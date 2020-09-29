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Новини
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Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" і український уряд заявили про співпрацю. ФОТО

Сьогодні в Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Підписи під документом у присутності президента України Володимира Зеленського поставили міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко і член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр і український уряд заявили про співпрацю 01

Підписання відбулося безпосередньо на місці майбутнього меморіалу одразу після церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Вітаючи та підтримуючи ініціативу і створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", обидві сторони визнали необхідність об'єднання зусиль українського суспільства, держави, міжнародної спільноти, міжнародних та українських організацій, що займаються дослідженням та вивченням Голокосту і трагедії Бабиного Яру, спрямованих на збереження та відновлення історичної пам'яті, щоб вона стала постійним нагадуванням про ціну, яку люди платять заради миру.

Згідно з повідомленням, президент України Володимир Зеленський зазначив, що трагедію Бабиного Яру не можна забувати. "Ми розуміємо, що це історія не лише України та єврейського народу, це трагічна історія всього світу. Люди, особливо молодь, повинні мати можливість прийти і побачити місце, де були розстріляні тисячі євреїв, аби усвідомити одну з найбільших трагедій ХХ століття. Ми всі маємо розуміти, що повтору цього не можна допустити ні в сучасному світі, ані в майбутньому", - заявив Володимир Зеленський.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр і український уряд заявили про співпрацю 02

У підписаному меморандумі зазначено, що збереження та відновлення пам’яті про трагедію Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій періоду Другої світової війни, є невід’ємною складовою пам’яті єврейського народу, національної пам’яті українського народу, а також інших народів світу, які стали жертвами та свідками злочинів нацистського режиму.

"Це не можна назвати лихом, подібним до урагану або повені. Це було одним з наймасовіших убивств в історії. Але потім був вчинений ще один злочин – злочин приховування та забуття, аби світ ніколи про це не дізнався. Ось чому сьогоднішня церемонія настільки важлива. І ось нарешті ми підходимо до часу, коли ці закатовані душі нарешті будуть вшановані меморіальним музеєм Голокосту світового рівня", – підкреслив під час підписання Меморандуму Рональд Лаудер.

Читайте також: Зеленський у День пам'яті жертв Бабиного Яру: Тисячі зруйнованих доль і тисячі нагадувань про те, до чого призводять расизм і нетерпимість

Інсталяцію на території урочища з нагоди 79-х роковин трагедії представив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Церемонію відкриття підготував український театральний режисер Влад Троїцький. Автор ідеї та концепції інсталяції – україно-британський медіахудожник Максим Демиденко. Також над створенням інсталяції працював колектив представників з України, Ізраїлю, США, Великої Британії.

В основі інсталяції символ Дерева Життя, який зустрічається у більшості релігій та міфологій світу. Трагедія Бабиного Яру показує, як легко це Дерево може бути знищене, його гілки поламані. Колони простріляні сотнею тисяч куль того ж калібру, від яких загинули люди у Бабиному Яру. Інсталяція діє 24/7 і вночі крізь кульові отвори проходить світло та звук пам’яті.

Крім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру встановлені монокуляри, в які вмонтовано найвідоміші фотографії Бабиного Яру, зроблені німецьким військовим фотографом Йоганнесом Геллє у наступні дні після розстрілів 29-30 вересня 1941 р. Завдяки цим монокулярам тепер кожен відвідувач зможе побачити, який вигляд мала ця територія 79 років тому.

Автор: 

Бабин Яр (160) Київ (19636) Ткаченко Олександр (509) Голокост (141)


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Топ коментарі
+11
В Бабьим Яру были расстреляны, конечно, в основном евере, если я не ошибаюсь, конечно, но не ТОЛЬКО евреи !
Были расстреляны также ромы и украинцы.
В том числе, лидеры ОУН Теліга та Ошьжич.
Что, Бабий Яр теперь тоже приватизирован евреями, как и вся Украина ? 👿
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29.09.2020 20:08
+9
"правда" в них своя і копати вони не будуть..... вже стільки років засирають ефір своїм віртуальним холокостом
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29.09.2020 19:47
+9
Намагатимуться сформувати в українців "комплекс провини" як у німців після Другої світової війни?
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29.09.2020 19:48
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уряду зайнятись більше нічим?
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29.09.2020 19:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/132440

уряду зайнятись більше нічим?Пріоритетні напрямки формує Дерьмак + блазень розпорядження роздає...
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29.09.2020 19:50 Відповісти
Должно звучать так - Уроду більше зайнятись нема чим. І без знаку питання.
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29.09.2020 20:14 Відповісти
Треба, заради правди, нагадати, що "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" насправді є приватною російською конторою єврейських олігархів, які колись були народжені на території України, - Фукс, Хан і Фрідман.

Московитська шарага, - навіть єврейська, - все одно залишається московитською шарагою.
А під час війни це, як мінімум, - принизливо і ганебно!
Відбулася легалізація Мордору в Україні, - за допомогою єврейських багатіїв-космополітів. Між іншим, зелене світло цьому москальському "центру" дав ще Порошенко в 2016 році. Так що кловун лише продовжувач політики Петра Олексійовича в даному випадку...
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29.09.2020 23:36 Відповісти
Будуть вести розкопки для відновлення історичної правди?
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29.09.2020 19:44 Відповісти
"правда" в них своя і копати вони не будуть..... вже стільки років засирають ефір своїм віртуальним холокостом
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29.09.2020 19:47 Відповісти
прочитайте це,цікаво----------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''---------і тут----''Мої дві години з Володимиром Зеленським''--------''Його єврейство. Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''
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30.09.2020 06:51 Відповісти
нельзя, их "правда" - в мифах, тут раскопки не помогают.
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29.09.2020 22:21 Відповісти
Намагатимуться сформувати в українців "комплекс провини" як у німців після Другої світової війни?
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29.09.2020 19:48 Відповісти
"Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века...", - заявил Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3221883
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29.09.2020 19:53 Відповісти
А не евреи там не были расстреляны? Что за попытки приватизировать кусок украинской земли, тольок потому, что среди прочих жертв фашизма были и евреи. Там погибли пациенты больгицы для душевнобольных, люди, которые прятали раненых красноармейцев, члены женсоветов (коммунистическая организация), расстреляли пару цыганских таборов с детьми и т.д. Почему Украина должна что-то именно евреям, тем более что мемориал там давно есть и если они хотят поиметь очередной гешефт на строительстве, то не пошли бы они...
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29.09.2020 20:10 Відповісти
після інтерв'ю з гравцем на піаніно-------''Його єврейство. Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''------це тут-----''Мої дві години з Володимиром Зеленським'' ---Бернар-Анрі Леві
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч.
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30.09.2020 06:54 Відповісти
О сотрудничестве с кацапскими олигархами?
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29.09.2020 19:49 Відповісти
Вот такая она всенаротная любовь!Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 4571
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29.09.2020 19:52 Відповісти
Оно боялось тоже пасть жертвой.
Сцыкло.
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29.09.2020 20:04 Відповісти
А ранее все президенты просто так приезжали и возлагали цветы?
Никто народ не разгонял и места закладок не искал?
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29.09.2020 22:17 Відповісти
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 4044
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29.09.2020 19:53 Відповісти
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 1994
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29.09.2020 19:53 Відповісти
ЗЕБЕні свинцем плюнють в обличчя
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29.09.2020 20:14 Відповісти
Жи2 еще за службу в НКВС во время Голодомора не ответили...
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29.09.2020 21:26 Відповісти
Это. ****, не политкорректно. Сейчас правильно груситить за погибшими маланцами..
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29.09.2020 21:29 Відповісти
Та хрен его знает, что мы решили.. Выбирают же граждане раз за разом обрезаных гетьманов..
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29.09.2020 21:43 Відповісти
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве /Дело полезное. Если результатом такого сотрудничества станет оздоровление украинцев и усиление ВСУ.- Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на ВСУ.
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29.09.2020 19:58 Відповісти
хреновые новости. у Петра Алексеевича - диабет. Группа риска... Будем надеяться выздоровеет.
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29.09.2020 22:23 Відповісти
В Бабьим Яру были расстреляны, конечно, в основном евере, если я не ошибаюсь, конечно, но не ТОЛЬКО евреи !
Были расстреляны также ромы и украинцы.
В том числе, лидеры ОУН Теліга та Ошьжич.
Что, Бабий Яр теперь тоже приватизирован евреями, как и вся Украина ? 👿
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29.09.2020 20:08 Відповісти
Вибачте, Олег Ольжич
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29.09.2020 20:11 Відповісти
Якщо в коментарі є помилки - можна видалити свій коментар самотужки, а потім викласти з виправленнями...
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29.09.2020 20:26 Відповісти
на фото...две женщины, справа - судя по босоножкам Зеленская, а слева ?
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29.09.2020 20:14 Відповісти
Друга, тобто робоча "половинка"...
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29.09.2020 20:27 Відповісти
возможно ))) косики меня смущают... та... вроде бы устойчивая брунетка))))
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29.09.2020 20:36 Відповісти
Элементарно, не Зеленская.
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29.09.2020 22:30 Відповісти
не Зеленская - женщина справа? а так похожа...
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29.09.2020 22:37 Відповісти
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!)жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста" https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. Адополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
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29.09.2020 20:48 Відповісти
2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях, а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"

3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
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29.09.2020 20:51 Відповісти
4. В качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"Вечірній Київ", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
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29.09.2020 20:56 Відповісти
. У США заперечення Голокосту не карається, оскільки вільне вираження своїх поглядів захищено Першою поправкою до Конституціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83#cite_note-184 [184] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83
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29.09.2020 20:58 Відповісти
Более того!
5 июля 2012 г. Совет ООН по правам человека принял историческую резолюцию о праве на свободу слова в Интернете. А ещё годом ранее Комитет ООН по правам человека принял не менее знаменательное решение, постановляющее, что преследование за отрицание холокоста является недопустимым для стран, подписавших Конвенцию по правам человека.

А то во многих европейских странах исследователи и политические аналитики, отрицающие официальную версию Холокоста, уже подвергались травле в прессе, публичному остракизму, увольнениям с работы, а иногда даже уничтожению в форме многолетнего тюремного заключения!

Официальный текст решения (замечания общего порядка) на русском языке (docx): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34_ru.doc
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30.09.2020 15:23 Відповісти
5. И "в заключение" - разделение убийц и их жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим и тут же плевать на при этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
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29.09.2020 20:58 Відповісти
У тих же самих могилах Бабиного Яру поховані також і жертви більшовицького терору, замучених кількома роками раніше сталінськими катами у 1930-х роках.
Чому вшановують тільки єврейських жертв нацизму, а про похованих там же, тільки вбитих сталінськими нелюдами українців мовчать? А між іншим, верхівка НКВД, і середня ланка, тоді були більш ніж наполовину заповнені євреями. Про це тепер переважно мовчать.

Корчинський про Бабин Яр: Хотілось би почути вибачення євреїв перед українцями

https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c
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29.09.2020 23:14 Відповісти
Нам потрібно в голос на весь Світ заявити, що , так званий, холокост був розплатою жидів за вчинення голодомоу жидівською більшовитською партією мерзотників проти українців і казахів в 32-33 роках. А приватизація Бабиного Яру так, як це зробили жиди зараз це - наруга над пам'яттю всіх нежидів , що там лежать.
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29.09.2020 20:59 Відповісти
ты прав на 1000%. Притом, не только об Украине речь. Как только прозвучали первые выстрелы ночью 22 июня 1941 года, в той же Прибалтике местное население кинулось громить евреев, с оружием - расстреливали на месте.
То же было в Польше, громили евреев в т.ч. знаменитый погром в 1945 в Варшаве - просто убивали.
В Западной Беларуси партизаны и местное население добивали евреев которым посчастливилось сбежать из Минского гетто.
Как видим, "антисемитизм" везде, и в 1941 и в 1945. И причины одинаковы - на этих территориях во время "воссоединения" 1939-1940 г. оккупанты входили и формировали органы власти через еврейское коммунистическое подполье, везде евреи встречали краснозадых "освободителей" в 1939-40 цветами и списками "кого надо расстрелять", и оккупационные органы власти формировались из представителей коммунистического семитского подполья. Местное население однако это запомнило и не преминуло поквитаться когда пришло удобное время.
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29.09.2020 22:31 Відповісти
Зелька,а когда ты экономикой уже займёшься,созданием рабочих мест,привлечением инвестиций,посадкой казнокрадов и взяточников,или пока мемориал не построишь ничем другим заниматься не будешь?
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29.09.2020 21:11 Відповісти
Подскажите ,пожалуйста,Израиль признал Голодомор - геноцидом ,или забили на просьбу клована?
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29.09.2020 21:22 Відповісти
А чому Ізраїль та Росія не визнають Голодомор геноцидом українсього народу???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2020 22:10 Відповісти
Хуже дурака может быть только дурак с самоинициативой.
Инсталляции в виде гигантских дементоров и мероприятия вокруг них вызывают только негатив и шок. Там, где нужна скорбь и тишина, Зеленский устроил черт знает что.
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29.09.2020 22:23 Відповісти
оно устроило мексиканский мать его так день мёртвых
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29.09.2020 22:25 Відповісти
Холокост лише частина історії Бабиного Яра, там інтернаціональна могила, а не тільки єврейська. І вип'ячувати тільки єврейські жертви, а всі інші замовчувати це не історія, а пропаганда.
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30.09.2020 06:48 Відповісти
 
 