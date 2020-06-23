Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогнозує запровадження в дію державного проєкту меморіального комплексу "Бабин Яр" у 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ткаченко заявив в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Ви знаєте про існування державного проєкту "Бабин Яр", який зараз завершується, і наступного року під час річниці Бабиного Яру буде запроваджений у дію", - сказав Ткаченко.

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