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Бабин Яр (160) Зеленський (22448) наказ (445) Єрмак Андрій (1352) Денис Шмигаль (4398)

Зеленський визначив Шмигаля і Єрмака співголовами оргкомітету з розвитку заповідника "Бабин Яр", - указ

Зеленський визначив Шмигаля і Єрмака співголовами оргкомітету з розвитку заповідника

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з документом, Прем'єр-міністра України й керівника Офісу Президента України визначено співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету.

Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників щодо створення в м. Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Кабінет Міністрів має затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши вирішення нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вул. Іллєнка, 44 у м. Києві тощо.

Крім того, уряд повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової конференції (веб-конференції), присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті про них.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також читайте: Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
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Топ коментарі
+17
Заповідник?
Що будем охороняти?
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15.12.2020 19:56
+16
Пиндец мемориалу...
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15.12.2020 19:56
+13
Значить так, раніше (пр любій **********) це був меморіал пам'яті значить, а при ******* - ЗАПОВІтДник...?
Іпануте суспільство, що вибрало та підтримує цю, це потворне непорозуміння.
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15.12.2020 20:01
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Заповідник?
Що будем охороняти?
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15.12.2020 19:56 Відповісти
зЕповіти..., мля.
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15.12.2020 20:33 Відповісти
Пиндец мемориалу...
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15.12.2020 19:56 Відповісти
Зеленский опердил Шмыгаля и Ермака.
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15.12.2020 20:43 Відповісти
"Развитие" - це,як будуть розширювати?
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15.12.2020 20:01 Відповісти
завезуть ще кілька сотени тисяч євреїв.... **************.... і розширять
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15.12.2020 21:01 Відповісти
...і звинуватять українців!
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15.12.2020 21:06 Відповісти
ну а кого?
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15.12.2020 21:08 Відповісти
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15.12.2020 21:08 Відповісти
Значить так, раніше (пр любій **********) це був меморіал пам'яті значить, а при ******* - ЗАПОВІтДник...?
Іпануте суспільство, що вибрало та підтримує цю, це потворне непорозуміння.
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15.12.2020 20:01 Відповісти
Ну, з дєрьмаком понятно. А шмигаль тут до чого? Хоча...
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15.12.2020 20:01 Відповісти
Oh, ja, ja...
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15.12.2020 20:34 Відповісти
опять готовятся что то украсть
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15.12.2020 20:02 Відповісти
"Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ" - Шмыгаль и Ермак тоже евреи?
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15.12.2020 20:03 Відповісти
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15.12.2020 20:05 Відповісти
а шо ?
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15.12.2020 20:12 Відповісти
Обрезать обоих))))
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15.12.2020 20:31 Відповісти
по самые яйца...сделать из них пассивных
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15.12.2020 20:48 Відповісти
Дуже смішно. Вони ж обидва ВЖЕ.
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15.12.2020 21:06 Відповісти
в даному випадку, "сєд" лишнє у слові "сопрєдсєдатєлі"
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15.12.2020 20:04 Відповісти
Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ - Цензор.НЕТ 943
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15.12.2020 20:07 Відповісти
Совсем крыша поехала. Это называется местом массового захоронения и любые работы в таких местах запрещены.
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15.12.2020 20:07 Відповісти
А там никого и не хоронили, а синагога завсегда лишней не будет для большого гешефта.
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15.12.2020 20:10 Відповісти
Вы знаете, в местах морских и воздушных катастроф тоже никого не хоронили, однако местами массовых захоронений их признают.
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15.12.2020 20:15 Відповісти
Так в Бабьем Яру была воздушная катастрофа? Очень тонко подмечено о воздушности этой катастрофы. Вы случайно не знаете в каком воздушном пространстве растворились бесследно 220 000 трупов расстрелянных евреев и цыган набившихся в Киев перед отходом Красной армии в таком диком количестве? Если Вы поинтересуетесь судебной медициной на минимальном уровне в данном вопросе, то с удивлением обнаружите тот факт что для того чтобы дровами сжечь один труп весом в 70 кг необходимо потратить тепловой энергии эквивалентной грубо 2100 кВт или 500 кг дров сухих и по времени это занимает порядка 50 часов. Что бы бесследно сжечь 220 000 нужно 110 000 тонн дерева и если сжигать по 1 000 трупов в день, заниматься этим нужно 220 дней подряд. Дрова можно заменить соляркой в пропорции 2:1 по теплотворной способности и тогда понадобится 55 000 тонн солярки.....
Бредни про Бабий Яр противно слушать. Размеры лжи на этой теме просто гигантские.
Нет тела - нет дела....
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17.12.2020 23:48 Відповісти
Подойдите к зеркалу и увидите в нем эпического дурака.
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18.12.2020 00:27 Відповісти
Я не просил Вас делится своим печальным опытом познания себя. Где трупы делись? Вы знаете? Или знаете? Расскажите, мне будет интересно. Я в этой теме хорошо разбираюсь. Пафос и пропаганду оставьте перед зеркалом. Есть конкретное утверждение о массовой гибели людей в достаточно ограниченном пространстве в 10-12 га. Где делись тела жертв?
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18.12.2020 00:34 Відповісти
"Доцент был туп"
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18.12.2020 00:41 Відповісти
Плохая попытка) Классику над помнить, если уж пытаетесь в кавычки брать: "доцент Тупой".
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18.12.2020 11:41 Відповісти
..."Второй: - Так они оба были грузины?
Первый: - Вот это я не помню. Один был грузин, а другой... Степа!
Второй: - Да это я Степа.
Первый: - Ты Степа? А кто грузин? Грузин не знал, что он грузин...
Второй: - Ему не сообщили?
Первый: - Сообщили, но поздно. Он уже был Авас!
Второй: - Давай еще раз!
Первый: - Есть у нас грузин и доцент тупой. Страшно тупой.
Второй: - А грузин?
Первый: - А грузин нет. И ты тоже. Вместе с доцентом.
Второй: - Ну?
Первый: - "Ну!" Вызывает он его к доске - Авас, Авас, Авас, Авас!
Второй: - А-а-а! Ну и что?
Первый: - Ничего.
Второй: - А чего вы смеялись?..."
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18.12.2020 12:23 Відповісти
...в Бабий Яр их ...
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15.12.2020 20:11 Відповісти
Заповедник ,как то слух режет ,не 😠? Шо ж у них все через Жо...у 🤦😡
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15.12.2020 20:13 Відповісти
Заповíдник або заповідник суворого режиму - територія або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F акваторія , на якій зберігається в природному стані весь її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 природний комплекс . Згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 МСОП класифікується як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F природоохоронна територія категорії Ia. Заповідники виділяються як унікальні пам'ятки історії і культури, живої і неживої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 природи , з науковою метою, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 резервати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 тварин і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8 рослин .
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15.12.2020 21:05 Відповісти
Кабмин дополнительно выделил 180 миллионов на льготы чернобыльцам, а Израиль выделил надцать миллионов долларов украинским сопредседателям оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр" интересно к кому будет больше внимание?
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15.12.2020 20:14 Відповісти
Как чернобылец могу вам со всей ответственностью зая вить: Обещать, не значит жениться.
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15.12.2020 20:17 Відповісти
Мне нравиться маланский подход к проблемам украинский предпринимателей (ну которые полукровки тоже смешаны с маланской кровью ,а не монголо татарской как российский народ),ну вроде свои даже по этим показателя зачем свои дурить.? Вот недавно с АП сказали что завтра последний день подачи заявление на материальную помощь 8000 денег для украинских ФОПов
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15.12.2020 20:31 Відповісти
Кацапе, какой "российский" народ? Это шо, брежневкая новая историческая общность типа советского народа?
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15.12.2020 21:05 Відповісти
А що, якщо збудують супер-меморіал - Холокост не повториться?
Не меморіали треба будувати юдеям, а по людські відноситись к більшості Людства!
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15.12.2020 21:05 Відповісти
Путінятко, в якому ти класі вчишся ?
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15.12.2020 20:26 Відповісти
у бубочки свои игрушки
капец. фопы целый день галдят под окнами а оно про музей беспокоится
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15.12.2020 20:19 Відповісти
Заповедник? я думал заповедники это что то другое......
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15.12.2020 20:23 Відповісти
Зелёный Хер взялся за Бабий Яр
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15.12.2020 20:29 Відповісти
аффтар, а почему это фото к "Бабий Яр".
Уже евреи монополизировали место трагедии украинского народа?...
Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ - Цензор.НЕТ 7673
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15.12.2020 20:36 Відповісти
Та ви (як і я) нічого не розумієте. Днями мені доводив один ізраїльтянин що це такий тест на цивілізованість, коли розповідав навіщо на Контрактовій площі поставили отаке саме (тільки трохи менше)...
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15.12.2020 21:17 Відповісти
заглянул - действительно - по всему Киеву расставляют и затем преследуют недовольных.
пля...
В цивилизованном мире эти вопросы решаются (как я понял из интернета) так:
если в Киеве ставится менора, то аналогично в Тель-Авиве (или где там) ставится христианский крест.
И не вопрос ...

Аналогично с мусульманами и их мечетями...

Аналогично с мусульманскими хиджабами - если в мусульманских странах нельзя нашим женщинам быть, то ихним жабам нефиг носить заматываться как прокажённым на европейских улицах - а тем более в школах.

тошнит от всей этой срани - точнее - от хитрожопых с одной стороны и бездеятельности с другой стороны.
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15.12.2020 21:55 Відповісти
Зеленський визначив Шмигаля і Єрмака співголовами оргкомітету з розвитку заповідника "Бабин Яр", - указ - Цензор.НЕТ 8596
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15.12.2020 21:55 Відповісти
Мля, шо то дйствительно их дохера понаставили Разжыгают
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16.12.2020 12:59 Відповісти
Ну как же, как же... Об этом ведь в первую очередь нужно позаботиться.
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15.12.2020 20:39 Відповісти
Вони ще ст метро планують перейменувати на Бабин Яр. Уявляю оголошення - "Станція Бабин Яр. Кінцева... не забувайте свої речі."
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15.12.2020 20:40 Відповісти
И грех и чёрный смех
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15.12.2020 20:59 Відповісти
уже давно не смешно...
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15.12.2020 21:57 Відповісти
дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"Источник: https://censor.net/ru/n3237133

Какое развитие на кладбище??? Идиоты, там людей расстреляли!!! Кстати, там не только евреи! Или пляски на костях??? Твари!
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15.12.2020 21:00 Відповісти
Зараз заспамлять. Або видалять. Стандартна процедура. Зараз же ж усі схиблені на толерастії.
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15.12.2020 22:17 Відповісти
жертвы Бабыного яра - больше100 тысяч человек из них 30 тысяч иудеи. из за 30% жертв хотят приватизировать Яр для минорного гешефта... жертвы других людей зря, они власть не интересуют???? им Мемориал не нужен???
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15.12.2020 21:02 Відповісти
А що, якщо збудують супер-меморіал - Холокост не повториться?
Не меморіали треба будувати юдеям, а по людські відноситись к більшості Людства!
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15.12.2020 21:11 Відповісти
Єврейська легенда за українські гроші, або танці 7-40 на українських кістках...
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15.12.2020 21:27 Відповісти
От чого Ви усі такі злі та недобрі?! Є гарна звістка! Скоро юдейські свята стануть державними в Україні. В Ізраїлі Песах святкується 7 днів, а за межами Ізраїлю - 8!
https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR0VmAvs0zOjXC2wWsqkHSuKFCkGtt3JZH16uoDlF2j20n8f5fhpoDbz4jY Ех, пагуляєм!
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15.12.2020 21:31 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/wearetheuman/ чергове ЧП .....скрізь тихо..
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15.12.2020 21:35 Відповісти
Вчора в Умані на незаконному хасидському самострої вбивство робітника...
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15.12.2020 21:39 Відповісти
этот дЕрьмак - в каждой бочке затычка!
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15.12.2020 21:37 Відповісти
"Смотрящій" кремлядей. "Сіделка" при убогом.
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15.12.2020 21:52 Відповісти
Лучше бы ты их определил на нары, вот это было бы здорово!!!
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15.12.2020 21:50 Відповісти
Шмаркль и Зермак.
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15.12.2020 22:00 Відповісти
Лелея Ермака, Зеленский посылает нах всех западных партнеров и, тем самым, ведёт Украину в Россию.
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15.12.2020 23:18 Відповісти
 
 