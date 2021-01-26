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"Российский проект" мемориализации Бабьего Яра хочет забрать себе всю территорию заповедника и здание будущего украинского музея, - Зисельс

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" пытается забрать себе территорию всего Бабьего Яра. В том числе здание бывшей конторы еврейского кладбища, где по плану должен расположиться украинский государственный музей памяти жертв Бабьего Яра, и в реконструкцию которого Украина вложила миллионные средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера во время пресс-конференции по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января сказал Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и объединений Украины.

Речь идет о проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", финансирующегося в основном Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом. Зисельс называет этот проект российским и считает, что он выгоден Кремлю.

"Они пытаются забрать дом, в который государство вложило больше миллиона долларов. Хотят взять в аренду или забрать любым образом, потому что они не хотят, чтобы продвигался украинский проект. Они хотят забрать в аренду весь Бабий Яр. В своей презентации они пишут о 152 гектарах (даже не про 70, как в украинской концепции)! Это о подтверждает наши подозрения", - отметил он.

Зисельс призвал общественность поддержать украинский государственный проект мемориализации Бабьего Яра:

"Существует стереотип в украинском обществе, к сожалению, и среди чиновников и интеллигенции, что Бабий Яр – это сугубо еврейская проблема. Это не так. В государстве Украине, кроме индивидуальных, в частности религиозных вопросов, не может быть сугубо еврейского вопроса. Этот стереотип выстраивался столетиями и сегодня он играет негативную роль в проблеме, о которой говорим. Это проблема украинской национально памяти".

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

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28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Бабий Яр (188) память (1491) Зисельс (18)


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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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26.01.2021 19:56
+11
Рашисти це такі потвори, що зроблять усе аби з ніг на голову перевернути історію України.
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26.01.2021 20:00
+9
Капец, они уже даже не стесняются строить свои планы на нашей территории! А размах какой сделали!... А мнение киевлян, как я понимаю,
так то вообще дело последнее
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26.01.2021 21:24
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Без рашки ми не можем меморіал побудувати? Що за меншовартість?
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26.01.2021 19:55 Ответить
Вони лізуть скрізь просто. Дивись, що вони кажуть про впровадження укрмови на перше місце. Це зараз приорітет номер один - не дати українському пролізти поверх русского міра,в усьому!
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26.01.2021 20:46 Ответить
Что за цыганочка с выходом с этим Бабьим Яром? Зачем там иностранцы? Зачем там дележка земли? Что за маразм как всегда? Почему у нас нет такого мемориала по геноциду голодом, переселениями и репрессиями? У нас таких яров тысячи. Зачем во время войны вообще эти разговоры про мемориалы? Нужно думать как освобождать землю Украины, деньги тратить на вооружение, современное, дистанционное,безопасное,эффективное, а на что тратят деньги зеленые рептилии? На дороги и на разворовывание того, чего предыдущие не успели разворовать? Чего они вообще сидят до сих пор в Раде? После всего, что они натворили им нужно потихоньку сдрыскивать оттуда. Сатанва зеленая.
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26.01.2021 20:53 Ответить
Им нужно потихоньку уходить оттуда? Да они сами никогда не уйдут! Их надо гнать оттуда, и чем быстрее, тем лучше. Как-то не умеем мы организоваться и заставить "верхи" , этих лживых "слуг народа" служить украинскому народу.
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27.01.2021 01:41 Ответить
Нет покоя покацапникам, уже не знают как изогнуться, что бы еще как ни будь продаться...
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26.01.2021 19:55 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ0gyxGWaaR6TFND7NFU-ucoFYQNJ4aP681uj8BA5JiPNJ-WAov9IKtsWWudPV3Emc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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26.01.2021 19:56 Ответить
эти русска-еврейские Абизяны должны понимать, что если в этом мемориальном комплексе будет что-то против Украины, то мы снесем к йпиням этот комплекс, и построим новый..
и в нём не будет места рашистской пропаганде..

и таки да, ни Европа, ни Америка, ни Израиль нам ничего не скажут!!!
а на Рашку нам плевать с большой высоты!!!
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26.01.2021 19:58 Ответить
Танці на кістках - улюблена справа відволікання уваги..
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26.01.2021 19:59 Ответить
Маєш на увазі Холокост?
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26.01.2021 20:02 Ответить
Ні..
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26.01.2021 20:31 Ответить
Рашисти це такі потвори, що зроблять усе аби з ніг на голову перевернути історію України.
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26.01.2021 20:00 Ответить
І над цими 152 гектарами буде на великій висоті, щоб було видно з усіх континентів, буде майоріти велетенська цифра 73%!
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26.01.2021 20:01 Ответить
Зисельс молодец! Трезво мыслит! А то эти хапуги попутали в какой стране находятся!
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26.01.2021 20:02 Ответить
а пусть недомоня еще разрешит ввести армию для охраны обьекта и с 400 пусть не забудут. кто нибудь в ВР и кабмине понимает что наш недоросток сдает Украину с патрахами? или им главное чтоб конверты вовремя раздавали?
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26.01.2021 20:05 Ответить
Создание мемориала поддержали власти города и Президент Петр Порошенко[2]. Новый мемориал должен стать «местом мощной прививки, символом почета и уважения всех украинцев независимо от национальности к трагедии и памяти Холокоста».
19 марта 2017 года был учрежден Наблюдательный совет фонда. Его членами стали председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, филантропы Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (2009-2017), главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, музыкант Святослав Вакарчук, профессиональный боксер Владимир Кличко, президент Польши Александр Квасневский (1995-2005), филантроп Виктор Пинчук, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер[3]. Кто здесь пророссийский? Зисельса почему-то не взяли в эту компанию, и он врет.
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26.01.2021 20:08 Ответить
в Бабьем Яру похоронены не только евреи. Там военнопленные, футболисты Динамо-Киев. И раввинат между прочим сыграл очень большую роль в том, что киевские евреи послушно зарегистрировались и стройными рядами пошли на смерть. Рувим Штейн чудом спасшийся в Бабьем Яру, сказал: "Я после войны ни разу не был в синагоге". Немцы сохранили всем раввинам жизнь.
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26.01.2021 20:17 Ответить
За словами безпосереднього учасника матчу Макара Михайловича Гончаренка (інтерв'ю 1992 року), ніхто київським футболістам перед грою не погрожував. Після матчу вони вільно розійшлися по домівках. Через 9 днів після матчу більшість футболістів «Старту» заарештували за крадіжку хліба з хлібзаводу. Чотирьох із них розстріляли значно пізніше - через саботаж на хлібозаводі, де згадані футболісти працювалиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-3 [3] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року прокуратура міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбурга закрила справу про «матч смерті», яку вела з https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 року. Між виграшем українців і їхнім розстрілом зв'язку там не знайшлиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96#cite_note-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-5 [5] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96
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26.01.2021 20:28 Ответить
В заключении прокурора Йохена Кульманна говорилосьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8#cite_note-otechestvo.org.ua-4 [4] :"Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс - Цензор.НЕТ 4315Настоящую причину ареста футболистов установить не удалось. Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского весной 1943 г. - спустя большой промежуток времени после игры 9 августа 1942 г. Возможно, что поводом для массового расстрела узников в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо, однако точных данных об этом нет… Есть и другие версии - за диверсию подпольщиков, которую они осуществили на Киевском механическом заводе 23 февраля 1943 г., за попытку побега узников… Остается открытым вопрос, какой из версий отдать предпочтение, поскольку известно, что Пауль Радомский погиб 14.03.1945 г. около Штульвайсенбурга. Расстрел в Сырецком концлагере был проведен по его приказанию неизвестными полицейскими, фамилии которых установить не удалось… Это же касается и судьбы Николая Коротких. Точных данных о событиях, которые с ним происходили в гестапо в Киеве, и о его смерти нет. Свидетелей нет. Фамилии возможных преступников неизвестны или не названы. Таким образом, нет оснований возбудить новый процесс.
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26.01.2021 20:53 Ответить
а в концлагерь их отправили не за кражу хлеба. Выжившие обвиняли Георгия Вячкиса, чемпиона Украины по плаванию. Якобы он в каких-то чинах был при немцах и насвистел им, что Динамо-Киев - команда НКВД, и все футболисты - офицеры НКВД. Из-за этого их и начали арестовывать.
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26.01.2021 20:56 Ответить
От чому такі Зісельси та Портнікови - євреї, а коломойські та зеленські - жиди? Відчуйте різницю. І подивіться на правлячий клас у тій же таки Росії - ***** живиться грошима усіляких розенблатів з тимчинками, а ті живляться цілою Росією. Практично, без війни захоплені величезні території, народи перемішані, винищені і пограбовані. Памятаєте фразу *****: "Ну, во всяком случае, евреям при мне жилось неплохо." (с) Звідки стільки "голосів" за ********? Звідки така "любов" до бойка? Народ, може національний склад країни так змінився, що про титульну націю вже треба забути? Як там "Євреї, євреї, кругом одні євреї". А головне, що вони ОДНІ керують УСІМА. Забанять, ой, забанять...
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26.01.2021 20:12 Ответить
в Днепре построен крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» . В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов. Музей Бабьего Яра откроют в следующем(2021) году, - Дробович . / Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа и Голодомор в Украине» нет и не предвидится. Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда. /Не Израиль и не Украина. Нет, ребята, все не так. Все не так как надо.
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26.01.2021 20:32 Ответить
Всі хто там похований,були громадянами однієї держави..?
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26.01.2021 20:35 Ответить
В сухом остатке: 157 га в центре Киева захватила российская группа олигархов. Однои из самых знаковых мест Холокоста и зверств нацистов будет теперь в распоряжении врагов Украины. Они обязательно испоьзуют Бабин Яр для дискредитации Украины. Выход - протесты и еще раз протесты, другого выхода у нас нет.
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26.01.2021 20:51 Ответить
У тому будинку начебто Гестапо було. Якщо це так, то це історична пам'ятка.
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26.01.2021 20:57 Ответить
и кто пойдет на протест?
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26.01.2021 20:57 Ответить
Я знаю уже около 10 человек) среди своих знакомых)
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26.01.2021 21:00 Ответить
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26.01.2021 21:51 Ответить
При широко организованной разъяснительной работе на протест выйдут все настоящие украинцы. Довод, что там может оказаться центр диверсионной работы россии -очень серьёзный и тревожный.
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27.01.2021 02:03 Ответить
Шось не бачив там будинків окрім психіатрічної лікарні )
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26.01.2021 20:58 Ответить
Вы твари еще за Киево-Печерскую Лавру ответите
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26.01.2021 21:04 Ответить
Козломордые не смогли Украину завоевать так теперь они ее выкупят или отсудят
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26.01.2021 21:05 Ответить
"Кличко и умный Зе", все силы бросили за российский проект. Никто не скажет почему?
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26.01.2021 21:15 Ответить
Капец, они уже даже не стесняются строить свои планы на нашей территории! А размах какой сделали!... А мнение киевлян, как я понимаю,
так то вообще дело последнее
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26.01.2021 21:24 Ответить
Значит, мнение киевлян должно быть намного более шумным и многолюдным. Или тем тварям вообще на всё и всех наплевать? Что-то должно заставить "слугам" и прочим гнидам осознать, что их родина- Украина. Либо чемодан - вокзал - куда подальше.
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27.01.2021 02:26 Ответить
Сдается мне этот Зисельс бесится потому что его обошли стороной, в том числе большие деньги.
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26.01.2021 21:28 Ответить
Раисяне и евреи - идите в ... Совсем умом тронулись, на прахе десятков тысяч спекулируют. Ни кто точно не знает сколько было убито людей в Бабьем Яру.100, 200 тысяч, а может быть и больше. Но известно одно - в подавляющем большинстве это были граждане проживавшие в УССР, а не в Израиле или РФ
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26.01.2021 21:39 Ответить
из-за хуцпатых жидов пострадают порядочные евреи 🤔
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26.01.2021 21:45 Ответить
Только вчера уже было два материала на эту тему. И снова надо повторять.

Боюсь, что без тщательных дополнительных исследований - вообще какая-либо (любая) «мемориализация Бабьего Яра» - является крайне поспешной и несвоевременной!
Что может служить основаниями для подобного мнения:
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"
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26.01.2021 21:55 Ответить
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
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26.01.2021 21:56 Ответить
4. А в качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
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26.01.2021 21:58 Ответить
5. И "в заключение" - разделение убийц и их жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим и тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
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26.01.2021 22:00 Ответить
значить зе з бєнєю і тут в долі
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26.01.2021 22:03 Ответить

Евреи очень чтят память о своих погибших согражданах, и у них наверняка неоднократно возникала мысль о том, и как это обычно происходит в цивилизованных странах,
что своих сограждан хорошо было бы перезахоронить у себя на их исторической Родине!
И в первую очередь, для установления и подтверждения исторических фактов, Украине нужно провести раскопки! И если обнаружатся останки евреев, наше государство должно сделать гуманный шаг и останки передать на перезахоронение на историческую Родину поближе к родственникам! А память о погибших в Бабьем Яру, нужно обязательно увековечить мемориалом, который кстати уже есть!
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26.01.2021 22:09 Ответить
Чесслово, ты меня ввел в ступор...
Я так и не смог понять, как ты собираешься отличить останки еврея от нееврея...
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26.01.2021 22:54 Ответить
Ей, Богу, я не антисемитка, но эти жидовские фуксы-шмуксы со своими шахер-махерами, бородатыми бабушками и прочей шлое*енью ЗА@@ЛИ! Впечатление такое, что они со всего мира сползлись в Украину, как тараканы на приманку, и хотят перед погибелью сожрать больше своего веса! И НАС В ТОМ ЧИСЛЕ!!!
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26.01.2021 22:39 Ответить
Бешенно плюсую!
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26.01.2021 23:56 Ответить
рузьге хочуть показати, що вони більші сіоністи ніж самі євреї
при чому принижуються вони, а гидко стає навіть мені
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27.01.2021 00:47 Ответить
Поляки послали кацапів нахій, коли ті намагались так само втручатись у будівництво меморіалу у Собіборі. Поляки відмовились від грошей, від будь якого втручання лаптєй на їхню територію та їхню історію. Чому наші не можуть так само зробити? Як можна співпрацювати з тими, хто цю війну проти всього світу і розпочав?
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27.01.2021 02:38 Ответить
-ВІДКРИТИЙ АРХІВ, і як показують його справжні секретні матеріали про кривавий геноцид в Бабиному Яру, і участь в ньому націоналістів підло вигадують кремлівські - комуно - фашисти, і їх спадкоємці фашисти )(уйла. Правда в цих збережених справжніх документів повністю заперечує підлий міф кремлівських комуно - фашистів про кровожерливість і варварство українських націоналістів, і про нібито їх участь в знищенні євреїв в Бабиному Яру. Так там усіма розстрілами займалися виключно тільки німецькі зондер - команди СС, СД, поліцейські полки і айнзацгрупи Вермахту, що відповідали за знищення євреїв. І тільки деякі незначні допоміжні функції, такі як охорона, конвоювання, оточення ... виконували місцеві українські поліцейські різних національностей, переважно колишні червоноармійці, комуняки і комісари які встали на шлях зради. Але не українські націоналісти яких багато сотень патріотів ОУН - УПА були теж розстріляні в Бабиному Яру. 621 член націоналістів ОУН (фракція С. Бандери), серед них видатні українські патріоти поетеса Олена Теліга і її чоловік, у яких була можливість врятуватися, але вони вважали за краще залишитися з дружиною і друзями по редакції «Українського слова» для підпільної боротьби з окупантами. І їх теж розстріляли фашисти разом з усіма в Бабиному Яру. Ось така істина, і вона перш за все. А чи можна взагалі уявити таке вигадане марення кремлівських комуно - фашистів сталіна і фашистів .... уйла що патріоти воїни УПА сотнями розстрілювали своїх бойових побратимів які теж були з УПА, розстрілювали з усіма в Бабиному Яру.
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27.01.2021 06:01 Ответить
 
 