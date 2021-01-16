Меморіальний центр "Бабин Яр" виклав у мережу тисячі архівних документів

Цифровий архів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" поповнився 300 тисячами нових документів минулого століття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила керівниця проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман, яку цитує сайт центру.

Оприлюднено нові книги РАЦСів за 1927-1933 роки із Державного архіву Києва та Трудову картотеку мешканців Києва та області періоду нацистської окупації із Державного архіву Київської області.

Загалом близько 300 тисяч сканкопій документів стали доступними широкому загалу на онлайн-платформі Меморіалу.

Наразі на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" загалом є близько 500 тисяч сканкопій документів.

Фурман заявила: "Матеріалів РАЦСів дуже багато, ми обробляємо їх частинами. Ці документи - свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо - користуються найбільшим попитом у населення. Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, провести генеалогічне дослідження. Актові книги, що зараз перебувають на реставрації в архіві, будуть оцифровані та доступні за першої можливості".

Раніше Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" уклав із Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю у освітніх, наукових та культурних заходах.

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