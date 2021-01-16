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Мемориальный центр "Бабий Яр" выложил в сеть тысячи архивных документов

Мемориальный центр

Цифровой архив Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, которую цитирует сайт центра

Обнародованы новые книги загсов за 1927-1933 годы из Государственного архива Киева и Трудовая картотека жителей столицы и области периода нацистской оккупации из Государственного архива Киевской области.

Всего около 300 тысяч сканкопий документов стали доступны широкой публике на онлайн-платформе Мемориала.

Всего на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пока есть около 500 тысяч сканов документов.

 Фурман заявила: "Материалов ЗАГСов очень много, мы обрабатываем их частями. Эти документы - свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. - пользуются наибольшим спросом у населения. Благодаря этим документам люди могут узнать о своих корнях, подтвердить национальность, провести генеалогическое исследование. Актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации в архиве, будут оцифрованы и доступны при первой же возможности".

Ранее мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заключил с Государственной архивной службой Меморандум о партнерстве, который предусматривает совместную работу над созданием цифрового архива, сотрудничество в образовательных, научных и культурных мероприятиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента заставил министра культуры разрешить "российскому проекту" мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено)

Автор: 

архив (155) Бабий Яр (188) история (2017)


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Топ комментарии
+16
Ответ очень простой . Украиной и украинцами управляет еврейская мафия
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16.01.2021 01:33 Ответить
+16
Альфа Групп, одна из самых жестоких финансовых групп Рассеи сегодня захватила Бабин яр. Все что они пока сделали это установили спорную инсталляцию, наспех сварганенную без особой идеи, и ужасные камин с глазками, в которых непонятно кто и о чем рассказывает. Особо в них никто не смотрит. Все это четто напоминает столбление территории. Зная историю Альфа групп сложно поверить что этих цинников и психопатов как-то трогают массовые казни .Они их сами латентно проводят разоряя всех и вся.
А еще чудесным образом пропали прекрасные смереки как раз рядом с это бесталанной инсталляцией. Разом пропали -как будто отравили. Совпадение? решайте сами. Но как местный житель я каждый раз иду там и мысленно прощаюсь с парком и НОРМАЛЬНЫМ мемориальным комплексом который откровенно уродуют нынешние еврейско-российские деятели.
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16.01.2021 06:43 Ответить
+15
А ПОЧЕМУ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОПАЛИ В РУКИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (Мемориальный центр "Бабий Яр") ???? ЭТО Ж НЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.01.2021 01:21 Ответить
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А ПОЧЕМУ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОПАЛИ В РУКИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (Мемориальный центр "Бабий Яр") ???? ЭТО Ж НЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.01.2021 01:21 Ответить
Ответ очень простой . Украиной и украинцами управляет еврейская мафия
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16.01.2021 01:33 Ответить
Московией и её колониями тоже ,а кто виноват что украинцы и россияне ленятся управлять своими землями
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16.01.2021 08:26 Ответить
Пётр 1 немецких кровей и как то регулировал вопрос с евреями, даже при семью Ульянова(выходцы из житомирской еврейской семьи),заселили подальше в Казань, потом Ленин уничтожил немецкую династию Романовых и евреи после Красной революции стали управлять всей Россией, а в 1991г сделали ещё одну революцию и то что управляли за бесценок забрали себе, потом русским(советским) дали чудное название россияне и приказали им гордиться тем, что им давно не принадлежит. Ну также получается а украинцы?
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16.01.2021 08:35 Ответить
Ось чому Ізраїль такий багатий, бо євреї туди податки платять. Про це і Зеля колись сказав на концерті кварталу. Ніби пожартував.
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16.01.2021 18:41 Ответить
Пора уже и жатому зданию вскрыть свои архивы ДО 91 года - 30 лет прошло
Мемориальный центр "Бабий Яр" выложил в сеть тысячи архивных документов - Цензор.НЕТ 3215
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16.01.2021 01:25 Ответить
Может Баканов войдёт в историю с вскрытием архивов для украинцев ?
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16.01.2021 01:26 Ответить
Очнитесь, архивы кгб еншные вскрыты еще при Кравчуке. Какой баканов, как будто он понимает значение этих архивов.
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16.01.2021 06:34 Ответить
Перекрестись.
При Кравчуке открыли только довоенные, сейчас открыты где-то до 1947 года, из остальных информация подается дозировано по спецразрешению.
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16.01.2021 08:20 Ответить
кому оно надо? Ющенок типо не проверял шоле? и решил - пусть тлеют себе там
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16.01.2021 08:55 Ответить
Они еще повоенные не открыли.
Потому как многие офуеют от количества предателей и стукачей.
Кацапы на канале "Победа" проводят круглые столы.
На одном из последних честно признали, что те, кто "сидел" меньше 5 лет - поголовно стукачи и агенты МГБ для которых таким образом готовили легенду.
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16.01.2021 08:08 Ответить
Самый известный из таких - командующий УПА Кук.
Бандера даже отдал приказ о его ликвидации.
Человек преспокойно прожил до наших дней и бахвалился своей борьбой против советив.
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16.01.2021 08:24 Ответить
И ЧТО !!!???
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16.01.2021 04:54 Ответить
Альфа Групп, одна из самых жестоких финансовых групп Рассеи сегодня захватила Бабин яр. Все что они пока сделали это установили спорную инсталляцию, наспех сварганенную без особой идеи, и ужасные камин с глазками, в которых непонятно кто и о чем рассказывает. Особо в них никто не смотрит. Все это четто напоминает столбление территории. Зная историю Альфа групп сложно поверить что этих цинников и психопатов как-то трогают массовые казни .Они их сами латентно проводят разоряя всех и вся.
А еще чудесным образом пропали прекрасные смереки как раз рядом с это бесталанной инсталляцией. Разом пропали -как будто отравили. Совпадение? решайте сами. Но как местный житель я каждый раз иду там и мысленно прощаюсь с парком и НОРМАЛЬНЫМ мемориальным комплексом который откровенно уродуют нынешние еврейско-российские деятели.
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16.01.2021 06:43 Ответить
кстати, а сколько тонн зубов там найдено? или муссолинцы их забрали и спрятали? зубы как бы вроде не особо горят?
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16.01.2021 08:57 Ответить
Якщо кацапи будуть будувати комплекс "Бабин Яр" і нашому преЗеденту "какая разница", хто будує, то хай там поставлять пам'ятник вусатому, що розпочав війну. Йому всеодно "какая разница" кому пам'ятники і хто будує, головне, щоб був асфальт і горіла лампочка.
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16.01.2021 12:13 Ответить
тут с украины сделали бабий яр, а они все с жидами возятся
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16.01.2021 08:13 Ответить
А о ГОЛОДОМОРЕ 1932-1933гг есть что то из документов? Украинцам тоже есть кого вспомнить на своей земле и это больше чем при Холокосте ,исчисляется в миллионах безвинно у мертвлённых голодом, маленькие дети худые ,голодные в муках умирали на глазах своих родителей и было много разных эпизодов, а по периметру села ходили сытые красноармейцы, возле пулемётных расчётов стояли комиссары и наблюдали как голодные украинцы в их торгсины носили золото и др для обмена на булку или кусочек хлеба.
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16.01.2021 08:18 Ответить
Кстати, архив о котором новость у меня так и не открылся. Просто хотел посмотреть какое отношение имеют к Бабиному Яру выписки из загсов 1927-32 гг. и имеют ли в принципе, но архив не открылся.Что еще раз доказывает - весь это еврейской-российский галас вокруг Бабиного Яра и захват его российской Альфа_Групп - это скорей похоже на очередную спецоперацию Хремля, чем на реальную заботу о памяти погибших.
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16.01.2021 08:52 Ответить
ага, а мир - цыфровой, а попы - не сказочники...
хотя первое - верно(играет с единорогом и с единохвостом)
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16.01.2021 08:59 Ответить
Удали лишнее в самой ссылке и все откроется. https://babynyar.org/ua/ Бабин яр .
Сайт могли бы сделать попроще, без лишей флешевости и никому не нужных наворотов.
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16.01.2021 13:08 Ответить
це тривала в часі гебістська спєцопєрация, атож

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSRxi_ms8QTpMG_qhQ9BYtV2LUrV6RprRUvnv_68uRhnQWAOIZoyclDfPs9u_JRKTo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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16.01.2021 14:34 Ответить
Понти для приїжджих. Сайт не відкривається.
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16.01.2021 08:58 Ответить
Что-то мне подсказывает, что частные структуры которые курируются евреями аффилированные с российскими структурами документы об убитых украинцах уничтожили, чтобы приуменьшить украинские смерти и преувеличить еврейские. Жизнь украинцев для определенных стран не важна, они уже не один раз пытаются на нас повесить всех собак.
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16.01.2021 09:59 Ответить
14.01.21 15:37 https://censor.net/ru/news/3241824/zelenskiyi_vstretilsya_s_predstavitelyami_rossiyiskogo_proekta_memorializatsii_babego_yara_zisels
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16.01.2021 11:14 Ответить
Та нас рать на их мемориалы и выдуманные холокосты
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16.01.2021 11:23 Ответить
 
 