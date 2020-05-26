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Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович

Музей Бабиного Яру відкриють наступного року,

Будівництво державного музею Бабиного Яру активно триває, відкрити його планується у 2021 році.

Про це сказав під час круглого столу голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз найбільш успішним проєктом, який реалізований в ареалі Бабиного Яру, є Національний заповідник "Бабин Яр". Він був створений державою у 2007 році, пізніше отримав статус національного… Поступово держава, як могла, меморіалізувала цей простір. Досі немає Музею Бабиного Яру. Але, якщо все буде добре, то в 2021 році нарешті він з’явиться. Зараз відбувається активне будівництво цього музею", - зазначив Дробович.

Він розповів, що відвідував будівельний майданчик півтора місяця тому, і вважає, що "це великий прогрес". "Це буде невеликий хороший музей! Головне, щоб держава виконала свої зобов’язання і доінвестувала його так, як це має бути. Бо кошти передбачені, головне, щоб вони були виділені і музей було добудовано", - зауважив керівник УІНП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бабиному Яру може функціонувати винятково державний меморіал. Приватний проєкт непрозорий і маніпулятивний, - звернення культурної і наукової спільноти до влади

Він додав, що сам простір Бабиного Яру досі належним чином не меморіалізований з різних причин. Суспільство ж нині практично нічого не знає про національний проєкт – заповідник "Бабин Яр".

"І це велике завдання для держави – побудувати Музей, який стане місцем, куди всі зможуть прийти, долучитися до цього і яке покаже спроможність держави нарешті меморіалізувати - хоч в якийсь належний інституційний спосіб - Бабин Яр", - наголосив Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропоновану Хржановським художню концепцію меморіалу в Бабиному Яру оцінюватиме наукова рада, - заява

Автор: 

Бабин Яр (160) Інститут нацпам’яті (237) музей (441) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+16
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 7635
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26.05.2020 22:56
+11
Мы не страна контрастов, мы оккупированная страна, причем благодаря быдлу страна отдана оккупантам на разграбление ДОБРОВОЛЬНО.
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27.05.2020 00:06
+10
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 3223
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26.05.2020 22:44
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ДБР на открытие пригласили?
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26.05.2020 22:29 Відповісти
рано, еще двери не поставили
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27.05.2020 00:10 Відповісти
Пепу с ножницами для перерезания ленточки
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27.05.2020 07:25 Відповісти
а може беню, щоб операції робив всяким Хєррісонам?
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28.05.2020 07:41 Відповісти
Ты идиот. Вздернись и жди в подворотне.
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26.05.2020 22:48 Відповісти
Диды муЗЕй штурмовали!!!
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26.05.2020 22:31 Відповісти
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 3223
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26.05.2020 22:44 Відповісти
Не знаю, насколько русские "богаты духовно"...
"Русский мужик поминает бога, почёсывая задницу...". "Русский человек богобоязненен - он, перед тем, как тебя топором зарубить, обязательно перекрестится...". (Фёдор Достоевский).
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27.05.2020 04:24 Відповісти
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 7635
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26.05.2020 22:56 Відповісти
художник Левитан (по совместительству также диктор):
"Гондон в бункере Гитлера берет разоблачительное интервью для Нюрнбергского трибунала"
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27.05.2020 00:13 Відповісти
Ты плохо знаешь, где вождь жил, т. е. куда его определили.
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26.05.2020 22:54 Відповісти
Хржановський та шоу Трумена у Бабиному Яру. ЩЕ з Максом Щербиною
https://youtu.be/BYm1jbVUPQU
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26.05.2020 22:41 Відповісти
харашо будэ в любому выпадку...обжывать випхаты от дизайнера малюськи комусь по любэ прыйдеться...
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26.05.2020 22:49 Відповісти
Это уже фашизм или ещё нет?

https://youtu.be/fiOWfx-OhAI
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26.05.2020 22:49 Відповісти
нет, это еще только сионизм, фашизм с газенвагенами будет позже
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27.05.2020 00:33 Відповісти
КОНЕЧНО ПАРАДОКС... как в совке , ценят мертвых больше чем живых! Вы сначало сделайте жизнь тем же старикам нормальную, а потом музеи делайте, а то старики нищие, зато вы чтите мертвых, пипец маразм!
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26.05.2020 22:52 Відповісти
Вже кращє стало. Піввареника перетворено на півтора!
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26.05.2020 22:54 Відповісти
Ближе к Украине.
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26.05.2020 22:58 Відповісти
Особенно если учесть, что музей пархатым богоизбранным нацистам, которых расстреливали не менее богоизбранные немецкие нацисты. При этом о расстрелянных там украинцах скорее всего даже и не вспомнят, потому что страна сейчас оккупирована пархатыми нацистами, а украинцы для них лишние на этой земле.
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27.05.2020 00:01 Відповісти
Маю сподівання, що у музеї перелічать усі національності. Заради Історії.
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26.05.2020 22:53 Відповісти
13 травня 2020 року вже була публікація на цю тему.
Нижче наведу цитату звідти, яку потім в повідомленні трішечки "підправили"- додали "не будет"...
https://censor.net/ua/user/20924

Вау! Пам'ятати слід тільки "обраних"?
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Источник: https://censor.net/n3195272
https://censor.net/comments/locate/3195272/019214f1-f34a-714d-b64f-850ff6a2cad1Ответить
Мне нравится 1
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26.05.2020 23:16 Відповісти
В майбутньому музеї буде зроблено все, щоб підкреслити жертви однієї специфічної національності, щоб інші вважали себе винними.
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26.05.2020 23:17 Відповісти
Даремно сподіваєтесь, чужинці захопили владу в Україні, і пам"ять про загиблих українців їм непотрібна. Скоріш за все "богобрані" нацисти ще й вимагатимуть вибачень від нас за те, що не врятували пархатих.
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27.05.2020 00:05 Відповісти
Я нічого не маю проти євреїв (у моїй "колекції" "обзивачок", якими мене "нагородили " мої "поклонники (274, за 5 років), БЛИЗЬКО СОРОКА пов"язані з моїм можливим "жидовським походженням), однак ставить, у якості основи композиції меморіалу в пам"ять загиблих людей багатьох віросповідань символ лише однієї конфесії, іудаїзму - це "моветон"... (якщо не замаскована провокація).
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27.05.2020 04:34 Відповісти
Надеемся, что для вас, зеленых, хорошо больше никогда не будет.
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26.05.2020 23:17 Відповісти
Это будет небольшой хороший музей! /Украина страна контрастов. По словам экс-языкового омбудсмена Монаховой, ей не предоставили ни офис, ни рабочее жилье в Киеве, ни зарплату. / Депутат ВР гражданин Израиля Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг./ В 2012 г. в Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». /В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
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26.05.2020 23:26 Відповісти
Мы не страна контрастов, мы оккупированная страна, причем благодаря быдлу страна отдана оккупантам на разграбление ДОБРОВОЛЬНО.
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27.05.2020 00:06 Відповісти
Вообще до бубна,що там откроют.Вы настоящее развивайте.Сколько заводов,фабрик открыли,какой рост рост ВВП?А то,шо в Бабьем Яру,оставьте историкам
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26.05.2020 23:27 Відповісти
Было бы до бубна, если бы во-первых не тратились огромные суммы государственных денег на строительство, а во-вторых очередные инородцы не переписывали бы нашу историю и не устраивали бы на нашей земле очередное капище, для своих шабашей. Теперь про тысячи расстрелянных там украинцах никто даже и не вспомнит, будут хороводы водить вокруг миноры.
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27.05.2020 00:12 Відповісти
Ну в суд подай.Может возместят.Всё таки миф и реал.Може найдёте общий язык в книгоиздании.
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27.05.2020 00:19 Відповісти
Ты о чем болезный?
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27.05.2020 00:41 Відповісти
обчій ізиг, це у кого у тварин і кацапів, а у нас мова українська, і книжки видаються українською
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28.05.2020 07:58 Відповісти
Євреї в Україні зараз втратили почуття міри. І українців це навіть не дратує. Українці, вчіться в євреїв бути нахабним,. а не толерантними.
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26.05.2020 23:28 Відповісти
Ты,щас вообщем или....?Я помну чел был в группе евреев и они его не кинули.Ты щас вообще об чём,о политике или о том как выжить на острове когда нема врача кроме еврея
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26.05.2020 23:38 Відповісти
Євреїв українцям треба брати за приклад. Вони за Ізраїль глотку перегризуть і правильно зроблять. Так і українці повинні ставитись до інтересів України, а не сподіватись, що це будуть робити євреї. Не зрозуміла, до чого тут лікар.
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27.05.2020 02:41 Відповісти
Ну так врач стоматолог на острове первое дело.Гешефт ровняется в жизнь.
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27.05.2020 02:55 Відповісти
Якщо чесно,то трохи вже набридла тема другої світової.Так це жахливо,але потрібно перестати носитися з цією війною.
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26.05.2020 23:42 Відповісти
Плюс.Це треш,не стоящий уваги.Да победили.Украинский фронт,мою бабусю вызволил из лагеря.Много всего,що можно предъявить Германии.Ну всё,передел Мира состоялся,стеной в Германии
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26.05.2020 23:51 Відповісти
https://censor.net/user/87624 Саме українці,то точно нікого не перемогли,тому що помирали за гулаг.
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26.05.2020 23:56 Відповісти
Какой нах.й Гулаг?Многие и не слышали о таком.Главное рубить концы с Мордором и кидать шварты в Англии.Все крюки,с мордовського фрегата отжатого у голландцев, закидают на нашу Чайку.Потому,я и кажу,пока стропы не отрубите в болоте,есть шанс потонуть.Слишком много строп тянущих Украину ко дну.....
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27.05.2020 00:04 Відповісти
https://censor.net/user/87624 А за що,саме українці в другій світовій воювали?
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27.05.2020 00:11 Відповісти
Бравые ребята.У червей спроси
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27.05.2020 00:15 Відповісти
https://censor.net/user/87624 Запитувати нікого не потрібно.
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27.05.2020 00:16 Відповісти
Ну если нет у кого спросить ,нах.спрашивать?Все хотят жить достойно и без москалей в Украине.Шо не так?
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27.05.2020 00:22 Відповісти
Не всі українці, а процентів так ...самі знаєте.
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27.05.2020 00:12 Відповісти
https://censor.net/user/87624 Ну так є факти беззаперечні.Що українці воювали за гулаг.Тільки УПА воювала за вільну Україну.
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27.05.2020 00:24 Відповісти
Якщо "професійні євреї" типу Рабиновича, Фірташа, Коломойського "та іже з ними", так наполягатимуть на "однонаціональному" пам"ятнику у Бабиному Яру, то цілком доцільним, в противагу, буде меморіал гайдамацькому повстанню в Умані, де центральними фігурами будуть постаті Залізняка і Гонти...
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27.05.2020 04:45 Відповісти
Умань все..выдрізана скибка..
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27.05.2020 07:49 Відповісти
З якого переляку?
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27.05.2020 07:58 Відповісти
бо вже майже офіційно Умань називають- український ІзраЇль..
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27.05.2020 08:58 Відповісти
Ну і що? Ялту називають "Кримською Рів"єрою", однак "срач" у ній - "чисто кацапський"...
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27.05.2020 09:02 Відповісти
я тут проживаю, і бачу, на що перетворюють Умань, і дуже хочу помилятись в своїх прогнозах майбутнього міста.
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27.05.2020 09:06 Відповісти
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
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27.05.2020 09:29 Відповісти
А на кой хрен нам вообще этот мемориал памяти "бохоизбранных", да еще и за деньги налогоплательщиков?
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27.05.2020 07:56 Відповісти
Добре, що на Цензорі не видаляють коментарі, які не розділяють, а заперечують "общєпринятиє норми по вайнє"... Мене на Українській правді навічно забанили тільки за ці слова: Німці створювали багато концтаборів, євреї створили один - Сектор Газа.
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27.05.2020 09:50 Відповісти
Позволю немножко не согласиться - они ("богоизбранные") создали один большой концлагерь, и называется он "Планета Земля"
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27.05.2020 19:01 Відповісти
 
 