Не можна дозволити приватизувати Бабин Яр, - провідний дослідник історії євреїв Петровський-Штерн звернувся до Зеленського

Відомий дослідник історії єврейського народу, професор єврейських студій на історичному факультеті Північно-Західного університету в Чикаго Йоханан Петровський-Штерн звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації з меморіалізації жертв Бабиного Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє бачення він висловив у статті "Спас на Крові, або Експериментальний музей "Бабин Яр" Іллі Хржановського".

Нагадаємо, скандал виник навколо ініціативи Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який фінансується приватними спонсорами. Найбільший внесок робить російський олігарх українського походження Михайло Фрідман. Серед інших спонсорів - Павло Фукс, Герман Хан, Віктор Пінчук. Ініціатива була оформлена з 2016 року, і відтоді зазнає критики зокрема через її спонсорування російськими олігархами. Восени 2019 року відбулася зміна команди проєкту, художнім керівником був призначений російський режисер Ілля Хржановський. 22 квітня відкрито кримінальне провадження за фактом можливого насильства над немовлятами, взятими з дитбудинку, під час зйомок фільму "ДАУ" в 2011 році. Запропонований ним начерк концепції меморіалу в Бабиному Яру, у якій він відкинув традиційні методи увічнення пам'яті, зазнав гострої критики.

Паралельно реалізується державний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, над яким працювали десятки українських учених. Нині проводиться реконструкція історичної будівлі колишньої контори єврейського кладовища, де розташується музей жертв Бабиного Яру. Сотні діячів науки і культури у відкритому листі назвали випадок Хржановського симптомом проблеми, тоді як корінь проблеми в тому, що приватний проєкт є непрозорим і може слугувати проти інтересів України. Вони зажадали реалізувати державний проєкт.

"Звертаюся до президента України: пане Зеленський, хай би як ви до цього ставилися, Бабин Яр – трагічний символ в історії Києва. Це розуміли навіть перші секретарі компартії УРСР, хоча й воліли приховати трагедію за офіційною брехнею на кшталт пам’ятника радянським військовополоненим 1976 року. Сподіваюся, що розпад СРСР у 1991 році докорінно змінив ставлення влади до історії України. Ви народилися в іншому місті, але несете відповідальність за країну, яка обрала вас своїм політичним лідером. Ви, людина при владі, не можете залишитися байдужим спостерігачем. Потрібно зробити вибір. Бабин Яр мусить стати національним проєктом, що його розробили чільні українські дослідники за підтримки ключових закордонних інституцій у діялозі з духовними й інтелектуальними елітами країни. Не можна дозволити його приватизувати. Жертви Бабиного Яру належать вам і мені. Якщо український уряд не може спонсорувати музей, то нехай учасники цього проєкту долучаться до роботи над майбутнім меморіяльним центром на громадських засадах, щоб уникнути політичних маніпуляцій і корупції", - зазначив він.

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Також професор звернувся до Іллі Хржановського і до деяких членів наглядової ради громадського проєкту Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", зокрема Віталія Кличка, Якова Дов-Блайха, Натана Щаранського:

"Пане Хржановський, ваші знання про українську ситуацію, Голокост, історію Бабиного Яру й музеєзнавство нульові. Ваше розуміння борхесівських лабіринтів, які ви так любите, також нульове. Будьте чесні з собою. Визнайте, що це не ваш проєкт, що ви на цьому не розумієтеся, що вчинили помилку. Будьте скромні у своїх претензіях. Знімайте експериментальне кіно. Не наживайте собі ворогів в Україні. Ваш проєкт і ваша присутність перетворять Бабин Яр на місце ненависти. Я певен, що ви не ставили собі такої мети – хіба що цього хочуть ті, хто вам платить. Рятуйте свою репутацію, а не руйнуйте. Візьміть приклад із Карла Беркгофа, який відійшов від проєкту, нехай трохи запізно. Цим відважним кроком ви здобудете щиру повагу і українців, і євреїв.

По-друге, я хотів би звернутися до членів наглядової ради – шанованих діячів, фахівців у своїх царинах, зразкових політичних постатей рівня Натана Щаранського, Віталія Кличка і Якова Дов Блайха. Повірте, меморіяльний центр у Бабиному Яру за жодних обставин не може бути проєктом приватного спонсора. Ви, панове, стали пішаками в чужій грі. Ви надто відомі й надто шановані, щоб грати у гру, правил якої не контролюєте й не розумієте до кінця. Ви, досвідчені політики, мусите розуміти, що таке антикризові кроки. Проєкт пана Хржановського потребує антикризових кроків. Якщо ви й далі його підтримуватимете своїми іменами, то затягнете себе в культурну катастрофу колосального масштабу. Не перетворюймо історичну трагедію на культурну біду. Сказавши "ні" цьому проєктові, ви утвердите свій професіоналізм, порядність і людську гідність. Невже ви справді хочете грати у рольові ігри в експериментальному Голокості пана Хржановського?"

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