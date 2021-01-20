Безробітні кияни зможуть безкоштовно навчатися у приватних IT-школах столиці, - міністр цифрової трансформації Федоров
Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію у м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій".
Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Україна має величезний потенціал з розвитку IT-індустрії, а наші спеціалісти вважаються одними з найкращих у світі. У той час, як попит на кваліфікованих IT-спеціалістів постійно зростає, ми запускаємо дуже корисну програму. Українці, які втратили роботу, зможуть навчатися престижних та високооплачуваних IT-спеціальностей. Це плюс для обох сторін — і для безробітних, і для IT-компаній", - написав віцепрем’єр.
За його словами, навчання проводитиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Кошти Фонду, передбачені на перепідготовку безробітних, можуть освоюватись не тільки акредитованими при Міносвіти навчальними закладами, але й ІТ-Академіями, ІТ-курсами та іншими, які готують кваліфікованих ІТ-спеціалістів, проте не мають ліцензій, сертифікатів та акредитації.
Особи, які втратили роботу та зареєстровані як безробітні в Центрі зайнятості м. Київ, зможуть пройти курси та отримати необхідні навички для працевлаштуватися в українських ІТ-компаніях.
Відбором закладів освіти та учасників з числа зареєстрованих безробітних для участі в експерименті займатимуться спеціально створені комісії.
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На такие курсы нужно не всех желающих принимать а провести собеседование и посмотреть на эту аудиторию
Ну да ладно, хоть деньги попилят на этих курсах
Бо інакше - гроші на вітер.
Похож на обмаан,
Похож на обмаа-ан.
Дизайнера треба вчити мислити, творити. Це - не IT. Це - творчість, це ближче до мистецтва.
Якщо навчити людину лише користуватися редактором, то після нової версії він буде знову безробітним та йти на нові курси.
Почему соловей поёт, а воробей чирикает?
Ну так соловей закончил консу на стационаре, а воробей - заочно.
Хороший дирижёр держит партитуру в голове, а хреновый - голову в партитуре.
И для людей, которые нашли работу и для государства, в котором вместо 100-200 продавцов/таксистов/грузчиков, появилась группа специалистов сферы IT.
Конечно, кто то поймет что это не его, кому то это скажут, ну а кто то откроет для себя новую и интересную сферу деятельности.
Но это как с макаронами на стене: если бросить, то упадут вниз, но что то останется.
Когда обучается группа, все должны иметь более менее одинаковы уровень, и пройти первичный отбор. Иначе, слабые будут тормозить обучение остальных.
Если с улицы набрать народ и начать учить, без всяких отборов, контроля над прогрессом, жестких экзаменов, то получится хаос, выучатся, возможно, единицы. Тем более, что люди, которые не вкладывают ни копейки своих денег, не будут мотивированны выучится. Будут прогулы, уходы с групп по неуспеваемости, а значит, текучка в учебном процессе.
Поэтому, это или распил бюджетных средств на связанные ИТ курсы или дешевый популизм зеленой власти.
ну это вы загнули конечно. есть специализации в ИТ где это не нужно.
До чого тут IT?
Только к сфере IT эти три профессии не имеют никакого отношения.
Дизайн - для гуманитариев подходит, только это должны быть курсы дизайнеров - творческие.
QA - если пальцем тыкать, то возможно. Но настоящий QA - программирует сценарии и запускает их программно. Может, сегодня, и нужен кому-то тестировщик, что пальцем тыкает - но это путь в никуда. Завтра он опять будет безработным. Эти навыки не перенести на новый проект и в новую фирму.
А все поголовно выпускники КПИ - тупые дебилы, которые нахватались громких терминов.
Посему, если хочешь научиться - займись самообразованием, наши преподаватели никого еще ничему не научили.
Конкуренция - дикая , где победители районных олимпиад по математике конкурируют с призёрами городских .
Если Вы такую хрень пишете , то весьма косвенно знакомы со спецификой разработки софтвера .
А вот я жалею , что когда-то не получил ещё одно высшее по софтверу , бо съэкономил бы кучу времени ...
Никакой менаГер , никакой бухгалтери и биг-босс не способен разобраться , кто лучший программер , а кто худший , если у самого нет лет 10 стажа программиста и желательно на нескольких языках и операционках и уровнях абстракции . Потому шо , сотня специализаций , десятки тысяч ньюансов для каждого языка , для кажного фрейворка , для каждой системы и базы данных .
Я сам лично убеждался , как прекрасный разработчик low-level для embedded плевался и не мог понять логику графического интерфеса VB-6 ... А разработчик скриптов и VB вообще может прийти к летальному исходу , если дать ему разрабатывать драйвер на Kernel Linux , хотя это просто многопоточный Си .
Я сотни программеров перевидел и даже кандидатов и докторов наук . Сказать кто из них лучший не берусь .
1. Универ с соотвествующей специализацией - академический способ .
2. Самоучка - для особо одарённых и неленивых , бо учится нужно постоянно и годами .
Причём самое важное понять , что для прогреммеров подходят только те особы , которые при разных обстоятельствах способны пройти любой из этих путей .
Никакие нахрен курсы , тем более для т.н. "Чайников" не дадут и сотой части знаний (и главное опыта) , шо требуются на рынке труда .
Приходит такой после курса "Пайтона" , а ему на интервью дают классический алгоритм из двухтомника , который штудируют студенты несколько курсов вподряд . Причём в псевдокодах . А чувака учили "Пайтону" и джаваскрипту -- ну и шо он сможет ?!
Многие после таких курсов двойку в 32 степень возвести не могут , хотя профильные студенты уже на 2-м курсе - ночью разбуди и ответят !
Про друга Горацио слышали ?
Так есть на свете много разных специализаций , который самоучкой изучать займёт в 10 раз больше времени . Эт как раз по основам программирования есть куча бесполезных курсов и полезных книг , сайтов и т.д.
По тонким ньансам каждой конкретной специализации -- вот где курсы могут съекономить много времени . Основы WPF можно освоить самому . Но тонкие ньюансы с MvvM , с Prism осваиваются медленно . Усредненный работодатель никогда не будет рад , если "за его счёт" кто-то будет осваивать новую для себя технологию методом проб и ошибок . Можно месяцами тыкать ища нужное решения . А я бы подготовил бы так курс , шо за два занятия все ньюнансы и плюс неделя практики .
А с WCF ещё сложнее , там код и логику освоить несложно (если есть база по протоколам TCP и Http) там настройка своего же веб-сервиса -- ******* осваивать . Если не иметь чёткий алгоритм и быть уверенным , что он верный . Алгоритм настройки IIS ... Но для сисадминов такой инфы море в сети , а вот для разработки софтвера -- зась .
1. Не алгоритма , а алгоритмов .
2. Только в процедурных языках таких как SQL или Си .
3. В ООП это описание объектов из связи и их интерфейсов .
4. Есть ещё АОП (аспектно ориентированное прог.) .
Смешно слышать , шо кто-то где-то и что-то подбирает . Программист , тем более не начальник R&D точно сам ничего не подбирает . 99% работодателей берут и даже программеров с опытом лидера группы уже на конкретный язык и конкретную платформу .
На С++ (Qt , Direct-X, Open-GL) никогда не возьмут с другого языка . Даже супер-дупер крутого . Раньше лет 10 назад можно было устроиться на С# имея большой опыт С++ . Но не наоборот .
Так шо базовый язык это не ИМХО , а один другому не ровня .
На сегодня в языке C# 10 тысяч только классов . И в каждом классе с десяток методов и свойств . А в SQL токо 50 инструкций ... И то и то язык . Правда SQL относится к классу скриптов . Программер скриптов это неполноценный программер . Ему никогда не дадут писать код больших и распределённых систем . Писать на С драйвера .
Но он может попасть в какую-то нишу , и 30 лет отрубить до пенсии на неплохих деньгах думая , что он безмерно крут . Бо просто не видел других фирм , других прог . И не понимает даже необходимость других задач . Даже реально крутого спеца в прогах Real time трудно убедить . что инфу нужно хранить в базе данных (простейшей и бесплатной) , а не окрывать 50 разных файлов от бинарных , до экселовых в сотне строчек кода . Бо он 20 лет не работал с базами данных и те были в универе .
Оне горят мол просто у нас система сложная и много разных людей писала . Как в той басне про петуха которому штаны укорачивали 20 раз ... А выходит , что не сложная , а искусственно запутанная . Потому шо прога это не набор алгоритмов , а система объектов и разделённых функционалов .
Даже реально крутого спеца в прогах Real time трудно убедить . что инфу нужно хранить в базе данных (простейшей и бесплатной) , а не окрывать 50 разных файлов от бинарных , до экселовых в сотне строчек кода . Бо он 20 лет не работал с базами данных и те были в универе .
Любая мало-мальская учетная система, работающая с данными вообще-то однозначно подразумевает работу с базами данных под управлением сервера баз данных. О каких файлах в данном контексте может идти речь, если это не файлы баз данных. Разрозненные файлы никогда не дадут единого поля данных с контролируемой ссылочной целостностью. Без этого учетная система невозможна впринципе.
1. Адекватная цена решения.
2. Разумные сроки внедрения решения. В идеале в соответствии с договоренностями, но в жизни это крайне редко получается.
3.Приемлемая заказчику скорость и стабильность работы данного решения.
4.Максимальное соответствие заявленному функционалу. Что в жизни так же получается чаще всего с определенными компромиссами с обоих сторон.
5. Интуитивно понятный дружественный пользовательский интерфейс.
6. Потенциал к возможному масштабированию.
7. Скорость реакции на инциденты, возникающие на всех этапах внедрения и дальнейшего сопровождения, если таковое оговорено.
8. Доступность и адекватная затратность расширения функционала.
9. Степень зависимости в дальнейшем от поставщика данного решения. Т.е. имеется в виду на сколько будет заказчик в плане сопровождения решения зависеть от фирмы, поставившей решение, после окончания срока действия договора на поставку и внедрение.
Вот собственно основные базовые критерии, которые собственно и будут определять совокупную стоимость владения данным решением для конечного заказчика. Я их максимально абстрагировал. И впринципе их можно применить практически к любому поставляемому продукту, а не только к программному.
Вот за это я не люблю чисто постсофковый термин IT , а предпочитаю HighTech бо последний больше охватывает область компьтерной инженерии . Бо Айти (по канотации)предполагает торговлю информацией , т.е. базами данных . Но Айти в разработке софтвера и хардвера только половина рынка . Другая половина не торгует данными из релятивистких баз . И у меня токо половина из фирм , где я трудился , имела вообще базу данных . Одна вообще в Аксесе - шо смешно . Однажды я писал прогу для фондовой биржи . Там база данных была абсолютно транспарентной и я к ней не подключался прямо , но через двух разных опциональных "агентов" (вот и объект) . Один на Шарпе - другой на Си . И там тоже было реальное время , бо 2 милисекунды решали судьбу утренних торгов , а также кто выиграет после торгов биржевой "арбитраж" . И быстродействие клиента не допускало вообще никаких обращений системам I/O - ни к файлам , ни к другим базам данных . Только процессор , кеш и память .
А в 2015-2016 я работал в филиале мировой корпорации (18 тысяч сотрудников) , проданной потом за 30 млд. баксов лидеру отрасли (70 тысяч сотрудников) . Но филиал делал прогу , шо помагает хирургу делать мелкие операции на сердце без полосные , а так же тесты .
Так вот там токо программеров было 20 человек и это самая крупная прога какую я видел и учавствовал . Из всех 20 я был один кто когда-либо писал даже обычный селект . не то шо встроенные процедуры и тем паче - динамические . Первые разработчики тогда решили , шо смысл в базе данных токмо , если она удалённая , а система distributed . А бизнес логика была категорически против этого . Не хотели сеть делать для системы . Вот и вышел stand-alone огроменных размеров с сотней тысяч програмных файлов на трёх языках С++ Native, С# , C++ managed . + Open GL , плюс технология OCR , плюс Image Processing ...
Там ещё присудствовали особые файлы формата JSon в которых писались не данные , а действия пользователя (т.е. хирурга) . В фирме было 4 кандадата наук - 3 физика и один профессор из универа , но у нас он писал графику на Open GL в обычном Си (даже без плюсов) . Тут миллисекунды не решали но вот точность в доли миллиметра - таки да . От этого жизни зависили пациента на хирургическом столе . Это и пытались продавать . Больницам похер была статистика , оне не занимались сбором анализом истории операции и какой-то выборкой . Я предлагал просто сделать код более модульным и системный , утойчивым к разного рода добавлениям и модернизациям . База данных в моём опыте это давала . И кроме того была куча тестовых прог - вот там была статистика и анализ . Но их писали студенты на VB-6 в 199... году . Я один там понимал этот допотопный язык и уродливый интерфейс разработки . И мне тоже не удалось их убедить перебить код на VB.Net и связать с базой данных . Так они все 15 лет 3 раза в год по несколько дней вручную анализировали данные из Эксела то , что встроенными процедурами SQL можно за 10 минут посчитать и вывести оптиму , найди закономерность и возможно (!) построить более точную модель измерения электромагнитного поля и учёта всех погрешностей внешних источников искажения поля . А так уволили 5 электронщиков только потому , что их прибор слишком высокую себестоимость имел и какой-то идиот купился на дешёвый "аналог" правда для немедицинских измерений . В том числе , ввиду сложностей оценки тестовой прогой погрешностей . Но оне требовали точные сроки . А я тогда ещё не знал, шо владея VB-6 и С# -- VB.Net можно освоить за пару недель . Поэтому не гарантировал точные сроки и точный результат , просто грустно заметил, шо сделав так лет 15 назад оне бы где-то 6 человеком-месяцев бы сэкономили бы .
Беда этого филиала была в том , что там были руководители -- военные резервисты . Офицеры технических служб . Не дураки - разумеется . Но опыт был лишь узкоспециального руководства и это было их первое и единственное место работы на гражданке. Хуже всего начальник , шо проработал год-два программистом , а потом его двинули , бо он в армии был офицером , Офицер без опыта даже лучше , чем вот с таким . Бо без опыта не мнит себя крутым спецом и прислушивается .
Вот и вышел вроде "универсал" - сейчас смешно , бо тогда знал и имел опыт лишь десятую того , что сейчас . Но рынок он такой , когда в CV фигурируют разные языки , OS , базы данных , протоколы связи и GUI (причём нестандартные) , вероятность найти работу с похожим профилем резко снижается , но скорость устройтсва , когда компания разоряется важнее . Ненавижу интервью с идиотами , особенно с кадровиками 25 лет . А универсальность опыта даёт возможность отсеивать те компании , где кадровики (или просто менеджеры) что-то решают , я хожу только туда , где первое интервью оно же и профессиональной . Лучше вообще -- тестовое задание вместо бла-бла-бла .
А до программирования я в двух местах работал инженером-механиком . Причём пришлось быть и конструктором на заводе и проектантом . Конструктор и проектант -- два разных мира и две реальности . Даже в механике . Там трубопроводы , компрессара и насосы , теплобменники и актуаторы . Тут болты , гайки , подшибники разные передачи -- от зубчатых до кулачковых . Потом автокад , автолисп (скрипт под автокад) , Си , С++ и поехало . Крутой вираж . Но первая прога это плагин под автокад , рисующий стандартные детали (потшибники , болты , гайки , сварные конструкции . Потом сделал плагин для отрисовки трубопроводов -- муфты , фланцы , тройники и отводы , краны , вентили и задвижки -- короче фитинги и арматура , но уже трубопроводная ... Эт я ещё и к тому веду , что у как минимум 50% рынка любого производства нет никакого заказчика ... Эт институтский курс по экономике . Mass-production , Serial production не имеет заказчика и только там есть настоящий классический рынок . Заказчики есть токмо у штучного производства и мелко-серийного . Есть ещё переходные продукты , т.е. пишется системы в которые добавляются "технологии" . Каждая тенология реализуется тысячами разных связанных алгоритмов , которые кроме разработчика этой конкретной технологии никому не интересны . Интересны интерфейсы .
Например я работал по тенологиям VMD с ObjectVI (US) , Agent-VI (Isr.) , CVA (GB) . Интерфейсы у них соизмеримые -- алгоритмы совсем разные и их внутренняя кухня . Оне типичные представители Mass Production . Мы интегрировали эту технологию в систему , которая тоже не была заточенна под конкретного какого-то "заказчика" . 50% тендеров выигрывались без единого внедрения , бо требуемые там технологии были уже внедренны для других . Клиентский интерфейс там был с рюшечками - крутейшая графика в стиле офиса . Но ввиду универсальности кода , максимум компромиса с заказчиком - это одно диалоговое окну для одной технологии и не более . Там был средний срок интеграции одной технологии - месяц . За 3 года 40 технологий , список сокращений на целый абзац . RFID , Badge Ctrl , Access control , OCR , Image Processing ,radar control разных штук пять . Управление разными PTZ Camera , инкодеры , декодеры , видео-граберы , системы переметральной защиты критических инфраструктур (эл. забор) , ALPR (это штрафы на дорогах за нарушение ПДД) - видео система . Для австралийцев и Сингапура . Тут я специализировался на серверной части по протоколам связи межды дивайсами или прогами 3-й стороны . Уже через 4 года ближе к 2015 писал системы видеонаблюдения код , токо уже с UI , т.е. клиента : тюрьмы : в Лат. Америке , аэропорты в Передней Азии . Потом опять , хирургия сердца - прога для хирурга . А 2012 год полтора пахал на несчастных скупердяев , решивших зайти в нишу дешовых проектов , для мелкого бизнеса и малобюджетных мерий . 20-50 тысяч баксов весь проект . Т.е. более 2х недель на проект и он нерентабельный . Весь судествующий код на тяп-ляп написан . Одна мерия заказывала статистику освещения по амперам и вольтам , которые меряются примитивным контроллером - там и PLC протокол Modebus , а с другой стороны 3 разных базы данных -- у какого-то заказчика заказ на Oracle , у другого My-SQL - у большинства SQL server . Тысячи файлов уже написанны , одне на Си , другие на Шарпе . Бо замглавного знал только Си , а племянник главного токо Шарп и хотел работать только на базах данных . Ту система включения фонтанов в городе , там учёт коров в стаде (таги на них вешали) , ещё где-то -- система спа и сауны . Температура , влажность .
Были контроллеры скорости ветра . И пришлось даже физику вспоминать , бо некоторые разработчики не утруждали аналоговый сигнал в цифру преобразовывать ...
Моё общение с сотнями работодателей сложившихся и потенциальных со всей очевидностью говорит , шо 99% из них думает как и Вы -- та область , в которой он дока она доминантная на рынке и все лучшие программеры должны знать в первую очередь её .
Мой начальник уже 2018 года 20 лет протрубил в фирме и ничего , кроме баз данных не видел . В его понимании - хороший программер это кто встроенные процедуры быстрее всех пишет и без ошибок . Но сам не заствил себя и разработчиков написать документацию к коду . И таким образом будь ты хоть вундеркиндом и 30 лет стажу , но если ты там год работаешь у тя ноль шансов понравиться боссу , шо разумеется кто 8-15 лет работает он бизнес-логику на память знает . И поля 2 тысяч таблиц и 5 тысяч процедур . Но не дай Бог министерство этот проект прикроет и оне выйдут на рынок труда , который совсем иной . А там 80% мест не требуют знаний баз данных и кодеры токмо SQL никому нахер не нужны .
Рынок он совсем другой и алгоритмами соотвествие никто не оценивает . Ну на отдельных интервью дают . И редко кто заранее не зная конкретный алгоритм его за 10-20 напишет .
А один алгоритм я встретил в 35 лет через 23 года после того , как выиграл районную мат олимпиаду по математике в 7-м классе . Вот в 7-м классе я его честно решил , не будучи программистом , не зная , что такое алгоритм и методов его описания Просто на словах описал . Думаю , что мне в 7-м классе просто пофартило . Ну и полтора часа эт не пол часа на интервью и на нервах .
А программирование алгоритмами сейчас считают только сложные куски кода бизнес-логики .
Внутренние и простейшие "алгоритмы" так никто не называет . Кого ипёт , как реализуется в машинном коде оператор ветвления ?! Понятно что в общем виде через джампы , пуши и мувы . Но сегодня даже программеры драйверов не мыслят категориями ассемблера .
Чтобы решать более комплесные задачи нужно мыслить более обобщёнными категориями .
Так вот ещё 2002 году одна банда имени четырёх в которой Эрик Гамма вожак описали 23 шаблона проектирования . Так вот там "алгоритм" эт всего лишь один из шаблонов , а точнее второе названия шаблона "стратегия" . Но он все равно один из 23-х .
И это объясняет почему современное ООП на порядок сложнее , чем набора алгоритмов .
И почему Пайтон не ровня С++ . Хотя бы потому , шо С++ универсален и на ём можно писать систему , драйвера , и огромные приложения . Поэтому 60-70% программистов Си и плюсов знают и понимают , как работает операционка , а половина , может в Kernel шарить и не только винды , но и линукса . Изучение С даёт такие возможности .
А Пайтон и скрипты ни на йоту не приближают возможности понимать работу операционки . Даже может запутать .
Но нет времени ... Завтра допишу , если будет интерес .
В общем Ваша схема очень красивая и особенно тем , что допускает нестыковки . Но главный просчёт , что Вы идеализируете условного "заказчика" и вообще его как бы обязательное присутсвие в схеме разработки . И недооцениваете разработчиков . Как раз если разработчик не заведомый лгунишко , то сразу скажет "заказчику" что реализуемо , а что нет . Чаще даже выходит с избытком features .
Что вот действительно нереально гарантировать , так это точные сроки . Вот это всегда бывает как горицо "пальцем в ...." . Бо чтобы при любых раскладах гарантировать срок , нужно , как говаривал мой босс (самый мудрый и всех) шо нужно сроки программера умножить на 3 . Но тогда высока вероятность , что будет ну очень рано . Другая беда это экспотенциальный рост количества фитчеров заказчика по мере разработки . И если руководство соглашается постоянно с заказчиком со словами , мол шо тут делать - тебе на пару часов . Обычно с босами на проект никто договоров не подписывает и количество и сложность фитчеров начальных и добавленных по ходу не огововаривает .
Комусь, може, і пощастить.
Или надо выучить фреймворк "bootstrap" и на его базе что-то делать?
А как понять фреймворк "bootstrap" без технического склада ума?
Как создать dummy страницу без математических способностей?
"Прораммист когда ложится спать на тумбочку ставит два стакана. Один пустой, другой с водой. С водой на случай если он захочет ночью пить, а пустой на случай если не захочет". Этот коротенький анекдот собственно и определяет суть айтишника. И можно подробнее где айтишнику не нужен технический склад ума и математика (под математикой так же я имею в виду и матлогику, и булеву алгебру, и теорию множеств и математическую статистику). Любопытно было бы узнать. Может я чего пропустил в своей жизни и не тем занимаюсь.
Или Вы сюда причислили торгашей-манагеров которые впаривают ПО потенциальному покупателю? Они тоже безусловно нужны. Но они такие же айтишники как формацевты врачи.
Средства фонда, предусмотренные на переподготовку безработных, могут осваивать не только аккредитованные при Минобразования учебные заведения, но и ІТ-академии, ІТ-курсы и другие, которые готовят квалифицированных ІТ-специалистов, однако не имеют лицензий, сертификатов и аккредитации.
и этот:
Отбором заведений образования и участников из числа зарегистрированных безработных для участия в эксперименте будут заниматься специально созданные комиссии.
Собственно пояснили что это и для чего собственно организовывается. Дальше можно ничего и не говорить.
Сертифицированная фирма дорожит своим именем - ей надо, чтобы выпускники хорошо устраивались, и в фирмах ждали бы контингент с этих курсов.
А так можно, вообще, не учиться - только списки составить.
И пофоткаться в компьютерном классе.