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Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років

Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років

Рада ухвалила Проєкт Закону про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення проголосував 341 нардеп.

Законопроєктом пропонується заборонити продаж (реалізацію, відпуск) аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років.

У разі, якщо продавець сумнівається у віці покупця ліків, їхній продаж здійснюється за умови пред'явлення документа, який підтверджує його вік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям

Автор: 

ВР (15022) діти (5128) ліки (1329)


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да....явно им делать нех...
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15.07.2021 14:21 Відповісти
А эти идиоты в раде как собрались отличать ребенка 12 и 13 лет от ребенка которому 14?? Паспортов нет у них..
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15.07.2021 14:32 Відповісти
Ну как, если кричит шо "бабушка умирает, продайте антишок", то надо сурово спросить что из математики он знает и физики, если формулы за восьмой класс скажет ответ, тогда - можно. А если плачет и бросается ползать на коленях, тогда дать визитку похоронного бюро и пожелать бабушке счастливого .... хм.... "круиза")))
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15.07.2021 14:37 Відповісти
Дебилы, счас такие подростки что и не отличить от 20летнего это раз, а два..матери плохо,бабушке,кто в аптеку пойдет?соседка?..
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15.07.2021 14:41 Відповісти
так реально этих тварей бы так - пусть подыхают ибо посланному по таблетку внуку не продали лекарство, типо мал и глуп и не видел пышных похорон.
издеваются. хотя смотря на "эпопею" с Авоковым, то как раз не только издеваются, а опускают.
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15.07.2021 15:03 Відповісти
Визначення віку дитини (до 14 чи старше) не проблема. Треба просто прийняти державну програму "Дитина.Ідентифікація" - кожній дитині вживити чіп, набити QR-код або просто № на руці. Всі дані занести в єдиний загальнодержавний реєстр. При покупці в аптеці не складно буде звіритись з цим реєстром. Вуаля.
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15.07.2021 14:51 Відповісти
Що? Набити код? Зовсім з жари поїхав?
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15.07.2021 17:18 Відповісти
Ааааа, тьотєнька, мнє оторвало ножкі, мнє срочно нужно срєдство для остановкі крові, продайтє пожалуйста!
Дєвочка, тєбє всєго лішь 10 лєт. Поетому нє могу. Пойді позові маму і пусть мама тєбє купіт!
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15.07.2021 17:32 Відповісти
 
 