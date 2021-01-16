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Меморіальний центр "Бабин Яр" виклав у мережу тисячі архівних документів

Меморіальний центр

Цифровий архів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" поповнився 300 тисячами нових документів минулого століття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила керівниця проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман, яку цитує сайт центру.

Оприлюднено нові книги РАЦСів за 1927-1933 роки із Державного архіву Києва та Трудову картотеку мешканців Києва та області періоду нацистської окупації із Державного архіву Київської області.

Загалом близько 300 тисяч сканкопій документів стали доступними широкому загалу на онлайн-платформі Меморіалу.

Наразі на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" загалом є близько 500 тисяч сканкопій документів.

Фурман заявила: "Матеріалів РАЦСів дуже багато, ми обробляємо їх частинами. Ці документи - свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо - користуються найбільшим попитом у населення. Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, провести генеалогічне дослідження. Актові книги, що зараз перебувають на реставрації в архіві, будуть оцифровані та доступні за першої можливості".

Раніше Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" уклав із Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю у освітніх, наукових та культурних заходах.

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Автор: 

архів (81) Бабин Яр (160) історія (1072)


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Топ коментарі
+16
Ответ очень простой . Украиной и украинцами управляет еврейская мафия
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16.01.2021 01:33 Відповісти
+16
Альфа Групп, одна из самых жестоких финансовых групп Рассеи сегодня захватила Бабин яр. Все что они пока сделали это установили спорную инсталляцию, наспех сварганенную без особой идеи, и ужасные камин с глазками, в которых непонятно кто и о чем рассказывает. Особо в них никто не смотрит. Все это четто напоминает столбление территории. Зная историю Альфа групп сложно поверить что этих цинников и психопатов как-то трогают массовые казни .Они их сами латентно проводят разоряя всех и вся.
А еще чудесным образом пропали прекрасные смереки как раз рядом с это бесталанной инсталляцией. Разом пропали -как будто отравили. Совпадение? решайте сами. Но как местный житель я каждый раз иду там и мысленно прощаюсь с парком и НОРМАЛЬНЫМ мемориальным комплексом который откровенно уродуют нынешние еврейско-российские деятели.
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16.01.2021 06:43 Відповісти
+15
А ПОЧЕМУ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОПАЛИ В РУКИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (Мемориальный центр "Бабий Яр") ???? ЭТО Ж НЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.01.2021 01:21 Відповісти
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А ПОЧЕМУ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОПАЛИ В РУКИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (Мемориальный центр "Бабий Яр") ???? ЭТО Ж НЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.01.2021 01:21 Відповісти
Ответ очень простой . Украиной и украинцами управляет еврейская мафия
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16.01.2021 01:33 Відповісти
Московией и её колониями тоже ,а кто виноват что украинцы и россияне ленятся управлять своими землями
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16.01.2021 08:26 Відповісти
Пётр 1 немецких кровей и как то регулировал вопрос с евреями, даже при семью Ульянова(выходцы из житомирской еврейской семьи),заселили подальше в Казань, потом Ленин уничтожил немецкую династию Романовых и евреи после Красной революции стали управлять всей Россией, а в 1991г сделали ещё одну революцию и то что управляли за бесценок забрали себе, потом русским(советским) дали чудное название россияне и приказали им гордиться тем, что им давно не принадлежит. Ну также получается а украинцы?
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16.01.2021 08:35 Відповісти
Ось чому Ізраїль такий багатий, бо євреї туди податки платять. Про це і Зеля колись сказав на концерті кварталу. Ніби пожартував.
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16.01.2021 18:41 Відповісти
Пора уже и жатому зданию вскрыть свои архивы ДО 91 года - 30 лет прошло
Мемориальный центр "Бабий Яр" выложил в сеть тысячи архивных документов - Цензор.НЕТ 3215
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16.01.2021 01:25 Відповісти
Может Баканов войдёт в историю с вскрытием архивов для украинцев ?
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16.01.2021 01:26 Відповісти
Очнитесь, архивы кгб еншные вскрыты еще при Кравчуке. Какой баканов, как будто он понимает значение этих архивов.
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16.01.2021 06:34 Відповісти
Перекрестись.
При Кравчуке открыли только довоенные, сейчас открыты где-то до 1947 года, из остальных информация подается дозировано по спецразрешению.
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16.01.2021 08:20 Відповісти
кому оно надо? Ющенок типо не проверял шоле? и решил - пусть тлеют себе там
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16.01.2021 08:55 Відповісти
Они еще повоенные не открыли.
Потому как многие офуеют от количества предателей и стукачей.
Кацапы на канале "Победа" проводят круглые столы.
На одном из последних честно признали, что те, кто "сидел" меньше 5 лет - поголовно стукачи и агенты МГБ для которых таким образом готовили легенду.
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16.01.2021 08:08 Відповісти
Самый известный из таких - командующий УПА Кук.
Бандера даже отдал приказ о его ликвидации.
Человек преспокойно прожил до наших дней и бахвалился своей борьбой против советив.
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16.01.2021 08:24 Відповісти
И ЧТО !!!???
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16.01.2021 04:54 Відповісти
Альфа Групп, одна из самых жестоких финансовых групп Рассеи сегодня захватила Бабин яр. Все что они пока сделали это установили спорную инсталляцию, наспех сварганенную без особой идеи, и ужасные камин с глазками, в которых непонятно кто и о чем рассказывает. Особо в них никто не смотрит. Все это четто напоминает столбление территории. Зная историю Альфа групп сложно поверить что этих цинников и психопатов как-то трогают массовые казни .Они их сами латентно проводят разоряя всех и вся.
А еще чудесным образом пропали прекрасные смереки как раз рядом с это бесталанной инсталляцией. Разом пропали -как будто отравили. Совпадение? решайте сами. Но как местный житель я каждый раз иду там и мысленно прощаюсь с парком и НОРМАЛЬНЫМ мемориальным комплексом который откровенно уродуют нынешние еврейско-российские деятели.
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16.01.2021 06:43 Відповісти
кстати, а сколько тонн зубов там найдено? или муссолинцы их забрали и спрятали? зубы как бы вроде не особо горят?
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16.01.2021 08:57 Відповісти
Якщо кацапи будуть будувати комплекс "Бабин Яр" і нашому преЗеденту "какая разница", хто будує, то хай там поставлять пам'ятник вусатому, що розпочав війну. Йому всеодно "какая разница" кому пам'ятники і хто будує, головне, щоб був асфальт і горіла лампочка.
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16.01.2021 12:13 Відповісти
тут с украины сделали бабий яр, а они все с жидами возятся
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16.01.2021 08:13 Відповісти
А о ГОЛОДОМОРЕ 1932-1933гг есть что то из документов? Украинцам тоже есть кого вспомнить на своей земле и это больше чем при Холокосте ,исчисляется в миллионах безвинно у мертвлённых голодом, маленькие дети худые ,голодные в муках умирали на глазах своих родителей и было много разных эпизодов, а по периметру села ходили сытые красноармейцы, возле пулемётных расчётов стояли комиссары и наблюдали как голодные украинцы в их торгсины носили золото и др для обмена на булку или кусочек хлеба.
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16.01.2021 08:18 Відповісти
Кстати, архив о котором новость у меня так и не открылся. Просто хотел посмотреть какое отношение имеют к Бабиному Яру выписки из загсов 1927-32 гг. и имеют ли в принципе, но архив не открылся.Что еще раз доказывает - весь это еврейской-российский галас вокруг Бабиного Яра и захват его российской Альфа_Групп - это скорей похоже на очередную спецоперацию Хремля, чем на реальную заботу о памяти погибших.
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16.01.2021 08:52 Відповісти
ага, а мир - цыфровой, а попы - не сказочники...
хотя первое - верно(играет с единорогом и с единохвостом)
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16.01.2021 08:59 Відповісти
Удали лишнее в самой ссылке и все откроется. https://babynyar.org/ua/ Бабин яр .
Сайт могли бы сделать попроще, без лишей флешевости и никому не нужных наворотов.
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16.01.2021 13:08 Відповісти
це тривала в часі гебістська спєцопєрация, атож

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSRxi_ms8QTpMG_qhQ9BYtV2LUrV6RprRUvnv_68uRhnQWAOIZoyclDfPs9u_JRKTo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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16.01.2021 14:34 Відповісти
Понти для приїжджих. Сайт не відкривається.
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16.01.2021 08:58 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что частные структуры которые курируются евреями аффилированные с российскими структурами документы об убитых украинцах уничтожили, чтобы приуменьшить украинские смерти и преувеличить еврейские. Жизнь украинцев для определенных стран не важна, они уже не один раз пытаются на нас повесить всех собак.
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16.01.2021 09:59 Відповісти
14.01.21 15:37 https://censor.net/ru/news/3241824/zelenskiyi_vstretilsya_s_predstavitelyami_rossiyiskogo_proekta_memorializatsii_babego_yara_zisels
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16.01.2021 11:14 Відповісти
Та нас рать на их мемориалы и выдуманные холокосты
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16.01.2021 11:23 Відповісти
 
 