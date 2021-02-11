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Новости Политика Украины
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законопроект (1253) IT-индустрия (128) Минцифры (201)

Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Авторы Diia City и законопроекта "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" предлагают ряд кардинальных нововведений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой со ссылкой на BBC, IT-бизнес в Украине - пример того, как спрос рынка на цифровые технологии и возможность платить меньше налогов способствовали тому, что отрасль буквально "выстрелила". На конец 2019 года сектор IT формировал около 4% ВВП страны, а экспорт услуг отрасли превысил $ 4 млрд, что вывело ее в лидеры вместе с АПК и металлургией. При этом большинство работников отрасли зарегистрированы как ФЛП на упрощенной систем налогообложения, а это значит, что максимальная ставка налога для них - 5%.

Это очень существенное конкурентное преимущество, если сравнить это с тем, что платят работники и работодатели на общей системе налогообложения. Именно поэтому получается, что программисты, зарплаты которых на порядок выше зарплаты учителей или врачей, платят на порядок меньше налогов. Собственно, в IT-бизнесе не скрывают этого, ведь они не нарушают закон, и только предупреждают, что в случае, если правила игры изменятся, - мало что сможет удержать образованных, мобильных и востребованных специалистов от того, чтобы не искать работу и лучшие условия за пределами Украины.

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"IT-рынок в Украине развивается довольно быстро и лучшее, что может сделать государство, - это не пытаться влезть и все испортить", - говорит киевский программист о возможности того, что вскоре вся система работы IT-специалистов в стране может измениться. Уже много лет он зарегистрирован как ФЛП, и считает, что именно эта система позволила IT-бизнеса выйти из тени: "С повышением налогов процесс может пойти в обратном направлении, - обратно в начало 2000-х".

Есть среди IT-шников и другое отношение к тому, как работает система сейчас. "Неприятно чувствовать, что я недоплачиваю налоги, как-будто я не полностью выполняю свой гражданский долг. Кроме того, регулярно задумываюсь, что на самом деле я не сотрудник, и формально я в своей конторе не работаю", - рассуждает киевский разработчик Андрей, который так же оформлен как ФЛП и работает в Luxoft.

Однако, добавляет он, и на общей системе налогообложения в ее нынешнем виде не хотел бы работать: "Если налог на доход физического лица составляет 18%, налог на фонд заработной платы 22%, то снижение моего благосостояния почти вдвое меня не устраивает".

Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине 01

В самом начале лета прошлого года министерство цифровой трансформации запустило сайт для проекта Diia City, который за год успели окрестить и виртуальной свободной экономической зоной, и офшором для IT-компаний, и даже "государством в государстве".

За это время идея Diia City оформилась сразу в несколько законопроектов, которые парламент может рассмотреть уже в скором времени. 

Авторы "флагманского" законопроекта "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" предлагают ряд кардинальных нововведений. В частности, речь идет о том, чтобы IT-компании становились резидентами Diia City, и тогда они смогут заключать "гиг-контракты" с "гиг-работниками", которые будут выполнять "гиг-задачи", или отдельные проекты. Авторы новаций надеются, что сделать выбор в пользу Diia City побудит и норма о применении элементов английского права, чтобы избежать "маски-шоу".

Если кто-то из государственных органов захочет проконтролировать резидентов Diia City, то они должны будут согласовать это с руководителем или заместителем руководителя соответствующего центрального органа исполнительной власти. А уголовно-процессуальные действия в отношении резидентов должны согласовываться с "прокурором не ниже уровня прокурора области". 

Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине 02

Присоединение к Diia City является добровольным, поэтому компании могут просто оставить все, как есть, - то есть и в дальнейшем работать по системе ФЛП. Однако тогда они не получат определенных преимуществ, - и это касается не только проверок: гиг-работники смогут получить "бонусы", присущие наемным работникам, - больничные, оплачиваемые командировки, обычные и декретные отпуска. 

Впрочем, каждая из предложенных в проект закона новаций подверглась суровой критике - в частности, и от тех, кто работает в области IT. А ключевой вопрос - каким же будет налоговая нагрузка на IT-отрасль - пока остается без ответа. 

Еще один блок претензий касается того, что проект закона о Diia City фактически дает Минцифры права регулятора рынка. А там, где есть новые регуляции, есть и возможности для коррупции и определение кто свой, а кто чужой в ручном режиме.

Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине 03

"В случае введения дополнительной регуляции и запрета работы с ФЛП-контракторами в рамках спецрежима, мы прогнозируем замедление темпов роста IT-отрасли, а с ним и уменьшение объемов уплаченных налогов в долгосрочной перспективе", - говорит исполнительный директор IT Ukraine Константин Васюк. Там предлагают депутатам совместно с представителями IT-отрасли разработать другой законопроект, который учел бы реальные потребности индустрии. 

Однако в Минцифры утверждают, что и так активно согласовывают свои предложения с представителями IT-бизнеса. Diia City создается в тесном диалоге с IT-комьюнити", - написал в Facebook Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации. А сопротивление инициативе он объясняет тем, что "Diia City наступает на сторонников старых порядков". Главный и альтернативный проекты поDiia City уже включены в повестку дня. Их рассмотрение, как ожидают в Минцифры, должно состояться в феврале, а полноценный запуск проекта - в первом полугодии 2021 года.

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Топ комментарии
+34
полезли в айти... счас все в польщу переедут
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11.02.2021 17:32
+34
В IT есть одно неписанное правило - "работает? не трогай!". Уберите свои ручёнки, а то прекратят показывать даже ту часть, с которой платят налоги.
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11.02.2021 17:46
+32
Бизнес уже давно вывел себя в офшоры!
IT-шники - рыжие?
Поднимут налоги, зарегистрируются в Панаме или ...
Работать можно откуда угодно, где есть интернет. Проверки всех не переловят, да еще нужно доказать, что работает а не играет или учится.
Да, они заробитчане, которые не сбежали из страны. Деньги тратят в Украине, а не прячут по офшорам - не трогайте!
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11.02.2021 17:36
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Страница 4 из 4
ИТшникам никто налоги не снижал. Они сами нашли эту возможность с ФОП, которая совсем не для них придумывалась. Как обычно, отрасль поднялась не благодаря, а вопреки государству.
IT технологии резко выросли в Украине? Не сказал бы. Если речь про всякие порталы с услугами и планшеты у полиции, то просто немного осовременили их полное отсутствие. Поэтому кажется что резко выросло.
Если про рост валютной выручки, то опять вопреки государству. Отрасль постепенно росла, людей становилось больше, они выполняли больше работы и заказов, занимались самообразованием. Государство просто не вмешивалось, не мешало и не помогало.
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12.02.2021 18:30 Ответить
вводите... и эти уйдут в другие страны... останетесь с ынжынерамы, которые ничего ни спроектировать, ни построить не могут... дебелей Украина, дебелей...
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12.02.2021 08:49 Ответить
В чем радость, что у нас много ITшников? Что имеет страна с них? Практически ничего. Разрыв с основной работающей массой колоссальный. Они только подымают цены на недвижимость и т.п., делая ее недоступной для остальных.
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12.02.2021 16:21 Ответить
Ты сам ответил на свой вопрос. Без ITшников строителям нечего было бы кушать, потому что квартиры никто бы не покупал.
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12.02.2021 16:59 Ответить
Помнится, жители Лондона писали петицию против продажи недвижимости русским олигархам. Сравнительно немногочисленные, они так взвинтили цены, что недвижимость стала местным не по карману. ИТшники обычно снимают жилье. Еще раз : разрыв в зарплате с основной массой людей колоссальный.
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13.02.2021 15:00 Ответить
Я тоже за социальное равенство. Но лучше пусть все будут одинаково богатыми, чем как при комунистах, одинаково бедными. Причина бедности очевидна - правовой беспредел. Наши бандиты не нашли способ рейдернуть IT конторы. Именно поэтому зарплаты программистов ближе к мировым ,чем к среднеукраинским. Сразу за западной границей зарплаты выше в разы. Поэтому лучше установить в стране закон и порядок , чтобы у всех были бы высокие зарплаты, чем помогать ограбившим вас бандитам, грабить ITшников.
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15.02.2021 10:20 Ответить
Это не Итишники, это просто необразованая мразота, которая прется в ИТ исключительно из за бабла. ИТ как говорится у нас загнило и подохло. Всем на сайт https://******.it/
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15.02.2021 23:38 Ответить
Ацтишники нужны, аграриям НДС убрали тоже нужны, одни ФОПы лохи - им кассовые аппараты😁😁😁😁😁
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12.02.2021 16:32 Ответить
Просто кто-то объяснит нынешним, что этот рынок, хоть и имеет людей в этой стране, но украинским он не является. Люди здесь, и им можно поднять налоги.
Но некий проект, к примеру, стоит миллион в год, и на него можно взять, допустим, 100 человек. Больше налоги? Не вопрос. Но тогда уже не 100 человек, а 50. И увеличение сроков в 3-4 раза. Или стоимости проекта раза в два.

Если владельца проекта это устраивает, то он остается.
А если не хочет платить больше или больше ждать, то проект просто уйдёт в Белорусь, рашу, Индию. Проект то не на украинском рынке, а на глобальном. И инвестор просто подпишет чек не в Украину, а в другую страну.
Но украинцы не настолько уникальные, чтобы из-за них кто-то терял время и деньги.
Не Украина тут условия ставит. Украина эти условия или принимает или остается без денег.
И эти деньги не зайдут в страну, не попадут на межбанк, в налоги и сопутствующие сферы .
И с каждым таким ушедшим проектом их будет всё меньше.
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12.02.2021 17:21 Ответить
По сути - да. Айтишники на мировой рынке, где жесткая конкуренция. Как и металлурги. Индия, Китай, Турция , вьетнам с филлипинами - а жизнь в Украине не дешевая, айтишник не сможет поднять цену на свои услуги если ему тупо поднимут налоги - заказы пойдут в Индию, где ВУЗы в год выпускают миллион айтишников. Другое дело - монополия, когда сидишь на газовой трубе или рубильнике и просто назначаешь цену.
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12.02.2021 20:36 Ответить
Все уже на чемоданах от одного только слуха. Многие даже сайты кулинарные, новостные, развлекательные, социальные сети и т. д. свои собираются переносить на зарубежные хостинги, а в этом случае украинские хостинги останутся без пользователей. Сразу упадут уплаты налогов. И опять будут кричать что нечем пенсионерам платить пенсию.
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13.02.2021 01:50 Ответить
И все анастезиологи уже уехали, бо в США это самая престижная и оплачиваемая профессия с окладом около 200к в год. Зелени.
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15.02.2021 23:42 Ответить
Пусть вводят и побольше, что бы все сравнялось по налогам. А то сегодняшнее ИТ это помойка, просто клоака со свитчерами из водил, учителей и докторов. А я хочу что бы было как в старые добрые! И 90% ИТ это галимый аутсос *** девелопмент и легаси говно, за которое никто бы за границей не взялся. Сделали из отрасли черти что, так что я уже и не называю себя ИТшником, а говорю просто - математик...
Не будет зарплат по трехе зелени, эта вся мразота, которая пошла из за бабла отсюда сдрыснет. Только не в другую страну а обратно на стройку или де она там работала...
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15.02.2021 23:35 Ответить
https://mind.ua/openmind/20222168-reforma-v-diyi-skilki-koshtuvatime-derzhavi-skasuvannya-sproshchenki-dlya-it?fbclid=IwAR2Ahdl7VGXQqqVD-******************************************
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16.02.2021 11:45 Ответить
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