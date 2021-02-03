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Продолжается набор на бесплатные IT-курсы для ветеранов АТО/ООС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Продолжается набор на бесплатные IT-курсы для ветеранов АТО/ООС

1 по 7 февраля проходит набор на бесплатные IT-курсы для ветеранов и ветеранок АТО/ООС. Слушатели смогут изучать базы данных и язык программирования SQL, а также алгоритмы.

Обучение будет проходить в онлайн-режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Как рассказал основатель проекта Алексей Коба, отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Желающие пройти курс заполняют анкету и присылают мотивационное письмо, которое переводят на английский.

Организаторы - компания IT BRO - советуют максимально заполнять ответы на вопросы в заявке, ведь на обучение берут не всех. Для тех, кто прошел конкурс, предоставляется грант им. Григория Матяша - героя русско-украинской войны, погибшего 2015 году в с. Пески.

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"Кроме того, между учебными модулями слушатели должны сдать экзамен, чтобы перейти на другой уровень, - добавляет Алексей Коба. - Особенностью курсов является то, что на них сочетается теория с практикой, когда участники работают над разработками, направляя работу на конкретные вещи. Например, это может быть работа над сайтом. Ведь чем больше возможностей мы имеем - тем сильнее мы становимся".

"IT BRO - это проект ветеранов, которые в 2018-м создали команду разработки Web-решений и открыли курсы для собратьев. Компания разрабатывает сайты различной сложности, создает дизайн и работает над брендами, а также создает web-площадки для развития критического мышления. Основная цель их работы - помогать адаптироваться участникам российско-украинской войны к мирной жизни через самореализацию. 10-15 процентов слушателей, прошедших курсы, нашли работу в IТ-компаниях", - отмечается в сообщении.

Записаться на курсы можно по ссылкам: https://cutt.ly/gkoFvjX и https://cutt.ly/cktGe8d.

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Автор: Анна Судак
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и шо, будут изучать, як душить питона с помощью подручных средств?
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03.02.2021 17:29 Ответить
А смысл к ним ЗАПИСЫВАТЬСЯ на курсы, когда бумажа от курсов всем до лампочки !? Проще и лучше самому в инете учится ! Больше толку !
Эти "курсы", проводят ради поднятия СОБСТВЕННОГО имеджа... - ведь знают, что по сути на выходе результат будет сверх низкий !
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04.02.2021 00:20 Ответить
 
 