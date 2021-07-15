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Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет

Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет

Рада приняла Проект Закона о внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" соответстующее решение проголосовал 341 нардеп.

Законопроектом предлагается запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет.

В случае, если продавец сомневается в возрасте покупателя лекарств, их продажа осуществляется при условии предъявления документа, который подтверждает его возраст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий

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ВР (29272) дети (6554) лекарства (1225)


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да....явно им делать нех...
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15.07.2021 14:21 Ответить
А эти идиоты в раде как собрались отличать ребенка 12 и 13 лет от ребенка которому 14?? Паспортов нет у них..
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15.07.2021 14:32 Ответить
Ну как, если кричит шо "бабушка умирает, продайте антишок", то надо сурово спросить что из математики он знает и физики, если формулы за восьмой класс скажет ответ, тогда - можно. А если плачет и бросается ползать на коленях, тогда дать визитку похоронного бюро и пожелать бабушке счастливого .... хм.... "круиза")))
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15.07.2021 14:37 Ответить
Дебилы, счас такие подростки что и не отличить от 20летнего это раз, а два..матери плохо,бабушке,кто в аптеку пойдет?соседка?..
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15.07.2021 14:41 Ответить
так реально этих тварей бы так - пусть подыхают ибо посланному по таблетку внуку не продали лекарство, типо мал и глуп и не видел пышных похорон.
издеваются. хотя смотря на "эпопею" с Авоковым, то как раз не только издеваются, а опускают.
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15.07.2021 15:03 Ответить
Визначення віку дитини (до 14 чи старше) не проблема. Треба просто прийняти державну програму "Дитина.Ідентифікація" - кожній дитині вживити чіп, набити QR-код або просто № на руці. Всі дані занести в єдиний загальнодержавний реєстр. При покупці в аптеці не складно буде звіритись з цим реєстром. Вуаля.
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15.07.2021 14:51 Ответить
Що? Набити код? Зовсім з жари поїхав?
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15.07.2021 17:18 Ответить
Ааааа, тьотєнька, мнє оторвало ножкі, мнє срочно нужно срєдство для остановкі крові, продайтє пожалуйста!
Дєвочка, тєбє всєго лішь 10 лєт. Поетому нє могу. Пойді позові маму і пусть мама тєбє купіт!
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15.07.2021 17:32 Ответить
 
 