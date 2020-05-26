Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович
Будівництво державного музею Бабиного Яру активно триває, відкрити його планується у 2021 році.
Про це сказав під час круглого столу голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз найбільш успішним проєктом, який реалізований в ареалі Бабиного Яру, є Національний заповідник "Бабин Яр". Він був створений державою у 2007 році, пізніше отримав статус національного… Поступово держава, як могла, меморіалізувала цей простір. Досі немає Музею Бабиного Яру. Але, якщо все буде добре, то в 2021 році нарешті він з’явиться. Зараз відбувається активне будівництво цього музею", - зазначив Дробович.
Він розповів, що відвідував будівельний майданчик півтора місяця тому, і вважає, що "це великий прогрес". "Це буде невеликий хороший музей! Головне, щоб держава виконала свої зобов’язання і доінвестувала його так, як це має бути. Бо кошти передбачені, головне, щоб вони були виділені і музей було добудовано", - зауважив керівник УІНП.
Він додав, що сам простір Бабиного Яру досі належним чином не меморіалізований з різних причин. Суспільство ж нині практично нічого не знає про національний проєкт – заповідник "Бабин Яр".
"І це велике завдання для держави – побудувати Музей, який стане місцем, куди всі зможуть прийти, долучитися до цього і яке покаже спроможність держави нарешті меморіалізувати - хоч в якийсь належний інституційний спосіб - Бабин Яр", - наголосив Дробович.
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https://youtu.be/BYm1jbVUPQU
https://youtu.be/fiOWfx-OhAI
Нижче наведу цитату звідти, яку потім в повідомленні трішечки "підправили"- додали "не будет"...
https://censor.net/ua/user/20924
Вау! Пам'ятати слід тільки "обраних"?
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Источник: https://censor.net/n3195272
https://censor.net/comments/locate/3195272/019214f1-f34a-714d-b64f-850ff6a2cad1Ответить
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Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!