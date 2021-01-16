Мемориальный центр "Бабий Яр" выложил в сеть тысячи архивных документов
Цифровой архив Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, которую цитирует сайт центра
Обнародованы новые книги загсов за 1927-1933 годы из Государственного архива Киева и Трудовая картотека жителей столицы и области периода нацистской оккупации из Государственного архива Киевской области.
Всего около 300 тысяч сканкопий документов стали доступны широкой публике на онлайн-платформе Мемориала.
Всего на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пока есть около 500 тысяч сканов документов.
Фурман заявила: "Материалов ЗАГСов очень много, мы обрабатываем их частями. Эти документы - свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. - пользуются наибольшим спросом у населения. Благодаря этим документам люди могут узнать о своих корнях, подтвердить национальность, провести генеалогическое исследование. Актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации в архиве, будут оцифрованы и доступны при первой же возможности".
Ранее мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заключил с Государственной архивной службой Меморандум о партнерстве, который предусматривает совместную работу над созданием цифрового архива, сотрудничество в образовательных, научных и культурных мероприятиях.
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При Кравчуке открыли только довоенные, сейчас открыты где-то до 1947 года, из остальных информация подается дозировано по спецразрешению.
Потому как многие офуеют от количества предателей и стукачей.
Кацапы на канале "Победа" проводят круглые столы.
На одном из последних честно признали, что те, кто "сидел" меньше 5 лет - поголовно стукачи и агенты МГБ для которых таким образом готовили легенду.
Бандера даже отдал приказ о его ликвидации.
Человек преспокойно прожил до наших дней и бахвалился своей борьбой против советив.
А еще чудесным образом пропали прекрасные смереки как раз рядом с это бесталанной инсталляцией. Разом пропали -как будто отравили. Совпадение? решайте сами. Но как местный житель я каждый раз иду там и мысленно прощаюсь с парком и НОРМАЛЬНЫМ мемориальным комплексом который откровенно уродуют нынешние еврейско-российские деятели.
хотя первое - верно(играет с единорогом и с единохвостом)
Сайт могли бы сделать попроще, без лишей флешевости и никому не нужных наворотов.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSRxi_ms8QTpMG_qhQ9BYtV2LUrV6RprRUvnv_68uRhnQWAOIZoyclDfPs9u_JRKTo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·
Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.