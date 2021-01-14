Зеленський зустрівся з представниками "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру", - Зісельс
Учора в Офісі Президента Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Про існування державного українського проєкту на зустрічі не згадували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Асоціації єврейських громадських організацій та громад (ВААД) України.
За його інформацією, вчора, 13 січня відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Зеленського у відповідь на наполегливі вимоги керівництва "російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру" побудувати до 27-го січня меморіальну синагогу на території Кирилівського православного цвинтаря в Бабиному Яру.
"Російський проєкт представляли скандально відомий режисер Ілля Хржановський, рабин Яків Дов Блайх, керівник проєкту Максим Яковер.
Не зважаючи на негативну реакцію щодо російського проєкту взагалі та, зокрема, проти будівництва меморіальної синагоги на православному цвинтарі з боку чисельних представників єврейської громади України та решти громадянського суспільства, на сотні негативних публікацій проти російського проєкту впродовж 2020 року, на тисячі підписів під багатьма зверненнями, керівництво України не змогло і на цей раз чітко та прямо зупинити чергову російську агресію на інформаційному фронті гібридної війни.
Мета громадянських протестів не синагога, але провокація російської сторони, яка вже не вперше збуджує міжнаціональні конфлікти в Україні, намагаючись довести всьому світові, що українці - антисеміти.
За весь час наради ніхто не згадав навіть, що є український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, який випереджає темпи розвитку російського проєкту у всьому, за винятком піару.
Треба віддати належне, що на цей раз серед присутніх на нараді знайшлися аргументи проти згаданого проєкту, але, все одно, рішення не було ухвалено, сторони розійшлися "консультуватися" з релігійними лідерами України, а що таке "консультації по-російські" ми всі добре знаємо", - написав він.
Зісельс нагадав про те, що триває збір підписів під другим зверненням українських євреїв до громадянського суспільства з приводу меморіалізації Бабиного Яру. На сьогодні звернення підписали майже 2 000 осіб.
Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.
На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.
У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.
Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.
Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.
До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.
Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.
Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.
28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".
