СБУ информировала Шмыгаля и Минкульт о возможном использования Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" для дискредитации Украины. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины информировала Кабинет Министров о рисках, которые несет в себе Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", и возможности использования данного проекта для дискредитации Украины.

Об этом сказано в ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

"В пошлом году Службой безопасности Украины был проинформирован Премьер-министр Д. Шмыгаль по поводу потенциальных рисков, связанных с деятельностью представителей благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (МЦХБЯ), в т. ч. акцентировано внимание на возможной попытке иностранных правительственных и неправительственных объединений, в частности Российской Федерации, использоват данный вопрос для дискредитации Украины на международной арене и обвинений ее в нарушении прав и свобод национальных меньшинств", - говорится в документе.

Кабинету министров было рекомендовано поддержать отечественный проект мемориализации Бабьего Яра.

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Сообщается, что компетентным подразделением СБУ также было направлено информирование в адрес Министерства культуры и информационной политики по поводу потенциальной опасности и предпосылок к возникновению межнациональной и межконфессиональной вражды из-за намерений МЦХБЯ построить религиозное сооружение на территории бывшего кладбища в Бабьем Яре.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".