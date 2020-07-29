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Зеленський підтримав будівництво меморіалу "Бабин Яр" у столиці

Зеленський підтримав будівництво меморіалу

Президент Володимир Зеленський підтримав будівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про жертви геноциду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У пресслужбі меморіалу виданню повідомили, що на цьому глава держави наголосив під час відеоконференції з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

"Багато українців носять високе звання "Праведник народів світу". Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу – дуже важливе для нашої країни. В її історії – було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, в пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проєкт було втілено в життя, і ми разом з вами збудували історію", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Автор: 

Бабин Яр (160) Зеленський Володимир (24332)


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Топ коментарі
+11
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет!» © В. Зеленский.
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29.07.2020 11:06 Відповісти
+7
Для жителей удаленных хуторов поясняю.
С одной стороны - Бродский, Медведчук, Шуфрич и др.
С Другой стороны - Пинчук, Фукс и др.

Теперь поясните, какой из проектов кацапский.
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29.07.2020 11:16 Відповісти
+7
Зеля тільки про Україну собі такий гумор дозволяє... в бік "історичної батьківщини" він і пукнути боїться. Це вам не вівцей.б Кадиров, тут можуть так відповісти, що і мама Рімма не допоможе...
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29.07.2020 11:24 Відповісти
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"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет!» © В. Зеленский.
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29.07.2020 11:06 Відповісти
Отличная шутка в духе 95-го переулка.В Израиле небось всем кнессетом хохотали.
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29.07.2020 11:21 Відповісти
Зеля тільки про Україну собі такий гумор дозволяє... в бік "історичної батьківщини" він і пукнути боїться. Це вам не вівцей.б Кадиров, тут можуть так відповісти, що і мама Рімма не допоможе...
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29.07.2020 11:24 Відповісти
это он за проект кацапского архитектора ратует??
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29.07.2020 11:07 Відповісти
Для жителей удаленных хуторов поясняю.
С одной стороны - Бродский, Медведчук, Шуфрич и др.
С Другой стороны - Пинчук, Фукс и др.

Теперь поясните, какой из проектов кацапский.
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29.07.2020 11:16 Відповісти
https://censor.net/news/3161515/***************************************************************************************************
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29.07.2020 11:43 Відповісти
Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Источник: https://censor.net/n3161515
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Я ж тебе пояснил, что Зиселс=Бродский и др.
Кроме того, эта группа хитрозадых, если ты заметил, рассчитывает на дерибан госбюджета, тогда, как вторая - построить на уже украденные деньги.
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29.07.2020 11:54 Відповісти
Когда не нет видения будущего, ищут выход в истории! По примеру *****!
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29.07.2020 11:14 Відповісти
То есть вам не нужна память об украинских Праведниках?!

Согласно данным на 1 января 2017, на Украине 2 573 человек, удостоились звания Праведников народов мира. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине
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30.07.2020 04:00 Відповісти
Давай, начинай строить, к концу президентского срока как раз расширишь на всю Украину.
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29.07.2020 11:22 Відповісти
некуда денеХ девать...
на себя, иуды тратят...
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29.07.2020 11:22 Відповісти
Просветитесь для начала "на себя"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине
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30.07.2020 04:03 Відповісти
вам того же..
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30.07.2020 08:31 Відповісти
Иу́да - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианстве один из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2 двенадцати апостолов , учеников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Иисуса Христа ; единственный выходец из провинции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Иудея среди апостолов, остальные были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F галилеяне . Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Евангелию от Иоанна , был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9 казначеем их общины: ему был вверен ящик, в который опускались приношения. По словам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Иоанна , пользуясь должностью, Иуда подворовывал
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30.07.2020 08:32 Відповісти
Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена. Зато:в 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов .К ранее построенному в Днепре крупнейшему в мире мемориальному комплексу «Память еврейского народа и Холокост в Украине».
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29.07.2020 11:24 Відповісти
В Днепре памятник Праведникам есть?! Надеюсь вы в курсе кто это.

Сколько из этих 100М будет государственных, сколько от негосударственных фондов, частных лиц, иностранных благотворительных организаций, фондов и частных лиц?
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30.07.2020 04:07 Відповісти
В Днепре памятник Праведникам есть?! .- В Днепре крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память украинского народа и Голодомор в Украине» есть?/ Сколько из этих 100М будет...? / Закон Ньютона сохранения массы денег: если у евреев денег больше то у украинцев денег меньше вам известен?
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30.07.2020 08:24 Відповісти
Хорошее дело!Только не понятно почему евреи всего мира давно не скинулись и построили это святое сооружение?!Ждали денег с укр.госбюджета?!
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29.07.2020 11:26 Відповісти
Враньё, раскручиваемое в Мире антисемитами.
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30.07.2020 04:09 Відповісти
Именно поэтому нужно привлечь деньги со всего Мира и создать что-то грандиозное, соответственно привлечь толпы туристов, благодаря которым и создание памятника окупится, да и государство ещё заработает для других памятников, музеев, культурных сооружений в целом.
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30.07.2020 04:34 Відповісти
Это не только евреям, но и Праведникам. В курсе кто это?
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30.07.2020 04:16 Відповісти
Підтримав проект кремля.
А чьо ???
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29.07.2020 11:28 Відповісти
В Украине есть памятник Праведникам?
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30.07.2020 04:17 Відповісти
100% этот мемориал нужен для того, чтобы рассказывать, что евреев расстреливали не немцы, а украинцы.
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29.07.2020 11:39 Відповісти
Чушь! Наоборот, там расскажут об украинских Праведниках (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праведники_народов_мира_на_Украине )
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30.07.2020 04:19 Відповісти
Клоун, у моей матери пенсия 1 830 грн.

Иди ты в *опу со своими мемориалами и стройками.
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29.07.2020 11:44 Відповісти
Во-первых, это разные бюджетные статьи, а во-вторых, неизвестно кто и в каком количестве будет финансировать этот проект. Можно привлечь деньги со всего Мира.
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30.07.2020 04:14 Відповісти
Во первых, надо поднимать уровень жизни незащищенных слоев населения.
А во вторых, пиар зеленой стаи, который прикрывает откровенное мародерство, уже достал
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30.07.2020 10:02 Відповісти
Да там вся земля вікуплена. Хозяин - Рабинович.
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29.07.2020 11:47 Відповісти
Мне вот про памятники такое вспомнилось... Когда развенчали культ личности сталина, его скульптуры и бюсты поснимали, а чтобы пьятдесталы не пустовали, на них бюсты Шевченка поставили...Тогда ходил такой стышок,- "Ой діти мої діти, що ж ви наробили, на грузинську голу сраку верхи посадили..."
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29.07.2020 11:56 Відповісти
В Бабьем Яру погибли нищие евреи и те, кто не сумел уехать.
Вся номенклатура -- партийная и хозяйственная удрала ещё в августе 1941года.

А в конце 1943 хозяева Киева вернулись , и....
( Дневник Нины Герасимовой)

7 мая 1944год.
В ночь с 5-го на 6-е опять бомбили Дарницу в течение полутора часов.
В Киеве вся торговля в руках евреев. Они воюют на трудовом фронте! Недовольство ими страшное .
: https://gordonua.com/specprojects/nina-gerasimova-2.html#photo
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29.07.2020 11:59 Відповісти
А когда будет

построен М Е М О Р И А Л убитым в боях гражданской 1918 - 21 г.г. и Мировой 1939 - 45 г.г
войн
- расстреляных чк - нквд в ГУЛАГЕ, за кошерную революцию 1917 года и

голодомор 1932-34 г.г. не признанный Израилем -
Украинских Г Р А Ж Д А Н -
десятков !миллионов человек .
Или как там -
один убитый - трагедия , миллионы - с т а т и с т к а .
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29.07.2020 12:07 Відповісти
Зеленський підтримав будівництво меморіалу "Бабин Яр" у столиці.

І якою сумою він підтримав?
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29.07.2020 12:12 Відповісти
А не пошли бы вы на ...й со своим холокостом!
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29.07.2020 12:13 Відповісти
Тобто він за створення меморіалу на російські гроші, і російськими "митцями". Що з цього вийде, крім лайна?
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29.07.2020 12:29 Відповісти
А кому этот мемориал нужен? Моих предков в том яру нету...
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29.07.2020 12:46 Відповісти
Я так думаю, что ваших предков нет во многих местах увековечивания памяти, только это не значит, что это увековечивание не нужно.
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30.07.2020 04:41 Відповісти
То, что сроится за РАСИЙСКИКЕ деньги обязательно будет содержать АНТИУКРАИНСКУЮ пакость.
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29.07.2020 13:02 Відповісти
Элементарная пропаганда и шантаж. Путин по матери то же еврей и двоюродные
все в Израиле.
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29.07.2020 13:16 Відповісти
Покажите источник этой родословной Пу.
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30.07.2020 04:51 Відповісти
Борис Абрамович Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
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30.07.2020 09:45 Відповісти
Киевляне тоже поддержали,или их мнение нах никому не интересно?
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29.07.2020 13:26 Відповісти
https://censor.net/news/3161515/******************************************************************************************
*****

25.11.19 11:39 Три года я спрашиваю,
почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена,

связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, -

Зисель.
"Это принципиальный для еврейских кругов момент - иудаизм запрещает строить что-либо на костях. Крупнейший специалист в этой сфере - рав Шлезингер из Лондона - еще в 2007 году постановил, что собственно на территории Бабьего Яра нельзя рыть котлованы или возводить крупные объекты", - сказал он, добавив, что это вопрос не убеждений, а веры. Источник: https://censor.net/n3161515
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29.07.2020 14:08 Відповісти
 
 