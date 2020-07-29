Зеленский поддержал строительство мемориала "Бабий Яр" в столице

Президент Владимир Зеленский поддержал строительство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. Он отметил важность сохранения памяти о жертвах геноцида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В пресс-службе мемориала изданию сообщили, что на этом глава государства акцентировал внимание во время видеоконференции с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр".

"Многие украинцы носят высокое звание "Праведник народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в период Холокоста. Создание мемориала является очень важным для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим последующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", - отметил Зеленский.

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