Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс
Вчера в Офисе Президента Владимир Зеленский провел совещание с руководством Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" по поводу возведения синагоги в историко-мемориальном заповеднике. О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (ВААД) Украины Иосиф Зисельс.
По его информации, вчера, 13 января состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского в ответ на настойчивые требования руководства "российского проекта мемориализации Бабьего Яра" построить до 27 января мемориальную синагогу на территории Кирилловского православного кладбища в Бабьем Яре.
Российский проект представляли скандально известный режиссер Илья Хржановский, раввин Яков Дов Блайх, руководитель проекта Максим Яковер.
"Несмотря на негативную реакцию по поводу российского проекта в целом и, в частности, против строительства мемориальной синагоги на православном кладбище со стороны многочисленных представителей еврейской общины Украины и остального гражданского общества, на сотни негативных публикаций против российского проекта в течение 2020 года, на тысячи подписей под многими обращениями, руководство Украины не смогло и на этот раз четко и прямо остановить очередную российскую агрессию на информационном фронте гибридной войны.
Цель гражданских протестов не синагога, но провокация российской стороны, которая уже не в первый раз возбуждает межнациональные конфликты в Украине, пытаясь доказать всему миру, что украинцы - антисемиты.
За все время совещания никто не вспомнил даже, что есть украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который опережает темпы развития российского проекта во всем, за исключением пиара.
Надо отдать должное, что на этот раз среди присутствующих на совещании нашлись аргументы против упомянутого проекта, но, все равно, решение не было принято, стороны разошлись "консультироваться" с религиозными лидерами Украины, а что такое "консультации по-русски" мы все хорошо знаем", - написал он.
Зисельс напомнил о продолжающемся сборе подписей под вторым обращением украинских евреев к гражданскому обществу по поводу мемориализации Бабьего Яра. На сегодняшний день обращение подписали почти 2 000 человек.
Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.
В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.
Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.
Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.
К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.
Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.
Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.
28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.
В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.
В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
