РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныТехнологии
9 762 39
Беларусь (7524) IT-индустрия (241) Федоров Михаил (433)

В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров

В Украину уже переехало около 40 белорусских ІТ-компаний с общей численностью около 2 тыс. сотрудников.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Украину уже переехало около 40 белорусских компаний. Это около 2 тыс. сотрудников. По моему мнению, для того, чтобы привлекать в десятки раз больше айтишников, нам нужно запустить проект "Дія City", который создаст лучшие условия для ведения IT- бизнеса", - сказал Федоров.

Он отметил, что удобные налоговые условия могут привлечь специалистов со всего мира.

"Почему в Беларуси их проект по ІТ-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае. Нам нужно в корне менять нашу налоговую систему, чтобы становиться более привлекательными", - пояснил вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине

Проект "IT Relocate Беларусь", который реализуется командой Минцифры, предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату 2 000 долларов, 4G во всех крупных городах, более 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Роботи всім вистачає- вони на весь світ працюють.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:16
+5
А сколько из них ФСБ-шного говна? В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 5192
показать весь комментарий
04.03.2021 18:20
+4
В новообразованной БНДР информационные технологии не нужны!
И вообще, скоро там за слова генетика и кибернетика, на лесоповал отправлять будут!
В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 142
показать весь комментарий
04.03.2021 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А своих куда?)
показать весь комментарий
04.03.2021 18:14 Ответить
Роботи всім вистачає- вони на весь світ працюють.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:16 Ответить
Статью читал? Своих на моно галеру с повышеными (либерлизироваными) налогами
показать весь комментарий
04.03.2021 18:23 Ответить
А навіщо нам ця п"ята колона кацапів?Одного Шеримета замало було?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:15 Ответить
А що не так було з Шереметом?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:17 Ответить
То неважливо, в нього інша мета- псувати повітря на кожному кроці!)
показать весь комментарий
04.03.2021 19:42 Ответить
Не знаю, що корисного зробив Шеремет для України, але шкоди для України, його переїзд приніс чимало.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:49 Ответить
Перерахуй заподіяну шкоду.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:52 Ответить
Резонансне вбивство на території України з невідомих суспільству мотивів з усіма наслідками, що були потім, це велика шкода іміджу країни і багатьом конкретним фізичним особам, громадянам України, в тому числі і її Президенту. А от чим таким важливим відзначився Шеремет, крім можливих контактів з спецслужбами і злочинцями різних країн, ніякої інформації не знайшов.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:25 Ответить
Тобто Шеремет винний, що його вбили в Україні? Ти взагалі нормальний? Сумніваюся.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:28 Ответить
В тебе кацапська логіка все перекручувати і перебрехувати. Я ніде не писав, що Шеремет в чомусь винний, а лише "шкоди для України, ЙОГО ПЕРЕЇЗД приніс чимало" і констатація фактичної шкоди для України, а не вини Шеремета. Чи він був в цьому винний, чи ні - я не знаю. Про нього в Україні взагалі майже нічого не відомо і до його вбивства, про його існування знало лише невелике коло українців. Не питаю, чи нормальний ти, бо все й так зрозуміло. Може зараз, не бачити різниці між "його переїзд приніс шкоду" і "він винен, що його вбили" це нормально? Для мене ні. Я важаю, що такий хід думок притаманний тупуватим особам.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:48 Ответить
врядли кацапы сбегут от совкового режима луки. в европейскую Украину
показать весь комментарий
04.03.2021 18:20 Ответить
В новообразованной БНДР информационные технологии не нужны!
И вообще, скоро там за слова генетика и кибернетика, на лесоповал отправлять будут!
В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 142
показать весь комментарий
04.03.2021 18:15 Ответить
Строят Совок 2.0, а значит кибернетика+математика=кибенематика.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:17 Ответить
А для чого вони тут потрібні?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:18 Ответить
Работать и главное деньги тратить.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:18 Ответить
Та не будуть вони тут працювати. Вони хочуть без налогів, а а нас своїх таких достатньо.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:35 Ответить
Земляки, напишите, как вам там? Не обижают?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:18 Ответить
Як казав один з ваших - Не очен хорошо... З хлебом проблема ...приходитса чорну икру на ковбасу намазивать )
показать весь комментарий
04.03.2021 18:35 Ответить
Не отвечает никто. Наверно работы много.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:48 Ответить
Могут тобой брезговать.Зачем блевотине отвечать?😂🌷
показать весь комментарий
04.03.2021 19:48 Ответить
Молчат как партизаны.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:01 Ответить
Выше ответ перечитай.😂🌷
показать весь комментарий
04.03.2021 20:05 Ответить
Стесняются, не освоились еще. Они же меня не знают. Это с тобой мы давно друзья, ты еще Марсиком был.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:12 Ответить
У многих спам не открывается.Может в этом дело😂🌷
показать весь комментарий
04.03.2021 20:15 Ответить
Проверил, все открывается. Да для итешников это не проблема.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:21 Ответить
Я написал у многих,не у всех.Следующий ответ знаешь?😂🌷
показать весь комментарий
04.03.2021 20:26 Ответить
Тебя точно не знают,как ты лайкал под новостями о погибших украинских солдатах.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:16 Ответить
А сколько из них ФСБ-шного говна? В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 5192
показать весь комментарий
04.03.2021 18:20 Ответить
Ну по классике лубянки на каждую эмигрантскую контору минимум от трех. Тоесть 40*3=120
показать весь комментарий
04.03.2021 18:24 Ответить
Правильно делают.
Свежая порция хороших мозгов нам не помешает.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:23 Ответить
Видно у IT-шников конкуренция большая, и доходы маленькие, раз в ЕС не осилили.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:29 Ответить
В ЕС налоги побольше, а в Украине у ай-тишников денег больше остаётся после вычета налогов. Работают они, в основном, на западные фирмы. У меня - сын ай-тишник в Киеве, поэтому, я, как бы, в теме. У него есть знакомые айтишники, которые уехали в ЕС, а потом вернулись.
показать весь комментарий
04.03.2021 21:42 Ответить
У меня куча знакомых которые уехали в канаду, есть ктото в германию, есть кто в данию. Не вернулся никто.
Да, говорят тяжело, но есть уверенность в праительстве и гармония в жизни, нет ощущения что из тебя люьой ценой пытабтся выжать все деньги отбирая любой способ бороться за свои права. Ты платиш огромный налог но ты зарабатываеш немало до 70к евро в год. И пооучаеш кучу качественного сервиса. Там нет Кивообразных и Аваковоходящих. И суды там исповедуют верховенство права а не услуги на заказ.
показать весь комментарий
04.03.2021 21:57 Ответить
На чужій біді багато не заробиш.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:30 Ответить
Не все в беларусской губернии рабы как оказалось.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:36 Ответить
Чучундры, сделайте 10% налог на выведенный капитал, и зарплату, и все в стране наладится. И налоги будут платить, и в белую все будут жить.
показать весь комментарий
04.03.2021 20:02 Ответить
Сча примут закон про 'признаки трудоустррйства' и не только эти компании а вообще все отсюда свалят, т к с такими налогами лучше на кипре работать или в бали.
показать весь комментарий
04.03.2021 21:52 Ответить
І це чудово.
До нас їдуть найкращі представники Білорусі, а не ватна бидлота.
показать весь комментарий
05.03.2021 00:52 Ответить
 
 