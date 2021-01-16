Мемориальный центр "Бабий Яр" выложил в сеть тысячи архивных документов

Цифровой архив Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, которую цитирует сайт центра

Обнародованы новые книги загсов за 1927-1933 годы из Государственного архива Киева и Трудовая картотека жителей столицы и области периода нацистской оккупации из Государственного архива Киевской области.

Всего около 300 тысяч сканкопий документов стали доступны широкой публике на онлайн-платформе Мемориала.

Всего на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пока есть около 500 тысяч сканов документов.

Фурман заявила: "Материалов ЗАГСов очень много, мы обрабатываем их частями. Эти документы - свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д. - пользуются наибольшим спросом у населения. Благодаря этим документам люди могут узнать о своих корнях, подтвердить национальность, провести генеалогическое исследование. Актовые книги, которые сейчас находятся на реставрации в архиве, будут оцифрованы и доступны при первой же возможности".

Ранее мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заключил с Государственной архивной службой Меморандум о партнерстве, который предусматривает совместную работу над созданием цифрового архива, сотрудничество в образовательных, научных и культурных мероприятиях.

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