Зеленский поддержал строительство мемориала "Бабий Яр" в столице
Президент Владимир Зеленский поддержал строительство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. Он отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В пресс-службе мемориала изданию сообщили, что на этом глава государства акцентировал внимание во время видеоконференции с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр".
"Многие украинцы носят высокое звание "Праведник народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в период Холокоста. Создание мемориала является очень важным для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим последующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", - отметил Зеленский.
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С одной стороны - Бродский, Медведчук, Шуфрич и др.
С Другой стороны - Пинчук, Фукс и др.
Теперь поясните, какой из проектов кацапский.
Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Источник: https://censor.net/n3161515
Кроме того, эта группа хитрозадых, если ты заметил, рассчитывает на дерибан госбюджета, тогда, как вторая - построить на уже украденные деньги.
Согласно данным на 1 января 2017, на Украине 2 573 человек, удостоились звания Праведников народов мира. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине
на себя, иуды тратят...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине
Сколько из этих 100М будет государственных, сколько от негосударственных фондов, частных лиц, иностранных благотворительных организаций, фондов и частных лиц?
А чьо ???
Иди ты в *опу со своими мемориалами и стройками.
А во вторых, пиар зеленой стаи, который прикрывает откровенное мародерство, уже достал
Вся номенклатура -- партийная и хозяйственная удрала ещё в августе 1941года.
А в конце 1943 хозяева Киева вернулись , и....
( Дневник Нины Герасимовой)
7 мая 1944год.
В ночь с 5-го на 6-е опять бомбили Дарницу в течение полутора часов.
В Киеве вся торговля в руках евреев. Они воюют на трудовом фронте! Недовольство ими страшное .
: https://gordonua.com/specprojects/nina-gerasimova-2.html#photo
построен М Е М О Р И А Л убитым в боях гражданской 1918 - 21 г.г. и Мировой 1939 - 45 г.г
войн
- расстреляных чк - нквд в ГУЛАГЕ, за кошерную революцию 1917 года и
голодомор 1932-34 г.г. не признанный Израилем -
Украинских Г Р А Ж Д А Н -
десятков !миллионов человек .
Или как там -
один убитый - трагедия , миллионы - с т а т и с т к а .
І якою сумою він підтримав?
все в Израиле.
*****
25.11.19 11:39 Три года я спрашиваю,
почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена,
связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, -
Зисель.
"Это принципиальный для еврейских кругов момент - иудаизм запрещает строить что-либо на костях. Крупнейший специалист в этой сфере - рав Шлезингер из Лондона - еще в 2007 году постановил, что собственно на территории Бабьего Яра нельзя рыть котлованы или возводить крупные объекты", - сказал он, добавив, что это вопрос не убеждений, а веры. Источник: https://censor.net/n3161515