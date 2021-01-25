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Новини
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СБУ інформувала Шмигаля і Мінкульт про можливе використання Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" для дискредитації України. ДОКУМЕНТ

СБУ інформувала Шмигаля і Мінкульт про можливе використання Меморіального центру Голокосту

Служба безпеки України інформувала Кабінет Міністрів про ризики, які несе в собі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", і можливості використання цього проєкту для дискредитації України.

Про це сказано у відповіді СБУ на запит Цензор.НЕТ.

"Торік Служба безпеки України проінформувала Прем'єр-міністра Д. Шмигаля з приводу потенційних ризиків, пов'язаних з діяльністю представників благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ), зокрема акцентовано увагу на можливу спробу іноземних урядових і неурядових об'єднань, зокрема Російської Федерації, використати це питання для дискредитації України на міжнародній арені і звинувачень її в порушенні прав і свобод національних меншин", - сказано в документі.

Кабінету міністрів було рекомендовано підтримати вітчизняний проєкт меморіалізації Бабиного Яру.

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Повідомляється, що компетентний підрозділ СБУ також направив інформування на адресу Міністерства культури й інформаційної політики з приводу потенційної небезпеки і передумов до виникнення міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі через наміри МЦГБЯ побудувати релігійну споруду на території колишнього кладовища в Бабиному Яру.

СБУ інформувала Шмигаля і Мінкульт про можливе використання Меморіального центру Голокосту Бабин Яр для дискредитації України 01

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Автор: 

Бабин Яр (160) Кабмін (14078) Міністерство культури (756) СБУ (12793) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+10
Почему никто не упоминает что там кроме евреев расстреливали украицев, циган и не только...Почему памьятник только евреям !???????????????????????????????????
Причем синагогу на православном кладбище ! КАКОЙ ПОЗОР !!!!!!!!!!!!
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25.01.2021 19:24
+9
"Слуги народа" - это антиукраинская партия, им пофиг или даже приятно.
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25.01.2021 19:02
+8
На цьому місці німці розстрілювали членів ОУН!
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25.01.2021 19:28
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так нелох зустрічався ж особисто..
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25.01.2021 18:46 Відповісти
Не треба цим перейматися. Є обґрунтована версія, що Бабин Яр - це фейк. Нібито німці розкопали там поховання НКВСників, а більшовики, щоб це приховати видали за місце розстрілу німцями євреїв. Але, за статистикою, майже вся євреї встигли виїхати з Київа. Також кількість нібито розстріляних німцями в декілька разів перевищує кількість євреїв, що залишилася. Але матеріально довести це вже неможливо. В 60-х там сталася техногенна катастрофа, яка все знищила. Якщо шось там і треба ставити, так це меморіал загиблих в техногенній катастрофі
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25.01.2021 19:32 Відповісти
Да, да, Пригожинский! Ничего не было, и Путена не было, а был Сталин переодетый в женское платье.
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25.01.2021 22:33 Відповісти
Там розстріляно 100 тисяч людей, третина з них євреї і роми (34 та 5 тисяч людей)! Тому створювати виключно єврейський меморіал не можна, меморіал має бути усім загиблим!
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26.01.2021 09:17 Відповісти
Звідки 100 000? Хто і як рахував? Не пиши таких рівних цифірок. Якби рахували, то цифра була не така красива, а так її висосали з пальця.
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26.01.2021 10:36 Відповісти
А какаяразніца!!! Ліш би ґаз бил по рупьпядєсят!
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25.01.2021 18:47 Відповісти
СБУ информировала Шмыгаля и Минкульт о возможном использования Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" для дискредитации Украины - Цензор.НЕТ 8012
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25.01.2021 19:06 Відповісти
"В пошлом году"- эта пять
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25.01.2021 18:47 Відповісти
СБУ информировала Шмыгаля и Минкульт о возможности использования Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" для дискредитации Украины - Цензор.НЕТ 2759
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25.01.2021 18:54 Відповісти
Это нормально для украинских СМИ.
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25.01.2021 19:01 Відповісти
Внезапно
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25.01.2021 18:49 Відповісти
Стилист Киркорова умер из-за инородного предмета в кишечнике
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25.01.2021 18:52 Відповісти
Как странно, правда. Но могло ли быть иначе? В мире, где царят разврат, беспутство, все мерзости узаконены так и заканчивается. Да, собственно, ничего нового мы про мир "звиздунов" не узнали.
"Повеселились": https://korrespondent.net/world/russia/4320105-stylyst-kyrkorova-umer-yz-za-ynorodnoho-predmeta-v-kyshechnyke-smy Накануне трагедии в квартире Александра Шевчука проходила вечеринка с участием двоих гостей-мужчин.
СБУ информировала Шмыгаля и Минкульт о возможном использования Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" для дискредитации Украины - Цензор.НЕТ 6202
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25.01.2021 19:05 Відповісти
"Смерть грешников люта" - Псалом 33:21
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25.01.2021 19:08 Відповісти
Мабуть в товстому. )))
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25.01.2021 19:25 Відповісти
Чтобы исключить и остальные риски, можно и как часто это делается, провести раскопки и останки передать на перезахоронение на историческую Родину, поближе к родственникам!
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25.01.2021 18:54 Відповісти
А почему зекретина с др поздравили только Китай,Египет,Корея,Киргизы,Казахи и Словения?уже ж вечер...
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25.01.2021 18:55 Відповісти
"Слуги народа" - это антиукраинская партия, им пофиг или даже приятно.
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25.01.2021 19:02 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTJ2-*************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDyPbmu3ArETUL-xCi_9RogeSgs1ERUc-4mVdokXAlyb877FDGTPECEf11y3JwlrEI_jcEdGrc2FW8IjT9RIvEFaIAEmcWu95MRxhQafUFFYyXd8icI6LNYbCHX5OREXb8hhm4LdGJl3FxgU1SZ2bvGm7OWb-HgN233yVJGXJilv46btQcldO15P41i5b91IxI9PMYKYPE01l6CNaZPRHztSN4Ff4VFXrx7e61cmYFOiMc5tsKnXho3aZMYlyFyAIItysCXdICX-j7TCfup7-NgxcTTklrRKNqpnSL9QZzzmEk&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARDyPbmu3ArETUL-xCi_9RogeSgs1ERUc-4mVdokXAlyb877FDGTPECEf11y3JwlrEI_jcEdGrc2FW8IjT9RIvEFaIAEmcWu95MRxhQafUFFYyXd8icI6LNYbCHX5OREXb8hhm4LdGJl3FxgU1SZ2bvGm7OWb-HgN233yVJGXJilv46btQcldO15P41i5b91IxI9PMYKYPE01l6CNaZPRHztSN4Ff4VFXrx7e61cmYFOiMc5tsKnXho3aZMYlyFyAIItysCXdICX-j7TCfup7-NgxcTTklrRKNqpnSL9QZzzmEk&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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12.02.2021 18:36 Відповісти
россияне пишут нам историю уже в который раз. по моему именно данное поведение оп уже наверняка попадает под статью о госизмене как впрочем и другие косяки высших эшелонов нашей власти.
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25.01.2021 19:05 Відповісти
В чем риски заключаются?
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25.01.2021 19:16 Відповісти
А какие смыслы могут быть у этого мемориала, если он строится на российские деньги?
Догадайся с одного раза.
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25.01.2021 19:24 Відповісти
Разве деньги пахнут?
А газ мы гоняем и за транзит получаем, разве купюры нюхаем потом?
Это ерунда, а не риски
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25.01.2021 19:26 Відповісти
Газ - это простейший товар, на него идеологическую нагрузку особо не наложишь, разве что косвенно, а вот этот мемориальный комплекс - сплошная идеология от начала до конца. И это будет обязательно идеология "русского мира" под фиговым листком памяти о холокосте. В итоге получим не столько место памяти об убитых евреях, сколько антиукраинский шабаш на постоянной основе.
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25.01.2021 19:41 Відповісти
Газ ты гоняешь исключительно у себя в кишечнике! По причине сидения на бутылке, вуйко лишнехромосомное!
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25.01.2021 20:35 Відповісти
Ты опять появился, придурок обиженный?
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25.01.2021 20:37 Відповісти
Тролль, представляешь у вас в Мацкве, прям на Красном Пляцу, монголы и татары мемориал Чингисхану забабахают? Тем более, шо это в прошлом Московский улус Золотой Орды!
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25.01.2021 22:38 Відповісти
голокост то політика, мегадоходний бізнес та можливість впливати на історію та маси- і їм успішно користуються!
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25.01.2021 19:23 Відповісти
Почему никто не упоминает что там кроме евреев расстреливали украицев, циган и не только...Почему памьятник только евреям !???????????????????????????????????
Причем синагогу на православном кладбище ! КАКОЙ ПОЗОР !!!!!!!!!!!!
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25.01.2021 19:24 Відповісти
В украинском проекте-это есть. А в московском, который Кличко и Зеленский подлеживают, украинцы и поляки представлены в виде карателей. Хотя в Бабьем Яру,растреливали воинов УПА, ту же Олену Телігу.
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25.01.2021 22:42 Відповісти
На цьому місці німці розстрілювали членів ОУН!
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25.01.2021 19:28 Відповісти
Олена Теліга саме там і була розстріляна
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25.01.2021 19:57 Відповісти
Москалей и всех, кто с ними в связке послать нах.. с нашей земли, как агрессора и оккупанта, можно выслушать Израиль, в качестве спонсора, и то, надо им напомнить о признании голодомора, и пока.
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25.01.2021 19:34 Відповісти
Боюсь, что без тщательных дополнительных исследований - вообще какая-либо (любая) «мемориализация Бабьего Яра» - является крайне поспешной и несвоевременной!
Какие факты являются основанием для подобного мнения? Попробую ответить.
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…

2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"
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25.01.2021 19:38 Відповісти
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
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25.01.2021 19:40 Відповісти
4. А в качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а)Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б)13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в)15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут" Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков"http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
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25.01.2021 19:42 Відповісти
Обвинять Украину в зверствах фашистов в Бабьем яру может только недоразвитый и недалекий человек. Да, там были полицаи из Украины, в оцеплении, а не в расстрелах. Но это же не регулярные войска, как сегодня на Донбассе со стороны Уйлостана! С техникой, числящейся за наРФией, с кадровыми военными, с рублем, как валютой - вот основные критерии, определяющие оккупанта.
Территория была тогда оккупирована! Ответственность за зверства и массовые убийства несет оккупант! Во всех народах есть предатели, которые перешли из за малодушия на сторону врага. Армия РОА насчитывала от 800 тысяч, до 1,5 миллиона русских, воевавших на стороне фашистов против СССР!
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25.01.2021 20:07 Відповісти
Гауляйтер Украны от руSSкого мира, Ермак-Козырь делает свою работу хорошо.
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25.01.2021 20:27 Відповісти
Все правильно. В пошлом году, это когда выбрали пошлого президента.
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25.01.2021 20:40 Відповісти
Но Гарант настоял на рашистском проекте "еврейских мотивов"
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25.01.2021 20:57 Відповісти
Рекомендую прочитати, аби розібратись у єврейській темі. https://www.mnogobook.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/303386/fulltext.htm
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26.01.2021 00:35 Відповісти
ЛЮБАЯ расийская рука в Украине может быть (и скорее всего будет) использована для пакостей!
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26.01.2021 11:18 Відповісти
 
 