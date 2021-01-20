Безробітні кияни зможуть безкоштовно навчатися у приватних IT-школах столиці, - міністр цифрової трансформації Федоров

Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію у м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій".

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має величезний потенціал з розвитку IT-індустрії, а наші спеціалісти вважаються одними з найкращих у світі. У той час, як попит на кваліфікованих IT-спеціалістів постійно зростає, ми запускаємо дуже корисну програму. Українці, які втратили роботу, зможуть навчатися престижних та високооплачуваних IT-спеціальностей. Це плюс для обох сторін — і для безробітних, і для IT-компаній", - написав віцепрем’єр.

За його словами, навчання проводитиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Кошти Фонду, передбачені на перепідготовку безробітних, можуть освоюватись не тільки акредитованими при Міносвіти навчальними закладами, але й ІТ-Академіями, ІТ-курсами та іншими, які готують кваліфікованих ІТ-спеціалістів, проте не мають ліцензій, сертифікатів та акредитації.

Читайте також: Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну в межах проєкту IT Relocate, - Мінцифри

Особи, які втратили роботу та зареєстровані як безробітні в Центрі зайнятості м. Київ, зможуть пройти курси та отримати необхідні навички для працевлаштуватися в українських ІТ-компаніях.

Відбором закладів освіти та учасників з числа зареєстрованих безробітних для участі в експерименті займатимуться спеціально створені комісії.

Читайте також: Уродженець Києва Левчин поповнив світовий список доларових мільярдерів