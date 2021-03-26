Федоров: "Дія City" обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно
IT-глобальный драйвер экономики и узнаваемости Украины в мире "Дія City" обеспечит рост ІТ-сектора на 40-50% ежегодно.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров принял участие во встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представителями международных бизнес-ассоциаций. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество и планы по развитию Украины.
"Мы с вами - в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели - чтобы наша страна, Украина, была успешной, и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах ", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что каждый законодательный акт должен соответствовать прежде всего интересам граждан и одновременно давать развитие бизнеса и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций.
Михаил Федоров во время встречи отметил, что одной из главных целей проекта "Дія City" является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.
"Наши инициативы и предложения, направленные на улучшение условий работы для бизнеса - цифровизацию процессов, развитие IT-индустрии и специальный правовой режим "Дія City". Благодаря "Дія City" мы можем стать настоящей IT-нацией", - прокомментировал Федоров.
"Дія City"- это специальный налоговый и правовой режим. IT-специалисты, диджитал-маркетологи, специалист по edtech, киберспорту, дизайнеры и все, кто будет работать в компаниях-резидентах "Дія City", получат возможность работать как фрилансеры, но при этом иметь социальные гарантии.
В частности, проект "Дія City" позволит увеличить количество IT-работников вдвое - с 200 до 450 000 в течение 4 лет. А также обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно - сегодня это 20-30%. Кроме того, удастся увеличить доходы IT-отрасли до $ 16,5 млрд. В 2019 году эта цифра составляла $6 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Просто хламидия дорвавшись до власти - как обычно гребёт не на государство , под себя родного...
Зачем нам вощбзе этот ДияСити - если это о них, а не о нашем городе !?
И еще... Они в основном тратят не здесь... - это так, чтобы вы понимали... Но я за это их не осуждаю... Их деньги - их право их тратить...
Это единственная отрасль в стране которая не требует никаких дотаций - только не трогать её, не помогать ей и все будет ок. С уя красноглазые должны платить 40% прямых налогов со своих зарплат, и при этом не иметь таких же законодательно гарантированных условий как КЗОТовцы?
Но хитрожопые считают ИНАЧЕ поэтому выдумали некую ДияСити - и пытаются через неё получить особые плюшки...
)))
А ты об этом спроси у их хитрожорых хозяев ПОЧЕМУ они не оформляют их согласно как КЗОТу !?
Как еанько "на пенсию" четверть зп отдавал, и еще почти четверть отдавал бы за то шо наше сверхэфективное и успешное государство позволило тебе пахать на каком-то ОблЭнерго? Или может быть ты бы выбрал первый вариант, и думал о своей пенсии сам?
А так ты как обычный пролетарий исповедующий принцип "братство в рабстве".
Что-то когда инженера йху смоктали, никто из шахтеров да сварщиков с зп под 2к баксов не возмутился мол как так - "мозги" голодают.
Шо у тебя красноглазые забрали? Они свой труд и умение продают за бугор, пока значительно большая масса людей сидит по заводам которые не могут болт за бугор изготовить на продажу, и жалуются что работы нет - а вы, заводчане, сколько раз штормили начальство за то что мол деньги завод должен зарабатывать, а не на дотациях сидеть до банкротства? Очкарика могут уволить одним днем по закону, а КЗОТовца - нет, а то что вас заставляют писать заявление об увольнении без даты, то еще не повод всех остальных в свое говно затаскивать.
Ты путаешь хер с пальцем !
"Они свой труд и умение продают за бугор" - и основная масса тратит их там же...
Так в чем их преимущество для государства ?
- в дфсу сидять бюджетники - і навряд вони будуть пахать як папа карло на хімії в черкасах, аби вашій величності за 7000 - 10000 гривень майструвати сайтики за останніми трендами.
- цензор напевно зажав гроші і замовив якусь невелику студію
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Admin Organization: Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua
Admin Street: Gaidara, 50 st.
Admin City: Kyiv
Admin State/Province: Kyiv
Admin Postal Code: 01033
Admin Country: UA
Admin Phone: +380.442010102
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +380.442010100
Admin Fax Ext:
Admin Email: [email protected]
Domain Name: DIIA-BUSINESS-KHARKIV.COM
Registry Domain ID: 2571479020_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.imena.ua
Registrar URL: http://www.imena.ua
Updated Date: 2021-03-22T07:32:53Z
Creation Date: 2020-11-10T16:09:11Z
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Registrar: INTERNET INVEST, LTD. DBA IMENA.UA
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Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +380.442010102
1. feminitive.com
2. glamping-sig.ru
3. lawpromo.ru
Domain name: DIIA-BUSINESS-KHARKIV.COM Registry Domain ID: 2571479020_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.reg.com Registrar URL: https://www.reg.com Registrar URL: https://www.reg.ru Updated Date: 2021-03-16T09:36:18Z Creation Date: 2020-11-10T16:09:11Z Registrar Registration Expiration Date: 2021-11-10T16:09:11Z Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC Registrar IANA ID: 1606 Registrar Abuse Contact Email: [email protected] Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111 Status: pendingTransfer http://www.icann.org/epp#pendingTransfer
А вот администратора уже поменяли. Что есть, то есть.
Admin Name: Viktoria Homutska Admin Organization: Private Person Admin Street: ul Kalnyshevskogo, 7 Admin City: Kyiv Admin State/Province: Kyiv Admin Postal Code: 04159 Admin Country: UA Admin Phone: +380.976065831 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: [email protected]
совсем разные вещи
ЗЫ То что регистрант был из рашки для гос-сервиса, тоже фигня. Полная.
А може послати їх в цифрову ж*пу із цими казками
И этот недалеко ушел.
имитация бурной деятельности, чтобы премии себе выписывать
Держава отримує кожно-місячний приток валюти, досить великі суми, які генеруються дуже невеликою кількістю людей. Ці кошти відразу виходять на валютну біржу і не дають гривні впасти в прірву.
Місцеві бюджети отримують кошти у вигляді сплачених податків. Без жодної шкоди для екології. Бізнеси отримують платоспроможних клієнтів.
Всі в плюсах.
Будь-яке "покращення" від держ-чиновників у вигляді додаткових зборів це ЗАВЖДИ мінус як мінімум 5-10 відсотків росту.
Наш IT бізнес базується практично виключно на кваліфікації спеціалістів, які заробляють менше ніж могли би в цивілізованих країнах, але це компенсується цілком прийнятними податками.
Ці спеціалісти отримують скажемо умовно від одної до трьох пропозицій (часто набагато більше) на зміну роботи, далеко не тільки від вітчизняних роботодавців, щоквартально. І перманентно перебувають в стані, а може ризикнути і поїхати
Будь-яка зміна з податковим навантаженням чи введення додаткових зборів може порушити баланс і схилити багатьох з золотого фонду індустрії до міграції і тим самим обвалити індустрію буквально за пів року.
Тому прохання до всіх держ-чиновників. Не вдосконалюйте. Просто забудьте про існування галузі.
Дискримінація в чому?
Платячи 5 відсотків від поступлень, як податок, it-шники в абсолютних величинах платять набагато більше ніж середньостатистичний працівник в Україні.
Де-факто кожний айтішник повністю утримує як мінімум одного, а нерідко і двох-трьох бюджетників.
І це все незрозуміло за які послуги.
Це навіть не говорячи про непрямі податки такі як ПДВ чи чисельні акцизи
Я розумію що держ - чиновники хотіли би більше. Але це створює ризик обвалити галузь, яка потім може більше ніколи не відновитись. (На цьому ринку ми далеко не одні і це дуже велика удача, що український IT-бізнес зайняв свою насправді дуже невелику нішу в світовому ринку it-послуг)
Зараз спеціалісти в абсолютній більшості платять бо ставки прийнятні, тому нема сенсу особливо ховатись. Що буде після "вдосконалень" ми реально не знаємо.
Плюс я написав "а нерідко і двох-трьох бюджетників" тобто мова про тих, які становлять особливу цінність для фірми і клієнта за рахунок своїх компетенцій. І які як наслідок заробляють скажемо політ коректно трохи більше.
И еще $50 ЕСВ вынь да положь ежемесячно, вне зависимости есть у тебя доход или нет Итого с 2000 долл он в бюджет дает 550 долл налогов! И это 5 пенсионеров
Дискримінація полягає в тому, що усі працівники рівні у отриманні державних і соціальних послуг. Тому і сплата податків має відбуватися на загальних умовах. Інша справа, що сплата має бути загальноприйнятою нормою. І, можливо, за зниженою для усіх ставкою, оскільки, окрім ПДФЛ кожна особа сплачує податок на споживання - ПДВ. Поза тим, якщо ви вважаєте за краще мати регресивну шкалу оподаткування (коли за більше платять менший відсоток) майте на увазі, що власники бізнесу будуть обкладатись податком за ставкою у 1 відсоток (до 100 мільйонів на рік) і менше відсотка - від 100 мільйонів. Тобто більш заможні будуть платити менше. Так згодиться?
Далі це заробіток спеціалістів, фірма також не займається благочинністю тобто скажемо з ходу набігає мінімум два мільярди.
Далі ці суми принаймні перша частина сходу йдуть через міжбанк, стабілізуючи стан гривні.
На фоні іншої валюти яка осідає по офшорах чи матрацах це вже дуже немало.
Наступне it-шники не вимагають для себе якихось преференцій. Мова йде про те що в основному працюючи як ФОПи не бачать причин, чому їх потрібно якось інакше оподатковувати ніж інших ФОПів під маркою "покращень".
На рахунок державних чи соціальних послуг. it-шники так як усі ФОПи плачуть єдиний соціальний внесок.
Причому за все життя ні разу не чув щоб хтось з них отримував від держави лікарняні чи щось подібне.
Чому така особлива увага до насправді досить мало-чисельної категорії населення, мова про десятки тисяч, коли число таксистів і торговців на базарі, чи навіть тих самих заробітчан, які взагалі нічого не платять йде на мільйони?
В даній конкретній ситуації мова йде про галузь яка росте приблизно на 20відсотків на рік, але ідіотські прагнення деяких держслужбовців зняти з них додаткову касу можуть спричини стагнацію і в перспективі колапс галузі за відносно невеликий час.
І хто з цього виграє?
Поза тим, хіба хтось лишає IT права на трудову чи підприємницьку діяльність? Більшість ІТ не є фопами за суттю. Вони працюють як наймані працівники, оскільки виконують роботу на постійній основі на підставі довготермінової регламентації оплати праці. А використання ФОП системи є способом уникнути загальної. Нажаль, ПДФЛ, ЕСВ, і система соціального забезпечення має достатньо вад. Так само, як і держ. управління, і судова система. А ще військо. Зважте на те, що військові діють у значно гірших і небезпечних умовах а ще отримують суттєво нижчі доходи, і поза тим забезпечують IT спеціалісту комфортні умови життя і загальнодержавну безпеку. Але це наша спільна відповідальність. І тих, хто діє на спрощеній системі, і платників на загальних умовах. Щоби ви розуміли, я сам маю ІТ профіль із власною специфікою, тому питання мені знайоме зблизька. Тож прочитайте уважно другу половину мого першого допису на вашу адресу.
https://ain.ua/2019/08/29/it-obzor-nix/
1. В індустрії працює ~ 200 000 спеціалістів
2. З них власне розробники 52% скажемо візьмемо 100 000
3. З них на аутсорсінг працює це звідки приходить валюта ще половина.
Маємо 50 000
з помісячного доходу 2000$ маємо 2000 * 50 000 ~ 100 млн $ на місяць.
На рік це мілярд двіста мільйонів доларів тільки зарплати спеціалістів.
Я прекрасно розумію що не всі заробляють 2000$, хоча дехто має і більше.
До того ж плюс 50000 не розробників, які також заробляють з аутсорса в it індустрії,
дають занижену цифру півтора мільярда доларів на рік тільки на зарплати.
Це валюта клієнтів яка кожного місяця отримується через валютні перекази,
продається через банки потрапляє на біржу і тим самим вносить
хорошу, стабілізуючу ноту в нашу досить нестійку фінансову систему.
І це говориться тільки про зарплатні кошти які витрачаються кожного місяця.
Якщо говорити ще і про гроші фірми отримаємо скажемо так трохи більше.
Тепер про ФОПи
Система ФОПів це модель на якій базується індустрія.
Заберіть цю модель і система впаде за квартал.
Причина в тих спеціалістах які заробляють 2000$ і більше.
При певній наполегливості і мотивації ці люди легко знаходять роботи в цивілізованих
країнах на скажемо 4000-5000$
Щоб Ви зрозуміли при звичайній системі найму вони будуть мати на руки
десь приблизно 900 доларів.
Що маємо в результаті
людина має 2000 може мати 4000-5000 але мінус податки, мінус дорогі ціни,
мінус потрібно напрягатись, ну і тут мама, тато не далеко.
В результаті маємо галузь яка динамічно розвивається.
Перспектива
отримати тут 900 доларів чи ризикнути поїхати на 4000-5000
Як Ви думаєте що зроблять спеціалісти?
Що буде з фірмами і їх репутацією, якщо вони будуть не здатні виконати контракти через те що специ розбіглись?
Що буде з галуззю?
Ви ж ще забули згадати, що ITiшники є активними споживачами. Які через власні витрати фінансують інших фопів. Але це не змінює загальної потреби у фінансуванні суспільних витрат.
Можливо для таких країн як Польща це було би дійсно дрібничка. В наших умовах це звісно не визначна роль, але такий досить непоганий стабілізатор.
А в загальному я намагаюсь сказати, що завдяки старанням наших горе-чиновників і під сумнівними лозунгами про справедливість і прогрес "Золота ера" українського it-бізнесу добігає кінця. Надія на те що їх(горе чиновників) зупинять ще є, але чимраз менша.
В принципі це логічно. Бізнес високих технологій і напів-феодальна країна це речі аж занадто несумісні.
Хоча ті, хто має 1,5 мільярда щороку можуть зупинити будь кого.
був
стандартное желание обилетить
удобнее собрать их всех вместе и контролировать
СБУ аплодирует
https://dou.ua/forums/topic/33040/