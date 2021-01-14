УКР
Зеленський зустрівся з представниками "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру", - Зісельс

Учора в Офісі Президента Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Про існування державного українського проєкту на зустрічі не згадували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Асоціації єврейських громадських організацій та громад (ВААД) України.

За його інформацією, вчора, 13 січня відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Зеленського у відповідь на наполегливі вимоги керівництва "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру" побудувати до 27-го січня меморіальну синагогу на території Кирилівського православного цвинтаря в Бабиному Яру.

"Російський проєкт представляли скандально відомий режисер Ілля Хржановський, рабин Яків Дов Блайх, керівник проєкту Максим Яковер.

Не зважаючи на негативну реакцію щодо російського проєкту взагалі та, зокрема, проти будівництва меморіальної синагоги на православному цвинтарі з боку чисельних представників єврейської громади України та решти громадянського суспільства, на сотні негативних публікацій проти російського проєкту впродовж 2020 року, на тисячі підписів під багатьма зверненнями, керівництво України не змогло і на цей раз чітко та прямо зупинити чергову російську агресію на інформаційному фронті гібридної війни.

Мета громадянських протестів не синагога, але провокація російської сторони, яка вже не вперше збуджує міжнаціональні конфлікти в Україні, намагаючись довести всьому світові, що українці - антисеміти.

За весь час наради ніхто не згадав навіть, що є український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, який випереджає темпи розвитку російського проєкту у всьому, за винятком піару.

Треба віддати належне, що на цей раз серед присутніх на нараді знайшлися аргументи проти згаданого проєкту, але, все одно, рішення не було ухвалено, сторони розійшлися "консультуватися" з релігійними лідерами України, а що таке "консультації по-російські" ми всі добре знаємо", - написав він.

Також читайте: Офіс Президента змусив міністра культури дозволити "російському проєкту" меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс

Зісельс нагадав про те, що триває збір підписів під другим зверненням українських євреїв до громадянського суспільства з приводу меморіалізації Бабиного Яру. На сьогодні звернення підписали майже 2 000 осіб.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

+42
Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс - Цензор.НЕТ 9836
показати весь коментар
14.01.2021 15:38 Відповісти
+30
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZVPNoJ9fmq_8h70jxAwBCl-MppMKiOPKS-Qi2WoX4yYnQ5uknjYx7EHenyuY2CvrlcChi3Sss3kjZfWdFBnCp8sdc8xDu_CWOse955njWbOkJEICeyj7Z9usQEWMSEbWoYbXAeauEcbGW0wP3Hr9Wil&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3456501377812998?__cft__[0]=AZVPNoJ9fmq_8h70jxAwBCl-MppMKiOPKS-Qi2WoX4yYnQ5uknjYx7EHenyuY2CvrlcChi3Sss3kjZfWdFBnCp8sdc8xDu_CWOse955njWbOkJEICeyj7Z9usQEWMSEbWoYbXAeauEcbGW0wP3Hr9Wil&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Українці - найтолерантніший народ у світі.

Ми обрали президентом єврея, багато депутатів євреїв, віддали більшу частину національних багатств олігархам євреям.

Тут є свої мінуси, але є один великий плюс: виявилося, що ми не антисеміти.

Євреї на відміну від нас, мають багато плюсів, але один маленький мінус: вони не толерантні. Вони ******* нас менше, ніж ми любимо їх.

Євреї, яких ми обрали, прагнуть перетворити нас на антисемітів. Навіщо? Вони не кажуть.

Вони кажуть нам: ваші герої - пособники нацистів. Ви маєте шанувати не Шухевича, а кагановича.

Сім'я Шухевича у 1942-43 році з ризиком для свого життя, переховувала від нацистів єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.

Дівчинка на щастя вижила й померла від старості лише нещодавно.

Підозрюю, що діди й прадіди дубінських, бужанських і рабіновичів не рятували єврейських дітей. Можливо, навіть служили нацистам в якості поліціїантів в гетто, чи допомагали есесівцям в концтаборах.

Євреїв, які співробітничали з нацистами було вдосталь. Саме їхні дітки вижили, щоб стати згодом депутатами Верховної Ради України.

На щастя є євреї - патріоти України. Їх ніхто не чує. Натомість всі чують посла Ізраїля в Україні. Він представляє Країну, де вулиці й школи названі ім'ям Менахема Бегіна - гідної особистості і прем'єр-міністра.

До того, як стати прем'єром, Бегін був терористом. Але він не вбивав нацистів, він полював за офіцерами антигітлерівської коаліції.

Це не характеризує Бегіна погано, це погано характеризує час, в який йому довелося діяти.

Так ось, послу Країни з таким бекграундом не подобається Бандера, який з 1941 по 1944 рік сидів у нацистському концтаборі.

Проблема в тому, що євреї здібні й наполегливі. Якщо вони вирішили перетворити українців на антисемітів, їм може вдатися.

Не знаю чи стане від цього краще євреям, але українцям напевне стане гірше.

Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс - Цензор.НЕТ 56
показати весь коментар
14.01.2021 15:43 Відповісти
+25
Номер на біс був?

Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс - Цензор.НЕТ 7844
показати весь коментар
14.01.2021 15:40 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 15:38 Відповісти
А что, неплохой проект для памятника...
показати весь коментар
14.01.2021 16:28 Відповісти
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з «95 кварталу» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, гаєр висловлює своє ставлення до громадянУКРАЇНИ.
Нелоху Оманському (в миру «ТЕРМОС»)«начхать» на Український Прапор.
Під час виступу на День Незалежності шостий президент стояв на подіумі у кольорах українського прапора. Це розлютило ветерана війни на Донбасі пана Глiба Бабича. Він сказав, що «до цього прапор України топтали тільки наші вороги». Ветеран пообіцяв, що покладе собі під двері килимок з обличчям Зеленського.
«Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу».
На перехрестях у великих містах з'явилися білборди єврея Коломойського з новою державною символікою. Нижня частина прапора, як зазвичай, символізує жовте пшеничне поле, а у верхню, блакитну частину, «бородата бабуся» замінила на зелений колір. Очікуємо, що скоро на кафедрі перед Бубочкой зникне державна символіка - ТРИЗУБ, а замість нього з'явиться іудейська зірка Давида і Менора. Прокуратура з цього приводу мовчить.
показати весь коментар
14.01.2021 18:38 Відповісти
евреи и ж.....
ну, вы поняли,
и вместе им никогда не сойтись.
от нескольких знакомых израильтян знаю как они горячо "любят" "черных"
вплоть до того, что жениться едут на ближайший Кипр, чтоб не проходить унизительную процедуру проверки невесты
показати весь коментар
14.01.2021 16:33 Відповісти
как бы Вавку Моссад не запилил у могилку ох Вавка ты дурнуватая .... тебя все хотят грохнуть и украинцы и евреи и не путать на букву Жоооооо!.. и американцы и французы и даже россияне... Вавка всем поклала .....имно на головы...
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
для государства Израиль замочить Вавку в Украине гораздо лучший вариант, чем потом геморроиться с ним у себя в Хайфе
показати весь коментар
14.01.2021 17:27 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 15:40 Відповісти
ЗЕбил !
если не кровь православного младенца, так кости православных покойников на Пасху хочет вытащить
показати весь коментар
14.01.2021 15:51 Відповісти
своими выкрутасами ,зеленый оманский осел ,ДОБЬЕТСЯ самого негативного отношения народа Украины к ЕГО нации
показати весь коментар
14.01.2021 16:30 Відповісти
Еврейская нация к нему не имеет никакого отношения, т.к. он - ж....
показати весь коментар
14.01.2021 16:35 Відповісти
а он ничего специально и не добивается - он такой и есть!
показати весь коментар
14.01.2021 16:49 Відповісти
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
показати весь коментар
14.01.2021 17:21 Відповісти
да какая разніца!
показати весь коментар
14.01.2021 15:41 Відповісти
14.01.2021 15:43 Відповісти
Багато українців переховували євреїв, це так. Але правда і в тому, що багато місцевих допомагало німцям у винищенні євреїв. Я читав, що німці за кожного спійманного єврея виплачували винагороду, так місцеві сафарі влаштували. Усяке було.

PS Можна посилання про дівчинку, врятовану родиною Шухевичів, мені цікаво.
показати весь коментар
14.01.2021 16:01 Відповісти
Юрий Шухевич навіть зустрічався з її сином. Це гуглиться з першого тику.
показати весь коментар
14.01.2021 16:13 Відповісти
https://google.gik-team.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 тут
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
о, президент Украины наконец-то занялся работой - строительством синагоги
показати весь коментар
14.01.2021 15:44 Відповісти
на православном кладбище

проблема на какой праздник открывать новостой: на еврейский Пейсах (синагога ведь),
или на православную Пасху или на "Батьківську субота" (кладбище то православное)
показати весь коментар
14.01.2021 16:03 Відповісти
Отже, будемо очікувати повідомлення Міші Подляка, що євреїв в Бабиному Яру рзстрілювала УПА.
показати весь коментар
14.01.2021 15:44 Відповісти
Миша пусть облезет:

Не единичны случаи, когда члены ОУН укрывали евреев в своих семьях в годы Второй мировой войны. Например командир ОУН Никопольщины Иван Вовчук (настоящее имя - Федор Вовк.-Ъ) был удостоен почетного звания "Праведник народов мира" за спасение еврейской семьи. Как выяснилось, укрывали евреев и в семье главнокомандующего УПА Романа Шухевича: в 1942-1943 годах у них жила девочка по имени Ирина Райхенберг, которую снабдили документами на имя Ирины Рыжко, а затем отправили в монастырский приют, благодаря чему Ирина выжила в холокост.
показати весь коментар
14.01.2021 16:05 Відповісти
вспомните Андрея Шептицкого, тоже много спасал евреев, даже Гордон его не трогает, несмотря на свою ненависть к Западной Украине и бандеровцам.
показати весь коментар
14.01.2021 16:46 Відповісти
Гордон глуп и неграмотен
показати весь коментар
14.01.2021 18:07 Відповісти
согласен, но это не мешает ему быть
хитрым и начитанным
показати весь коментар
14.01.2021 19:55 Відповісти
Почему вы так решили? Я анализировал невольно его высказывания на протяжении 2014-2020 и не почувствовал начитанности, наоборот. Может, я неправ.
показати весь коментар
18.01.2021 13:56 Відповісти
А кажуть що обрізана "раса" цінує розум? Погроми- це ваша ціль, висновки робити нікому?
показати весь коментар
14.01.2021 15:47 Відповісти
"Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра.

О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали."

Источник: https://censor.net/ru/n3241824

Они для него свои в квадрате. Потому что оттуда.
показати весь коментар
14.01.2021 15:47 Відповісти
Невинные жертвы помнить надо ,но из всех насущных проблем -это не главная для главы державы.
показати весь коментар
14.01.2021 15:49 Відповісти
Невинные жертвы помнить надо, но не там (на православном кладбище) и не так (по-российски).

Есть умные евреи, которых представляет господин https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/3973079369368830 Иосиф Зисельс и у меня есть такие же друзья,
а есть местечковые жиды - ЗЕбил и БаблоМойский, которые по жлобству, тупости и наглости сравни нашим жлобам-малороссам и руским ватникам - Жлобский Интернационал, пля !
показати весь коментар
14.01.2021 16:11 Відповісти
Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра"/ К сегодняшнему дню обрезания Господнего.
показати весь коментар
14.01.2021 15:50 Відповісти
Шмаркля будь чия,чи іудейська чи кацапська,але ні яким чином не українська.
показати весь коментар
14.01.2021 15:52 Відповісти
Він ніякий не іудейський. Це типовий проросійський рускоязічний жидок. Колись давно друзі євреї мені казали, що серед них є євреї, і є жиди, і що євреї жидів не поважають.

Ось вам наглядний приклад. Зісельс - це єврей, представник єврейської інтелігенції.
показати весь коментар
14.01.2021 16:04 Відповісти
+ 100

до появления Зеленского и Коломойского я считал евреев исключительно умной и интеллигентной нацией....
показати весь коментар
14.01.2021 16:12 Відповісти
среди евреев много умных, но и много дураков., намного больше умных - нельзя всю еврейскую нацию считать умными -хитрые, подлые, они и здесь создали о себе миф, что они самые умные, самые лучшие, скрывая, что самые завистливые и жадные, перекинув эти черты украинцам.
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
Зеленський зустрівся з представниками "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру", - Зісельс - Цензор.НЕТ 2943
показати весь коментар
14.01.2021 15:54 Відповісти
Синагога в историке-мемориальном заповеднике?! Да вы ох...ли.

Ещё церковь с московскими попами туда втюхайте, что бы кошернее было. И мечеть с пирамидой майя.
показати весь коментар
14.01.2021 15:57 Відповісти
церквуха московская там уже есть, еще и с иконой святого Николая Кровавого -
покровителя еврейских погромов в России

посла Израиля эта икона Погромщика в Бабьем Яру не жмет ?

але, граждане евреи-строители мемориала, если вы не знаете эту церквуху, я могу показать !
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
Это вот этот новодел, "Храм" свв. новомучеников и исповедников Русских
Зеленський зустрівся з представниками "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру", - Зісельс - Цензор.НЕТ 1010
показати весь коментар
14.01.2021 16:19 Відповісти
Ей ей я и не знал. Когда попы успели только?
показати весь коментар
14.01.2021 16:20 Відповісти
Українці, вам дійсно потрібний той меморіал ?
Чому президент держави опускається до того, щоб ручкатись з спонсорами вбивства українців ? Бо вони всі євреї ?
показати весь коментар
14.01.2021 15:58 Відповісти
тому що українці мовчать, а чинять спротив тільки євреї на чолі з паном https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/3973079369368830 Іосифом Зисельсом

а воно їм треба ????
чи все ж таки і нам теж треба чинити спротив ????
показати весь коментар
14.01.2021 16:21 Відповісти
меморіал потрібен. адже там лежать й наші з вами співвітчизники й він має бути нагадуванням того, що може статися в разі втілення ідеї величі одного народу над іншими, як от зараз відбувається на росії. але він не має будуватися москалями/за гроші москалей/за участі москалів.

щодо того, чому малороське недоумкувате ручкається з російськими окупантами - тому що воно не є українським президентом.
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
Там вже все є.

А кацапоєвреї зараз будуть красти нашу історію.
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
"О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали. "
Кто пишет эти тексты, где его учили?
Есть проект государственного центра, а не государственный проект!
показати весь коментар
14.01.2021 16:01 Відповісти
Якась квантова заплутаність...чи то євреї це россійський проект, чи то Россія це єврейський проект...
показати весь коментар
14.01.2021 16:01 Відповісти
Одни евреи,а где украинцы?
показати весь коментар
14.01.2021 16:04 Відповісти
Чого б не торкнувся зеленський, з усього лізуть кацапські роги, рила і копита.
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
Не для того Зеленського притягнув Медведчук, щоб він РФ палиці в колеса ставив.
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
вот еще одна кнопочка задействована.
хитрый и жадный народец
показати весь коментар
14.01.2021 16:11 Відповісти
Збудовано за сприяння і на кошти окупантів. Як мило. Країна де дурість її вундерваффе.
показати весь коментар
14.01.2021 16:12 Відповісти
большинство идеологических теорий для масс придумали евреи : христианство, фрейдизм, марксизм и они же приложили свою руку даже к немецкому нацизму ... так что холокост это вина и еврейского народа ...стройте на храмовой горе что хотите
показати весь коментар
14.01.2021 16:12 Відповісти
Ржали дибіли?
Зеленський зустрівся з представниками "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру", - Зісельс - Цензор.НЕТ 5945
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
"Российский проект представляли скандально известный режиссер Илья Хржановский, раввин Яков Дов Блайх, руководитель проекта Максим Яковер." - (Бывший) https://antikor.com.ua/articles/134424-glavnomu_ravvinu_ukrainy_blajhu_grozit_tjurjma_za_uklonenie_ot_vozvrata_44_mln_grn_kredita_dokument Главный раввин Украины Яков Дов Блайх может быть лишен свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества за мошенничество в связи с уклонением от погашения кредита на сумму свыше 44 миллионов гривен, взятого в «ВАБ Банке».

https://antikor.com.ua/articles/134424-glavnomu_ravvinu_ukrainy_blajhu_grozit_tjurjma_za_uklonenie_ot_vozvrata_44_mln_grn_kredita_dokument Несмотря на решение исполнительной службы о принудительном взыскании долга, Яков Дов Блайх уклоняется от погашения задолженности и не намерен возвращать долги банку.
https://antikor.com.ua/articles/134424-glavnomu_ravvinu_ukrainy_blajhu_grozit_tjurjma_za_uklonenie_ot_vozvrata_44_mln_grn_kredita_dokument 44 492 162,07 грн
Яков Дов Блайх с Яценюком в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
Зеленський зустрівся з представниками "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру", - Зісельс - Цензор.НЕТ 2221
показати весь коментар
14.01.2021 16:26 Відповісти
Колись блазень назвав Ющенко "сеньйор Голодомор".
Питання:
Чи можна тепер назвати це насікоме "даун Локдаун"?
показати весь коментар
14.01.2021 16:28 Відповісти
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!?
показати весь коментар
14.01.2021 16:28 Відповісти
Почему никто не вспоминает что в Бабьем Яру Расстреливали Не Только Евреев !!!!!!?????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
14.01.2021 16:29 Відповісти
Тому організаторами повинні бути українські релігійні організації і рішення має бути у вигляді консенсуса.
показати весь коментар
14.01.2021 18:03 Відповісти
ну все правильно что этот самый Зисельс спешит, чувствует что скоро зельца не будет а новый през уже навряд ли евреем будет... хватит напробовались...
показати весь коментар
14.01.2021 16:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FOON8uiNpzk Корчинский рассказывает про Бабий Яр.
показати весь коментар
14.01.2021 16:34 Відповісти
Вава себе гробницу строит?
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
обрезанные негодяи зайнялись отмыванием денег .мало вас там.....
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
Вава себе гробницу строит?
показати весь коментар
14.01.2021 16:40 Відповісти
Що ви хотіли від кв 95,крім насмішок над нами і Україною😢
показати весь коментар
14.01.2021 16:57 Відповісти
На кістках таки классно піаритися...
Фсі попередники так таки і робили..
Про ще живих навіть і не думають..
показати весь коментар
14.01.2021 17:14 Відповісти
хржаноский пилил бабосы на проекту Дау, сейчас взялся за этот проект..
показати весь коментар
14.01.2021 17:30 Відповісти
Взагалі такі конкурси повинно проводити за участю церковних організацій і гнати касабів від того проекту
показати весь коментар
14.01.2021 18:01 Відповісти
Єврейський Офіс ПреЗедента дозволив москаляче будівництво на українських кістках. Чи є кінець цинізму Зелепукіна та його офісної біомаси?
показати весь коментар
14.01.2021 18:43 Відповісти
який російський проект, то він може тим російський, що фрідман, хан і ще декілька "росіян" зареєстровані у москві. більше трьох років представником фрідмана в цьом комітеті був вакарчук видалився. зараз якогось чікатіло взяли ( обожає насильство). скажіть прямо, дві течії українського єврейства вже більше 15 років сваряться між собою.
показати весь коментар
14.01.2021 19:45 Відповісти
мені здається у москалів є місце для мемоліалу-ростовська обл. змієвска балка. але чомусь про неї мовчать.
показати весь коментар
14.01.2021 19:57 Відповісти
Ну, коли это российский проект, то он будет не столько о памяти убитых евреев, сколько против "бандеровцев". Собственно, это уже происходит. А Зеленский - это антиукраинская скотина.
показати весь коментар
14.01.2021 21:13 Відповісти
Головне що Дєнь Па бєди московськи жиди увіковічать в центрі столиці України на віки і Умань всім покажеться зірочкою серед білого дня. Доречі плясать і памінать будут.... місяць до Дня па бєди і місяць після. Московити наглі скотиняки. Жуйте. Ох дограїтесь рукой воділи як знизу, так і на горах.
показати весь коментар
14.01.2021 22:35 Відповісти
 
 