В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров

В Украину уже переехало около 40 белорусских ІТ-компаний с общей численностью около 2 тыс. сотрудников.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Украину уже переехало около 40 белорусских компаний. Это около 2 тыс. сотрудников. По моему мнению, для того, чтобы привлекать в десятки раз больше айтишников, нам нужно запустить проект "Дія City", который создаст лучшие условия для ведения IT- бизнеса", - сказал Федоров.

Он отметил, что удобные налоговые условия могут привлечь специалистов со всего мира.

"Почему в Беларуси их проект по ІТ-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае. Нам нужно в корне менять нашу налоговую систему, чтобы становиться более привлекательными", - пояснил вице-премьер.

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Проект "IT Relocate Беларусь", который реализуется командой Минцифры, предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату 2 000 долларов, 4G во всех крупных городах, более 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.