7 791 74

Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс

Вчера в Офисе Президента Владимир Зеленский провел совещание с руководством Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" по поводу возведения синагоги в историко-мемориальном заповеднике. О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (ВААД) Украины Иосиф Зисельс.

По его информации, вчера, 13 января состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского в ответ на настойчивые требования руководства "российского проекта мемориализации Бабьего Яра" построить до 27 января мемориальную синагогу на территории Кирилловского православного кладбища в Бабьем Яре.

Российский проект представляли скандально известный режиссер Илья Хржановский, раввин Яков Дов Блайх, руководитель проекта Максим Яковер.

Читайте также: Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ

"Несмотря на негативную реакцию по поводу российского проекта в целом и, в частности, против строительства мемориальной синагоги на православном кладбище со стороны многочисленных представителей еврейской общины Украины и остального гражданского общества, на сотни негативных публикаций против российского проекта в течение 2020 года, на тысячи подписей под многими обращениями, руководство Украины не смогло и на этот раз четко и прямо остановить очередную российскую агрессию на информационном фронте гибридной войны.

Цель гражданских протестов не синагога, но провокация российской стороны, которая уже не в первый раз возбуждает межнациональные конфликты в Украине, пытаясь доказать всему миру, что украинцы - антисемиты.

За все время совещания никто не вспомнил даже, что есть украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который опережает темпы развития российского проекта во всем, за исключением пиара.

Надо отдать должное, что на этот раз среди присутствующих на совещании нашлись аргументы против упомянутого проекта, но, все равно, решение не было принято, стороны разошлись "консультироваться" с религиозными лидерами Украины, а что такое "консультации по-русски" мы все хорошо знаем", - написал он.

Читайте также: Офис Президента заставил министра культуры разрешить "российскому проекту" мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено)

Зисельс напомнил о продолжающемся сборе подписей под вторым обращением украинских евреев к гражданскому обществу по поводу мемориализации Бабьего Яра. На сегодняшний день обращение подписали почти 2 000 человек.

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

14.01.2021 15:38
+30
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

20 год ·

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3456501377812998?__cft__[0]=AZVPNoJ9fmq_8h70jxAwBCl-MppMKiOPKS-Qi2WoX4yYnQ5uknjYx7EHenyuY2CvrlcChi3Sss3kjZfWdFBnCp8sdc8xDu_CWOse955njWbOkJEICeyj7Z9usQEWMSEbWoYbXAeauEcbGW0wP3Hr9Wil&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Українці - найтолерантніший народ у світі.

Ми обрали президентом єврея, багато депутатів євреїв, віддали більшу частину національних багатств олігархам євреям.

Тут є свої мінуси, але є один великий плюс: виявилося, що ми не антисеміти.

Євреї на відміну від нас, мають багато плюсів, але один маленький мінус: вони не толерантні. Вони ******* нас менше, ніж ми любимо їх.

Євреї, яких ми обрали, прагнуть перетворити нас на антисемітів. Навіщо? Вони не кажуть.

Вони кажуть нам: ваші герої - пособники нацистів. Ви маєте шанувати не Шухевича, а кагановича.

Сім'я Шухевича у 1942-43 році з ризиком для свого життя, переховувала від нацистів єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.

Дівчинка на щастя вижила й померла від старості лише нещодавно.

Підозрюю, що діди й прадіди дубінських, бужанських і рабіновичів не рятували єврейських дітей. Можливо, навіть служили нацистам в якості поліціїантів в гетто, чи допомагали есесівцям в концтаборах.

Євреїв, які співробітничали з нацистами було вдосталь. Саме їхні дітки вижили, щоб стати згодом депутатами Верховної Ради України.

На щастя є євреї - патріоти України. Їх ніхто не чує. Натомість всі чують посла Ізраїля в Україні. Він представляє Країну, де вулиці й школи названі ім'ям Менахема Бегіна - гідної особистості і прем'єр-міністра.

До того, як стати прем'єром, Бегін був терористом. Але він не вбивав нацистів, він полював за офіцерами антигітлерівської коаліції.

Це не характеризує Бегіна погано, це погано характеризує час, в який йому довелося діяти.

Так ось, послу Країни з таким бекграундом не подобається Бандера, який з 1941 по 1944 рік сидів у нацистському концтаборі.

Проблема в тому, що євреї здібні й наполегливі. Якщо вони вирішили перетворити українців на антисемітів, їм може вдатися.

Не знаю чи стане від цього краще євреям, але українцям напевне стане гірше.

А что, неплохой проект для памятника...

14.01.2021 16:28
показать весь комментарий
14.01.2021 16:28
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з «95 кварталу» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, гаєр висловлює своє ставлення до громадянУКРАЇНИ.
Нелоху Оманському (в миру «ТЕРМОС»)«начхать» на Український Прапор.
Під час виступу на День Незалежності шостий президент стояв на подіумі у кольорах українського прапора. Це розлютило ветерана війни на Донбасі пана Глiба Бабича. Він сказав, що «до цього прапор України топтали тільки наші вороги». Ветеран пообіцяв, що покладе собі під двері килимок з обличчям Зеленського.
«Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу».
На перехрестях у великих містах з'явилися білборди єврея Коломойського з новою державною символікою. Нижня частина прапора, як зазвичай, символізує жовте пшеничне поле, а у верхню, блакитну частину, «бородата бабуся» замінила на зелений колір. Очікуємо, що скоро на кафедрі перед Бубочкой зникне державна символіка - ТРИЗУБ, а замість нього з'явиться іудейська зірка Давида і Менора. Прокуратура з цього приводу мовчить.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:38 Ответить
евреи и ж.....
ну, вы поняли,
и вместе им никогда не сойтись.
от нескольких знакомых израильтян знаю как они горячо "любят" "черных"
вплоть до того, что жениться едут на ближайший Кипр, чтоб не проходить унизительную процедуру проверки невесты
показать весь комментарий
14.01.2021 16:33 Ответить
как бы Вавку Моссад не запилил у могилку ох Вавка ты дурнуватая .... тебя все хотят грохнуть и украинцы и евреи и не путать на букву Жоооооо!.. и американцы и французы и даже россияне... Вавка всем поклала .....имно на головы...
показать весь комментарий
14.01.2021 16:45 Ответить
для государства Израиль замочить Вавку в Украине гораздо лучший вариант, чем потом геморроиться с ним у себя в Хайфе
показать весь комментарий
14.01.2021 17:27 Ответить
Номер на біс був?

ЗЕбил !
если не кровь православного младенца, так кости православных покойников на Пасху хочет вытащить
показать весь комментарий
14.01.2021 15:51 Ответить
своими выкрутасами ,зеленый оманский осел ,ДОБЬЕТСЯ самого негативного отношения народа Украины к ЕГО нации
показать весь комментарий
14.01.2021 16:30 Ответить
Еврейская нация к нему не имеет никакого отношения, т.к. он - ж....
показать весь комментарий
14.01.2021 16:35 Ответить
а он ничего специально и не добивается - он такой и есть!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:49 Ответить
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
показать весь комментарий
14.01.2021 17:21 Ответить
да какая разніца!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:41 Ответить
Багато українців переховували євреїв, це так. Але правда і в тому, що багато місцевих допомагало німцям у винищенні євреїв. Я читав, що німці за кожного спійманого єврея виплачували винагороду, так місцеві сафарі влаштували. Усяке було.

PS Можна посилання про дівчинку, врятовану родиною Шухевичів, мені цікаво.

14.01.2021 16:01

PS Можна посилання про дівчинку, врятовану родиною Шухевичів, мені цікаво.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:01 Ответить
Юрий Шухевич навіть зустрічався з її сином. Це гуглиться з першого тику.

14.01.2021 16:13
показать весь комментарий
14.01.2021 16:13 Ответить
https://google.gik-team.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 тут
показать весь комментарий
14.01.2021 16:16 Ответить
о, президент Украины наконец-то занялся работой - строительством синагоги

14.01.2021 15:44
показать весь комментарий
14.01.2021 15:44 Ответить
на православном кладбище

проблема на какой праздник открывать новостой: на еврейский Пейсах (синагога ведь),
или на православную Пасху или на "Батьківську субота" (кладбище то православное)
показать весь комментарий
14.01.2021 16:03 Ответить
Отже, будемо очікувати повідомлення Міші Подляка, що євреїв в Бабиному Яру рзстрілювала УПА.

14.01.2021 15:44
показать весь комментарий
14.01.2021 15:44 Ответить
Миша пусть облезет:

Не единичны случаи, когда члены ОУН укрывали евреев в своих семьях в годы Второй мировой войны. Например командир ОУН Никопольщины Иван Вовчук (настоящее имя - Федор Вовк.-Ъ) был удостоен почетного звания "Праведник народов мира" за спасение еврейской семьи. Как выяснилось, укрывали евреев и в семье главнокомандующего УПА Романа Шухевича: в 1942-1943 годах у них жила девочка по имени Ирина Райхенберг, которую снабдили документами на имя Ирины Рыжко, а затем отправили в монастырский приют, благодаря чему Ирина выжила в холокост.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:05 Ответить
вспомните Андрея Шептицкого, тоже много спасал евреев, даже Гордон его не трогает, несмотря на свою ненависть к Западной Украине и бандеровцам.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:46 Ответить
Гордон глуп и неграмотен
показать весь комментарий
14.01.2021 18:07 Ответить
согласен, но это не мешает ему быть
хитрым и начитанным
показать весь комментарий
14.01.2021 19:55 Ответить
Почему вы так решили? Я анализировал невольно его высказывания на протяжении 2014-2020 и не почувствовал начитанности, наоборот. Может, я неправ.
показать весь комментарий
18.01.2021 13:56 Ответить
А кажуть що обрізана "раса" цінує розум? Погроми- це ваша ціль, висновки робити нікому?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:47 Ответить
"Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра.

О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали."

Источник: https://censor.net/ru/n3241824

Они для него свои в квадрате. Потому что оттуда.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:47 Ответить
Невинные жертвы помнить надо ,но из всех насущных проблем -это не главная для главы державы.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:49 Ответить
Невинные жертвы помнить надо, но не там (на православном кладбище) и не так (по-российски).

Есть умные евреи, которых представляет господин https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/3973079369368830 Иосиф Зисельс и у меня есть такие же друзья,
а есть местечковые жиды - ЗЕбил и БаблоМойский, которые по жлобству, тупости и наглости сравни нашим жлобам-малороссам и руским ватникам - Жлобский Интернационал, пля !
показать весь комментарий
14.01.2021 16:11 Ответить
Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра"/ К сегодняшнему дню обрезания Господнего.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:50 Ответить
Шмаркля будь чия,чи іудейська чи кацапська,але ні яким чином не українська.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:52 Ответить
Він ніякий не іудейський. Це типовий проросійський рускоязічний жидок. Колись давно друзі євреї мені казали, що серед них є євреї, і є жиди, і що євреї жидів не поважають.

Ось вам наглядний приклад. Зісельс - це єврей, представник єврейської інтелігенції.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:04 Ответить
+ 100

до появления Зеленского и Коломойского я считал евреев исключительно умной и интеллигентной нацией....
показать весь комментарий
14.01.2021 16:12 Ответить
среди евреев много умных, но и много дураков., намного больше умных - нельзя всю еврейскую нацию считать умными -хитрые, подлые, они и здесь создали о себе миф, что они самые умные, самые лучшие, скрывая, что самые завистливые и жадные, перекинув эти черты украинцам.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:42 Ответить
Синагога в историке-мемориальном заповеднике?! Да вы ох...ли.

Ещё церковь с московскими попами туда втюхайте, что бы кошернее было. И мечеть с пирамидой майя.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:57 Ответить
церквуха московская там уже есть, еще и с иконой святого Николая Кровавого -
покровителя еврейских погромов в России

посла Израиля эта икона Погромщика в Бабьем Яру не жмет ?

але, граждане евреи-строители мемориала, если вы не знаете эту церквуху, я могу показать !
показать весь комментарий
14.01.2021 16:16 Ответить
Это вот этот новодел, "Храм" свв. новомучеников и исповедников Русских
Ей ей я и не знал. Когда попы успели только?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:20 Ответить
Українці, вам дійсно потрібний той меморіал ?
Чому президент держави опускається до того, щоб ручкатись з спонсорами вбивства українців ? Бо вони всі євреї ?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:58 Ответить
тому що українці мовчать, а чинять спротив тільки євреї на чолі з паном https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/3973079369368830 Іосифом Зисельсом

а воно їм треба ????
чи все ж таки і нам теж треба чинити спротив ????
показать весь комментарий
14.01.2021 16:21 Ответить
меморіал потрібен. адже там лежать й наші з вами співвітчизники й він має бути нагадуванням того, що може статися в разі втілення ідеї величі одного народу над іншими, як от зараз відбувається на росії. але він не має будуватися москалями/за гроші москалей/за участі москалів.

щодо того, чому малороське недоумкувате ручкається з російськими окупантами - тому що воно не є українським президентом.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:24 Ответить
Там вже все є.

А кацапоєвреї зараз будуть красти нашу історію.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:38 Ответить
"О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали. "
Кто пишет эти тексты, где его учили?
Есть проект государственного центра, а не государственный проект!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:01 Ответить
Якась квантова заплутаність...чи то євреї це россійський проект, чи то Россія це єврейський проект...
показать весь комментарий
14.01.2021 16:01 Ответить
Одни евреи,а где украинцы?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:04 Ответить
Чого б не торкнувся зеленський, з усього лізуть кацапські роги, рила і копита.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:09 Ответить
Не для того Зеленського притягнув Медведчук, щоб він РФ палиці в колеса ставив.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:09 Ответить
вот еще одна кнопочка задействована.
хитрый и жадный народец
показать весь комментарий
14.01.2021 16:11 Ответить
Збудовано за сприяння і на кошти окупантів. Як мило. Країна де дурість її вундерваффе.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:12 Ответить
большинство идеологических теорий для масс придумали евреи : христианство, фрейдизм, марксизм и они же приложили свою руку даже к немецкому нацизму ... так что холокост это вина и еврейского народа ...стройте на храмовой горе что хотите
показать весь комментарий
14.01.2021 16:12 Ответить
"Российский проект представляли скандально известный режиссер Илья Хржановский, раввин Яков Дов Блайх, руководитель проекта Максим Яковер." - (Бывший) Главный раввин Украины Яков Дов Блайх может быть лишен свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества за мошенничество в связи с уклонением от погашения кредита на сумму свыше 44 миллионов гривен, взятого в «ВАБ Банке».

Несмотря на решение исполнительной службы о принудительном взыскании долга, Яков Дов Блайх уклоняется от погашения задолженности и не намерен возвращать долги банку.
44 492 162,07 грн

14.01.2021 16:26

https://antikor.com.ua/articles/134424-glavnomu_ravvinu_ukrainy_blajhu_grozit_tjurjma_za_uklonenie_ot_vozvrata_44_mln_grn_kredita_dokument Несмотря на решение исполнительной службы о принудительном взыскании долга, Яков Дов Блайх уклоняется от погашения задолженности и не намерен возвращать долги банку.
https://antikor.com.ua/articles/134424-glavnomu_ravvinu_ukrainy_blajhu_grozit_tjurjma_za_uklonenie_ot_vozvrata_44_mln_grn_kredita_dokument 44 492 162,07 грн
Яков Дов Блайх с Яценюком в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
Колись блазень назвав Ющенко "сеньйор Голодомор".
Питання:
Чи можна тепер назвати це насікоме "даун Локдаун"?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:28 Ответить
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:28 Ответить
Почему никто не вспоминает что в Бабьем Яру Расстреливали Не Только Евреев !!!!!!?????????????????????????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
14.01.2021 16:29 Ответить
Тому організаторами повинні бути українські релігійні організації і рішення має бути у вигляді консенсуса.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:03 Ответить
ну все правильно что этот самый Зисельс спешит, чувствует что скоро зельца не будет а новый през уже навряд ли евреем будет... хватит напробовались...
показать весь комментарий
14.01.2021 16:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FOON8uiNpzk Корчинский рассказывает про Бабий Яр.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:34 Ответить
Вава себе гробницу строит?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:38 Ответить
обрезанные негодяи зайнялись отмыванием денег .мало вас там.....
показать весь комментарий
14.01.2021 16:38 Ответить
Вава себе гробницу строит?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:40 Ответить
Що ви хотіли від кв 95,крім насмішок над нами і Україною😢
показать весь комментарий
14.01.2021 16:57 Ответить
На кістках таки классно піаритися...
Фсі попередники так таки і робили..
Про ще живих навіть і не думають..
показать весь комментарий
14.01.2021 17:14 Ответить
хржаноский пилил бабосы на проекту Дау, сейчас взялся за этот проект..
показать весь комментарий
14.01.2021 17:30 Ответить
Взагалі такі конкурси повинно проводити за участю церковних організацій і гнати касабів від того проекту
показать весь комментарий
14.01.2021 18:01 Ответить
Єврейський Офіс ПреЗедента дозволив москаляче будівництво на українських кістках. Чи є кінець цинізму Зелепукіна та його офісної біомаси?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:43 Ответить
який російський проект, то він може тим російський, що фрідман, хан і ще декілька "росіян" зареєстровані у москві. більше трьох років представником фрідмана в цьом комітеті був вакарчук видалився. зараз якогось чікатіло взяли ( обожає насильство). скажіть прямо, дві течії українського єврейства вже більше 15 років сваряться між собою.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:45 Ответить
мені здається у москалів є місце для мемоліалу-ростовська обл. змієвска балка. але чомусь про неї мовчать.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:57 Ответить
Ну, коли это российский проект, то он будет не столько о памяти убитых евреев, сколько против "бандеровцев". Собственно, это уже происходит. А Зеленский - это антиукраинская скотина.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:13 Ответить
Головне що Дєнь Па бєди московськи жиди увіковічать в центрі столиці України на віки і Умань всім покажеться зірочкою серед білого дня. Доречі плясать і памінать будут.... місяць до Дня па бєди і місяць після. Московити наглі скотиняки. Жуйте. Ох дограїтесь рукой воділи як знизу, так і на горах.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:35 Ответить
 
 