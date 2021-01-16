Меморіальний центр "Бабин Яр" виклав у мережу тисячі архівних документів
Цифровий архів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" поповнився 300 тисячами нових документів минулого століття.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила керівниця проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман, яку цитує сайт центру.
Оприлюднено нові книги РАЦСів за 1927-1933 роки із Державного архіву Києва та Трудову картотеку мешканців Києва та області періоду нацистської окупації із Державного архіву Київської області.
Загалом близько 300 тисяч сканкопій документів стали доступними широкому загалу на онлайн-платформі Меморіалу.
Наразі на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" загалом є близько 500 тисяч сканкопій документів.
Фурман заявила: "Матеріалів РАЦСів дуже багато, ми обробляємо їх частинами. Ці документи - свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо - користуються найбільшим попитом у населення. Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, провести генеалогічне дослідження. Актові книги, що зараз перебувають на реставрації в архіві, будуть оцифровані та доступні за першої можливості".
Раніше Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" уклав із Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю у освітніх, наукових та культурних заходах.
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При Кравчуке открыли только довоенные, сейчас открыты где-то до 1947 года, из остальных информация подается дозировано по спецразрешению.
Потому как многие офуеют от количества предателей и стукачей.
Кацапы на канале "Победа" проводят круглые столы.
На одном из последних честно признали, что те, кто "сидел" меньше 5 лет - поголовно стукачи и агенты МГБ для которых таким образом готовили легенду.
Бандера даже отдал приказ о его ликвидации.
Человек преспокойно прожил до наших дней и бахвалился своей борьбой против советив.
А еще чудесным образом пропали прекрасные смереки как раз рядом с это бесталанной инсталляцией. Разом пропали -как будто отравили. Совпадение? решайте сами. Но как местный житель я каждый раз иду там и мысленно прощаюсь с парком и НОРМАЛЬНЫМ мемориальным комплексом который откровенно уродуют нынешние еврейско-российские деятели.
хотя первое - верно(играет с единорогом и с единохвостом)
Сайт могли бы сделать попроще, без лишей флешевости и никому не нужных наворотов.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSRxi_ms8QTpMG_qhQ9BYtV2LUrV6RprRUvnv_68uRhnQWAOIZoyclDfPs9u_JRKTo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARAQsORK6JUsbRFjtLl8BhMGJaPaW3hbEUCFo47cpxvoZGKFpJKwB7ADysKgIA068z0FR1yxigLdnq_CB7vBUja6Ub9pgUUTK01kjMLup3v2-j4HfRu0OA6_qLiOSJEjEr1hcHnt4dVOM2YWkyn69pzlelS4MClrqngTv22SAiQDzwjSEllOWcPqWe8YZZiJmxMutM7rSN82ZHFzlnbFUrxJfF6Qp2p3YbmGwg6eNz-rATAbhO04Pv19GUIIp9mY1H9Z2GHUSSkP4EcKrFSRUvbU7Inb9q8Ro7b4j9vh1eo0_Ss&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·
Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.