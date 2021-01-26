"Российский проект" мемориализации Бабьего Яра хочет забрать себе всю территорию заповедника и здание будущего украинского музея, - Зисельс

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" пытается забрать себе территорию всего Бабьего Яра. В том числе здание бывшей конторы еврейского кладбища, где по плану должен расположиться украинский государственный музей памяти жертв Бабьего Яра, и в реконструкцию которого Украина вложила миллионные средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера во время пресс-конференции по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января сказал Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и объединений Украины.

Речь идет о проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", финансирующегося в основном Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом. Зисельс называет этот проект российским и считает, что он выгоден Кремлю.

"Они пытаются забрать дом, в который государство вложило больше миллиона долларов. Хотят взять в аренду или забрать любым образом, потому что они не хотят, чтобы продвигался украинский проект. Они хотят забрать в аренду весь Бабий Яр. В своей презентации они пишут о 152 гектарах (даже не про 70, как в украинской концепции)! Это о подтверждает наши подозрения", - отметил он.

Зисельс призвал общественность поддержать украинский государственный проект мемориализации Бабьего Яра:

"Существует стереотип в украинском обществе, к сожалению, и среди чиновников и интеллигенции, что Бабий Яр – это сугубо еврейская проблема. Это не так. В государстве Украине, кроме индивидуальных, в частности религиозных вопросов, не может быть сугубо еврейского вопроса. Этот стереотип выстраивался столетиями и сегодня он играет негативную роль в проблеме, о которой говорим. Это проблема украинской национально памяти".

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

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28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".