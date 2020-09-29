Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" і український уряд заявили про співпрацю. ФОТО
Сьогодні в Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Підписи під документом у присутності президента України Володимира Зеленського поставили міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко і член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".
Підписання відбулося безпосередньо на місці майбутнього меморіалу одразу після церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.
Вітаючи та підтримуючи ініціативу і створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", обидві сторони визнали необхідність об'єднання зусиль українського суспільства, держави, міжнародної спільноти, міжнародних та українських організацій, що займаються дослідженням та вивченням Голокосту і трагедії Бабиного Яру, спрямованих на збереження та відновлення історичної пам'яті, щоб вона стала постійним нагадуванням про ціну, яку люди платять заради миру.
Згідно з повідомленням, президент України Володимир Зеленський зазначив, що трагедію Бабиного Яру не можна забувати. "Ми розуміємо, що це історія не лише України та єврейського народу, це трагічна історія всього світу. Люди, особливо молодь, повинні мати можливість прийти і побачити місце, де були розстріляні тисячі євреїв, аби усвідомити одну з найбільших трагедій ХХ століття. Ми всі маємо розуміти, що повтору цього не можна допустити ні в сучасному світі, ані в майбутньому", - заявив Володимир Зеленський.
У підписаному меморандумі зазначено, що збереження та відновлення пам’яті про трагедію Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій періоду Другої світової війни, є невід’ємною складовою пам’яті єврейського народу, національної пам’яті українського народу, а також інших народів світу, які стали жертвами та свідками злочинів нацистського режиму.
"Це не можна назвати лихом, подібним до урагану або повені. Це було одним з наймасовіших убивств в історії. Але потім був вчинений ще один злочин – злочин приховування та забуття, аби світ ніколи про це не дізнався. Ось чому сьогоднішня церемонія настільки важлива. І ось нарешті ми підходимо до часу, коли ці закатовані душі нарешті будуть вшановані меморіальним музеєм Голокосту світового рівня", – підкреслив під час підписання Меморандуму Рональд Лаудер.
Інсталяцію на території урочища з нагоди 79-х роковин трагедії представив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Церемонію відкриття підготував український театральний режисер Влад Троїцький. Автор ідеї та концепції інсталяції – україно-британський медіахудожник Максим Демиденко. Також над створенням інсталяції працював колектив представників з України, Ізраїлю, США, Великої Британії.
В основі інсталяції символ Дерева Життя, який зустрічається у більшості релігій та міфологій світу. Трагедія Бабиного Яру показує, як легко це Дерево може бути знищене, його гілки поламані. Колони простріляні сотнею тисяч куль того ж калібру, від яких загинули люди у Бабиному Яру. Інсталяція діє 24/7 і вночі крізь кульові отвори проходить світло та звук пам’яті.
Крім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру встановлені монокуляри, в які вмонтовано найвідоміші фотографії Бабиного Яру, зроблені німецьким військовим фотографом Йоганнесом Геллє у наступні дні після розстрілів 29-30 вересня 1941 р. Завдяки цим монокулярам тепер кожен відвідувач зможе побачити, який вигляд мала ця територія 79 років тому.
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уряду зайнятись більше нічим?Пріоритетні напрямки формує Дерьмак + блазень розпорядження роздає...
Московитська шарага, - навіть єврейська, - все одно залишається московитською шарагою.
А під час війни це, як мінімум, - принизливо і ганебно!
Відбулася легалізація Мордору в Україні, - за допомогою єврейських багатіїв-космополітів. Між іншим, зелене світло цьому москальському "центру" дав ще Порошенко в 2016 році. Так що кловун лише продовжувач політики Петра Олексійовича в даному випадку...
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч.
Сцыкло.
Никто народ не разгонял и места закладок не искал?
Были расстреляны также ромы и украинцы.
В том числе, лидеры ОУН Теліга та Ошьжич.
Что, Бабий Яр теперь тоже приватизирован евреями, как и вся Украина ? 👿
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!)жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста" https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. Адополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"Вечірній Київ", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83
5 июля 2012 г. Совет ООН по правам человека принял историческую резолюцию о праве на свободу слова в Интернете. А ещё годом ранее Комитет ООН по правам человека принял не менее знаменательное решение, постановляющее, что преследование за отрицание холокоста является недопустимым для стран, подписавших Конвенцию по правам человека.
А то во многих европейских странах исследователи и политические аналитики, отрицающие официальную версию Холокоста, уже подвергались травле в прессе, публичному остракизму, увольнениям с работы, а иногда даже уничтожению в форме многолетнего тюремного заключения!
Официальный текст решения (замечания общего порядка) на русском языке (docx): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34_ru.doc
тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
Чому вшановують тільки єврейських жертв нацизму, а про похованих там же, тільки вбитих сталінськими нелюдами українців мовчать? А між іншим, верхівка НКВД, і середня ланка, тоді були більш ніж наполовину заповнені євреями. Про це тепер переважно мовчать.
Корчинський про Бабин Яр: Хотілось би почути вибачення євреїв перед українцями
https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c
То же было в Польше, громили евреев в т.ч. знаменитый погром в 1945 в Варшаве - просто убивали.
В Западной Беларуси партизаны и местное население добивали евреев которым посчастливилось сбежать из Минского гетто.
Как видим, "антисемитизм" везде, и в 1941 и в 1945. И причины одинаковы - на этих территориях во время "воссоединения" 1939-1940 г. оккупанты входили и формировали органы власти через еврейское коммунистическое подполье, везде евреи встречали краснозадых "освободителей" в 1939-40 цветами и списками "кого надо расстрелять", и оккупационные органы власти формировались из представителей коммунистического семитского подполья. Местное население однако это запомнило и не преминуло поквитаться когда пришло удобное время.
Инсталляции в виде гигантских дементоров и мероприятия вокруг них вызывают только негатив и шок. Там, где нужна скорбь и тишина, Зеленский устроил черт знает что.