Рада 262 голосами "за" приняла законопроект о Дія.Сity

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины 262 голосами "за" приняла во втором чтении законопроект № 4303 - ключевой для создания специального правового режима для IT-отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", известного как Дія.Сity.

Дія.Сity — это специальный правовой режим для IT-отрасли, который предусматривает специальные условия налогообложения, новые формы и варианты сотрудничества специалиста с компанией (как альтернатива системе "ФОП-компания") для резидентов режима (IT-компаний, стартапов и венчурных фондов), а также дополнительную защиту от произвола силовиков. Дія.Сity — проект, который должен состоять из 3 законопроектов, среди которых именно 4303 является ключевым, задавая стандарты спецрежима. Также для полноценного функционирования спецрежима необходимы изменения в Налоговый кодекс (ЗП№ 5376), и в УПК (так называемый законопроект "Маскишоустоп-3").

В Министерстве цифровой трансформации позитивно восприняли принятие законопроекта № 4303 и говорят, что он поможет развить IT-индустрию в Украине.

Там отмечают, что законопроект 4303 гарантирует ИТ-индустрии неизменность условий Дія.City в течение 25 лет, при этом документом вводится норма о неприемлемости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента Действие City. Кроме этого, установлен четкий перечень квалифицированных видов деятельности в пределах спецрежима

"Напомним, что проект закона № 4303 определяет основные принципы функционирования правового режима Дія.City, который вводится с целью стимулирования развития Украины как цифровой государства. Вступление в спецрежим будет добровольным. Он не ограничиваться территориально, а будет действовать по всей стране", - говорят в Минцифре.

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Закон также предусматривает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами - гиг-контракты - и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность и инвестиций

Напомним, законопроект № 4303-д о ДіяCity парламент поддержал в первом чтении в апреле этого года. В компромиссной версии законопроекта депутаты говорят, что учли большую часть пожеланий от представителей отрасли. Ко второму чтению законопроект обзавелся также множеством изменений, и подвергся критике Главного юридического управления аппарата Рады, в частности — из-за якобы неконституционности ряда норм законопроекта.

Законопроект № 5376 о налогах в Дія City Рада приняла за основу в июне. Этот документ вводит специальный режим налогообложения компаний-резидентов Дія.City и доходов их работников, в том числе гиг-специалистов. В частности документ предоставляет резидентам Дія.City возможность выбирать между уплатой налога на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (ПНВК) по ставке 9%.