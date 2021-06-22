Инициативная группа передала в Киевсовет подписи за проведение общественных слушаний о проекте мемориализации Бабьего Яра, - Зисельс

Инициативная группа собрала и передала в Киевсовет и КГГА подписи за проведение общественных слушаний на тему: "Украинский государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбуке сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.

По его данным, группа общественных активистов обратилась в Киевский городской совет и мэрию с инициативой проведения общественных слушаний на тему: "Украинский государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра".

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"Сейчас, когда приближаются 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра, мы считаем нужным напомнить, что на этой земле за два года нацистской оккупации, с 1941 по 1943 годы, были замучены около 100 000 людей разного этнического происхождения, религиозных и политических убеждений. А через 20 лет, как страшный ответ на попытки советской власти стереть с лица земли саму память об этих жертвах, отсюда сошел убийственный сель, который вызвал Куреневскую катастрофу. Трагедия Бабьего Яра является общей болью всего украинского народа, всех этнических, религиозных и социальных групп, которые составляют украинскую политическую нацию. Но до сих пор не решен вопрос о достойном чествовании памяти жертв Бабьего Яра на уровне мемориального комплекса и музеев", - говорится в заявлении инициативной группы.

"Мы считаем недопустимым отдавать процесс формирования государственной политики памяти в чужие руки, прежде всего - страны-агрессора России и ее местных сторонников. Трагедия Бабьего Яра является частью украинской национальной памяти, поэтому ее мемориализация должна отражать позицию всего украинского народа, а не быть источником межнационального и межконфессионального раздора, провокаций и способом реализации вражеской пропаганды", - акцентировали активисты.

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"К сожалению, киевская власть игнорирует наличие украинского государственного проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанного Рабочей группой Института истории Украины НАНУ по заказу украинского правительства (2017). Вместо того, руководители города вместе с высокопоставленными лицами из президентской администрации активно поддерживают пропагандистские идеи, которые проталкивают российские миллиардеры со своими местными помощниками, и предоставляют "зеленый свет" всем их прихотям. Именно поэтому мы, инициативная группа киевлян, требуем от руководства Киева не поддерживать частный российский проект (Мемориал Холокоста "Бабий Яр") поскольку это будет противоречить законам, международным соглашениям Украины и общечеловеческим моральным нормам, а вместо этого - открыть широкое общественное обсуждение государственного украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра и принять на его основе соответствующие решения к 80-й годовщине трагедии", - призвали в инициативной группе.

"Сегодня, 22 июня 2021, мы передали в КГГА все подписные листы и все сопроводительные документы, необходимые для организации слушаний. Все заверено подписями членов инициативной группы. Мы считаем, что общественные слушания должны состояться 21 июля в Колонном зале КГГА", - акцентировали участники инициативы.

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"Теперь остается достичь цели инициативы:

- во-первых, организовать общественные слушания и ознакомить широкие слои киевлян с принципами и концепцией украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра,

- во-вторых, услышать ответ руководителей киевской власти: с кем вы, господа? С вашими избирателями, с киевской громадой, которая своими голосами ясно требует поддержать именно украинский государственный проект, - или с путинскими российскими "денежными мешками", которым безразлична наша боль и память, которые привлекают вас большими деньгами, которые якобы будут вложены в их частный проект? Определитесь и поймите, что ваше неуважение к мнению общества, к вопросам украинской национальной памяти, к судьбе трагической земли Бабьего Яра становится препятствием вашей деятельности на руководящих должностях в нашем городе", - резюмировали в инициативной группе.







