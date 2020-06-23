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Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогнозує запровадження в дію державного проєкту меморіального комплексу "Бабин Яр" у 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ткаченко заявив в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Ви знаєте про існування державного проєкту "Бабин Яр", який зараз завершується, і наступного року під час річниці Бабиного Яру буде запроваджений у дію", - сказав Ткаченко.

Також читайте: Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович

Автор: 

Бабин Яр (160) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+8
Шо, Уже сторговался с мацковскими евреями ? 😀😀😀
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23.06.2020 00:27
+8
"Со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс заявил, что он три года ставил вопрос о том, зачем российские бизнесмены, связанные с Кремлем, инициируют сооружение мемориала Холокоста в Бабьем Яру."

Источник: https://censor.net/n3161515
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23.06.2020 00:31
+4
На он нужен за бюджетные деньги. Пусть пархатые платят. А на памятник украинским партотам скинемся!
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23.06.2020 00:22
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На он нужен за бюджетные деньги. Пусть пархатые платят. А на памятник украинским партотам скинемся!
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23.06.2020 00:22 Відповісти
Не хай ЗЕ і башляє.
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23.06.2020 00:27 Відповісти
Одно мудило пчеловодное памятников наставил вместо делом заняться !!! Теперь єти зеленые недоумки к бюджету лезут в котором и так мышь повесилась (((
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23.06.2020 06:36 Відповісти
Государственный проект Музея памяти жертв Бабьего Яра стартовал в сентябре 2016 года, в дни 75-летия трагедии,когда ждали Меркель.Почему Порошенко включил в него российских бизнесменов,если это агрессоры и оккупанты-вопрос к Порошенко.
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23.06.2020 07:01 Відповісти
Типо, Пинчук - российский агрессор, а Бродский, шуфрич, суркис - украинские патриоты.
Жителям глухих сел настоятельно рекомендую не попугайничать ерунду, если вы не имеете зелёного понятия.
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23.06.2020 08:06 Відповісти
Йди нахер, провокуша кацапська!
Загинули кияни, мешканці України...
А "партотам" нехай пам'ятник ставлять на Луб'янці.
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23.06.2020 09:17 Відповісти
Видишь как ты вафлистка голимая прокололась! У нас -украинцы! А "мешканці" пусть идут НАХ. Пархатую мразь сами киевляне гнали подсрачниками в яр, точно как и харьковчане тоже в яр! Думаю если так и дальше пойдет, снова погонят.
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23.06.2020 13:08 Відповісти
А пиратам сомали мы что забабахкаем??
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23.06.2020 00:24 Відповісти
Банан !
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23.06.2020 01:19 Відповісти
Шо, Уже сторговался с мацковскими евреями ? 😀😀😀
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23.06.2020 00:27 Відповісти
Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4501
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23.06.2020 00:29 Відповісти
"Со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс заявил, что он три года ставил вопрос о том, зачем российские бизнесмены, связанные с Кремлем, инициируют сооружение мемориала Холокоста в Бабьем Яру."

Источник: https://censor.net/n3161515
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23.06.2020 00:31 Відповісти
ПУСТЬ ТКАЧЕНКО ПУБЛИЧНО ОТЧИТАЕТСЯ ОБ ЖТИХ ПЛАНАХ
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23.06.2020 00:36 Відповісти
Допомогаємо евреям створювати їхню міфологію...
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23.06.2020 09:30 Відповісти
"Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с)

Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8973
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23.06.2020 14:28 Відповісти
 
 