в боях гражданской 1918 - 21 г.г. и Мировой 1939 - 45 г.г
войн
- расстреляных чк - нквд в ГУЛАГЕ, за кошерную революцию 1917 года и

голодомор 1932-34 г.г. не признанный Израилем -
Украинских Г Р А Ж Д А Н -
десятков !миллионов человек .
Или как там -
один убитый - трагедия , миллионы - с т а т и с т к а .
показать весь комментарий
29.07.2020 12:07 Ответить
Зеленський підтримав будівництво меморіалу "Бабин Яр" у столиці.

І якою сумою він підтримав?
показать весь комментарий
29.07.2020 12:12 Ответить
А не пошли бы вы на ...й со своим холокостом!
показать весь комментарий
29.07.2020 12:13 Ответить
Тобто він за створення меморіалу на російські гроші, і російськими "митцями". Що з цього вийде, крім лайна?
показать весь комментарий
29.07.2020 12:29 Ответить
А кому этот мемориал нужен? Моих предков в том яру нету...
показать весь комментарий
29.07.2020 12:46 Ответить
Я так думаю, что ваших предков нет во многих местах увековечивания памяти, только это не значит, что это увековечивание не нужно.
показать весь комментарий
30.07.2020 04:41 Ответить
То, что сроится за РАСИЙСКИКЕ деньги обязательно будет содержать АНТИУКРАИНСКУЮ пакость.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:02 Ответить
Элементарная пропаганда и шантаж. Путин по матери то же еврей и двоюродные
все в Израиле.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:16 Ответить
Покажите источник этой родословной Пу.
показать весь комментарий
30.07.2020 04:51 Ответить
Борис Абрамович Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
показать весь комментарий
30.07.2020 09:45 Ответить
Киевляне тоже поддержали,или их мнение нах никому не интересно?
показать весь комментарий
29.07.2020 13:26 Ответить
https://censor.net/news/3161515/******************************************************************************************
*****

25.11.19 11:39 Три года я спрашиваю,
почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена,

связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, -

Зисель.
"Это принципиальный для еврейских кругов момент - иудаизм запрещает строить что-либо на костях. Крупнейший специалист в этой сфере - рав Шлезингер из Лондона - еще в 2007 году постановил, что собственно на территории Бабьего Яра нельзя рыть котлованы или возводить крупные объекты", - сказал он, добавив, что это вопрос не убеждений, а веры. Источник: https://censor.net/n3161515
показать весь комментарий
29.07.2020 14:08 Ответить
 
 