Рада 262 голосами "за" ухвалила законопроєкт про Дія.Сity

Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада України 262 голосами "за" ухвалила у другому читанні законопроєкт № 4303 - ключовий для створення спеціального правового режиму для IT-галузі, відомого як Дія.Сity.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "НВ"

Дія.Сity — це спеціальний правовий режим для IT-галузі, який передбачає спеціальні умови оподаткування, нові форми і варіанти співпраці фахівця з компанією (як альтернатива системі "ФОП-компанія") для резидентів режиму (IT-компаній, стартапів і венчурних фондів), а також додатковий захист від свавілля силовиків. Дія.Сity — проєкт, який має складатися з 3 законів, серед яких саме 4303 є ключовим, задаючи стандарти спецрежиму. Також для повноцінного функціонування спецрежиму необхідні зміни до Податкового кодексу (ЗП№ 5376), і в КПК (так званий законопроєкт "Маскішоустоп-3").

У Міністерстві цифрової трансформації позитивно сприйняли ухвалення законопроєкту № 4303 і кажуть, що він допоможе розвинути IT-індустрію в Україні.

Там кажуть, що законопроєкт 4303 гарантує ІТ-індустрії незмінність умов Дія.City протягом 25 років, при цьому документом вводиться норма про неприйнятність прямого або непрямого примусу юридичних осіб до отримання статусу резидента Дія City. Крім цього, встановлено чіткий перелік кваліфікованих видів діяльності в межах спецрежиму.

"Нагадаємо, що проєкт закону № 4303 визначає основні принципи функціонування правового режиму Дія.City, який запроваджується з метою стимулювання розвитку України як цифровий держави. Вступ до спецрежиму буде добровільним. Він не обмежуватися територіально, а буде діяти по всій країні", — кажуть у Мінцифрі.

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Закон також передбачає запровадження нової форми співпраці між компаніями і фахівцями — гіг-контракти — і додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність та інвестицій.

Нагадаємо, законопроєкт № 4303-д про ДіяCity парламент підтримав у першому читанні у квітні цього року. У компромісній версії законопроекту депутати кажуть, що врахували більшу частину побажань від представників галузі. До другого читання законопроєкт обзавівся також безліччю змін, і піддався критиці Головного юридичного управління апарату Ради, зокрема — через нібито неконституційність низки норм законопроєкту.

Законопроєкт № 5376 про податки в Дія City Рада ухвалила за основу в червні. Цей документ вводить спеціальний режим оподаткування підприємств-резидентів Дія.City і доходів їх працівників, зокрема гіг-спеціалістів. Так, документ надає резидентам Дія.City можливість вибирати між сплатою податку на прибуток (18%) і податком на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9%.