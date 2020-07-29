Зеленський підтримав будівництво меморіалу "Бабин Яр" у столиці.

Президент Володимир Зеленський підтримав будівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про жертви геноциду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У пресслужбі меморіалу виданню повідомили, що на цьому глава держави наголосив під час відеоконференції з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

"Багато українців носять високе звання "Праведник народів світу". Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу – дуже важливе для нашої країни. В її історії – було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, в пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проєкт було втілено в життя, і ми разом з вами збудували історію", – зазначив Зеленський.

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