Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років

Рада ухвалила Проєкт Закону про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення проголосував 341 нардеп.

Законопроєктом пропонується заборонити продаж (реалізацію, відпуск) аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років.

У разі, якщо продавець сумнівається у віці покупця ліків, їхній продаж здійснюється за умови пред'явлення документа, який підтверджує його вік.

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