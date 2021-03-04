УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5249 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниТехнології
9 762 39
Білорусь (5972) ІТ-індустрія (192) Федоров Михайло (546)

В Україну переїхали 40 білоруських ІТ-компаній, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

В Україну переїхали 40 білоруських ІТ-компаній, - Федоров

В Україну вже переїхало майже 40 білоруських ІТ-компаній із загальною кількістю близько 2 тис. співробітників.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі в Україну вже переїхало майже 40 білоруських компаній. Це близько 2 тис. співробітників. На мою думку, для того, аби залучати в десятки разів більше айтішників, нам потрібно запустити проєкт "Дія City", який створює найкращі умови для ведення IT-бізнесу", - сказав Федоров.

Він зазначив, що зручні податкові умови можуть привабити фахівців з усього світу.

"Чому в Білорусі їхній проєкт з ІТ-технологіями так злетів? Тому що там була максимальна лібералізація податкових відносин, те саме було з Кремнієвою долиною, те саме зараз в Дубаї. Нам потрібно докорінно змінювати нашу податкову систему, щоб ставати привабливішими", - пояснив віцепрем'єр.

Проєкт "IT Relocate Білорусь", який реалізується командою Мінцифри, пропонує 90 днів безперервного перебування протягом 180 днів без отримання візи, середню заробітну плату 2 000 доларів, 4G у всіх великих містах, понад 5,6 тис. сервісних і технологічних компаній, доступну оренду житла та офісу.

Читайте також: Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну в межах проєкту IT Relocate, - Мінцифри
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Роботи всім вистачає- вони на весь світ працюють.
показати весь коментар
04.03.2021 18:16
+5
А сколько из них ФСБ-шного говна? В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 5192
показати весь коментар
04.03.2021 18:20
+4
В новообразованной БНДР информационные технологии не нужны!
И вообще, скоро там за слова генетика и кибернетика, на лесоповал отправлять будут!
В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 142
показати весь коментар
04.03.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А своих куда?)
показати весь коментар
04.03.2021 18:14 Відповісти
Роботи всім вистачає- вони на весь світ працюють.
показати весь коментар
04.03.2021 18:16 Відповісти
Статью читал? Своих на моно галеру с повышеными (либерлизироваными) налогами
показати весь коментар
04.03.2021 18:23 Відповісти
А навіщо нам ця п"ята колона кацапів?Одного Шеримета замало було?
показати весь коментар
04.03.2021 18:15 Відповісти
А що не так було з Шереметом?
показати весь коментар
04.03.2021 18:17 Відповісти
То неважливо, в нього інша мета- псувати повітря на кожному кроці!)
показати весь коментар
04.03.2021 19:42 Відповісти
Не знаю, що корисного зробив Шеремет для України, але шкоди для України, його переїзд приніс чимало.
показати весь коментар
04.03.2021 19:49 Відповісти
Перерахуй заподіяну шкоду.
показати весь коментар
04.03.2021 19:52 Відповісти
Резонансне вбивство на території України з невідомих суспільству мотивів з усіма наслідками, що були потім, це велика шкода іміджу країни і багатьом конкретним фізичним особам, громадянам України, в тому числі і її Президенту. А от чим таким важливим відзначився Шеремет, крім можливих контактів з спецслужбами і злочинцями різних країн, ніякої інформації не знайшов.
показати весь коментар
04.03.2021 20:25 Відповісти
Тобто Шеремет винний, що його вбили в Україні? Ти взагалі нормальний? Сумніваюся.
показати весь коментар
04.03.2021 20:28 Відповісти
В тебе кацапська логіка все перекручувати і перебрехувати. Я ніде не писав, що Шеремет в чомусь винний, а лише "шкоди для України, ЙОГО ПЕРЕЇЗД приніс чимало" і констатація фактичної шкоди для України, а не вини Шеремета. Чи він був в цьому винний, чи ні - я не знаю. Про нього в Україні взагалі майже нічого не відомо і до його вбивства, про його існування знало лише невелике коло українців. Не питаю, чи нормальний ти, бо все й так зрозуміло. Може зараз, не бачити різниці між "його переїзд приніс шкоду" і "він винен, що його вбили" це нормально? Для мене ні. Я важаю, що такий хід думок притаманний тупуватим особам.
показати весь коментар
04.03.2021 20:48 Відповісти
врядли кацапы сбегут от совкового режима луки. в европейскую Украину
показати весь коментар
04.03.2021 18:20 Відповісти
В новообразованной БНДР информационные технологии не нужны!
И вообще, скоро там за слова генетика и кибернетика, на лесоповал отправлять будут!
В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 142
показати весь коментар
04.03.2021 18:15 Відповісти
Строят Совок 2.0, а значит кибернетика+математика=кибенематика.
показати весь коментар
04.03.2021 18:17 Відповісти
А для чого вони тут потрібні?
показати весь коментар
04.03.2021 18:18 Відповісти
Работать и главное деньги тратить.
показати весь коментар
04.03.2021 18:18 Відповісти
Та не будуть вони тут працювати. Вони хочуть без налогів, а а нас своїх таких достатньо.
показати весь коментар
04.03.2021 18:35 Відповісти
Земляки, напишите, как вам там? Не обижают?
показати весь коментар
04.03.2021 18:18 Відповісти
Як казав один з ваших - Не очен хорошо... З хлебом проблема ...приходитса чорну икру на ковбасу намазивать )
показати весь коментар
04.03.2021 18:35 Відповісти
Не отвечает никто. Наверно работы много.
показати весь коментар
04.03.2021 18:48 Відповісти
Могут тобой брезговать.Зачем блевотине отвечать?😂🌷
показати весь коментар
04.03.2021 19:48 Відповісти
Молчат как партизаны.
показати весь коментар
04.03.2021 20:01 Відповісти
Выше ответ перечитай.😂🌷
показати весь коментар
04.03.2021 20:05 Відповісти
Стесняются, не освоились еще. Они же меня не знают. Это с тобой мы давно друзья, ты еще Марсиком был.
показати весь коментар
04.03.2021 20:12 Відповісти
У многих спам не открывается.Может в этом дело😂🌷
показати весь коментар
04.03.2021 20:15 Відповісти
Проверил, все открывается. Да для итешников это не проблема.
показати весь коментар
04.03.2021 20:21 Відповісти
Я написал у многих,не у всех.Следующий ответ знаешь?😂🌷
показати весь коментар
04.03.2021 20:26 Відповісти
Тебя точно не знают,как ты лайкал под новостями о погибших украинских солдатах.
показати весь коментар
04.03.2021 20:16 Відповісти
А сколько из них ФСБ-шного говна? В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров - Цензор.НЕТ 5192
показати весь коментар
04.03.2021 18:20 Відповісти
Ну по классике лубянки на каждую эмигрантскую контору минимум от трех. Тоесть 40*3=120
показати весь коментар
04.03.2021 18:24 Відповісти
Правильно делают.
Свежая порция хороших мозгов нам не помешает.
показати весь коментар
04.03.2021 18:23 Відповісти
Видно у IT-шников конкуренция большая, и доходы маленькие, раз в ЕС не осилили.
показати весь коментар
04.03.2021 18:29 Відповісти
В ЕС налоги побольше, а в Украине у ай-тишников денег больше остаётся после вычета налогов. Работают они, в основном, на западные фирмы. У меня - сын ай-тишник в Киеве, поэтому, я, как бы, в теме. У него есть знакомые айтишники, которые уехали в ЕС, а потом вернулись.
показати весь коментар
04.03.2021 21:42 Відповісти
У меня куча знакомых которые уехали в канаду, есть ктото в германию, есть кто в данию. Не вернулся никто.
Да, говорят тяжело, но есть уверенность в праительстве и гармония в жизни, нет ощущения что из тебя люьой ценой пытабтся выжать все деньги отбирая любой способ бороться за свои права. Ты платиш огромный налог но ты зарабатываеш немало до 70к евро в год. И пооучаеш кучу качественного сервиса. Там нет Кивообразных и Аваковоходящих. И суды там исповедуют верховенство права а не услуги на заказ.
показати весь коментар
04.03.2021 21:57 Відповісти
На чужій біді багато не заробиш.
показати весь коментар
04.03.2021 18:30 Відповісти
Не все в беларусской губернии рабы как оказалось.
показати весь коментар
04.03.2021 18:36 Відповісти
Чучундры, сделайте 10% налог на выведенный капитал, и зарплату, и все в стране наладится. И налоги будут платить, и в белую все будут жить.
показати весь коментар
04.03.2021 20:02 Відповісти
Сча примут закон про 'признаки трудоустррйства' и не только эти компании а вообще все отсюда свалят, т к с такими налогами лучше на кипре работать или в бали.
показати весь коментар
04.03.2021 21:52 Відповісти
І це чудово.
До нас їдуть найкращі представники Білорусі, а не ватна бидлота.
показати весь коментар
05.03.2021 00:52 Відповісти
 
 