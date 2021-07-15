Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет
Рада приняла Проект Закона о внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" соответстующее решение проголосовал 341 нардеп.
Законопроектом предлагается запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет.
В случае, если продавец сомневается в возрасте покупателя лекарств, их продажа осуществляется при условии предъявления документа, который подтверждает его возраст.
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издеваются. хотя смотря на "эпопею" с Авоковым, то как раз не только издеваются, а опускают.
Дєвочка, тєбє всєго лішь 10 лєт. Поетому нє могу. Пойді позові маму і пусть мама тєбє купіт!