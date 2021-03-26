РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12230 посетителей онлайн
Новости
2 922 78
IT-индустрия (244) Федоров Михаил (492) Минцифры (313)

Федоров: "Дія City" обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно

Федоров:

IT-глобальный драйвер экономики и узнаваемости Украины в мире "Дія City" обеспечит рост ІТ-сектора на 40-50% ежегодно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров принял участие во встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представителями международных бизнес-ассоциаций. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество и планы по развитию Украины.

"Мы с вами - в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели - чтобы наша страна, Украина, была успешной, и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах ", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что каждый законодательный акт должен соответствовать прежде всего интересам граждан и одновременно давать развитие бизнеса и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров

Михаил Федоров во время встречи отметил, что одной из главных целей проекта "Дія City" является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.

"Наши инициативы и предложения, направленные на улучшение условий работы для бизнеса - цифровизацию процессов, развитие IT-индустрии и специальный правовой режим "Дія City". Благодаря "Дія City" мы можем стать настоящей IT-нацией", - прокомментировал Федоров.

"Дія City"- это специальный налоговый и правовой режим. IT-специалисты, диджитал-маркетологи, специалист по edtech, киберспорту, дизайнеры и все, кто будет работать в компаниях-резидентах "Дія City", получат возможность работать как фрилансеры, но при этом иметь социальные гарантии.

Также читайте: Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине

В частности, проект "Дія City" позволит увеличить количество IT-работников вдвое - с 200 до 450 000 в течение 4 лет. А также обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно - сегодня это 20-30%. Кроме того, удастся увеличить доходы IT-отрасли до $ 16,5 млрд. В 2019 году эта цифра составляла $6 млрд.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Еще остались лохи, которые верят федоровской шпионке "Дия"? Сервера некоторых сервисов сидят и администрируются в Раше. Ну-ну.

Федоров: "Дія City" забезпечить зростання IТ-сектору на 40-50% щорічно - Цензор.НЕТ 237
показать весь комментарий
26.03.2021 10:42
+3
поки ніхто туди не ліз - воно зростало!
показать весь комментарий
26.03.2021 10:37
+3
Пиз.бол! Ничего за всё время это х.ни - они ничего не дала и не развила...
показать весь комментарий
26.03.2021 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самокатчик вже казав про 40%.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:36 Ответить
поки ніхто туди не ліз - воно зростало!
показать весь комментарий
26.03.2021 10:37 Ответить
Пиз.бол! Ничего за всё время это х.ни - они ничего не дала и не развила...
показать весь комментарий
26.03.2021 10:38 Ответить
Я об этом только СЛЫШУ 6 лет, а результатов не вижу !
показать весь комментарий
26.03.2021 10:39 Ответить
Результат -- слив нужной информации. Как в крайнем случае с очередью на вакцинацию.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:44 Ответить
а ты посмотри на выручку от экспорта в твоей отрасли, и сравни с выручкой которую заводит из-за бугра отрасль с всего лишь 200 000 человек - при том что заводы-пароходы работают на той базе что осталась от совка, а красноглазики с нуля её подняли. Сравни цифры, и подумай о том что идет экспорт труда умственного, а не пшеничку-подсолнечник за бугор продавать, или лес с рудой.
показать весь комментарий
26.03.2021 21:24 Ответить
Я говорю о том что НЕТ развития для города... Они работают на себя в лучшем случае... А крик подняли ТАК, как будто на город...
Просто хламидия дорвавшись до власти - как обычно гребёт не на государство , под себя родного...
показать весь комментарий
26.03.2021 21:56 Ответить
ДияСити - это вообще не о городах. Не ясно кто у тебя "они" - зеленые или красноглазые. И что значит "нет развития для города" - если о зеленых, то понятно что ожидать нечего, если о красноглазых - то почему люди выжигающие себе мозги по 12 часов должны что-то делать для заводских любителей пивчанского и социальных гарантий.
показать весь комментарий
26.03.2021 22:51 Ответить
Почему мы вообще говорим сейчас о красноглазиках ? Если они работают ТОЛЬКО для себя !? ЗАЧЕМ нам переживать за них !?
Зачем нам вощбзе этот ДияСити - если это о них, а не о нашем городе !?
показать весь комментарий
27.03.2021 00:39 Ответить
Что значит "только для себя"? А заработанные деньги они где тратят? Высаживают в офшоры, засерая экологию? По твоей логике Ахметка и Пинчук с Коломойским работают ТОЛЬКО для других! Тяжело тебе быть таким умственно отсталым пролетарием?
показать весь комментарий
27.03.2021 11:20 Ответить
Я про то, что МНОГИЕ так не для себя" зарабатывают... Но почему то раскручивают для прикрытия тему ДияСити ... - как будто без этого солнце не взайдёт... Они и БЕЗ нас проживут... Поэтому меня и смущает - это "прикрытие"...
И еще... Они в основном тратят не здесь... - это так, чтобы вы понимали... Но я за это их не осуждаю... Их деньги - их право их тратить...
показать весь комментарий
27.03.2021 11:38 Ответить
Шо ты несешь, черт? А где они те деньги тратят?
Это единственная отрасль в стране которая не требует никаких дотаций - только не трогать её, не помогать ей и все будет ок. С уя красноглазые должны платить 40% прямых налогов со своих зарплат, и при этом не иметь таких же законодательно гарантированных условий как КЗОТовцы?
показать весь комментарий
28.03.2021 14:40 Ответить
"Это единственная отрасль в стране которая не требует никаких дотаций " - вот и Я так считаю...
Но хитрожопые считают ИНАЧЕ поэтому выдумали некую ДияСити - и пытаются через неё получить особые плюшки...
показать весь комментарий
28.03.2021 15:33 Ответить
какие блд плюшки? "возможность быть уволеным одним днем" или "невозможность перейти к другому работодателю"? иди за своими "хитрожопыми хозяевами" смотри ибо красноглазые никому не принадлежат - там нет такого что по пол-года ходят зарплату канючат.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:06 Ответить
"как КЗОТовцы" !?
)))
А ты об этом спроси у их хитрожорых хозяев ПОЧЕМУ они не оформляют их согласно как КЗОТу !?
показать весь комментарий
28.03.2021 15:34 Ответить
потому что туда сразу набегут мамашки которые отработают пол-года и на три года в декрет уйдут, а бабки платить им надо. Или потому что пристроят туда сына маминой подруги по блату, и хрен ты его уволишь. Или потому что задроты имеют шанс не платить 22% от зарплаты "себе на пенсию" т.е. в никуда - кзотовцы прекрасно понимают что пенсии уже совсем скоро не будет вовсе, потому их коробит то что кто-то может положить хй на хитрозадых с ул.Банковой которые просто-напросто наяуют тебя с будущим. Я ж говорю что ты раб - сам в болоте сидишь, и других за собой тянешь. А дай возможность тебе работать так же - то первый бы на верху стоял, а остальных туда сапогом забивал назад.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:10 Ответить
Возможно
показать весь комментарий
29.03.2021 12:29 Ответить
А ты для других работаешь? 99% людей живут и работают для себя. Дай тебе выбор "уплачивать 5% от дохода и ЕСВ 22% от минималки" или НДФЛ 18% от дохода + 22% ЕСВ от дохода - что бы ты выбрал?
Как еанько "на пенсию" четверть зп отдавал, и еще почти четверть отдавал бы за то шо наше сверхэфективное и успешное государство позволило тебе пахать на каком-то ОблЭнерго? Или может быть ты бы выбрал первый вариант, и думал о своей пенсии сам?
А так ты как обычный пролетарий исповедующий принцип "братство в рабстве".
Что-то когда инженера йху смоктали, никто из шахтеров да сварщиков с зп под 2к баксов не возмутился мол как так - "мозги" голодают.
Шо у тебя красноглазые забрали? Они свой труд и умение продают за бугор, пока значительно большая масса людей сидит по заводам которые не могут болт за бугор изготовить на продажу, и жалуются что работы нет - а вы, заводчане, сколько раз штормили начальство за то что мол деньги завод должен зарабатывать, а не на дотациях сидеть до банкротства? Очкарика могут уволить одним днем по закону, а КЗОТовца - нет, а то что вас заставляют писать заявление об увольнении без даты, то еще не повод всех остальных в свое говно затаскивать.
показать весь комментарий
28.03.2021 14:14 Ответить
Ты зря кипятишься...! Зри в корень О ЧЁМ я пишу !!!
Ты путаешь хер с пальцем !


"Они свой труд и умение продают за бугор" - и основная масса тратит их там же...
Так в чем их преимущество для государства ?
показать весь комментарий
28.03.2021 15:37 Ответить
Привіт, пізд@к! Вже на новій роботі? Не тонеш?
показать весь комментарий
26.03.2021 10:40 Ответить
З чиїх коштів і навіщо їм цей рух,пане бендер?
показать весь комментарий
26.03.2021 10:41 Ответить
Та бачив я, як редизайн Цензору наші, "найсвітліші" голови робили, як не можуть зробити нормальний кабінет платника, як працює в ручному режимі митниця....
показать весь комментарий
26.03.2021 10:41 Ответить
Яка рибка така й юшка
- в дфсу сидять бюджетники - і навряд вони будуть пахать як папа карло на хімії в черкасах, аби вашій величності за 7000 - 10000 гривень майструвати сайтики за останніми трендами.
- цензор напевно зажав гроші і замовив якусь невелику студію
показать весь комментарий
26.03.2021 22:55 Ответить
Размер студии на качество работы никак не влияет. И даже с бОльшей долей вероятности в большой конторе вам сделают гавно
показать весь комментарий
27.03.2021 11:21 Ответить
Еще остались лохи, которые верят федоровской шпионке "Дия"? Сервера некоторых сервисов сидят и администрируются в Раше. Ну-ну.

Федоров: "Дія City" забезпечить зростання IТ-сектору на 40-50% щорічно - Цензор.НЕТ 237
показать весь комментарий
26.03.2021 10:42 Ответить
Федоров: "Дія City" забезпечить зростання IТ-сектору на 40-50% щорічно - Цензор.НЕТ 1449
показать весь комментарий
26.03.2021 10:44 Ответить
такая и была задумка)
показать весь комментарий
26.03.2021 11:00 Ответить
сам перевірив.

Domain Name: DIIA-BUSINESS-KHARKIV.COM
Registry Domain ID: 2571479020_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.imena.ua
Registrar URL: http://imena.ua
Updated Date: 2021-03-22T13:24:11Z
Creation Date: 2020-11-10T16:09:11Z
Registrar Registration Expiration Date: 2022-11-10T16:09:11Z
Registrar: Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua
Registrar IANA ID: 1112
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Whois privacy protection service
Registrant Organization: Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua
Registrant Street: Gaidara, 50 st.
Registrant City: Kyiv
Registrant State/Province: Kyiv
Registrant Postal Code: 01033
Registrant Country: UA
Registrant Phone: +380.442010102
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +380.442010100
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: [email protected]
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Whois privacy protection service
Admin Organization: Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua
Admin Street: Gaidara, 50 st.
Admin City: Kyiv
Admin State/Province: Kyiv
Admin Postal Code: 01033
Admin Country: UA
Admin Phone: +380.442010102
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +380.442010100
Admin Fax Ext:
Admin Email: [email protected]
показать весь комментарий
26.03.2021 11:29 Ответить
запустил операцию прикрытия
показать весь комментарий
27.03.2021 11:22 Ответить
Я конечно не верю зели. Но просто понимая как работают гос. структуры, могу сказать одно, с СБУ такого бы не прокатило. Вот что мне выдал поиск...

Domain Name: DIIA-BUSINESS-KHARKIV.COM
Registry Domain ID: 2571479020_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.imena.ua
Registrar URL: http://www.imena.ua
Updated Date: 2021-03-22T07:32:53Z
Creation Date: 2020-11-10T16:09:11Z
Registry Expiry Date: 2022-11-10T16:09:11Z
Registrar: INTERNET INVEST, LTD. DBA IMENA.UA
Registrar IANA ID: 1112
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +380.442010102
показать весь комментарий
26.03.2021 11:20 Ответить
Это было 2 недели назад. Сейчас перепроверю. Только не на именах.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:28 Ответить
звідки ти знав 2 неділі назад, що сьогодні потрібно буде whois перевірити саме для цього домейну?
показать весь комментарий
26.03.2021 11:31 Ответить
Я снизу указал результаты. И только не на именах. Поменялся админ.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:37 Ответить
И это скриншот делался для новости когда из Дии утекла очередная база.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:40 Ответить
приношу вибачення. все так і є.

Федоров: "Дія City" забезпечить зростання IТ-сектору на 40-50% щорічно - Цензор.НЕТ 3371
показать весь комментарий
26.03.2021 11:51 Ответить
Reverse IP Lookup Results - more than 3 domains hosted on IP address 185.165.123.36 Domain View Whois Record Screenshots

1. feminitive.com
2. glamping-sig.ru
3. lawpromo.ru
показать весь комментарий
26.03.2021 11:52 Ответить
Админа поменять все-таки легче чем сервер.
показать весь комментарий
26.03.2021 12:03 Ответить
Там по времени обновления видно что они 16 числа поменяли админа. Видимо СБУ все-таки мониторят посты на Цензоре и в Твиттере.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:57 Ответить
https://www.eurodns.com/whois-search

Domain name: DIIA-BUSINESS-KHARKIV.COM Registry Domain ID: 2571479020_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.reg.com Registrar URL: https://www.reg.com Registrar URL: https://www.reg.ru Updated Date: 2021-03-16T09:36:18Z Creation Date: 2020-11-10T16:09:11Z Registrar Registration Expiration Date: 2021-11-10T16:09:11Z Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC Registrar IANA ID: 1606 Registrar Abuse Contact Email: [email protected] Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111 Status: pendingTransfer http://www.icann.org/epp#pendingTransfer

А вот администратора уже поменяли. Что есть, то есть.

Admin Name: Viktoria Homutska Admin Organization: Private Person Admin Street: ul Kalnyshevskogo, 7 Admin City: Kyiv Admin State/Province: Kyiv Admin Postal Code: 04159 Admin Country: UA Admin Phone: +380.976065831 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: [email protected]
показать весь комментарий
26.03.2021 11:35 Ответить
Вы немного не компетентны. Это всего лишь регистрация домена через какого-то регистратора из балалайни. Серверы могут находиться где угодно. Другое дело, почему они вообще связались с этим регистратором. Который еще и может этот домен в любой момент присвоить. Или перенаправить трафик на другой сервер с перехватом.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:38 Ответить
Коля у них на цьому самому ІР кацапські сайти крутяться. глянь https://*********.domaintools.com/search/?q=diia-business-kharkiv.com
показать весь комментарий
26.03.2021 11:58 Ответить
это не сервер, а домен
совсем разные вещи
показать весь комментарий
26.03.2021 12:28 Ответить
А дочитать до конца все посты чуть выше религия не позволяет? Там для понимающего все, как на ладони. И про хостинг в том числе.
показать весь комментарий
26.03.2021 12:43 Ответить
против коментариев про хостинг ничего не имею, но по регистранту домена утверждать что там сервера - непрофессиональная фигня.

ЗЫ То что регистрант был из рашки для гос-сервиса, тоже фигня. Полная.
показать весь комментарий
26.03.2021 12:56 Ответить
Там все написано доступным языком для простых пользователей сервиса. И что такое хостинг и хост в физическом, "железном" понимании этого термина?
показать весь комментарий
26.03.2021 13:45 Ответить
Коли чую про "цифрову економіку", відразу думаю коли вони нам почнуть казки розповідати про цифрові іжу, ліки, газ, воду та ін. Де, тля, та цифрова, чи нецифрова вакцина від ковіду?
А може послати їх в цифрову ж*пу із цими казками
показать весь комментарий
26.03.2021 10:44 Ответить
******, в реале решили закрутить гайки IT-индустрии, без них она и так нормально росла, но зебилы пытаются и ее убить
показать весь комментарий
26.03.2021 10:48 Ответить
Забей, айти это люди, вообще плевать, пусть закручивают, просто через некоторое время в Польше все будут... А им останется дырка от бублика!
показать весь комментарий
26.03.2021 12:56 Ответить
Старший брат этого звиздабола помогал отмывать бабло чисто пинчуку.
И этот недалеко ушел.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:55 Ответить
в стране уже некому программировать станки с ЧПУ зато полно киберспортсменов, выходящих в 30 лет на пенсию из-за бешеного графика у компа в DOTe....
показать весь комментарий
26.03.2021 10:58 Ответить
Ну так і програмуй свої станки за 8-10 тисяч гривень - хто заважає?
показать весь комментарий
26.03.2021 12:51 Ответить
ох уж эти сказочники...
имитация бурной деятельности, чтобы премии себе выписывать
показать весь комментарий
26.03.2021 11:02 Ответить
для тих хто в танку. ІТ сектор розвивається там де розвивається економіка в загальному. ІТ підтримує економіку, а не рухає її. якщо немає можливості розвивати бізнес, то кого ІТ буде підтримувати? дайте можливість розвиватися середньому та малому бізнесу, а ІТ сектор сам знайде собі дорогу. хочте допомогти ІТ, розвивайте дослідження в технологіях, так як це роблять розвинуті країни і не намагайтесь будувати Потьомкінські села, ціль зрозуміла - розпил бабла.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:21 Ответить
IT індустрія потребує тільки одне від держслужбовців - не трогайте воно прекрасно їде.

Держава отримує кожно-місячний приток валюти, досить великі суми, які генеруються дуже невеликою кількістю людей. Ці кошти відразу виходять на валютну біржу і не дають гривні впасти в прірву.
Місцеві бюджети отримують кошти у вигляді сплачених податків. Без жодної шкоди для екології. Бізнеси отримують платоспроможних клієнтів.
Всі в плюсах.

Будь-яке "покращення" від держ-чиновників у вигляді додаткових зборів це ЗАВЖДИ мінус як мінімум 5-10 відсотків росту.

Наш IT бізнес базується практично виключно на кваліфікації спеціалістів, які заробляють менше ніж могли би в цивілізованих країнах, але це компенсується цілком прийнятними податками.

Ці спеціалісти отримують скажемо умовно від одної до трьох пропозицій (часто набагато більше) на зміну роботи, далеко не тільки від вітчизняних роботодавців, щоквартально. І перманентно перебувають в стані, а може ризикнути і поїхати

Будь-яка зміна з податковим навантаженням чи введення додаткових зборів може порушити баланс і схилити багатьох з золотого фонду індустрії до міграції і тим самим обвалити індустрію буквально за пів року.

Тому прохання до всіх держ-чиновників. Не вдосконалюйте. Просто забудьте про існування галузі.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:39 Ответить
Сума надходжень заведеної у гривню зарплатні не така велика, вона не впливає на валютний ринок. На відміну від сплачених податків, які б вони за розміром не були. Як ви кажете, - всі в плюсах, але наявна дискримінація. Оскільки інші особи поряд із IT мають платити більше. Поза тим, нема прямих підстав вважати, що IT business, або IT спеціаліст є суб'єктом оподаткування лише через те, що він є резидентом. Тож сплата податків у цій сфері, здебільшого, залежить від рішення самого платника, - платити, чи не платити, а не від ставки оподаткування.
показать весь комментарий
26.03.2021 12:24 Ответить
Десятки тисяч спеціалістів помножити на тисячі доларів заробітку дають на виході десятки - сотні мільйонів доларів стабільно, щомісячно, які через специфіку ведення бізнесу практично відразу чи з дуже невеликою затримкою виходять на валютну біржу міжбанку.

Дискримінація в чому?
Платячи 5 відсотків від поступлень, як податок, it-шники в абсолютних величинах платять набагато більше ніж середньостатистичний працівник в Україні.
Де-факто кожний айтішник повністю утримує як мінімум одного, а нерідко і двох-трьох бюджетників.
І це все незрозуміло за які послуги.
Це навіть не говорячи про непрямі податки такі як ПДВ чи чисельні акцизи

Я розумію що держ - чиновники хотіли би більше. Але це створює ризик обвалити галузь, яка потім може більше ніколи не відновитись. (На цьому ринку ми далеко не одні і це дуже велика удача, що український IT-бізнес зайняв свою насправді дуже невелику нішу в світовому ринку it-послуг)

Зараз спеціалісти в абсолютній більшості платять бо ставки прийнятні, тому нема сенсу особливо ховатись. Що буде після "вдосконалень" ми реально не знаємо.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:28 Ответить
Ну, Ви перебільшуєте. Якщо аit-тішнік отримує $2000, то 5%=$100. За ці $100 утримати двох-трьох бюджетників?
показать весь комментарий
26.03.2021 14:58 Ответить
It-ник заробляє на себе з чого він платить податок персонально як ФОП і ще на фірму з чого також платиться податок в кінці кінців.

Плюс я написав "а нерідко і двох-трьох бюджетників" тобто мова про тих, які становлять особливу цінність для фірми і клієнта за рахунок своїх компетенцій. І які як наслідок заробляють скажемо політ коректно трохи більше.
показать весь комментарий
26.03.2021 18:59 Ответить
а 20% НДС-а во всех товарах что он покупает на свои $2000 ? Это еще $400 !
И еще $50 ЕСВ вынь да положь ежемесячно, вне зависимости есть у тебя доход или нет Итого с 2000 долл он в бюджет дает 550 долл налогов! И это 5 пенсионеров
показать весь комментарий
27.03.2021 11:31 Ответить
По перше, У загальних 84 мільярдах експорту товарів, послуг, і праці реальна сотня мільйонів надходжень не має великого значення. Та навіть серед 20 мільярдів надходжень від усіх осіб, які отримують доходи за свою роботу за кордоном, і або витрачають їх самі, або пересилають рідним, ваша сума майже не помітна.
Дискримінація полягає в тому, що усі працівники рівні у отриманні державних і соціальних послуг. Тому і сплата податків має відбуватися на загальних умовах. Інша справа, що сплата має бути загальноприйнятою нормою. І, можливо, за зниженою для усіх ставкою, оскільки, окрім ПДФЛ кожна особа сплачує податок на споживання - ПДВ. Поза тим, якщо ви вважаєте за краще мати регресивну шкалу оподаткування (коли за більше платять менший відсоток) майте на увазі, що власники бізнесу будуть обкладатись податком за ставкою у 1 відсоток (до 100 мільйонів на рік) і менше відсотка - від 100 мільйонів. Тобто більш заможні будуть платити менше. Так згодиться?
показать весь комментарий
26.03.2021 23:01 Ответить
по перше сотня мільйонів це на місяць хочете за рік множте на 12.
Далі це заробіток спеціалістів, фірма також не займається благочинністю тобто скажемо з ходу набігає мінімум два мільярди.

Далі ці суми принаймні перша частина сходу йдуть через міжбанк, стабілізуючи стан гривні.
На фоні іншої валюти яка осідає по офшорах чи матрацах це вже дуже немало.

Наступне it-шники не вимагають для себе якихось преференцій. Мова йде про те що в основному працюючи як ФОПи не бачать причин, чому їх потрібно якось інакше оподатковувати ніж інших ФОПів під маркою "покращень".

На рахунок державних чи соціальних послуг. it-шники так як усі ФОПи плачуть єдиний соціальний внесок.
Причому за все життя ні разу не чув щоб хтось з них отримував від держави лікарняні чи щось подібне.

Чому така особлива увага до насправді досить мало-чисельної категорії населення, мова про десятки тисяч, коли число таксистів і торговців на базарі, чи навіть тих самих заробітчан, які взагалі нічого не платять йде на мільйони?

В даній конкретній ситуації мова йде про галузь яка росте приблизно на 20відсотків на рік, але ідіотські прагнення деяких держслужбовців зняти з них додаткову касу можуть спричини стагнацію і в перспективі колапс галузі за відносно невеликий час.

І хто з цього виграє?
показать весь комментарий
27.03.2021 02:17 Ответить
Сотня мільйонів - це на рік. Максимум - дві. Коли є можливість, ніхто не заводить усі власні гроші одразу. Думка про стабілізацію гривні через конвертацію надходжень від заробітних плат є умоглядним висновком, на кшталт байки про спекулянтів, що розгойдують валютний ринок, через продаж гривні по обмінних лавках. НБУ в будь який окремий день може купити, чи продати на ринку мільярд. Надходження від IT у якості зарплатні є лише рядком у платіжному балансі країни.
Поза тим, хіба хтось лишає IT права на трудову чи підприємницьку діяльність? Більшість ІТ не є фопами за суттю. Вони працюють як наймані працівники, оскільки виконують роботу на постійній основі на підставі довготермінової регламентації оплати праці. А використання ФОП системи є способом уникнути загальної. Нажаль, ПДФЛ, ЕСВ, і система соціального забезпечення має достатньо вад. Так само, як і держ. управління, і судова система. А ще військо. Зважте на те, що військові діють у значно гірших і небезпечних умовах а ще отримують суттєво нижчі доходи, і поза тим забезпечують IT спеціалісту комфортні умови життя і загальнодержавну безпеку. Але це наша спільна відповідальність. І тих, хто діє на спрощеній системі, і платників на загальних умовах. Щоби ви розуміли, я сам маю ІТ профіль із власною специфікою, тому питання мені знайоме зблизька. Тож прочитайте уважно другу половину мого першого допису на вашу адресу.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:08 Ответить
Гаразд, рахуємо, базуємось на даних з
https://ain.ua/2019/08/29/it-obzor-nix/

1. В індустрії працює ~ 200 000 спеціалістів
2. З них власне розробники 52% скажемо візьмемо 100 000
3. З них на аутсорсінг працює це звідки приходить валюта ще половина.
Маємо 50 000

з помісячного доходу 2000$ маємо 2000 * 50 000 ~ 100 млн $ на місяць.
На рік це мілярд двіста мільйонів доларів тільки зарплати спеціалістів.

Я прекрасно розумію що не всі заробляють 2000$, хоча дехто має і більше.
До того ж плюс 50000 не розробників, які також заробляють з аутсорса в it індустрії,
дають занижену цифру півтора мільярда доларів на рік тільки на зарплати.

Це валюта клієнтів яка кожного місяця отримується через валютні перекази,
продається через банки потрапляє на біржу і тим самим вносить
хорошу, стабілізуючу ноту в нашу досить нестійку фінансову систему.

І це говориться тільки про зарплатні кошти які витрачаються кожного місяця.
Якщо говорити ще і про гроші фірми отримаємо скажемо так трохи більше.

Тепер про ФОПи
Система ФОПів це модель на якій базується індустрія.
Заберіть цю модель і система впаде за квартал.

Причина в тих спеціалістах які заробляють 2000$ і більше.
При певній наполегливості і мотивації ці люди легко знаходять роботи в цивілізованих
країнах на скажемо 4000-5000$

Щоб Ви зрозуміли при звичайній системі найму вони будуть мати на руки
десь приблизно 900 доларів.

Що маємо в результаті
людина має 2000 може мати 4000-5000 але мінус податки, мінус дорогі ціни,
мінус потрібно напрягатись, ну і тут мама, тато не далеко.
В результаті маємо галузь яка динамічно розвивається.

Перспектива
отримати тут 900 доларів чи ризикнути поїхати на 4000-5000
Як Ви думаєте що зроблять спеціалісти?

Що буде з фірмами і їх репутацією, якщо вони будуть не здатні виконати контракти через те що специ розбіглись?
Що буде з галуззю?
показать весь комментарий
27.03.2021 15:55 Ответить
Ви писали про вплив зарплат на валютний ринок. Не весь дохід IT індустрії виплачується у якості заробітної плати. Не весь персонал IT компаній є IT спеціалістами. Далеко не всі компанії платять співробітникам заробітну платню за межами країни. Не всі виплачені гроші за межами кошти повертаються в Україну. Через це оцінка, яку ви робите у ваших розрахунках завищена в рази. Тому ваші аргументи стають маніпулятивними, коли ви додаєте до зелених автівок ті, що їздять на газу, і ще ті, які вироблені пізніше 12 року. Натомість, реальний вплив саме на ринок залишаеться незначним. Нажаль, ви не уважно читаєте мої відповіді, тому спілкування стає однобоким і нецікавим.
показать весь комментарий
27.03.2021 16:15 Ответить
Гаразд, спробуйте зробити свої розрахунки.
показать весь комментарий
27.03.2021 16:33 Ответить
Я наполягав виключно на тому, що вплив на валютний ринок є незначним. Все інше є, до певної міри, ворожінням. Ви рахуєте так, - я інакше. Аби це перевірити, треба брати статистичні і податкові звітності за квед. Тоді можна сформувати якісь наближені до реальних цифри. Інакше вийде так, що метр туди, метр сюди - на даху не косина. Що ж до суті, то я наголосив на тому, що справедливість, яку ви, мабуть вважаєте чеснотою, вимагає, щоби усі громадяни знаходились у рівному положенні перед законом. Це стосується і оподаткування, а тому і участі усіх пропорційно у наших неідеальних (і корупційних, зокрема) витратах. Інакше ITштники втечуть, а бізнеси розорються. І залишаться старики і золоті рибки.
Ви ж ще забули згадати, що ITiшники є активними споживачами. Які через власні витрати фінансують інших фопів. Але це не змінює загальної потреби у фінансуванні суспільних витрат.
показать весь комментарий
27.03.2021 18:21 Ответить
Ну не знаю, як мінімум 1.5 млрд доларів які практично гарантовано заходять за рік в банківську систему тільки на зарплатах. (Просто тому, що інші варіанти платити через конверти чи користуватись умовними конвертаційними центрами зараз не мають особливого сенсу)

Можливо для таких країн як Польща це було би дійсно дрібничка. В наших умовах це звісно не визначна роль, але такий досить непоганий стабілізатор.

А в загальному я намагаюсь сказати, що завдяки старанням наших горе-чиновників і під сумнівними лозунгами про справедливість і прогрес "Золота ера" українського it-бізнесу добігає кінця. Надія на те що їх(горе чиновників) зупинять ще є, але чимраз менша.

В принципі це логічно. Бізнес високих технологій і напів-феодальна країна це речі аж занадто несумісні.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:41 Ответить
Бачите, ви очікуєте, що хтось там когось зупинить.
Хоча ті, хто має 1,5 мільярда щороку можуть зупинити будь кого.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:01 Ответить
Тут, напевно, інше - головне. IT поряд із заробітчанами запезпечують країну валютою, яку, доречі, тут і витрачають. Це, напевно, один із головних чинників стабільності гривні
показать весь комментарий
26.03.2021 15:06 Ответить
-> Це, напевно, один із головних чинників стабільності гривні

був
показать весь комментарий
26.03.2021 15:49 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3255717/0192146a-9c7b-72ce-8134-96df710612c7.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:05 Ответить
Щось, я запереживав за ІТ-бізнес в Україні. Шукають шляхи контролю над ІТ-ками.
показать весь комментарий
26.03.2021 12:04 Ответить
да,

стандартное желание обилетить
удобнее собрать их всех вместе и контролировать

СБУ аплодирует
показать весь комментарий
26.03.2021 12:30 Ответить
Я так думаю, що той Фьодоров не такий дурний, і розуміє, що вершки тоді чкурнуть туди, де податки меньше, чи підуть у тінь
показать весь комментарий
26.03.2021 15:00 Ответить
Ну а тим кому цікаво чому в короткій перспективі вітчизняному ІТ пздець, раджу почитати
https://dou.ua/forums/topic/33040/
показать весь комментарий
26.03.2021 12:50 Ответить
40%? Я уже слышал эту цифру. Когда-то, где-то...Когда катался на самокате. Электрическом. Что-то мимо глаз промелькнуло, вот только не могу вспомнить, шо это было. Память...
показать весь комментарий
26.03.2021 13:10 Ответить
 
 