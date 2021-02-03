Триває набір на безкоштовні IT-курси для ветеранів АТО/ООС

Від 1 до 7 лютого проходить набір на безкоштовні IT-курси для ветеранів та ветеранок АТО/ООС. Слухачі зможуть вивчати бази даних та мову програмування SQL, а також алгоритми.

Навчання відбуватиметься в онлайн-режимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Як розповів засновник проєкту Олекса Коба, відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Охочі пройти курс заповнюють анкету та мотиваційний лист, який перекладають англійською.

Організатори - компанія IT BRO - радять максимально заповнювати відповіді на запитання у заявці, адже на навчання беруть не всіх. Для тих, хто пройшов конкурс, надається грант ім. Григорія Матяша – героя російсько-української війни, який загинув 2015 року в с. Піски.

"Окрім того, між навчальними модулями слухачі мають скласти іспит, щоб перейти на інший рівень, – додає Олекса Коба. – Особливістю курсів є те, що на них поєднується теорія із практикою, коли учасники працюють над розробками, спрямовуючи роботу на конкретні речі. Наприклад, це може бути робота над сайтом. Адже чим більше можливостей ми маємо – тим сильнішими ми стаємо".

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"IT BRO – це проєкт ветеранів, які у 2018-му створили команду розробки Web рішень та відкрили курси для побратимів. Компанія розробляє сайти різної складності, створює дизайн та працює над брендами, а також створює web-майданчики для розвитку критичного мислення. Основна мета їхньої роботи – допомагати адаптуватися учасникам російсько-української війни до мирного життя через самореалізацію. 10-15 відсотків слухачів, які пройшли курси, знайшли роботу в ІТ-компаніях", - зазначається в повідомленні.

Записатися на курси можна за посиланнями: https://cutt.ly/gkoFvjX и https://cutt.ly/cktGe8d.