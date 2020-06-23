Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогнозує запровадження в дію державного проєкту меморіального комплексу "Бабин Яр" у 2021 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ткаченко заявив в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.
"Ви знаєте про існування державного проєкту "Бабин Яр", який зараз завершується, і наступного року під час річниці Бабиного Яру буде запроваджений у дію", - сказав Ткаченко.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.06.2020 00:27
+8 Andrea Petrychenko
показати весь коментар23.06.2020 00:31
+4 Злой Карлик
показати весь коментар23.06.2020 00:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жителям глухих сел настоятельно рекомендую не попугайничать ерунду, если вы не имеете зелёного понятия.
Загинули кияни, мешканці України...
А "партотам" нехай пам'ятник ставлять на Луб'янці.
Источник: https://censor.net/n3161515