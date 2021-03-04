В Україну переїхали 40 білоруських ІТ-компаній, - Федоров

В Україну вже переїхало майже 40 білоруських ІТ-компаній із загальною кількістю близько 2 тис. співробітників.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі в Україну вже переїхало майже 40 білоруських компаній. Це близько 2 тис. співробітників. На мою думку, для того, аби залучати в десятки разів більше айтішників, нам потрібно запустити проєкт "Дія City", який створює найкращі умови для ведення IT-бізнесу", - сказав Федоров.

Він зазначив, що зручні податкові умови можуть привабити фахівців з усього світу.

"Чому в Білорусі їхній проєкт з ІТ-технологіями так злетів? Тому що там була максимальна лібералізація податкових відносин, те саме було з Кремнієвою долиною, те саме зараз в Дубаї. Нам потрібно докорінно змінювати нашу податкову систему, щоб ставати привабливішими", - пояснив віцепрем'єр.

Проєкт "IT Relocate Білорусь", який реалізується командою Мінцифри, пропонує 90 днів безперервного перебування протягом 180 днів без отримання візи, середню заробітну плату 2 000 доларів, 4G у всіх великих містах, понад 5,6 тис. сервісних і технологічних компаній, доступну оренду житла та офісу.

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